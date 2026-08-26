La UEFA Conference League potrà anche non essere la principale competizione continentale per club, ma un trofeo europeo resta sempre un bene di grandissimo valore e dà una spinta enorme ai club, e ai loro tifosi. Una partita europea in notturna ha sempre un’atmosfera elettrica e oggi puoi prenotare i biglietti.

Pur essendo soltanto la sesta edizione della UEFA Conference League, la competizione continua a crescere di prestigio. Ha offerto una piattaforma alle squadre emergenti per ottenere visibilità europea e ai club più piccoli per conquistare prestigiose vittorie internazionali.

Con squadre del calibro di Brighton, Atalanta, Monaco e Ajax a caccia della gloria in Conference League nella stagione 2026/27, nei prossimi mesi ci aspettano altre sfide entusiasmanti.

Lascia che GOAL ti guidi attraverso tutte le informazioni essenziali sui biglietti della UEFA Conference League, incluso come acquistarli, quanto costano e molto altro.

Prossime partite selezionate della UEFA Conference League

Data e ora (locale) Partita Luogo Biglietti gio, 15 ott (21:00) Atalanta vs Pafos New Balance Arena (Bergamo) Biglietti gio, 15 ott (21:00) Freiburg vs Jablonec Europa-Park-Stadion (Freiburg) Biglietti gio, 15 ott (21:00) Copenhagen vs Sporting Braga Parken Stadium (Copenhagen) Biglietti gio, 15 ott (21:00) Twente vs Thun De Grolsch Veste (Enschede) Biglietti gio, 15 ott (21:00) Brann vs Lincoln Red Imps Brann Stadion (Bergen) Biglietti gio, 22 ott (18:45) Crvena Zvezda vs Copenhagen Rajko Mitic Stadium (Belgrado) Biglietti gio, 22 ott (21:00) Ajax vs Atalanta Johan Cruijff ArenA (Amsterdam) Biglietti gio, 22 ott (21:00) Borac Banja Luka vs KuPS Banja Luka City Stadium (Banja Luka) Biglietti gio, 22 ott (21:00) Sporting Braga vs Gent Estadio Municipal de Braga (Braga) Biglietti gio, 22 ott (21:00) Monaco vs Freiburg Stade Louis II (Monaco) Biglietti

Come acquistare i biglietti della UEFA Conference League

I biglietti ufficiali per la UEFA Conference League, fase campionato e fase a eliminazione diretta, sono venduti esclusivamente attraverso i portali ufficiali dei singoli club ospitanti/in casa, mentre i biglietti per la finale di UEFA Conference League sono venduti centralmente tramite il Portale Biglietti UEFA.

I tifosi di casa possono acquistare i biglietti ufficiali direttamente attraverso il sito ufficiale del proprio club. Ogni club stabilisce le proprie regole di acquisto, di solito richiedendo una membership oppure dando priorità agli abbonati prima di aprire una finestra di vendita generale al pubblico.

La UEFA impone che le squadre di casa riservino almeno il 5% della capienza dello stadio ai tifosi in trasferta. Questi biglietti per il settore ospiti vengono distribuiti esclusivamente attraverso i canali ufficiali di vendita del club in trasferta.

I biglietti per la finale 2027 al Besiktas Park di Istanbul saranno venduti direttamente dalla UEFA tramite un sistema di lotteria pubblica neutrale sul sito ufficiale UEFA. che dovrebbe aprire a metà marzo 2027. Le squadre che si qualificheranno per la finale riceveranno anche una quota diretta di biglietti da vendere ai propri tifosi registrati.

Se si cercano biglietti last minute, i tifosi possono anche acquistare tagliandi su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti della UEFA Conference League?

I prezzi dei biglietti ufficiali della UEFA Conference League variano sensibilmente a seconda che si acquistino biglietti per partite della fase campionato o della fase a eliminazione diretta, oppure per la finale.

Per le partite standard della competizione, il prezzo dei biglietti è gestito individualmente dai club ospitanti, il che significa che i prezzi riflettono gli standard dei campionati nazionali e la struttura dei posti dei singoli impianti. In generale vanno indicativamente da £30 a £95.

Tuttavia, la UEFA applica linee guida rigide per i tifosi in trasferta. Per l'attuale stagione 2026/27, i prezzi dei biglietti nei settori riservati ai tifosi ospiti hanno un tetto massimo di €20.

Per le recenti grandi finali, come la finale 2026 a Lipsia, i biglietti ufficiali venduti tramite il Portale Biglietti UEFA sono stati suddivisi in quattro categorie principali di posti, insieme ad alcune opzioni specializzate:

Fans First : posizionati direttamente dietro le porte. Questi posti sono riservati esclusivamente ai tifosi registrati delle due finaliste partecipanti (€25-€40).

Categoria 3 : collocati negli angoli e negli anelli superiori dello stadio dietro le linee di porta (€45-€65).

Categoria 2 : situati negli angoli dello stadio e nelle file più alte delle tribune principali/laterali. (€140).

Categoria 1 : questi posti si trovano sulle tribune principali lungo i lati lunghi, nei settori inferiore e centrale, e offrono una visuale privilegiata laterale (€190).

Tieni d’occhio i siti ufficiali dei club in prossimità dell’evento, per ulteriori informazioni, e anche i siti secondari di rivendita come StubHub per la disponibilità aggiornata.

Chi partecipa alla UEFA Conference League 2026/27?

36 squadre partecipano alla fase campionato della UEFA Conference League 2026/27. Questa è la terza stagione in cui viene utilizzato il nuovo format, che prevede che ogni squadra disputi un totale di 6 partite contro 6 club diversi in una struttura di campionato.

Le prime 8 squadre della classifica si qualificano automaticamente agli ottavi di finale della fase a eliminazione diretta. Le squadre che chiudono dal 9° al 24° posto disputano invece un turno di spareggio in gare di andata e ritorno, con le 8 vincitrici che raggiungono le qualificate dirette agli ottavi. La competizione poi prosegue con un tradizionale formato a eliminazione diretta fino alla finale.

Di seguito puoi trovare l’elenco di tutti i club attualmente coinvolti nella fase campionato della Conference League 2026/27:

Elenco dei club della UEFA Conference League 2026/27