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Champions League trophyGetty Images
Champions League Tickets

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Come acquistare i biglietti della UEFA Champions League 2026/27: squadre qualificate, qualificazioni estive, prezzi dei biglietti e altro ancora

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Paris Saint-Germain
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Atletico Madrid

Ecco come seguire l'epica azione del calcio europeo in questa stagione di Champions League

La corsa al premio più prestigioso del calcio europeo torna per la stagione di Champions League 2026/27. Con l’élite dei club europei impegnata nella fase campionato allargata a 36 squadre, ogni giornata promette spettacolo di livello mondiale sulla strada verso la finale di Champions League allo Estadio Metropolitano di Madrid il 5 giugno 2027.

L’evento principale prende il via con il sorteggio ufficiale della fase campionato giovedì 27 agosto 2026, in programma dal vivo al Grimaldi Forum di Monaco (18:00 CET / 17:00 BST).

Il Paris Saint-Germain, campione in carica per il secondo anno consecutivo, si presenta al via con tutti gli occhi puntati addosso ed è inserito in prima fascia insieme a Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Liverpool e Barcellona.

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Che cos’è il sorteggio della fase campionato di Champions League?

Il sorteggio della fase campionato abbina tutti i 36 club qualificati in un calendario di 8 partite utilizzando il sistema di sorteggio ibrido automatizzato della UEFA.  

  • Le fasce: tutti i 36 club vengono inseriti in quattro fasce da nove squadre in base al coefficiente UEFA per club degli ultimi cinque anni.  
  • Il sorteggio: viene estratta una pallina dalla Fascia 1 per selezionare una squadra, quindi un software specializzato genera istantaneamente i suoi otto avversari: due dalla Fascia 1, due dalla Fascia 2, due dalla Fascia 3 e due dalla Fascia 4.  
  • Ogni club gioca quattro partite in casa e quattro in trasferta, affrontando un’avversaria in casa e una in trasferta da ciascuna delle quattro fasce.  
  • Restrizioni chiave del sorteggio: i club non possono affrontare squadre del proprio campionato nazionale, né possono affrontare più di due avversarie appartenenti alla stessa federazione straniera.  
  • Pubblicazione del calendario: le date esatte delle partite e gli orari di calcio d’inizio di tutte le gare della fase campionato saranno annunciati dalla UEFA dopo il sorteggio.

Quali squadre si sono qualificate per la Champions League 2026/27?

FasciaClub qualificati
Fascia 1Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcellona, Atlético Madrid
Fascia 2Borussia Dortmund, Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV Eindhoven
Fascia 3Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk, Galatasaray
Fascia 4Slavia Praga, ŠK Slovan Bratislava, VfB Stoccarda, AEK Atene, LASK, Como 1907, Lens, Viking FK, Sabah

Quando si gioca la finale di UEFA Champions League 2027?

DataPartitaStadioBiglietti
sabato 5 giugno 2027Finale di UEFA Champions League (18:00 CET)Estadio Metropolitano, MadridBiglietti

Come acquistare i biglietti per la UEFA Champions League?

La domanda per le partite di UEFA Champions League è eccezionalmente alta per tutta la stagione, soprattutto durante la fase a eliminazione diretta e per la finale di Madrid.

  • Portali biglietti dei club: per le normali partite della fase campionato e per le gare casalinghe della fase a eliminazione diretta, acquista direttamente attraverso le vendite ufficiali riservate ai membri dei club e le finestre di ballot.
  • Ballot pubblico ufficiale UEFA: le richieste per i biglietti neutrali della finale allo Estadio Metropolitano apriranno tramite il portale ufficiale UEFA a marzo 2027.
  • Piattaforma di rivendita UEFA: l’unica piattaforma ufficiale al valore nominale per acquistare i biglietti restituiti da altri tifosi una volta esaurite le assegnazioni primarie.
  • Hospitality ufficiale: pacchetti premium che includono posto garantito, cibo e accesso alle lounge sono disponibili tramite il portale Official Hospitality della UEFA.
  • Marketplace secondari: per giornate ad alta richiesta o dell’ultimo minuto, piattaforme secondarie come StubHub offrono opzioni verificate sul mercato secondario.

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Chi ha vinto in passato la Champions League?

AnnoVincitoreFinalistaRisultatoStadio
2026Paris Saint-GermainArsenal1–1 (4–3 dcr)Puskás Aréna (Budapest)
2025Paris Saint-GermainInter5-0Allianz Arena (Monaco)
2024Real MadridBorussia Dortmund2-0Wembley Stadium (Londra)
2023Manchester CityInter1-0Ataturk Olympic Stadium (Istanbul)
2022Real MadridLiverpool1-0Stade de France (Saint-Denis)
2021ChelseaManchester City1-0Estadio do Dragao (Porto)
2020Bayern MonacoParis Saint-Germain1-0Estadio da Luz (Lisbona)
2019LiverpoolTottenham Hotspur2-0Metropolitano Stadium (Madrid)
2018Real MadridLiverpool3-1NSC Olimpiyskiy Stadium (Kyiv)
2017Real MadridJuventus4-1Millennium Stadium (Cardiff)
2016Real MadridAtletico Madrid 5-3 (dcr)San Siro (Milano)

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