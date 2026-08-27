La corsa al premio più prestigioso del calcio europeo torna per la stagione di Champions League 2026/27. Con l’élite dei club europei impegnata nella fase campionato allargata a 36 squadre, ogni giornata promette spettacolo di livello mondiale sulla strada verso la finale di Champions League allo Estadio Metropolitano di Madrid il 5 giugno 2027.
L’evento principale prende il via con il sorteggio ufficiale della fase campionato giovedì 27 agosto 2026, in programma dal vivo al Grimaldi Forum di Monaco (18:00 CET / 17:00 BST).
Il Paris Saint-Germain, campione in carica per il secondo anno consecutivo, si presenta al via con tutti gli occhi puntati addosso ed è inserito in prima fascia insieme a Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Liverpool e Barcellona.
Che cos’è il sorteggio della fase campionato di Champions League?
Il sorteggio della fase campionato abbina tutti i 36 club qualificati in un calendario di 8 partite utilizzando il sistema di sorteggio ibrido automatizzato della UEFA.
- Le fasce: tutti i 36 club vengono inseriti in quattro fasce da nove squadre in base al coefficiente UEFA per club degli ultimi cinque anni.
- Il sorteggio: viene estratta una pallina dalla Fascia 1 per selezionare una squadra, quindi un software specializzato genera istantaneamente i suoi otto avversari: due dalla Fascia 1, due dalla Fascia 2, due dalla Fascia 3 e due dalla Fascia 4.
- Ogni club gioca quattro partite in casa e quattro in trasferta, affrontando un’avversaria in casa e una in trasferta da ciascuna delle quattro fasce.
- Restrizioni chiave del sorteggio: i club non possono affrontare squadre del proprio campionato nazionale, né possono affrontare più di due avversarie appartenenti alla stessa federazione straniera.
- Pubblicazione del calendario: le date esatte delle partite e gli orari di calcio d’inizio di tutte le gare della fase campionato saranno annunciati dalla UEFA dopo il sorteggio.
Quali squadre si sono qualificate per la Champions League 2026/27?
|Fascia
|Club qualificati
|Fascia 1
|Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcellona, Atlético Madrid
|Fascia 2
|Borussia Dortmund, Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV Eindhoven
|Fascia 3
|Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk, Galatasaray
|Fascia 4
|Slavia Praga, ŠK Slovan Bratislava, VfB Stoccarda, AEK Atene, LASK, Como 1907, Lens, Viking FK, Sabah
Quando si gioca la finale di UEFA Champions League 2027?
|Data
|Partita
|Stadio
|Biglietti
|sabato 5 giugno 2027
|Finale di UEFA Champions League (18:00 CET)
|Estadio Metropolitano, Madrid
|Biglietti
Come acquistare i biglietti per la UEFA Champions League?
La domanda per le partite di UEFA Champions League è eccezionalmente alta per tutta la stagione, soprattutto durante la fase a eliminazione diretta e per la finale di Madrid.
- Portali biglietti dei club: per le normali partite della fase campionato e per le gare casalinghe della fase a eliminazione diretta, acquista direttamente attraverso le vendite ufficiali riservate ai membri dei club e le finestre di ballot.
- Ballot pubblico ufficiale UEFA: le richieste per i biglietti neutrali della finale allo Estadio Metropolitano apriranno tramite il portale ufficiale UEFA a marzo 2027.
- Piattaforma di rivendita UEFA: l’unica piattaforma ufficiale al valore nominale per acquistare i biglietti restituiti da altri tifosi una volta esaurite le assegnazioni primarie.
- Hospitality ufficiale: pacchetti premium che includono posto garantito, cibo e accesso alle lounge sono disponibili tramite il portale Official Hospitality della UEFA.
- Marketplace secondari: per giornate ad alta richiesta o dell’ultimo minuto, piattaforme secondarie come StubHub offrono opzioni verificate sul mercato secondario.
Chi ha vinto in passato la Champions League?
|Anno
|Vincitore
|Finalista
|Risultato
|Stadio
|2026
|Paris Saint-Germain
|Arsenal
|1–1 (4–3 dcr)
|Puskás Aréna (Budapest)
|2025
|Paris Saint-Germain
|Inter
|5-0
|Allianz Arena (Monaco)
|2024
|Real Madrid
|Borussia Dortmund
|2-0
|Wembley Stadium (Londra)
|2023
|Manchester City
|Inter
|1-0
|Ataturk Olympic Stadium (Istanbul)
|2022
|Real Madrid
|Liverpool
|1-0
|Stade de France (Saint-Denis)
|2021
|Chelsea
|Manchester City
|1-0
|Estadio do Dragao (Porto)
|2020
|Bayern Monaco
|Paris Saint-Germain
|1-0
|Estadio da Luz (Lisbona)
|2019
|Liverpool
|Tottenham Hotspur
|2-0
|Metropolitano Stadium (Madrid)
|2018
|Real Madrid
|Liverpool
|3-1
|NSC Olimpiyskiy Stadium (Kyiv)
|2017
|Real Madrid
|Juventus
|4-1
|Millennium Stadium (Cardiff)
|2016
|Real Madrid
|Atletico Madrid
|5-3 (dcr)
|San Siro (Milano)