Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Goal.com
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
FBL-TUR-SUPER LIG-GALATASARAYAFP
Book Turkish Süper Lig match tickets

Tradotto da

Come acquistare i biglietti della Süper Lig 2026/27: prossime partite, prezzi, informazioni sugli stadi e altro ancora

SHOPPING
Biglietti
Superlig
Galatasaray
Fenerbahce
Besiktas
Trabzonspor

Tutto quello che c’è da sapere su come prenotare i biglietti per le prossime partite di Süper Lig in Turchia

La Süper Lig turca non smette mai di divertire ed emozionare. Atmosfere elettrizzanti nei giorni di partita, sfide ricche di gol e avvincenti corse al titolo sono solo alcuni dei motivi che spingono i tifosi a prenotare i biglietti. Puoi assicurarti oggi stesso un posto per alcune delle grandi partite in arrivo.

Ad aumentare ulteriormente l’entusiasmo attorno alla Süper Lig in questa stagione, i grandi club hanno speso cifre importanti per portare in Turchia alcuni dei nomi d’élite del calcio.

Il Fenerbahce ha speso 39 milioni di euro per Mason Greenwood dal Marseille e il Galatasaray ha vinto il duello con altri club europei per assicurarsi la firma di Rafael Leão dell'AC Milan per 38 milioni di euro. Il trasferimento che ha fatto più rumore, però, è stato ovviamente quello del Trabzonspor, che ha clamorosamente ingaggiato Mohamed Salah a parametro zero.

Il Galatasaray ha conquistato il titolo della Süper Lig per la quarta volta consecutiva la scorsa stagione, un traguardo raggiunto anche tra il 1997 e il 2000. La squadra di Okan Buruk, da Istanbul, punta ora a conquistare un quinto titolo di fila da record. Tuttavia, altre grandi del calcio turco, come Fenerbahce, Besiktas e Trabzonspor, saranno determinate a fermarlo.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le ultime informazioni sui biglietti della Süper Lig turca, compreso il calendario delle prossime partite, dove acquistare i biglietti e quanto costano.

Le partite di cartello della Süper Lig turca in arrivo

Data e ora (locali)

Partita

Luogo

Biglietti

ven 4 set (20:00)

Istanbul Başakşehir vs Galatasaray

Başakşehir Fatih Terim Stadium (Istanbul)

Biglietti

sab 5 set (20:00)

Fenerbahçe vs Beşiktaş

Şükrü Saracoğlu Stadium (Istanbul)

Biglietti

dom 6 set (20:00)

Trabzonspor vs Gençlerbirliği

Şenol Güneş Sports Complex (Trabzon)

Biglietti

ven 11 set (20:00)

Beşiktaş vs Erzurumspor

Tüpraş Stadium (Istanbul)

Biglietti

dom 13 set (20:00)

Galatasaray vs Kocaelispor

Ali Sami Yen Sports Complex - RAMS Park (Istanbul)

Biglietti

lun 14 set (20:00)

Gaziantep vs Fenerbahçe

Gaziantep Stadium (Gaziantep)

Biglietti

sab 19 set (20:00)

Istanbul Başakşehir vs Gençlerbirliği

Başakşehir Fatih Terim Stadium (Istanbul)

Biglietti

sab 19 set (20:00)

Trabzonspor vs Galatasaray

Şenol Güneş Sports Complex (Trabzon)

Biglietti

dom 20 set (17:00)

Fenerbahçe vs Eyüpspor

Şükrü Saracoğlu Stadyumu (Istanbul)

Biglietti

dom 20 set (20:00)

Amed vs Beşiktaş

Diyarbakır Stadyumu (Diyarbakır)

Biglietti

Come acquistare i biglietti per la Süper Lig turca

I biglietti ufficiali per le partite della Süper Lig turca possono essere acquistati tramite la piattaforma centralizzata di biglietteria elettronica Passo, oppure tramite l'app mobile Passo, e di solito vengono messi in vendita solo da 3 a 5 giorni prima di ciascuna specifica giornata di campionato.

Club di alto profilo come Galatasaray o Fenerbahçe aprono inizialmente finestre di vendita prioritaria per i membri del club o per i possessori delle carte tifoso premium.

A causa delle rigide leggi sportive turche pensate per prevenire violenza e bagarinaggio, non è possibile acquistare semplicemente un biglietto standard: deve essere associato elettronicamente a una carta d’identità del tifoso autorizzata.

Prima di acquistare un biglietto, ogni persona che assisterà alla partita deve avere una Passo Taraftar Card attiva, precedentemente conosciuta come Passolig. Una singola carta non può essere usata per far entrare più persone allo stadio.

Per richiedere una carta, devi visitare il sito ufficiale Passo Taraftar oppure scaricare l'app mobile Passo. I tifosi stranieri e i turisti devono selezionare l'opzione passaporto estero, inserire i dettagli del proprio passaporto e caricare una foto chiara del passaporto.

Inoltre, i tifosi possono acquistare i biglietti per le partite della Süper Lig turca anche sul mercato secondario. StubHub è uno dei principali rivenditori per chi cerca posti attraverso canali alternativi, offrendo un'opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti all'ultimo minuto.

Quanto costano i biglietti per la Süper Lig turca?

I biglietti ufficiali per le partite della Süper Lig turca costano generalmente tra 1.000 TL e 15.000 TL, pari a circa 25-400 euro o più, ma variano notevolmente a seconda del profilo del club di casa, dell’avversario e del settore scelto.

I prezzi si dividono nettamente in base a fattori competitivi e geografici:

I grandi club: i posti standard per le partite casalinghe di Galatasaray (RAMS Park), Fenerbahçe (Şükrü Saracoğlu) e Beşiktaş (Tüpraş Stadium) partono solitamente da circa 30-150 euro, mentre i derby locali di cartello possono far salire i prezzi fino a 100-350 euro o più.

Club di metà classifica e club anatolici: queste squadre più piccole con sede fuori dalla capitale, Istanbul, ad esempio Konyaspor, Gaziantep e Kasımpaşa, offrono biglietti molto accessibili, con posti standard per adulti che spesso partono da meno di 20 euro.

Tieni d’occhio i portali ufficiali dei club per ulteriori informazioni oppure i siti di rivendita secondaria come StubHub per verificare la disponibilità attuale.

Stadi e impianti della Süper Lig turca

Club

Stadio e località

Capienza

Galatasaray

RAMS Park - Ali Sami Yen Spor Kompleksi (Istanbul)

53.978

Fenerbahçe

Şükrü Saracoğlu (Istanbul)

47.911

Beşiktaş

Tüpraş Stadium (Beşiktaş)

42.445

Konyaspor

Konya Metropolitan Municipality Stadium (Konya)

42.000

Trabzonspor

Papara Park (Trabzon)

41.000

Gaziantep

Gaziantep Stadium (Gaziantep)

35.574

Kocaelispor

Kocaeli Stadium (İzmit)

34.829

Samsunspor

Samsun 19 Mayıs Stadium (Samsun)

34.303

Amed

Diyarbakır Stadium (Diyarbakır)

33.000

Erzurumspor

Kazım Karabekir Stadium (Erzurum)

21.374

Gençlerbirliği

Eryaman Stadium (Ankara)

20.500

Göztepe

Gürsel Aksel Stadium (İzmir)

19.713

Istanbul Başakşehir

Başakşehir Fatih Terim Stadium (Istanbul)

17.067

Rizespor

Çaykur Didi Stadium (Rize)

15.197

Corum

Çorum City Stadium (Çorum)

15.000

Kasımpaşa

Recep Tayyip Erdoğan Stadium (Istanbul)

13.797

Eyüpspor

Recep Tayyip Erdoğan Stadium (Istanbul)

13.797

Alanyaspor

Alanya Oba Stadium (Alanya)

9.789


TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google