Come acquistare i biglietti della Süper Lig 2026/27: prossime partite, prezzi, informazioni sugli stadi e altro ancora

La Süper Lig turca non smette mai di divertire ed emozionare. Atmosfere elettrizzanti nei giorni di partita, sfide ricche di gol e avvincenti corse al titolo sono solo alcuni dei motivi che spingono i tifosi a prenotare i biglietti. Puoi assicurarti oggi stesso un posto per alcune delle grandi partite in arrivo.

Ad aumentare ulteriormente l’entusiasmo attorno alla Süper Lig in questa stagione, i grandi club hanno speso cifre importanti per portare in Turchia alcuni dei nomi d’élite del calcio.

Il Fenerbahce ha speso 39 milioni di euro per Mason Greenwood dal Marseille e il Galatasaray ha vinto il duello con altri club europei per assicurarsi la firma di Rafael Leão dell'AC Milan per 38 milioni di euro. Il trasferimento che ha fatto più rumore, però, è stato ovviamente quello del Trabzonspor, che ha clamorosamente ingaggiato Mohamed Salah a parametro zero.

Il Galatasaray ha conquistato il titolo della Süper Lig per la quarta volta consecutiva la scorsa stagione, un traguardo raggiunto anche tra il 1997 e il 2000. La squadra di Okan Buruk, da Istanbul, punta ora a conquistare un quinto titolo di fila da record. Tuttavia, altre grandi del calcio turco, come Fenerbahce, Besiktas e Trabzonspor, saranno determinate a fermarlo.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le ultime informazioni sui biglietti della Süper Lig turca, compreso il calendario delle prossime partite, dove acquistare i biglietti e quanto costano.

Le partite di cartello della Süper Lig turca in arrivo

Data e ora (locali) Partita Luogo Biglietti ven 4 set (20:00) Istanbul Başakşehir vs Galatasaray Başakşehir Fatih Terim Stadium (Istanbul) Biglietti sab 5 set (20:00) Fenerbahçe vs Beşiktaş Şükrü Saracoğlu Stadium (Istanbul) Biglietti dom 6 set (20:00) Trabzonspor vs Gençlerbirliği Şenol Güneş Sports Complex (Trabzon) Biglietti ven 11 set (20:00) Beşiktaş vs Erzurumspor Tüpraş Stadium (Istanbul) Biglietti dom 13 set (20:00) Galatasaray vs Kocaelispor Ali Sami Yen Sports Complex - RAMS Park (Istanbul) Biglietti lun 14 set (20:00) Gaziantep vs Fenerbahçe Gaziantep Stadium (Gaziantep) Biglietti sab 19 set (20:00) Istanbul Başakşehir vs Gençlerbirliği Başakşehir Fatih Terim Stadium (Istanbul) Biglietti sab 19 set (20:00) Trabzonspor vs Galatasaray Şenol Güneş Sports Complex (Trabzon) Biglietti dom 20 set (17:00) Fenerbahçe vs Eyüpspor Şükrü Saracoğlu Stadyumu (Istanbul) Biglietti dom 20 set (20:00) Amed vs Beşiktaş Diyarbakır Stadyumu (Diyarbakır) Biglietti

Come acquistare i biglietti per la Süper Lig turca

I biglietti ufficiali per le partite della Süper Lig turca possono essere acquistati tramite la piattaforma centralizzata di biglietteria elettronica Passo, oppure tramite l'app mobile Passo, e di solito vengono messi in vendita solo da 3 a 5 giorni prima di ciascuna specifica giornata di campionato.

Club di alto profilo come Galatasaray o Fenerbahçe aprono inizialmente finestre di vendita prioritaria per i membri del club o per i possessori delle carte tifoso premium.

A causa delle rigide leggi sportive turche pensate per prevenire violenza e bagarinaggio, non è possibile acquistare semplicemente un biglietto standard: deve essere associato elettronicamente a una carta d’identità del tifoso autorizzata.

Prima di acquistare un biglietto, ogni persona che assisterà alla partita deve avere una Passo Taraftar Card attiva, precedentemente conosciuta come Passolig. Una singola carta non può essere usata per far entrare più persone allo stadio.

Per richiedere una carta, devi visitare il sito ufficiale Passo Taraftar oppure scaricare l'app mobile Passo. I tifosi stranieri e i turisti devono selezionare l'opzione passaporto estero, inserire i dettagli del proprio passaporto e caricare una foto chiara del passaporto.

Inoltre, i tifosi possono acquistare i biglietti per le partite della Süper Lig turca anche sul mercato secondario. StubHub è uno dei principali rivenditori per chi cerca posti attraverso canali alternativi, offrendo un'opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti all'ultimo minuto.

Quanto costano i biglietti per la Süper Lig turca?

I biglietti ufficiali per le partite della Süper Lig turca costano generalmente tra 1.000 TL e 15.000 TL, pari a circa 25-400 euro o più, ma variano notevolmente a seconda del profilo del club di casa, dell’avversario e del settore scelto.

I prezzi si dividono nettamente in base a fattori competitivi e geografici:

I grandi club: i posti standard per le partite casalinghe di Galatasaray (RAMS Park), Fenerbahçe (Şükrü Saracoğlu) e Beşiktaş (Tüpraş Stadium) partono solitamente da circa 30-150 euro, mentre i derby locali di cartello possono far salire i prezzi fino a 100-350 euro o più.

Club di metà classifica e club anatolici: queste squadre più piccole con sede fuori dalla capitale, Istanbul, ad esempio Konyaspor, Gaziantep e Kasımpaşa, offrono biglietti molto accessibili, con posti standard per adulti che spesso partono da meno di 20 euro.

Tieni d’occhio i portali ufficiali dei club per ulteriori informazioni oppure i siti di rivendita secondaria come StubHub per verificare la disponibilità attuale.

Stadi e impianti della Süper Lig turca

Club Stadio e località Capienza Galatasaray RAMS Park - Ali Sami Yen Spor Kompleksi (Istanbul) 53.978 Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu (Istanbul) 47.911 Beşiktaş Tüpraş Stadium (Beşiktaş) 42.445 Konyaspor Konya Metropolitan Municipality Stadium (Konya) 42.000 Trabzonspor Papara Park (Trabzon) 41.000 Gaziantep Gaziantep Stadium (Gaziantep) 35.574 Kocaelispor Kocaeli Stadium (İzmit) 34.829 Samsunspor Samsun 19 Mayıs Stadium (Samsun) 34.303 Amed Diyarbakır Stadium (Diyarbakır) 33.000 Erzurumspor Kazım Karabekir Stadium (Erzurum) 21.374 Gençlerbirliği Eryaman Stadium (Ankara) 20.500 Göztepe Gürsel Aksel Stadium (İzmir) 19.713 Istanbul Başakşehir Başakşehir Fatih Terim Stadium (Istanbul) 17.067 Rizespor Çaykur Didi Stadium (Rize) 15.197 Corum Çorum City Stadium (Çorum) 15.000 Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadium (Istanbul) 13.797 Eyüpspor Recep Tayyip Erdoğan Stadium (Istanbul) 13.797 Alanyaspor Alanya Oba Stadium (Alanya) 9.789



