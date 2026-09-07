La Spagna si presenta alla UEFA Nations League 2026/27 da campione del mondo in carica e, dopo il trionfo al Mondiale 2026, la richiesta per vedere dal vivo la Roja non è mai stata così alta. Inserita nella Lega A, Gruppo A3, insieme a Inghilterra, Croazia e Cechia, la Spagna affronterà sei partite tra settembre e novembre con l’obiettivo di aggiungere il titolo di Nations League a una bacheca sempre più ricca.

Lascia che GOAL ti guidi in tutto quello che c’è da sapere sull’acquisto dei biglietti della Spagna per la Nations League, comprese date delle partite, prezzi e dove acquistarli.

Quando gioca la Spagna in Nations League?

Data e ora Partita Luogo Biglietti sabato 26 settembre 2026 - 20:45 Inghilterra vs Spagna Wembley Stadium, Londra Biglietti martedì 29 settembre 2026 - 20:45 Spagna vs Croazia Ramón Sánchez-Pizjuán, Siviglia Biglietti sabato 3 ottobre 2026 - 20:45 Spagna vs Cechia Carlos Tartiere, Oviedo Biglietti martedì 6 ottobre 2026 - 20:45 Croazia vs Spagna Poljud Stadium, Spalato Biglietti giovedì 12 novembre 2026 - 20:45 Cechia vs Spagna Epet Arena, Praga Biglietti domenica 15 novembre 2026 - 20:45 Spagna vs Inghilterra Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biglietti

Dove acquistare i biglietti della Spagna per la Nations League?

I biglietti per le partite casalinghe della Spagna vengono messi inizialmente a disposizione attraverso i canali ufficiali di vendita della RFEF, con priorità generalmente riservata ai membri della federazione prima che l’eventuale quota residua venga messa in vendita generale. Due delle tre partite casalinghe della Spagna, quelle di Siviglia e Oviedo, sono già esaurite alla fonte.

StubHub è la soluzione da seguire se le disponibilità sul sito ufficiale sono esaurite. Offre un’ampia gamma di opzioni di posti lungo tutto il calendario della Spagna, dalla trasferta di Wembley fino alla sfida casalinga conclusiva al Riyadh Air Metropolitano, con ogni acquisto coperto dalla garanzia FanProtect di StubHub.

Alcune cose utili da sapere sull’acquisto dei biglietti per questa campagna:

Vendita generale ufficiale – si apre dopo la chiusura delle finestre di priorità riservate ai membri, dove resta disponibilità

Partite esaurite – Siviglia e Oviedo sono terminate alla fonte, rendendo il mercato secondario l’unica strada rimasta per assicurarsi un posto

Biglietti per le trasferte – la disponibilità a Wembley, Spalato e Praga varia in base alla federazione ospitante

Mercato secondario – StubHub è la soluzione da seguire se le disponibilità sul sito ufficiale sono esaurite

Considerato il livello di domanda già mostrato per questa campagna, è fortemente consigliata la prenotazione anticipata per ogni partita ancora disponibile, in particolare per la sfida decisiva di novembre contro l’Inghilterra.

Quanto costano i biglietti della Spagna per la Nations League?

I prezzi ufficiali per le partite casalinghe della Spagna variano in base alla posizione del posto e allo stadio, con i canali di vendita della RFEF che offrono l’intera gamma, dai posti standard a quelli premium, al prezzo nominale fino a esaurimento disponibilità. I prezzi per le partite di Siviglia e Oviedo non sono più disponibili alla fonte.

StubHub è la soluzione da seguire se le disponibilità sul sito ufficiale sono esaurite, e questa è una guida indicativa su cosa aspettarsi lì:

Posti più economici: da circa 45 € a 60 € per le partite con maggiore disponibilità, di solito negli anelli superiori dietro le porte

Posti di fascia media: generalmente da 100 € a 200 €, con una visuale più chiara lungo le linee laterali in stadi come il Riyadh Air Metropolitano

Posti premium: oltre 300 € per le partite più importanti del gruppo, compresa la sfida finale contro l’Inghilterra a Madrid

Partite esaurite (Siviglia & Oviedo): senza più disponibilità ufficiale, i prezzi di rivendita sono ben al di sopra del valore nominale vista l’entità della domanda

Come per qualsiasi partita che coinvolga i campioni del mondo in carica, i prezzi possono cambiare rapidamente, quindi bloccare un posto il prima possibile è l’opzione più sicura se hai un budget specifico.

Tutto quello che c’è da sapere sulla Nations League

La UEFA Nations League 2026/27 è la quinta edizione della competizione e la Spagna torna in Lega A, il massimo livello, nel Gruppo A3 insieme a Inghilterra, Croazia e Cechia. La Spagna affronta questa campagna da campione d’Europa e del mondo in carica, aggiungendo un peso significativo a ogni partita di questo gruppo.

Alcune cose utili da sapere sulla posta in palio:

Status di campione del mondo – il trionfo della Spagna al Mondiale 2026 ha generato una domanda senza precedenti per i biglietti della nazionale, con due delle tre partite casalinghe già esaurite

Una ripetizione di Euro 2024 – la partita d’esordio della Spagna contro l’Inghilterra è una rivincita della finale di Euro 2024, vinta dalla Spagna

Promozione e retrocessione sono in palio tra le leghe, a seconda di come si concluderà il girone

Sei partite in una finestra condensata – tutte le gare del girone si giocano tra settembre, ottobre e novembre, offrendo ai tifosi un periodo breve ma ricco d’azione per vedere la Spagna all’opera

Con Croazia e Cechia determinate entrambe a sorprendere i campioni del mondo, questo si preannuncia come uno dei gironi più seguiti dell’intera Nations League.