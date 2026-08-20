Come acquistare i biglietti della Scottish Premiership 2026/27: prossime partite, prezzi dei biglietti, informazioni sugli stadi e altro ancora

All’inizio di quest’anno abbiamo assistito a uno dei finali più emozionanti di sempre in una stagione di Scottish Premiership e, ad aumentare ulteriormente la suspense, non si è trattato nemmeno della solita corsa a due dell’Old Firm. Entra nel vivo dell’azione di questa stagione prenotando oggi i biglietti per le partite.

In una giornata di maggio al cardiopalma, il Celtic ha segnato due gol nel finale contro l’Hearts al Celtic Park, negando al club di Edimburgo il suo primo titolo di campione dal 1960. Ad aumentare l’amarezza dell’Hearts, la squadra era rimasta in testa alla classifica per quasi 8 mesi.

Ora i Bhoys, sotto la guida di Martin O'Neill, puntano a conquistare il sesto titolo consecutivo in campionato, oppure, incredibilmente, il 15° nelle ultime 16 stagioni. Naturalmente il panorama calcistico scozzese non ruota soltanto attorno al Celtic e ci sono molte opportunità per vedere in campo una qualsiasi delle dodici squadre della Premiership.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le ultime informazioni sui biglietti e su come assicurarti un posto alle partite di Scottish Premiership, compresi dove acquistarli, quanto costano e altro ancora.

Le partite di cartello in arrivo di Scottish Premiership

Data e ora (locali) Partita Luogo Biglietti sab 29 ago (15:00) Celtic vs Falkirk Celtic Park (Glasgow) Biglietti dom 30 ago (15:00) Dundee vs Hibernian Dens Park (Dundee) Biglietti dom 30 ago (15:00) St. Mirren vs Motherwell SMiSA Stadium (Paisley) Biglietti mer 2 set (19:45) Celtic vs Aberdeen Celtic Park (Glasgow) Biglietti mer 2 set (19:45) Dundee vs St. Johnstone Dens Park (Dundee) Biglietti mer 2 set (19:45) Motherwell vs Dundee United Fir Park (Motherwell) Biglietti sab 5 set (15:00) Rangers vs Motherwell Ibrox Stadium (Glasgow) Biglietti sab 19 set (15:00) St. Mirren vs Dundee United SMiSA Stadium (Paisley) Biglietti sab 19 set (15:00) Dundee vs Motherwell Dens Park (Dundee) Biglietti dom 20 set (12:00) Celtic vs Rangers Celtic Park (Glasgow) Biglietti

Come acquistare i biglietti per la Scottish Premiership

I biglietti ufficiali per le partite di Scottish Premiership possono essere acquistati direttamente sulle piattaforme di ticketing o presso i botteghini dei singoli club che giocano in casa. La lega non utilizza un portale di vendita centralizzato, ma ciascuno dei 12 club membri controlla e gestisce autonomamente le proprie vendite.

In genere i biglietti per le partite vengono messi in vendita da due a quattro settimane prima della data prevista dell’incontro. Poiché gli abbonati occupano la stragrande maggioranza dei posti negli stadi, i tagliandi rimanenti vengono distribuiti secondo fasce di priorità chiare e scaglionate:

Prima gli abbonati e i membri del club: fino a 3-4 settimane prima della partita, le piattaforme tendono ad aprire finestre esclusive di acquisto o prenotazione per gli abbonati, che possono comprare posti aggiuntivi, e per i membri ufficiali del club.

Vendita libera: se restano ancora biglietti, vengono messi in vendita al pubblico circa 1 o 2 settimane prima del calcio d’inizio.

Inoltre, i tifosi possono acquistare i biglietti per le partite di Scottish Premiership anche sul mercato secondario. Ticombo è uno dei principali rivenditori per chi vuole assicurarsi un posto attraverso canali alternativi, offrendo un’opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti all’ultimo minuto.

Quanto costano i biglietti per la Scottish Premiership?

I biglietti ufficiali a prezzo intero per l’accesso generale alle partite di Scottish Premiership costano in genere tra £20 e £50, anche se per gli incontri di cartello i prezzi standard possono raddoppiare o addirittura triplicare.

La maggior parte dei club divide le partite casalinghe in due o tre fasce in base alla domanda, che determina il prezzo base del biglietto:

Categoria A (partite premium): sono le sfide ad alta richiesta contro Celtic o Rangers, oltre alle rivalità locali come l’Edinburgh Derby tra Hearts e Hibernian.

Categoria B/C (partite standard): le normali gare di campionato contro il resto dei club della massima serie.

Tieni d’occhio il portale ufficiale del club per ulteriori informazioni oppure i siti di rivendita secondaria come Ticombo per verificare la disponibilità attuale.

Record e statistiche della Scottish Premiership

La rivalità tra Celtic e Rangers, nota come Old Firm, rappresenta il più lungo periodo continuativo di dominio nazionale nel calcio mondiale. Il Celtic guida la classifica con 56 titoli di campione, mentre i Rangers sono subito dietro a quota 55.

Titoli consecutivi: Celtic e Rangers condividono il record di 9 titoli di campionato vinti di fila. Il Celtic ci è riuscito due volte, dal 1965 al 1974 e dal 2011 al 2020, mentre i Rangers ci sono riusciti dal 1988 al 1997.

Il blocco di 41 anni: l’Hearts è andato vicino all’impresa nella stagione 2025/26, ma nessun club al di fuori dell’Old Firm ha vinto il campionato dal 1985, quando Alex Ferguson portò l’Aberdeen al titolo.

Più punti in una stagione: il Celtic detiene il record assoluto, avendo totalizzato 103 punti nella stagione 2001-02 sotto la guida di Martin O'Neill.

Meno punti in una stagione: il Gretna FC, oggi non più esistente, detiene il record negativo con appena 13 punti nella stagione 2007-08.

Stadi e impianti della Scottish Premiership

Club Stadio e località Capienza Celtic Celtic Park (Glasgow) 60.411 Rangers Ibrox Stadium (Glasgow) 51.700 Aberdeen Pittodrie Stadium (Aberdeen) 20.866 Hibernian Easter Road Stadium (Edinburgh) 20.250 Heart of Midlothian Tynecastle Park (Edinburgh) 19.852 Kilmarnock BBSP Stadium (Kilmarnock) 18.128 Dundee United Tannadice Park (Dundee) 14.223 Motherwell Fir Park (Motherwell) 13.677 Dundee FC Dens Park (Dundee) 11.850 St Johnstone McDiarmid Park (Perth) 10.696 St Mirren SMiSA Stadium (Paisley) 7.937 Falkirk Falkirk Stadium (Falkirk) 7.937



