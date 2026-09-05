La Real Sociedad ha sollevato il suo primo trofeo dopo sei stagioni quando è stata incoronata campione della Copa del Rey lo scorso aprile. La squadra di San Sebastián cercherà ora di usare quel successo in coppa come trampolino di lancio per risalire la classifica della Liga 2026/27. Puoi prenotare oggi i biglietti per le partite della Real Sociedad.

Il trionfo in Copa del Rey si è rivelato anche un momento storico per il tecnico della Reala, Pellegrino Matarazzo, che è diventato il primo allenatore americano a vincere un trofeo importante in uno dei cinque principali campionati d'Europa. Un risultato enorme se si considera che ha preso in mano la squadra solo lo scorso dicembre. Ora ha a disposizione un'intera stagione per continuare a fare magie.

Se i due precedenti successi della Real Sociedad nella Copa del Rey in epoca moderna sono un'indicazione, allora i 'Txuri-Urdin' sono attesi da una stagione positiva nella Liga. Dopo le vittorie in coppa del 1987 e del 2020, infatti, la squadra ha chiuso rispettivamente al 2° e al 5° posto nella Liga nella stagione successiva.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni più recenti sui biglietti per assicurarti un posto alle partite della Real Sociedad, compresi dove acquistarli, quanto costano e altro ancora.

Prossime partite della Real Sociedad

Data e ora (locale) Partita Luogo Biglietti dom 13 set (21:00) Liga: Real Sociedad vs Atlético Madrid Stadio Anoeta (San Sebastián) Biglietti gio 17 set (21:00) UEL: Real Sociedad vs Bournemouth Stadio Anoeta (San Sebastián) Biglietti dom 20 set (21:00) Liga: Valencia vs Real Sociedad Stadio Mestalla (Valencia) Biglietti dom 11 ott (21:00) Liga: Real Sociedad vs Deportivo de A Coruna Stadio Anoeta (San Sebastián) Biglietti gio 15 ott (18:45) UEL: Union Saint-Gilloise vs Real Sociedad Stade Joseph Marien (Forest) Biglietti dom 18 ott (21:00) Liga: Málaga vs Real Sociedad Estadio La Rosaleda (Málaga) Biglietti gio 22 ott (21:00) UEL: Lillestrøm vs Real Sociedad Åråsen Stadion (Lillestrøm) Da definire dom 25 ott (20:00) Liga: Real Sociedad vs Levante Stadio Anoeta (San Sebastián) Biglietti dom 1 nov (20:00) Liga: Athletic Club vs Real Sociedad Stadio San Mamés (Bilbao) Biglietti

Come acquistare i biglietti della Real Sociedad

I biglietti ufficiali per le partite della Real Sociedad possono essere acquistati direttamente tramite la biglietteria online del club, con la vendita libera che in genere apre 1-2 settimane prima di ogni gara.

Se dovessero rimanere ancora dei biglietti, puoi acquistarli di persona al botteghino dell'Anoeta (Reale Arena) a San Sebastián nei giorni che precedono la partita o poco prima del calcio d'inizio.

Inoltre, i tifosi possono acquistare i biglietti per le partite della Real Sociedad sul mercato secondario. StubHub è uno dei principali rivenditori per chi cerca posti tramite canali alternativi, offrendo un'opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti all'ultimo minuto.

Quanto costano i biglietti della Real Sociedad?

I biglietti ufficiali per le partite della Real Sociedad acquistati direttamente dal club costano in genere tra 25 € e oltre 90 € per i normali posti standard, mentre le opzioni hospitality premium partono da circa 120-150 € e oltre.

I prezzi variano però in base al posto scelto all'interno della Reale Arena (stadio Anoeta) e al profilo dell'avversario. Le partite di Liga di alto profilo contro squadre come Real Madrid, Barcellona o il derby basco contro l'Athletic Bilbao si collocano al vertice della struttura dei prezzi.

I posti dello stadio Anoeta sono suddivisi in linea generale nelle seguenti aree:

Fondo Norte (settore nord) & Fondo Sur (settore sud) : situati direttamente dietro le porte. Comprendono il rumoroso settore canoro Aitor Zabaleta. Ideali per un'atmosfera vivace con un budget contenuto. (Fascia di prezzo: 20-50 €)

Tribuna Este (tribuna est) : corre lungo il lato lungo del campo opposto alle panchine. Offre un'eccellente e chiara visuale laterale dell'azione tattica. (Fascia di prezzo: 40-75 €)

Tribuna Principal (tribuna principale/ovest) : la tribuna principale sul lato lungo che ospita tunnel dei giocatori, panchine e aree stampa. I posti centrali inferiori qui sono i biglietti standard più costosi. (Fascia di prezzo: 60-90 €)

Pacchetti hospitality / VIP : box premium e lounge aziendali. Comprendono posti VIP imbottiti, catering con cucina basca e accesso alla lounge. (Fascia di prezzo: 120-400 € e oltre)

Tieni d'occhio il portale ufficiale del club per ulteriori informazioni o i siti di rivendita secondaria come StubHub per la disponibilità aggiornata.

Tutto quello che c'è da sapere sullo stadio Anoeta

Lo stadio Anoeta, conosciuto commercialmente come Reale Arena, è un iconico stadio di calcio di San Sebastián. È la casa del club di Liga Real Sociedad dalla sua apertura nel 1993.

Prima di Anoeta, la Real Sociedad ha trascorso 80 anni giocando nell'amato, angusto e altamente storico stadio Atotxa. All'inizio degli anni '90, Atotxa poteva contenere solo fino a 17.000 tifosi, un numero decisamente troppo basso per la crescente base di tifosi del club. La città costruì quindi Anoeta per dare più spazio al club.

Poiché lo stadio Anoeta è una potenziale sede ospitante del Mondiale FIFA 2030, di recente ha subito un altro aggiornamento da 10 milioni di euro per aumentare la capienza a oltre 42.000 posti. Questo garantisce il rispetto delle rigide linee guida FIFA, migliorando al contempo schermi digitali e aree media.

Partite memorabili allo stadio Anoeta:

Real Sociedad 2-2 Real Madrid (agosto 1993) : questa amichevole fu la primissima partita di calcio giocata ad Anoeta. L'icona della Real Sociedad Loren segnò lo storico primo gol dello stadio, mentre il leggendario attaccante Emilio Butragueño realizzò il primo gol della squadra ospite.

Real Sociedad 8-1 Albacete Balompié (maggio 1996) : questa incredibile goleada resta ancora oggi la più larga vittoria di sempre della Real Sociedad all'interno dello stadio Anoeta.

Real Sociedad 2-0 Olympique Lyonnais (agosto 2013) : dopo un decennio lontano dall'élite europea, Anoeta ospitò il ritorno del playoff di Champions League. Carlos Vela firmò una splendida doppietta per sigillare un successo complessivo per 4-0, scatenando festeggiamenti sfrenati sugli spalti.

La tradizione dei razzi: San Sebastián ha una leggendaria tradizione di fuochi d'artificio. Quando la Real Sociedad gioca in casa, un funzionario del club lancia razzi nel cielo dall'area dello stadio così che l'intera città conosca il punteggio. Un razzo significa che ha appena segnato la squadra ospite, due razzi significano che ha segnato la Real Sociedad!

Record e statistiche della Real Sociedad

La Real Sociedad, con sede a San Sebastián, ha vissuto la sua storica 'Età dell'oro' negli anni '80 e ha consolidato il proprio status come presenza costante nella Liga.

Palmarès del club e principali trofei

Liga (Prima divisione) : 2 titoli (1980-81, 1981-82)

Copa del Rey (Coppa di Spagna) : 4 titoli (1909, 1987, 2020, 2026)

Record individuali dei giocatori

Più presenze: Alberto Górriz (599), Jon Andoni Larrañaga (552)

Più gol: Jesús María Satrústegui (163), Mikel Oyarzabal (133)

Politica riservata ai baschi

Storicamente la Real Sociedad aveva seguito una rigida politica di mercato riservata ai soli baschi, simile a quella dell'Athletic Bilbao. Ruppe questa tradizione secolare con l'ingaggio dell'attaccante irlandese John Aldridge nel 1989. L'arrivo di Aldridge avrebbe aperto la strada a future stelle straniere come Darko Kovačević e Antoine Griezmann.

Accademia di livello mondiale

Il celebre settore giovanile del club, chiamato 'Zubieta', è molto apprezzato. È responsabile della crescita di superstar mondiali e vincitori della Coppa del Mondo come Xabi Alonso, Antoine Griezmann, Mikel Oyarzabal e Martin Zubimendi.

Sostegno reale

Fondato nel 1909, il club ricevette il titolo di 'Real' nel 1910 da re Alfonso XIII perché San Sebastián era la residenza estiva ufficiale della monarchia spagnola.



