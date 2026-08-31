La Premier League inglese continua a essere una delle competizioni migliori del calcio mondiale per dramma e azione senza sosta, con alcuni dei club più importanti e dei giocatori più noti del panorama calcistico capaci di regalare emozioni elettrizzanti settimana dopo settimana. Dopo una sensazionale stagione 2025/26 di EPL, i tifosi di calcio di tutto il mondo già fremono all’idea di ciò che li attende nella stagione 2026/27.

L’Arsenal difenderà il titolo, dopo aver conquistato il suo primo campionato dopo 22 anni, ma avrà sicuramente vita dura contro squadre del calibro di Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa e Newcastle United.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le ultime informazioni sui biglietti della Premier League, compresi dove acquistarli, quanto costano e molto altro.

Prossime partite della 3ª giornata di Premier League e biglietti

Data e ora (GMT) Partita Biglietti ven 4 set, 20:00 Ipswich Town vs Liverpool Biglietti sab 5 set, 12:30 Newcastle United vs Bournemouth Biglietti sab 5 set, 15:00 Brentford vs Sunderland Biglietti sab 5 set, 15:00 Brighton & Hove Albion vs Leeds United Biglietti sab 5 set, 15:00 Fulham vs Crystal Palace Biglietti sab 5 set, 15:00 Manchester City vs Coventry City Biglietti sab 5 set, 15:00 Nottingham Forest vs Tottenham Hotspur Biglietti sab 5 set, 15:00 Hull City vs Aston Villa Biglietti dom 6 set, 14:00 Everton vs Manchester United Biglietti dom 6 set, 16:30 Arsenal vs Chelsea Biglietti

Prossime partite della 4ª giornata di Premier League e biglietti

Data e ora (GMT) Partita Biglietti sab 12 set, 15:00 Aston Villa vs Nottingham Forest Biglietti sab 12 set, 15:00 Bournemouth vs Brentford Biglietti sab 12 set, 15:00 Chelsea vs Hull City Biglietti sab 12 set, 15:00 Crystal Palace vs Ipswich Town Biglietti sab 12 set, 15:00 Liverpool vs Fulham Biglietti sab 12 set, 17:30 Tottenham Hotspur vs Everton Biglietti sab 12 set, 20:00 Sunderland vs Arsenal Biglietti dom 13 set, 14:00 Coventry City vs Brighton & Hove Albion Biglietti dom 13 set, 16:30 Manchester United vs Manchester City Biglietti lun 14 set, 20:00 Leeds United vs Newcastle United Biglietti

Come acquistare i biglietti della Premier League

Per le partite di Premier League esistono diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola gara agli abbonamenti stagionali, fino ai pacchetti hospitality aggiuntivi, disponibili attraverso i portali ufficiali dei club.

I club della massima serie inglese tendono ad assegnare i biglietti in tre fasi:

Prima agli abbonati stagionali. Poi a chi ha già assistito a partite casalinghe ed è classificato in base ai punti fedeltà. Infine al pubblico durante il periodo di vendita generale.

Se non riesci a ottenere posti attraverso i canali ufficiali dei club o stai cercando biglietti last minute, può valere la pena dare un’occhiata a marketplace secondari verificati, come StubHub.

Quanto costano i biglietti della Premier League?

Il costo di un biglietto di Premier League varia molto. La maggior parte dei club offre prezzi differenziati in base alle fasce d’età, comprese le categorie adulti, junior, studenti e senior, ma queste fasce cambiano da squadra a squadra.

Inoltre, il posto a sedere fa una grande differenza. La posizione del seggiolino e del settore incide in modo significativo sul prezzo, con le visuali premium che spesso comportano un costo premium. Alcuni club classificano anche le partite in categorie: per esempio, le sfide di cartello contro avversari di grande nome possono rientrare in una fascia più alta, con prezzi che aumentano di conseguenza.

Vale anche la pena sottolineare che la Premier League continua a mantenere un tetto di 30 £ per i biglietti del settore ospiti. Quindi, se stai cercando un’opzione più economica o vuoi ampliare le tue possibilità di assistere a una partita, potresti voler controllare le trasferte della tua squadra.

Qui sotto, GOAL ha analizzato i club della Premier League 2026-2027, i loro stadi di casa, i prezzi medi dei biglietti nel giorno della partita e le fasce di prezzo previste per gli abbonamenti stagionali.

Club di Premier League 2026/27 per prezzo dei biglietti

Ci sono ancora abbonamenti stagionali di Premier League disponibili?

Quasi tutti i club di Premier League hanno esaurito gli abbonamenti stagionali a ingresso generale per la stagione 2026/27.

Squadre popolari come Arsenal, Liverpool, Manchester United e Tottenham hanno liste d’attesa storiche, alcune delle quali possono superare i 10-20 anni. Il Tottenham, per esempio, ha una lista d’attesa di oltre 80.000 tifosi, mentre secondo quanto riportato Liverpool e Manchester United richiedono decenni di fedeltà per assicurarsi un posto. Anche club con stadi più piccoli come Brighton e Bournemouth hanno disponibilità limitata o nulla a causa dell’elevata domanda e della capienza ridotta.

Il Fulham si distingue perché al momento ha ancora un certo numero di abbonamenti stagionali disponibili, senza liste d’attesa formali e con assegnazioni effettuate in base all’ordine di arrivo

Avrò bisogno di una membership per acquistare biglietti di Premier League?

Nella maggior parte dei casi, una membership è consigliata o richiesta per acquistare biglietti di Premier League, soprattutto per le partite più richieste o per i club con un forte seguito. La maggior parte dei club di Premier League adotta un sistema di biglietteria a livelli che dà priorità a:

Abbonati stagionali Membri del club (membership annuali a pagamento) Vendita generale, se restano biglietti

Una membership garantisce in genere accesso anticipato ai biglietti, l’idoneità a raccogliere punti fedeltà e, talvolta, contenuti esclusivi o sconti. Per i top club come Arsenal, Liverpool, Manchester United o Tottenham, avere una membership è spesso l’unico modo per accedere ai normali biglietti per le partite, dato che le opportunità di vendita generale sono rare o inesistenti.

Detto questo, alcuni club, in particolare quelli con maggiore capienza o con meno tutto esaurito costanti, possono consentire ai non membri di acquistare biglietti più a ridosso del giorno della partita se resta disponibilità. Acquistare una membership aumenta in modo significativo le tue possibilità ed è spesso la strada più affidabile per assicurarti dei posti.