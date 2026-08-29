La Premier League inglese continua a essere una delle migliori competizioni del calcio mondiale per dramma e azione senza sosta, con alcuni dei club più grandi e dei giocatori più noti del panorama calcistico capaci di regalare emozioni elettrizzanti settimana dopo settimana. Dopo una sensazionale stagione di Premier League 2025/26, i tifosi di calcio di tutto il mondo già fremono al pensiero di ciò che li attende nella campagna 2026/27.

L'Arsenal difenderà il titolo, dopo aver conquistato il suo primo campionato dopo 22 anni, ma è certo che dovrà affrontare una dura prova da parte di Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa e Newcastle United.

Lasciate che GOAL vi offra una panoramica di tutte le ultime informazioni sui biglietti della Premier League, compresi dove acquistarli, quanto costeranno e molto altro.

Prossime partite della 2ª giornata di Premier League e biglietti

Data e ora (GMT) Partita Biglietti ven 28 ago, 20:00 Crystal Palace vs Manchester City Biglietti sab 29 ago, 12:30 Liverpool vs Nottingham Forest Biglietti sab 29 ago, 15:00 Bournemouth vs Everton Biglietti sab 29 ago, 15:00 Coventry City vs Hull City Biglietti sab 29 ago, 17:30 Tottenham Hotspur vs Newcastle United Biglietti dom 30 ago, 14:00 Chelsea vs Brighton & Hove Albion Biglietti dom 30 ago, 14:00 Leeds United vs Brentford Biglietti dom 30 ago, 14:00 Sunderland vs Fulham Biglietti dom 30 ago, 16:30 Manchester United vs Ipswich Town Biglietti lun 31 ago, 20:00 Aston Villa vs Arsenal Biglietti

Prossime partite della 3ª giornata di Premier League e biglietti

Data e ora (GMT) Partita Biglietti ven 4 set, 20:00 Ipswich Town vs Liverpool Biglietti sab 5 set, 12:30 Newcastle United vs Bournemouth Biglietti sab 5 set, 15:00 Brentford vs Sunderland Biglietti sab 5 set, 15:00 Brighton & Hove Albion vs Leeds United Biglietti sab 5 set, 15:00 Fulham vs Crystal Palace Biglietti sab 5 set, 15:00 Manchester City vs Coventry City Biglietti sab 5 set, 15:00 Nottingham Forest vs Tottenham Hotspur Biglietti sab 5 set, 15:00 Hull City vs Aston Villa Biglietti dom 6 set, 14:00 Everton vs Manchester United Biglietti dom 6 set, 16:30 Arsenal vs Chelsea Biglietti

Come acquistare i biglietti della Premier League

Per le partite di Premier League sono previste diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola gara agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality aggiuntivi, disponibili attraverso i portali ufficiali dei club.

I club del massimo campionato inglese tendono ad assegnare i biglietti in tre fasi:

Prima agli abbonati stagionali. Poi a chi è già stato alle partite casalinghe ed è classificato in base ai punti fedeltà. Infine al pubblico durante il periodo di vendita generale.

Se non riuscite a procurarvi i posti attraverso i canali ufficiali del club o state cercando biglietti last minute, potrebbe valere la pena dare un'occhiata a marketplace secondari verificati, come StubHub.

Quanto costano i biglietti della Premier League?

Il costo di un biglietto di Premier League varia notevolmente. La maggior parte dei club offre prezzi differenziati in base alle fasce d'età, comprese le categorie adulti, junior, studenti e senior, ma queste fasce cambiano da squadra a squadra.

Inoltre, anche il posto a sedere fa una grande differenza. La posizione del seggiolino e del settore influisce in modo significativo sul prezzo, con le visuali premium che spesso comportano un costo premium. Alcuni club classificano anche le partite in categorie: per esempio, gli incroci di cartello contro avversari di grande nome possono rientrare in una fascia più alta, con prezzi che aumentano di conseguenza.

Vale anche la pena notare che la Premier League continua a mantenere un tetto di £30 per i biglietti del settore ospiti. Quindi, se state cercando un'opzione più economica o volete ampliare le vostre possibilità di assistere a una partita, potreste voler dare un'occhiata alle trasferte della vostra squadra.

Di seguito, GOAL ha analizzato i club di Premier League 2026-2027, i loro stadi di casa, i prezzi medi dei biglietti per il giorno della partita e le fasce previste per gli abbonamenti stagionali.

Club di Premier League 2026/27 per prezzo dei biglietti

Ci sono ancora abbonamenti stagionali di Premier League disponibili?

Quasi tutti i club di Premier League hanno esaurito gli abbonamenti stagionali di ingresso generale per la stagione 2026/27.

Squadre popolari come Arsenal, Liverpool, Manchester United e Tottenham hanno liste d'attesa storiche, alcune delle quali possono superare i 10-20 anni. Il Tottenham, per esempio, ha una lista d'attesa di oltre 80.000 tifosi, mentre Liverpool e Manchester United richiederebbero decenni di fedeltà per assicurarsi un posto. Anche club con stadi più piccoli come Brighton e Bournemouth hanno disponibilità limitata o nulla a causa dell'elevata domanda e della capienza ridotta.

Il Fulham si distingue perché al momento ha ancora un certo numero di abbonamenti stagionali disponibili, senza liste d'attesa formali e con assegnazione in base all'ordine di arrivo

Avrò bisogno di una membership per acquistare i biglietti della Premier League?

Nella maggior parte dei casi, una membership è consigliata o richiesta per acquistare i biglietti della Premier League, soprattutto per le partite più richieste o per i club con un forte seguito. La maggior parte dei club di Premier League adotta un sistema di biglietteria a livelli che dà priorità a:

Abbonati stagionali Membri del club (membership annuali a pagamento) Vendita generale (se restano biglietti)

Una membership garantisce in genere accesso anticipato ai biglietti, la possibilità di accumulare punti fedeltà e, in alcuni casi, contenuti esclusivi o sconti. Per i top club come Arsenal, Liverpool, Manchester United o Tottenham, avere una membership è spesso l'unico modo per accedere regolarmente ai biglietti per le partite, dato che le opportunità di vendita generale sono rare o inesistenti.

Detto questo, alcuni club, in particolare quelli con maggiore capienza o meno costanza nei sold out, possono consentire anche ai non membri di acquistare biglietti più a ridosso del giorno della partita se rimane disponibilità. Acquistare una membership aumenta in modo significativo le vostre possibilità ed è spesso la strada più affidabile per assicurarsi dei posti.