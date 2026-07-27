La Premier League inglese continua a essere una delle migliori competizioni del calcio mondiale per dramma e azione senza sosta, con alcuni dei club più grandi e dei giocatori più noti dello sport che regalano emozioni elettrizzanti settimana dopo settimana. Dopo una sensazionale stagione 2025/26 di Premier League, i tifosi di tutto il mondo già fremono all’idea del via della 2026/27.

L’Arsenal difenderà il titolo, dopo aver conquistato il suo primo campionato dopo 22 anni, ma è certo che dovrà affrontare una dura prova contro squadre del calibro di Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa e Newcastle United.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le ultime informazioni sui biglietti della Premier League, compresi dove acquistarli, quanto costeranno e molto altro.

Prossime partite della 1ª giornata di Premier League e biglietti

Data e ora (GMT) Partita Biglietti ven 21 ago, 20:00 Arsenal vs Coventry City Biglietti sab 22 ago, 12:30 Hull City vs Manchester United Biglietti sab 22 ago, 15:00 Everton vs Crystal Palace Biglietti sab 22 ago, 15:00 Ipswich Town vs Sunderland Biglietti sab 22 ago, 15:00 Nottingham Forest vs Leeds United Biglietti sab 22 ago, 17:30 Brentford vs Tottenham Hotspur Biglietti dom 23 ago, 14:00 Brighton & Hove Albion vs Aston Villa Biglietti dom 23 ago, 14:00 Manchester City vs Bournemouth Biglietti dom 23 ago, 16:30 Newcastle United vs Liverpool Biglietti lun 24 ago, 20:00 Fulham vs Chelsea Biglietti

Prossime partite della 2ª giornata di Premier League e biglietti

Data e ora (GMT) Partita Biglietti ven 28 ago, 20:00 Crystal Palace vs Manchester City Biglietti sab 29 ago, 12:30 Liverpool vs Nottingham Forest Biglietti sab 29 ago, 15:00 Bournemouth vs Everton Biglietti sab 29 ago, 15:00 Coventry City vs Hull City Biglietti sab 29 ago, 17:30 Tottenham Hotspur vs Newcastle United Biglietti dom 30 ago, 14:00 Chelsea vs Brighton & Hove Albion Biglietti dom 30 ago, 14:00 Leeds United vs Brentford Biglietti dom 30 ago, 14:00 Sunderland vs Fulham Biglietti dom 30 ago, 16:30 Manchester United vs Ipswich Town Biglietti lun 31 ago, 20:00 Aston Villa vs Arsenal Biglietti

Come comprare i biglietti della Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola gara agli abbonamenti stagionali, fino ai pacchetti hospitality aggiuntivi, disponibili attraverso i portali ufficiali dei club.

I club del massimo livello del calcio britannico tendono ad assegnare i biglietti in tre fasi:

Prima agli abbonati stagionali. Poi a chi ha già assistito a partite casalinghe ed è classificato in base ai punti fedeltà. Infine al pubblico durante il periodo di vendita generale.

Se non riesci a ottenere posti attraverso i canali ufficiali dei club o se stai cercando biglietti last minute, può valere la pena dare un’occhiata a marketplace secondari verificati, come StubHub.

Quanto costano i biglietti della Premier League?

Il costo di un biglietto di Premier League varia notevolmente. La maggior parte dei club offre prezzi differenziati in base alle fasce d’età, comprese le categorie adulti, junior, studenti e senior, ma queste fasce cambiano da squadra a squadra.

Inoltre, anche il posto a sedere fa una grande differenza. La posizione del seggiolino e del settore influenza in modo significativo il prezzo, con le visuali premium che spesso comportano un costo premium. Alcuni club classificano anche le partite in categorie: per esempio, gli incontri di cartello contro avversari di grande nome possono rientrare in una fascia superiore, con prezzi che aumentano di conseguenza.

Vale anche la pena notare che la Premier League continua a mantenere un tetto massimo di 30 £ per i biglietti del settore ospiti. Quindi, se stai cercando un’opzione più economica o vuoi ampliare le tue possibilità di assistere a una partita, potresti voler dare un’occhiata alle trasferte della tua squadra.

Di seguito, GOAL ha analizzato i club di Premier League 2026-2027, i loro stadi di casa, i prezzi medi dei biglietti per il giorno della partita e le fasce di prezzo previste per gli abbonamenti stagionali.

Club di Premier League 2026/27 per prezzo dei biglietti

Ci sono ancora abbonamenti stagionali di Premier League disponibili?

Quasi tutti i club di Premier League hanno esaurito gli abbonamenti stagionali di ingresso generale per la stagione 2026/27.

Squadre molto popolari come Arsenal, Liverpool, Manchester United e Tottenham hanno liste d’attesa attive da molti anni, alcune delle quali possono superare i 10-20 anni. Il Tottenham, per esempio, ha una lista d’attesa di oltre 80.000 tifosi, mentre Liverpool e Manchester United, secondo quanto riportato, richiedono decenni di fedeltà per assicurarsi un posto. Anche club con stadi più piccoli come Brighton e Bournemouth hanno disponibilità limitata o nulla a causa dell’alta domanda e della capienza ridotta.

Il Fulham si distingue perché al momento ha ancora un certo numero di abbonamenti stagionali disponibili, senza liste d’attesa formali e con assegnazioni effettuate in base all’ordine di arrivo delle richieste

Avrò bisogno di una membership per acquistare biglietti di Premier League?

Nella maggior parte dei casi, una membership è consigliata o richiesta per acquistare biglietti di Premier League, soprattutto per le partite ad alta richiesta o per i club con un grande seguito. La maggior parte dei club di Premier League adotta un sistema di biglietteria a livelli che dà priorità a:

Abbonati stagionali Membri del club (membership annuali a pagamento) Vendita generale, se restano biglietti

Una membership in genere garantisce accesso anticipato ai biglietti, la possibilità di accumulare punti fedeltà e, talvolta, contenuti esclusivi o sconti. Per i top club come Arsenal, Liverpool, Manchester United o Tottenham, avere una membership è spesso l’unico modo per accedere ai normali biglietti partita, dato che le opportunità di vendita generale sono rare o inesistenti.

Detto questo, alcuni club, in particolare quelli con capienze più ampie o con meno sold out costanti, possono consentire anche ai non membri di acquistare biglietti più a ridosso del matchday, se rimane disponibilità. Acquistare una membership aumenta in modo significativo le tue possibilità ed è spesso la strada più affidabile per assicurarsi un posto.