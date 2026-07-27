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Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
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Come acquistare i biglietti della Premier League 2026/27: partite della 1ª giornata, Arsenal-Coventry City, Manchester City-Bournemouth e altro ancora

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Tutto quello che c’è da sapere per assicurarsi i biglietti della Premier League per la stagione 2026/27

La Premier League inglese continua a essere una delle migliori competizioni del calcio mondiale per dramma e azione senza sosta, con alcuni dei club più grandi e dei giocatori più noti dello sport che regalano emozioni elettrizzanti settimana dopo settimana. Dopo una sensazionale stagione 2025/26 di Premier League, i tifosi di tutto il mondo già fremono all’idea del via della 2026/27.

L’Arsenal difenderà il titolo, dopo aver conquistato il suo primo campionato dopo 22 anni, ma è certo che dovrà affrontare una dura prova contro squadre del calibro di Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa e Newcastle United.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le ultime informazioni sui biglietti della Premier League, compresi dove acquistarli, quanto costeranno e molto altro.

Biglietti Premier League 2026/27Prenota ora

Prossime partite della 1ª giornata di Premier League e biglietti

Data e ora (GMT)PartitaBiglietti
ven 21 ago, 20:00Arsenal vs Coventry CityBiglietti
sab 22 ago, 12:30Hull City vs Manchester UnitedBiglietti
sab 22 ago, 15:00Everton vs Crystal PalaceBiglietti
sab 22 ago, 15:00Ipswich Town vs SunderlandBiglietti
sab 22 ago, 15:00Nottingham Forest vs Leeds UnitedBiglietti
sab 22 ago, 17:30Brentford vs Tottenham HotspurBiglietti
dom 23 ago, 14:00Brighton & Hove Albion vs Aston VillaBiglietti
dom 23 ago, 14:00Manchester City vs BournemouthBiglietti
dom 23 ago, 16:30Newcastle United vs LiverpoolBiglietti
lun 24 ago, 20:00Fulham vs ChelseaBiglietti

Prossime partite della 2ª giornata di Premier League e biglietti

Data e ora (GMT)PartitaBiglietti
ven 28 ago, 20:00Crystal Palace vs Manchester CityBiglietti
sab 29 ago, 12:30Liverpool vs Nottingham ForestBiglietti
sab 29 ago, 15:00Bournemouth vs EvertonBiglietti
sab 29 ago, 15:00Coventry City vs Hull CityBiglietti
sab 29 ago, 17:30Tottenham Hotspur vs Newcastle UnitedBiglietti
dom 30 ago, 14:00Chelsea vs Brighton & Hove AlbionBiglietti
dom 30 ago, 14:00Leeds United vs BrentfordBiglietti
dom 30 ago, 14:00Sunderland vs FulhamBiglietti
dom 30 ago, 16:30Manchester United vs Ipswich TownBiglietti
lun 31 ago, 20:00Aston Villa vs ArsenalBiglietti

Come comprare i biglietti della Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola gara agli abbonamenti stagionali, fino ai pacchetti hospitality aggiuntivi, disponibili attraverso i portali ufficiali dei club.

I club del massimo livello del calcio britannico tendono ad assegnare i biglietti in tre fasi:

  1. Prima agli abbonati stagionali.
  2. Poi a chi ha già assistito a partite casalinghe ed è classificato in base ai punti fedeltà.
  3. Infine al pubblico durante il periodo di vendita generale.

Se non riesci a ottenere posti attraverso i canali ufficiali dei club o se stai cercando biglietti last minute, può valere la pena dare un’occhiata a marketplace secondari verificati, come StubHub.

Quanto costano i biglietti della Premier League?

Il costo di un biglietto di Premier League varia notevolmente. La maggior parte dei club offre prezzi differenziati in base alle fasce d’età, comprese le categorie adulti, junior, studenti e senior, ma queste fasce cambiano da squadra a squadra.

Inoltre, anche il posto a sedere fa una grande differenza. La posizione del seggiolino e del settore influenza in modo significativo il prezzo, con le visuali premium che spesso comportano un costo premium. Alcuni club classificano anche le partite in categorie: per esempio, gli incontri di cartello contro avversari di grande nome possono rientrare in una fascia superiore, con prezzi che aumentano di conseguenza.

Vale anche la pena notare che la Premier League continua a mantenere un tetto massimo di 30 £ per i biglietti del settore ospiti. Quindi, se stai cercando un’opzione più economica o vuoi ampliare le tue possibilità di assistere a una partita, potresti voler dare un’occhiata alle trasferte della tua squadra.

Di seguito, GOAL ha analizzato i club di Premier League 2026-2027, i loro stadi di casa, i prezzi medi dei biglietti per il giorno della partita e le fasce di prezzo previste per gli abbonamenti stagionali.

Club di Premier League 2026/27 per prezzo dei biglietti

ClubStadioFascia di prezzo dei biglietti (ingresso generale adulti)Fascia di prezzo abbonamentiBiglietti
ArsenalEmirates Stadium£31 - £168£1.290 - £2.195Biglietti Arsenal
Aston VillaVilla Park£49 - £99£703 - £1.297Biglietti Aston Villa
BournemouthVitality Stadium£43 - £61£436 - £960Biglietti Bournemouth
BrentfordGtech Community Stadium£30 - £60£485 - £635Biglietti Brentford
Brighton & Hove AlbionAmerican Express Community Stadium£34 - £78£630 - £995Biglietti Brighton
ChelseaStamford Bridge£27 - £83£700 - £1.095Biglietti Chelsea
Coventry CityCoventry Building Society Arena£32 - £45£625 - £800Biglietti Coventry
Crystal PalaceSelhurst Park£46 - £80£600 - £770Biglietti Crystal Palace
EvertonHill Dickinson Stadium£55 - £75£640 - £965Biglietti Everton
FulhamCraven Cottage£35 - £125£470 - £3.100Biglietti Fulham
Hull CityMKM Stadium£24 - £35£396 - £600Biglietti Hull City
Ipswich TownPortman Road£28 - £48£469 - £747Biglietti Ipswich
Leeds UnitedElland Road£32 - £47£632 - £1.159Biglietti Leeds
LiverpoolAnfield£30 - £62£734 - £931Biglietti Liverpool
Manchester CityEtihad Stadium£30 - £60£490 - £1.030Biglietti Man City
Manchester UnitedOld Trafford£32 - £97£646 - £1.177Biglietti Man Utd
Newcastle UnitedSt James’ Park£24 - £75£380 - £987Biglietti Newcastle
Nottingham ForestCity Ground£45 - £70£575 - £915Biglietti Nottm Forest
SunderlandStadium of Light£35 - £56£590 - £720Biglietti Sunderland
Tottenham HotspurTottenham Hotspur Stadium£40 - £125£856 - £2.223Biglietti Tottenham

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Ci sono ancora abbonamenti stagionali di Premier League disponibili?

Quasi tutti i club di Premier League hanno esaurito gli abbonamenti stagionali di ingresso generale per la stagione 2026/27.

Squadre molto popolari come Arsenal, Liverpool, Manchester United e Tottenham hanno liste d’attesa attive da molti anni, alcune delle quali possono superare i 10-20 anni. Il Tottenham, per esempio, ha una lista d’attesa di oltre 80.000 tifosi, mentre Liverpool e Manchester United, secondo quanto riportato, richiedono decenni di fedeltà per assicurarsi un posto. Anche club con stadi più piccoli come Brighton e Bournemouth hanno disponibilità limitata o nulla a causa dell’alta domanda e della capienza ridotta.

Il Fulham si distingue perché al momento ha ancora un certo numero di abbonamenti stagionali disponibili, senza liste d’attesa formali e con assegnazioni effettuate in base all’ordine di arrivo delle richieste

Avrò bisogno di una membership per acquistare biglietti di Premier League?

Nella maggior parte dei casi, una membership è consigliata o richiesta per acquistare biglietti di Premier League, soprattutto per le partite ad alta richiesta o per i club con un grande seguito. La maggior parte dei club di Premier League adotta un sistema di biglietteria a livelli che dà priorità a:

  1. Abbonati stagionali
  2. Membri del club (membership annuali a pagamento)
  3. Vendita generale, se restano biglietti

Una membership in genere garantisce accesso anticipato ai biglietti, la possibilità di accumulare punti fedeltà e, talvolta, contenuti esclusivi o sconti. Per i top club come Arsenal, Liverpool, Manchester United o Tottenham, avere una membership è spesso l’unico modo per accedere ai normali biglietti partita, dato che le opportunità di vendita generale sono rare o inesistenti.

Detto questo, alcuni club, in particolare quelli con capienze più ampie o con meno sold out costanti, possono consentire anche ai non membri di acquistare biglietti più a ridosso del matchday, se rimane disponibilità. Acquistare una membership aumenta in modo significativo le tue possibilità ed è spesso la strada più affidabile per assicurarsi un posto.

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