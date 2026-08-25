La Premier League continua a essere una delle competizioni migliori del calcio mondiale per dramma e azione senza sosta, con alcuni dei club più grandi e dei giocatori più noti dello sport capaci di regalare emozioni elettrizzanti settimana dopo settimana. Dopo una sensazionale stagione 2025/26 di Premier League, i tifosi di calcio di tutto il mondo già fremono al pensiero di ciò che li aspetta nella campagna 2026/27.

L'Arsenal difenderà il titolo, dopo aver conquistato il suo primo campionato dopo 22 anni, ma dovrà sicuramente affrontare una prova durissima contro squadre del calibro di Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa e Newcastle United.

Lasciate che GOAL vi spieghi tutto sulle ultime informazioni relative ai biglietti della Premier League, compreso dove acquistarli, quanto costeranno e molto altro.

Prossime partite della 2ª giornata di Premier League e biglietti

Data e ora (GMT) Partita Biglietti ven 28 ago, 20:00 Crystal Palace vs Manchester City Biglietti sab 29 ago, 12:30 Liverpool vs Nottingham Forest Biglietti sab 29 ago, 15:00 Bournemouth vs Everton Biglietti sab 29 ago, 15:00 Coventry City vs Hull City Biglietti sab 29 ago, 17:30 Tottenham Hotspur vs Newcastle United Biglietti dom 30 ago, 14:00 Chelsea vs Brighton & Hove Albion Biglietti dom 30 ago, 14:00 Leeds United vs Brentford Biglietti dom 30 ago, 14:00 Sunderland vs Fulham Biglietti dom 30 ago, 16:30 Manchester United vs Ipswich Town Biglietti lun 31 ago, 20:00 Aston Villa vs Arsenal Biglietti

Come acquistare i biglietti della Premier League

Per le partite di Premier League esistono diverse opzioni di biglietteria, dai tagliandi per le singole gare agli abbonamenti stagionali, oltre a pacchetti hospitality aggiuntivi, disponibili attraverso i portali ufficiali dei club.

I club della massima serie inglese tendono ad assegnare i biglietti in tre fasi:

Prima agli abbonati stagionali. Poi a chi ha già assistito a partite casalinghe ed è posizionato in base ai punti fedeltà. Infine al pubblico durante il periodo di vendita generale.

Se non riuscite a ottenere posti tramite i canali ufficiali dei club o siete alla ricerca di biglietti last minute, può valere la pena dare un'occhiata a marketplace secondari verificati, come StubHub.

Quanto costano i biglietti della Premier League?

Il costo di un biglietto di Premier League varia notevolmente. La maggior parte dei club offre prezzi differenziati in base alle fasce d'età, comprese le categorie adulti, junior, studenti e senior, ma questi scaglioni cambiano da squadra a squadra.

Inoltre, il posto a sedere fa una grande differenza. La posizione del seggiolino e del settore influisce in modo significativo sul prezzo, con le visuali migliori che spesso comportano un costo più elevato. Alcuni club classificano anche le partite in categorie: per esempio, gli incontri di cartello contro avversarie di primo piano possono rientrare in una fascia superiore, con prezzi che aumentano di conseguenza.

Vale anche la pena sottolineare che la Premier League continua a mantenere un tetto di £30 per i biglietti del settore ospiti. Quindi, se siete alla ricerca di un'opzione più economica o volete aumentare le vostre possibilità di assistere a una partita, potreste dare un'occhiata alle trasferte della vostra squadra.

Di seguito, GOAL ha analizzato i club di Premier League 2026-2027, i loro stadi di casa, i prezzi medi dei biglietti per il giorno della partita e le fasce previste degli abbonamenti stagionali.

Club di Premier League 2026/27 per prezzo dei biglietti

Sono rimasti abbonamenti stagionali di Premier League?

Quasi tutti i club di Premier League hanno esaurito gli abbonamenti stagionali a ingresso generale per la stagione 2026/27.

Squadre popolari come Arsenal, Liverpool, Manchester United e Tottenham hanno liste d'attesa storiche, alcune delle quali possono superare i 10-20 anni. Il Tottenham, per esempio, ha una lista d'attesa di oltre 80.000 tifosi, mentre Liverpool e Manchester United richiederebbero decenni di fedeltà per assicurarsi un posto. Anche club con stadi più piccoli come Brighton e Bournemouth hanno disponibilità limitata o nulla a causa dell'elevata domanda e della capienza ridotta.

Fulham si distingue perché al momento ha ancora un certo numero di abbonamenti stagionali disponibili, senza liste d'attesa formali e con assegnazione in base all'ordine di arrivo

Avrò bisogno di una membership per acquistare i biglietti della Premier League?

Nella maggior parte dei casi, una membership è consigliata o richiesta per acquistare i biglietti della Premier League, soprattutto per le partite ad alta richiesta o per i club con un forte seguito. La maggior parte dei club di Premier League adotta un sistema di biglietteria a livelli che dà priorità a:

Abbonati stagionali Membri del club (membership annuali a pagamento) Vendita generale (se restano biglietti)

Una membership garantisce in genere accesso anticipato ai biglietti, la possibilità di accumulare punti fedeltà e, talvolta, contenuti esclusivi o sconti. Per i top club come Arsenal, Liverpool, Manchester United o Tottenham, avere una membership è spesso l'unico modo per accedere regolarmente ai biglietti delle partite, dato che le opportunità di vendita generale sono rare o inesistenti.

Detto questo, alcuni club, in particolare quelli con capienze maggiori o meno costantemente sold out, possono consentire anche ai non membri di acquistare biglietti più vicino al giorno della partita se restano disponibilità. Acquistare una membership aumenta significativamente le vostre possibilità ed è spesso la strada più affidabile per assicurarsi un posto.