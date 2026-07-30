La Premier League inglese continua a essere una delle competizioni migliori del calcio mondiale per dramma e azione senza sosta, con alcuni dei club più importanti e dei giocatori più noti del panorama calcistico che regalano emozioni elettrizzanti settimana dopo settimana. Dopo una sensazionale stagione 2025/26 di Premier League, i tifosi di tutto il mondo già fremono all’idea dell’inizio della 2026/27.

L’Arsenal difenderà il titolo, dopo aver conquistato il suo primo campionato dopo 22 anni, ma è certo che dovrà affrontare una concorrenza durissima da parte di Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa e Newcastle United.

Lasciate che GOAL vi dia tutte le informazioni più recenti sui biglietti della Premier League, compresi dove acquistarli, quanto costano e molto altro.

Prossime partite della 1ª giornata di Premier League e biglietti

Data e orario (GMT) Partita Biglietti ven 21 ago, 20:00 Arsenal vs Coventry City Biglietti sab 22 ago, 12:30 Hull City vs Manchester United Biglietti sab 22 ago, 15:00 Everton vs Crystal Palace Biglietti sab 22 ago, 15:00 Ipswich Town vs Sunderland Biglietti sab 22 ago, 15:00 Nottingham Forest vs Leeds United Biglietti sab 22 ago, 17:30 Brentford vs Tottenham Hotspur Biglietti dom 23 ago, 14:00 Brighton & Hove Albion vs Aston Villa Biglietti dom 23 ago, 14:00 Manchester City vs Bournemouth Biglietti dom 23 ago, 16:30 Newcastle United vs Liverpool Biglietti lun 24 ago, 20:00 Fulham vs Chelsea Biglietti

Prossime partite della 2ª giornata di Premier League e biglietti

Data e orario (GMT) Partita Biglietti ven 28 ago, 20:00 Crystal Palace vs Manchester City Biglietti sab 29 ago, 12:30 Liverpool vs Nottingham Forest Biglietti sab 29 ago, 15:00 Bournemouth vs Everton Biglietti sab 29 ago, 15:00 Coventry City vs Hull City Biglietti sab 29 ago, 17:30 Tottenham Hotspur vs Newcastle United Biglietti dom 30 ago, 14:00 Chelsea vs Brighton & Hove Albion Biglietti dom 30 ago, 14:00 Leeds United vs Brentford Biglietti dom 30 ago, 14:00 Sunderland vs Fulham Biglietti dom 30 ago, 16:30 Manchester United vs Ipswich Town Biglietti lun 31 ago, 20:00 Aston Villa vs Arsenal Biglietti

Come acquistare i biglietti della Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili più opzioni di biglietteria, dai tagliandi per la singola gara agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality aggiuntivi, acquistabili tramite i portali ufficiali dei club.

I club del massimo campionato inglese tendono ad assegnare i biglietti in tre fasi:

Prima agli abbonati stagionali. Poi a coloro che hanno già assistito a partite casalinghe e sono classificati in base ai punti fedeltà. Infine al pubblico durante il periodo di vendita generale.

Se non riuscite ad assicurarvi dei posti attraverso i canali ufficiali del club o se cercate biglietti last minute, potrebbe valere la pena dare un’occhiata a marketplace secondari verificati, come StubHub.

Quanto costano i biglietti della Premier League?

Il costo di un biglietto di Premier League varia notevolmente. La maggior parte dei club offre prezzi differenziati in base alle fasce d’età, comprese categorie adulti, junior, studenti e senior, ma queste fasce cambiano da squadra a squadra.

Inoltre, anche il posto scelto fa una grande differenza. La posizione del seggiolino e del settore influisce in modo significativo sul prezzo, con le visuali migliori che spesso comportano un costo più elevato. Alcuni club classificano anche le partite in categorie: per esempio, le sfide di cartello contro avversari di alto profilo possono rientrare in una fascia superiore, con prezzi che aumentano di conseguenza.

Vale anche la pena ricordare che la Premier League continua a fissare un tetto di £30 per i biglietti del settore ospiti. Quindi, se cercate un’opzione più economica o volete aumentare le possibilità di assistere a una partita, potreste voler dare un’occhiata alle trasferte della vostra squadra.

Di seguito, GOAL ha analizzato i club di Premier League 2026-2027, i rispettivi stadi, i prezzi medi dei biglietti per il giorno della partita e le fasce previste per gli abbonamenti stagionali.

Club di Premier League 2026/27 per prezzo dei biglietti

Ci sono ancora abbonamenti stagionali di Premier League disponibili?

Quasi tutti i club di Premier League hanno esaurito gli abbonamenti stagionali per l’ingresso generale per la stagione 2026/27.

Squadre popolari come Arsenal, Liverpool, Manchester United e Tottenham hanno liste d’attesa storiche, alcune delle quali possono superare i 10–20 anni. Il Tottenham, per esempio, ha una lista d’attesa di oltre 80.000 tifosi, mentre Liverpool e Manchester United richiederebbero decenni di fedeltà per assicurarsi un posto. Anche club con stadi più piccoli come Brighton e Bournemouth hanno disponibilità limitata o nulla a causa dell’alta domanda e della capienza ridotta.

Fulham si distingue per avere attualmente ancora un certo numero di abbonamenti disponibili, senza liste d’attesa formali e con assegnazione in base all’ordine di arrivo

Avrò bisogno di una membership per acquistare i biglietti della Premier League?

Nella maggior parte dei casi, una membership è consigliata o richiesta per acquistare i biglietti della Premier League, soprattutto per le partite più richieste o per i club con un forte seguito. La maggior parte dei club di Premier League utilizza un sistema di biglietteria a livelli che dà priorità a:

Abbonati stagionali Membri del club (membership annuali a pagamento) Vendita generale (se restano biglietti)

Una membership garantisce in genere accesso anticipato ai biglietti, la possibilità di accumulare punti fedeltà e, talvolta, contenuti esclusivi o sconti. Per i top club come Arsenal, Liverpool, Manchester United o Tottenham, avere una membership è spesso l’unico modo per accedere regolarmente ai biglietti delle partite, dato che le occasioni di vendita generale sono rare o inesistenti.

Detto questo, alcuni club, in particolare quelli con capienze maggiori o che fanno meno spesso registrare il tutto esaurito, possono consentire anche ai non membri di acquistare biglietti più vicino al giorno della partita se resta disponibilità. Acquistare una membership aumenta in modo significativo le vostre possibilità ed è spesso la strada più affidabile per assicurarsi dei posti.