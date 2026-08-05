Le prestazioni costanti dell’Inghilterra sulla scena mondiale confermano il suo status di una delle grandi potenze calcistiche d’élite d’Europa, e del mondo. Dopo il terzo posto ai Mondiali FIFA 2026 in Nord America, coronato da una sfida mozzafiato contro la Francia, la domanda di biglietti per le partite dell’Inghilterra resta ai massimi storici.
Archiviata la campagna mondiale, la squadra di Thomas Tuchel si prepara alla UEFA Nations League 2026-27: l’Inghilterra affronterà un girone A3 di altissimo livello contro Spagna, Croazia e Cechia a partire da questo settembre.
GOAL ti guida nel processo per assicurarti un posto e seguire l’Inghilterra a Wembley Stadium e in tutta Europa in questa stagione.
Prossime partite dell’Inghilterra maschile
|Data e orario del calcio d’inizio
|Partita
|Stadio
|Competizione
|Biglietti
|sab 26 set, 19:45
|Inghilterra vs Spagna
|Wembley Stadium, Londra
|UEFA Nations League
|Biglietti
|mar 29 set, 19:45
|Repubblica Ceca vs Inghilterra
|Fortuna Arena, Praga
|UEFA Nations League
|Biglietti
|sab 3 ott, 17:00
|Croazia vs Inghilterra
|Stadion Maksimir, Zagabria
|UEFA Nations League
|Biglietti
|mar 6 ott, 19:45
|Inghilterra vs Repubblica Ceca
|Wembley Stadium, Londra
|UEFA Nations League
|Biglietti
|gio 12 nov, 19:45
|Inghilterra vs Croazia
|Wembley Stadium, Londra
|UEFA Nations League
|Biglietti
|dom 15 nov, 19:45
|Spagna vs Inghilterra
|Estadio Santiago Bernabéu, Madrid
|UEFA Nations League
|Biglietti
Come acquistare i biglietti per le partite dell’Inghilterra?
Canali ufficiali per i biglietti dell’Inghilterra
I biglietti ufficiali per le partite dell’Inghilterra, in casa e in trasferta, possono essere trovati e acquistati direttamente su englandfootball.com.
Per acquistare i biglietti delle partite casalinghe a Wembley Stadium o i tagliandi ufficiali riservati alle trasferte in tutta Europa, i tifosi dovrebbero tenere presenti i seguenti livelli:
- My England Football: aderire a questo programma gratuito di fidelizzazione per tifosi garantisce un accesso prioritario secondario alla vendita dei biglietti per le partite casalinghe prima della vendita generale al pubblico.
- England Supporters Travel Club (ESTC): è richiesta un’iscrizione a pagamento per manifestare interesse verso le limitate disponibilità di biglietti per le partite in trasferta. I membri ESTC ricevono la priorità massima di accesso sia per le partite internazionali in casa sia per quelle in trasferta.
- Vendita generale: eventuali biglietti residui dopo le finestre di priorità per i membri vengono messi in vendita pubblica aperta tramite il portale ufficiale.
Mercati secondari
Se i lotti di biglietti si esauriscono durante le finestre ufficiali di priorità per i membri, marketplace secondari verificati come StubHub avranno comunque disponibilità per le partite casalinghe a Wembley e opzioni hospitality neutrali per le trasferte.
Assicurati di controllare i termini e le condizioni dei fornitori di biglietti da cui stai acquistando.