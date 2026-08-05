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Come acquistare i biglietti della nazionale inglese di calcio nel 2026: prezzi e dove comprare i tagliandi per le partite dell'Inghilterra

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Biglietti
Inghilterra
Coppa del Mondo

Ecco come puoi realizzare il tuo sogno di vedere l’Inghilterra giocare dal vivo

Le prestazioni costanti dell’Inghilterra sulla scena mondiale confermano il suo status di una delle grandi potenze calcistiche d’élite d’Europa, e del mondo. Dopo il terzo posto ai Mondiali FIFA 2026 in Nord America, coronato da una sfida mozzafiato contro la Francia, la domanda di biglietti per le partite dell’Inghilterra resta ai massimi storici.

Archiviata la campagna mondiale, la squadra di Thomas Tuchel si prepara alla UEFA Nations League 2026-27: l’Inghilterra affronterà un girone A3 di altissimo livello contro Spagna, Croazia e Cechia a partire da questo settembre.

GOAL ti guida nel processo per assicurarti un posto e seguire l’Inghilterra a Wembley Stadium e in tutta Europa in questa stagione.

Biglietti Inghilterra calcioPrenota i biglietti

Prossime partite dell’Inghilterra maschile

Data e orario del calcio d’inizioPartitaStadioCompetizioneBiglietti
sab 26 set, 19:45Inghilterra vs SpagnaWembley Stadium, LondraUEFA Nations LeagueBiglietti
mar 29 set, 19:45Repubblica Ceca vs InghilterraFortuna Arena, PragaUEFA Nations LeagueBiglietti
sab 3 ott, 17:00Croazia vs InghilterraStadion Maksimir, ZagabriaUEFA Nations LeagueBiglietti
mar 6 ott, 19:45Inghilterra vs Repubblica CecaWembley Stadium, LondraUEFA Nations LeagueBiglietti
gio 12 nov, 19:45Inghilterra vs CroaziaWembley Stadium, LondraUEFA Nations LeagueBiglietti
dom 15 nov, 19:45Spagna vs InghilterraEstadio Santiago Bernabéu, MadridUEFA Nations LeagueBiglietti

Come acquistare i biglietti per le partite dell’Inghilterra?

Canali ufficiali per i biglietti dell’Inghilterra

I biglietti ufficiali per le partite dell’Inghilterra, in casa e in trasferta, possono essere trovati e acquistati direttamente su englandfootball.com.

Per acquistare i biglietti delle partite casalinghe a Wembley Stadium o i tagliandi ufficiali riservati alle trasferte in tutta Europa, i tifosi dovrebbero tenere presenti i seguenti livelli:

  • My England Football: aderire a questo programma gratuito di fidelizzazione per tifosi garantisce un accesso prioritario secondario alla vendita dei biglietti per le partite casalinghe prima della vendita generale al pubblico.
  • England Supporters Travel Club (ESTC): è richiesta un’iscrizione a pagamento per manifestare interesse verso le limitate disponibilità di biglietti per le partite in trasferta. I membri ESTC ricevono la priorità massima di accesso sia per le partite internazionali in casa sia per quelle in trasferta.
  • Vendita generale: eventuali biglietti residui dopo le finestre di priorità per i membri vengono messi in vendita pubblica aperta tramite il portale ufficiale.

Mercati secondari

Se i lotti di biglietti si esauriscono durante le finestre ufficiali di priorità per i membri, marketplace secondari verificati come StubHub avranno comunque disponibilità per le partite casalinghe a Wembley e opzioni hospitality neutrali per le trasferte.

Assicurati di controllare i termini e le condizioni dei fornitori di biglietti da cui stai acquistando.

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