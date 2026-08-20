I biglietti per la MLS 2026 partono da 15 $ su StubHub e coprono ognuno dei 30 club della lega, mentre la regular season prosegue fino al Decision Day del 7 novembre, prima dei playoff al via dal 18 novembre. La stagione è ripresa a metà luglio dopo una rara pausa a metà campionato per la Coppa del Mondo FIFA, ospitata tra Stati Uniti, Canada e Messico, e ora la volata finale è già entrata nel vivo.

L'Inter Miami si presenta alla seconda metà della stagione da campione in carica, con Lionel Messi che resta l'attrazione principale della lega, mentre l'Atlanta United continua a registrare le affluenze più alte della MLS. GOAL ha gli ultimi aggiornamenti su calendario, prezzi e su dove acquistare subito i biglietti per la MLS 2026.

Quando si gioca la MLS 2026?

Fase Date Regular season 21 febbraio - 7 novembre 2026 Pausa per la Coppa del Mondo 25 maggio - 16 luglio 2026 Playoff 18 novembre - 18 dicembre 2026 Squadre 30 (15 Eastern Conference, 15 Western Conference) Formato 34 partite di regular season per squadra; i playoff sono a eliminazione diretta Luogo Stati Uniti e Canada

Le partite MLS di questo weekend:

Data e ora Partita Luogo Biglietti sab 22 ago, 19:30 Charlotte FC vs D.C. United Bank of America Stadium (Charlotte) Biglietti sab 22 ago, 19:30 Inter Miami CF vs Toronto FC Miami Freedom Park (Fort Lauderdale) Biglietti sab 22 ago, 19:30 LAFC vs Portland Timbers BMO Stadium (Los Angeles) Biglietti sab 22 ago, 19:30 Orlando City SC vs Real Salt Lake Inter&Co Stadium (Orlando) Biglietti sab 22 ago, 19:30 New York Red Bulls vs Chicago Fire FC Red Bull Arena (Harrison) Biglietti sab 22 ago, 19:30 CF Montreal vs LA Galaxy Stade Saputo (Montreal) Biglietti sab 22 ago, 20:30 Austin FC vs Philadelphia Union Q2 Stadium (Austin) Biglietti sab 22 ago, 20:30 Nashville SC vs Columbus Crew GEODIS Park (Nashville) Biglietti sab 22 ago, 20:30 St. Louis CITY SC vs Houston Dynamo Energizer Park (St. Louis) Biglietti sab 22 ago, 21:30 Vancouver Whitecaps FC vs FC Dallas BC Place (Vancouver) Biglietti sab 22 ago, 22:30 San Diego FC vs Colorado Rapids Snapdragon Stadium (San Diego) Biglietti sab 22 ago, 22:30 San Jose Earthquakes vs Minnesota United FC PayPal Park (San Jose) Biglietti dom 23 ago, 16:30 New England Revolution vs New York City FC Gillette Stadium (Foxborough) Biglietti dom 23 ago, 19:00 Atlanta United FC vs Sporting Kansas City Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Biglietti

Gli orari di calcio d'inizio sono quelli pubblicati e possono cambiare con l'avvicinarsi della data, quindi verifica l'orario esatto sul tuo biglietto. Il calendario completo della stagione fino al Decision Day è disponibile tramite il link qui sopra.

Dove acquistare i biglietti per la MLS 2026

StubHub raccoglie tutti i 30 club della MLS in un unico posto, quindi non c'è bisogno di controllare 30 siti diversi delle squadre.

Una sola ricerca, tutti i club. Filtra per squadra, avversaria, fascia di prezzo o settore senza lasciare la pagina.

Filtra per squadra, avversaria, fascia di prezzo o settore senza lasciare la pagina. Partite che vanno a ruba. Le sfide di cartello, soprattutto quelle che coinvolgono l'Inter Miami, si esauriscono più in fretta, quindi conviene acquistare in anticipo.

Le sfide di cartello, soprattutto quelle che coinvolgono l'Inter Miami, si esauriscono più in fretta, quindi conviene acquistare in anticipo. FanProtect Guarantee. Ricevi un biglietto valido oppure i tuoi soldi indietro.

Ricevi un biglietto valido oppure i tuoi soldi indietro. Consegna istantanea su mobile. I biglietti vengono trasferiti direttamente sul telefono, l'ideale per gli acquisti dell'ultimo minuto nel giorno della partita.

I biglietti vengono trasferiti direttamente sul telefono, l'ideale per gli acquisti dell'ultimo minuto nel giorno della partita. Prevendita vs rivendita. Alcuni club offrono agli abbonati un accesso anticipato alle partite casalinghe prima dell'apertura della vendita generale; StubHub è la strada più veloce una volta chiusa quella finestra, oppure per i posti nel settore ospiti più difficili da trovare.

Alcuni club offrono agli abbonati un accesso anticipato alle partite casalinghe prima dell'apertura della vendita generale; StubHub è la strada più veloce una volta chiusa quella finestra, oppure per i posti nel settore ospiti più difficili da trovare. Hospitality. Per le sfide di cartello sono disponibili pacchetti premium, comprese opzioni a bordo campo e in suite.

Quanto costano i biglietti per la MLS 2026?

Tipo di biglietto Prezzo Più economico disponibile Da 15 $ ( Media della lega, regular season 25 $-50 $ Partite di cartello o rivalità Sopra la media, varia in base alla sfida Playoff I più alti della stagione

Cosa fa variare il prezzo:

Posizione del posto. I settori a bordo campo e VIP costano sensibilmente più dei posti negli anelli superiori.

I settori a bordo campo e VIP costano sensibilmente più dei posti negli anelli superiori. Avversaria e stato di forma. Le partite casalinghe dell'Inter Miami, costruite attorno a Messi, sono costantemente tra le più costose e le più rapide a registrare il tutto esaurito.

Le partite casalinghe dell'Inter Miami, costruite attorno a Messi, sono costantemente tra le più costose e le più rapide a registrare il tutto esaurito. Dimensioni dello stadio. Impianti più grandi come il Mercedes-Benz Stadium di Atlanta offrono una gamma di prezzi più ampia rispetto a stadi più piccoli pensati specificamente per il calcio.

Tutto quello che c'è da sapere sulla MLS 2026

L'Inter Miami è la squadra campione in carica della MLS Cup, dopo aver battuto Vancouver 3-1 a dicembre e aver conquistato il suo primo titolo nella lega. Lionel Messi ha vinto la Scarpa d'Oro con 29 gol e un secondo premio MVP consecutivo, diventando il primo giocatore nella storia della MLS a vincere il riconoscimento per due stagioni di fila. Miami ha perso Jordi Alba e Sergio Busquets durante l'offseason, ma ha aggiunto il Portiere dell'Anno 2025 Dayne St. Clair e l'attaccante messicano Germán Berterame.

L'Atlanta United ha fatto registrare ancora una volta le affluenze più alte della MLS la scorsa stagione, con una media di oltre 43.000 spettatori al Mercedes-Benz Stadium, inclusi 65.520 per una singola partita della Matchday 1 contro il CF Montreal, ancora una delle presenze più alte per una singola gara nella lega in questa stagione.

La MLS ha fermato la regular season per sette settimane, dal 25 maggio al 16 luglio, mentre si giocava la Coppa del Mondo FIFA tra Stati Uniti, Canada e Messico, prima della ripresa dell'azione a metà luglio. La regular season ora prosegue fino al Decision Day del 7 novembre, con i playoff in programma dal 18 novembre al 18 dicembre.

Tutto quello che c'è da sapere sugli stadi

L'Inter Miami gioca ora al Miami Freedom Park, il suo nuovo stadio specifico per il calcio da 25.000 posti a Fort Lauderdale, inaugurato nell'aprile 2026 e che ha sostituito la precedente casa del club, il Chase Stadium.

Gli impianti della MLS variano enormemente per dimensioni, dagli stadi specifici per il calcio con una capienza di circa 18.000-25.000 posti, come il Q2 Stadium di Austin e il GEODIS Park di Nashville, fino ai grandi impianti in stile NFL per le squadre che attirano più pubblico nella lega, incluso il Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Controlla sempre lo stadio specifico, la mappa dei posti e la capienza nella tua inserzione StubHub prima di acquistare, perché dimensioni e configurazione degli impianti variano notevolmente da un mercato all'altro.