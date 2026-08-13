Il campionato francese (Ligue 1) ha sempre avuto un enorme seguito tra gli appassionati di calcio europei e di tutto il mondo, e il dominio continuo del Paris Saint-Germain, ora arrivato a cinque titoli consecutivi insieme alla difesa della Champions League, non ha fatto altro che accrescerne ulteriormente il profilo in vista del 2026/27.

Mentre il Paris Saint-Germain resta la squadra di riferimento del calcio francese, il desiderio generale di viaggiare e vivere partite negli stadi di ogni parte della Francia continua a crescere in modo significativo, con due neopromosse, Troyes e Le Mans, che aggiungono nuove storie alla divisione in questa stagione.

Lasciate che GOAL vi guidi su come trasformare in realtà i vostri sogni calcistici francesi, assicurandovi un biglietto per una prossima partita di Ligue 1 in questa stagione.

Prossime partite della 1ª giornata di Ligue 1 e biglietti

Data e ora (CET) Partita Stadio Biglietti ven 21 ago, 20:45 Marseille vs Strasbourg Stade Vélodrome (Marseille) Biglietti sab 22 ago, 17:15 Lens vs Auxerre Stade Bollaert-Delelis (Lens) Biglietti sab 22 ago, 20:45 Le Mans vs Brest Stade Marie-Marvingt (Le Mans) Biglietti sab 22 ago, 20:45 Nice vs Lorient Allianz Riviera (Nice) Biglietti sab 22 ago, 20:45 Toulouse vs Olympique Lyonnais Stadium de Toulouse (Toulouse) Biglietti sab 22 ago, 20:45 Troyes vs Paris FC Stade de l'Aube (Troyes) Biglietti dom 23 ago, 15:00 Angers vs Lille Raymond Kopa Stadium (Angers) Biglietti dom 23 ago, 17:15 Le Havre vs Monaco Stade Océane (Le Havre) Biglietti dom 23 ago, 20:45 Paris Saint-Germain vs Rennes Parc des Princes (Paris) Biglietti

Prossime partite della 2ª giornata di Ligue 1 e biglietti

Data e ora (CET) Partita Stadio Biglietti ven 28 ago, 20:45 Lille vs Paris Saint-Germain Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy (Lille) Biglietti sab 29 ago, 17:15 Strasbourg vs Lens Stade de la Meinau (Strasbourg) Biglietti sab 29 ago, 20:45 Auxerre vs Angers Stade de l'Abbé-Deschamps (Auxerre) Biglietti sab 29 ago, 20:45 Brest vs Toulouse Stade Francis-Le Ble (Brest) Biglietti sab 29 ago, 20:45 Lorient vs Troyes Stade du Moustoir (Lorient) Biglietti sab 29 ago, 20:45 Olympique Lyonnais vs Le Havre Parc Olympique Lyonnais (Lyon) Biglietti dom 30 ago, 15:00 Paris FC vs Nice Stade Jean-Bouin (Paris) Biglietti dom 30 ago, 17:15 Rennes vs Le Mans Roazhon Park (Rennes) Biglietti dom 30 ago, 20:45 Monaco vs Marseille Stade Louis II (Monaco) Biglietti

Le dieci partite di cartello della stagione selezionate ufficialmente per la trasmissione in diretta includono anche la trasferta del PSG a Marsiglia il 20 settembre e la gara di ritorno al Parc des Princes il 7 febbraio, entrambe date chiave per i tifosi a caccia di biglietti per Le Classique.

Come comprare i biglietti per la Ligue 1

Per acquistare i biglietti delle partite di Ligue 1, il metodo più affidabile è andare sui siti ufficiali dei club.

Potrebbe essere necessario creare un account e fornire informazioni personali. I biglietti vengono spesso messi in vendita tra le 4 e le 6 settimane prima del giorno della partita.

Mentre i biglietti per le partite dei club più importanti, come il PSG, spesso vanno esauriti rapidamente, quelli di molte altre squadre sono più accessibili.

Se i biglietti sono esauriti attraverso i canali ufficiali o se state cercando di procurarvi biglietti all'ultimo minuto, potreste prendere in considerazione rivenditori secondari come StubHub.

Quanto costano i biglietti per la Ligue 1?

Il costo dei biglietti per le partite di Ligue 1 varia notevolmente. La maggior parte dei club offre prezzi differenziati in base alle fasce d'età, comprese le categorie adulti, junior e senior, ma questi scaglioni variano da club a club.

Oltre a questi fattori, anche la posizione dei posti all'interno degli stadi incide in modo significativo sul prezzo del biglietto, con le visuali premium che comportano il costo più alto.

Alcuni club classificano inoltre le partite per categoria, con gli incroci di cartello contro avversari di primo piano, come 'Le Classique' (PSG vs Marseille) e 'Le Derby des Olympiques' (Olympique Lyonnais vs Marseille), che rientrano nella fascia più alta, con prezzi che aumentano di conseguenza.

Club di Ligue 1 2026/27 per prezzo del biglietto

Club Stadio Fascia di prezzo del biglietto (adulto) Angers Stade Raymond Kopa €15-€70 Auxerre Stade Abba Deschamps €15-€65 Brest Stade Francis-Le-Bleu €15-€75 Le Havre Stade Oceane €15-€70 Le Mans Stade Marie-Marvingt €15-€60 Lens Stade Bollaert-Delelis €20-€95 Lille Stade Pierre-Mauroy €25-€110 Lorient Stade du Moustoir €15-€65 Lyon Groupama Stadium €25-€120 Marseille Stade Vélodrome €30-€220 Monaco Stade Louis II €20-€100 Nice Allianz Riviera €20-€90 Paris FC Stade Jean-Bouin €15-€70 Paris Saint-Germain Parc des Princes €45-€350 Rennes Roazhon Park €20-€85 Strasbourg Stade de la Meinau €20-€90 Toulouse Stadium de Toulouse €15-€75 Troyes Stade de l'Aube €15-€60

Cosa aspettarsi dalla stagione di Ligue 1?

Qualunque partita di Ligue 1 decidiate di prenotare, è probabile che vediate alcune brillanti giovani stelle del futuro. Un'intera schiera di famosi giocatori francesi ha iniziato le proprie straordinarie carriere in patria, tra cui Zinedine Zidane (Bordeaux), Thierry Henry e Kylian Mbappe (Monaco), Eric Cantona (Auxerre) e Michel Platini (Nancy), solo per citarne alcuni.

Oltre a essere rinomata come fucina per la crescita di giovani talenti francesi, la Ligue 1 vede all'opera anche talenti globali del calcio attuale, come Khvicha Kvaratskhelia, Achraf Hakimi, Vitinha, Folarin Balogun ed Endrick.

Il Paris Saint-Germain resta il faro della Ligue 1, e la richiesta di biglietti è sempre alta per vederlo in azione al Parc des Princes. La scorsa stagione si è rivelata un'altra annata dominante per Les Rouge-et-Bleu, che hanno conquistato un quinto titolo francese consecutivo, il 14° complessivo, respingendo un raro assalto al titolo da parte del RC Lens con una giornata d'anticipo.

Non solo ha dominato sul fronte interno, ma la squadra di Luis Enrique ha anche difeso con successo la propria corona europea, battendo l'Arsenal nella finale di Champions League e diventando la prima squadra a conservare il trofeo dal Real Madrid nel 2018. Ora è tra un gruppo d'élite di club, tra cui Real Madrid, Bayern Monaco e Ajax, capaci di vincere due volte di fila la massima competizione europea nell'era moderna.

Non sono molte le squadre al mondo che possono vantare una bacheca come quella del PSG. Il club più vincente di Francia, pur essendo nato solo poco più di mezzo secolo fa, ha messo insieme oltre 50 trofei principali.

La stagione del Marsiglia ha raccontato una storia molto diversa. Roberto De Zerbi è stato esonerato a febbraio dopo una serie di risultati difficili, con Habib Beye poi nominato allenatore dopo un breve periodo da traghettatore, e il club è scivolato al quinto posto della classifica finale, mancando la Champions League in favore di un posto in Europa League. Nonostante il finale deludente, il Marsiglia resta uno dei club più seguiti di Francia, con presenze regolarmente superiori ai 60.000 spettatori allo Stade Velodrome, noto anche come Orange Velodrome, che ha la capienza più alta della Ligue 1.

Il Marsiglia è anche diventato notoriamente la prima squadra francese a vincere la Champions League. Una squadra capitanata dalla leggenda francese Didier Deschamps e che comprendeva giocatori del calibro di Basile Boli e Marcel Desailly batté il Milan 1-0 nella finale del 1993 a Monaco di Baviera per diventare regina d'Europa. Altri club francesi che richiamano regolarmente grandi folle in casa includono Olympique Lyonnais, Lille e Lens, mentre le neopromosse Troyes e Le Mans, con quest'ultimo di ritorno nella massima serie dopo 16 anni di assenza, aggiungono nuovi stadi al calendario di questa stagione.