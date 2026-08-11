La FA Cup 2026/27 promette di essere all’altezza della sua reputazione di competizione a eliminazione diretta più imprevedibile del mondo, con club provenienti da tutta la piramide del calcio inglese in lotta per un posto a Wembley Stadium per la sfida finale.
Dopo mesi di turni di qualificazione, imprese delle outsider e spettacolo ad alta intensità, a maggio 2027 sarà tutto pronto per un’altra finale di prestigio nella casa del calcio inglese.
Lasciate che GOAL vi guidi attraverso tutte le informazioni essenziali sui biglietti, incluse le modalità di acquisto, i costi stimati, il calendario della competizione e le opzioni premium.
Qual è il calendario della FA Cup?
I turni di qualificazione della FA Cup di questa stagione sono iniziati sabato 8 agosto 2026.
L’intera competizione si sviluppa nell’arco di nove mesi e culmina con la finale di cartello a Wembley Stadium sabato 22 maggio 2027.
Le date chiave della fase principale del torneo includono:
- 7 novembre 2026: primo turno principale (entrano League One e League Two della EFL)
- 5 dicembre 2026: secondo turno principale
- 9 gennaio 2027: terzo turno principale (entrano Premier League e Championship)
- 13 febbraio 2027: quarto turno principale
- 6 marzo 2027: quinto turno principale
- 3 aprile 2027: quarti di finale
- 24-25 aprile 2027: semifinali
- 22 maggio 2027: finale
Come acquistare i biglietti per le partite di FA Cup?
Acquistare i biglietti direttamente dai portali ufficiali dei club partecipanti è il modo più sicuro e affidabile per assicurarsi un posto alla FA Cup.
- Assegnazioni prioritarie: i biglietti per le partite di FA Cup non sono inclusi automaticamente nel normale pacchetto di abbonamento stagionale di un club. Tuttavia, gli abbonati e i membri ufficiali dei club hanno accesso prioritario durante finestre di acquisto dedicate.
- Assegnazioni per Wembley (semifinali e finale): i club partecipanti a semifinali e finale ricevono assegnazioni individuali di biglietti, in genere circa 30.000 per club per le partite a Wembley. Questi vengono distribuiti direttamente dai club finalisti in base ai punti fedeltà e allo status di abbonato.
- Mercati secondari: per i tifosi che non riescono a ottenere i biglietti tramite le assegnazioni ufficiali dei club, le piattaforme secondarie offrono opzioni alternative di rivendita per le partite più richieste. Assicuratevi di controllare i termini e le condizioni del sito da cui state acquistando.
Quanto costano i biglietti per le partite di FA Cup?
La domanda e i prezzi dei biglietti aumentano con l’avanzare della competizione verso l’atto finale di Wembley a maggio. Ecco una panoramica dei prezzi medi dei biglietti:
- Discrezione del club ospitante (turni 1-6): la FA fissa un prezzo minimo del biglietto di £10 per i primi turni fino ai quarti di finale. I club di casa stabiliscono i prezzi nominali in base al livello dell’avversaria e alla posizione del posto.
- Suddivisione di Wembley (semifinali e finale): i prezzi ufficiali di Wembley sono standardizzati tra le fasce di posti dalla Categoria 1 alla Categoria 4, con biglietti per adulti che vanno da £30 a £120 per le semifinali e da £50 a £255 per la finale.
|Data
|Turno
|Luogo
|Prezzo medio nominale stimato
|sabato 7 nov 2026
|Primo turno principale
|Vari stadi
|£10 - £25
|sabato 5 dic 2026
|Secondo turno principale
|Vari stadi
|£15 - £30
|sabato 9 gen 2027
|Terzo turno principale
|Vari stadi
|£20 - £45
|sabato 13 feb 2027
|Quarto turno principale
|Vari stadi
|£25 - £50
|sabato 6 mar 2027
|Quinto turno principale
|Vari stadi
|£30 - £60
|sabato 3 apr 2027
|Quarti di finale
|Vari stadi
|£35 - £75
|sabato 24 apr 2027
|Semifinali
|Wembley Stadium, Londra
|£45 - £90 (media: ~£60)
|sabato 22 mag 2027
|Finale
|Wembley Stadium, Londra
|£50 - £175+ (media: ~£100)