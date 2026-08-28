Come acquistare i biglietti della Championship EFL 2026/27: prossime partite, prezzi dei biglietti, informazioni e altro ancora

La Premier League continua a catturare costantemente l’attenzione degli appassionati di calcio a livello nazionale e globale, ma molti occhi sono puntati anche sulle ricche di emozioni sfide della Championship che si disputano ogni settimana in tutta l’Inghilterra (e il Galles).

Se non avete ancora assaporato ciò che la massima divisione dell’EFL ha da offrire, questo potrebbe essere il momento perfetto per assicurarvi un posto a una delle prossime partite.

L’interesse per la Championship continua a crescere ogni anno e nelle ultime tre stagioni consecutive la media spettatori ha superato quota 22.000. Va ricordato che si tratta del secondo campionato di calcio più seguito d’Europa per presenze allo stadio. Con il pubblico del London Stadium del West Ham atteso oltre le 60.000 unità nel corso della stagione attuale, questi numeri complessivi saranno nuovamente ritoccati al rialzo.

Mentre i principali campionati europei sono diventati altamente prevedibili, spesso dominati dagli stessi club sostenuti da stati o di proprietà di miliardari, la Championship è splendidamente caotica e l’incessante calendario di 46 partite mette alla prova la profondità delle rose, potendo portare a enormi oscillazioni di rendimento e mantenendo la classifica instabile fino a maggio.

Si preannuncia un’altra stagione epica, con il sogno della promozione in Premier League che arde forte per tifosi e club. Lasciate che GOAL vi guidi attraverso tutte le informazioni essenziali sui biglietti dell’EFL Championship, compreso come acquistarli, quanto costano e molto altro.

Prossime partite di EFL Championship

Data e ora (locali) Partita Luogo Biglietti Mar, 1 set (19.45) Sheffield United vs Bolton Wanderers Bramall Lane (Sheffield) Biglietti Mar, 1 set (19.45) West Ham United vs Wolverhampton Wanderers London Stadium (Londra) Biglietti Mar, 1 set (19.45) Preston North End vs Bristol City Deepdale (Preston) Biglietti Mar, 1 set (19.45) Portsmouth vs Derby County Fratton Park (Portsmouth) Biglietti Mar, 1 set (20) Birmingham City vs Southampton St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham) Biglietti Mer, 2 set (19.45) Millwall vs Wrexham The Den (Londra) Biglietti Mer, 2 set (19.45) Queens Park Rangers vs Cardiff City MATRADE Loftus Road Stadium (Londra) Biglietti Mer, 2 set (20) Burnley vs Middlesbrough Turf Moor (Burnley) Biglietti Sab, 5 set (15) Queens Park Rangers vs Middlesbrough MATRADE Loftus Road Stadium (Londra) Biglietti Sab, 5 set (15) Millwall vs Bolton Wanderers The Den (Londra) Biglietti Sab, 5 set (15) Burnley vs Bristol City Turf Moor (Burnley) Biglietti Sab, 5 set (15) Sheffield United vs Norwich City Bramall Lane (Sheffield) Biglietti Sab, 5 set (15) West Ham United vs Derby County London Stadium (Londra) Biglietti Sab, 5 set (20) Swansea City vs Wrexham Swansea.com Stadium (Swansea) Biglietti Dom, 6 set (12) Birmingham City vs Wolverhampton Wanderers St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham) Biglietti

Come acquistare i biglietti per l’EFL Championship 2026/27

I biglietti ufficiali per l’EFL Championship dell’English Football League (EFL) possono essere acquistati direttamente sul sito ufficiale o presso la biglietteria del club specifico che ospita la partita. Non esiste una piattaforma centralizzata dell’EFL per i biglietti delle partite di campionato della regular season.

I tifosi in trasferta devono acquistare i biglietti tramite il sito o la biglietteria del proprio club, dato che ricevono un’allocazione dedicata di tagliandi per il settore ospiti.

I biglietti per la Championship non vengono messi in vendita tutti insieme. Vengono invece rilasciati progressivamente per le singole giornate, di solito da 2 a 8 settimane prima della data della partita, seguendo un rigido sistema a livelli:

Abbonati e fasce prioritarie : 6-8 settimane prima della partita

Membri ufficiali del club (membership a pagamento) : 4-6 settimane prima della partita

Vendita generale al pubblico (se restano biglietti) : 2-4 settimane prima della partita

Molti club di Championship ora offrono anche un ‘Ticket Exchange’ ufficiale sul proprio sito. Questo consente agli abbonati che non possono assistere a una partita di rivendere in sicurezza il proprio posto ad altri tifosi al prezzo nominale.

Se si cercano biglietti all’ultimo minuto, i tifosi possono acquistarli anche su piattaforme secondarie, come Ticombo.

Quanto costano i biglietti per l’EFL Championship 2026/27?

I biglietti ufficiali per le singole partite della regular season dell’EFL Championship 2026/27 vanno generalmente da £20 a £45 per le gare standard.

Tuttavia, le partite di cartello come i derby locali o gli scontri al vertice possono salire fino a una fascia compresa tra £50 e oltre £70, a seconda del club ospitante.

Poiché l’EFL Championship è composta da 24 club indipendenti, non esiste un unico sistema di biglietteria standardizzato. Prezzi, posti a sedere e configurazioni delle categorie variano in tutta la divisione.

Tenete d’occhio i siti ufficiali dei club più vicino alla data della partita per ulteriori informazioni, e anche i siti secondari di rivendita come Ticombo per la disponibilità aggiornata.

Stadi e impianti dell’EFL Championship

Club Stadio e località Capienza West Ham United London Stadium (Londra) 62.500 Middlesbrough Riverside Stadium (Middlesbrough) 35.100 Derby County Pride Park Stadium (Derby) 33.597 Cardiff City Cardiff City Stadium (Cardiff) 33.000 Sheffield United Bramall Lane (Sheffield) 33.000 Southampton St Mary's Stadium (Southampton) 32.689 Wolverhampton Wanderers Molineux Stadium (Wolverhampton) 31.700 Blackburn Rovers Ewood Park (Blackburn) 31.149 Stoke City bet365 Stadium (Stoke-on-Trent) 30.089 Birmingham City St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham) 30.008 Bolton Wanderers Toughsheet Community Stadium (Horwich) 28.723 Norwich City Carrow Road (Norwich) 27.244 Charlton Athletic The Valley (Londra) 27.111 Bristol City Ashton Gate (Bristol) 27.000 West Bromwich Albion The Hawthorns (West Bromwich) 26.445 Preston North End Deepdale (Preston) 24.525 Watford Vicarage Road Stadium (Watford) 22.100 Burnley Turf Moor (Burnley) 21.944 Swansea City Swansea.com Stadium (Swansea) 20.750 Millwall The Den (Londra) 20.146 Portsmouth Fratton Park (Portsmouth) 20.100 Queens Park Rangers MATRADE Loftus Road (Londra) 19.161 Wrexham Racecourse Ground (Wrexham) 10.771 Lincoln City LNER Stadium (Lincoln) 10.430







