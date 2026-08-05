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Champions League Tickets

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Come acquistare i biglietti della Champions League 2026/27: squadre qualificate, qualificazioni estive, prezzi dei biglietti e altro ancora

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Atletico Madrid

Ecco come seguire l'epica azione del calcio europeo in questa stagione di Champions League

La corsa al trofeo più prestigioso del calcio europeo torna per la stagione di UEFA Champions League 2026/27

Con i migliori club d'Europa impegnati nella fase campionato allargata a 36 squadre, ogni giornata promette spettacolo di livello mondiale sulla strada verso la finale di Champions League, in programma al Metropolitano di Madrid il 5 giugno 2027.

I campioni in carica da due stagioni consecutive del Paris Saint-Germain si presentano al via con tutti gli occhi puntati addosso, mentre le grandi contendenti di Premier League, Liga, Serie A e Bundesliga puntano alla gloria continentale.

GOAL ha tutto quello che c'è da sapere su come acquistare i biglietti per la Champions League 2026/27.

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Squadre qualificate: fase campionato 2026/27

Con il formato a girone unico del sistema svizzero, 36 squadre competono nella fase campionato. Ecco i club più importanti qualificati direttamente dai principali campionati europei:

  • Premier League: Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool
  • Liga: Barcellona, Real Madrid, Villarreal, Atletico Madrid, Real Betis
  • Serie A: Inter, Napoli, Roma, Como
  • Bundesliga: Bayern Monaco, Borussia Dortmund, RB Lipsia, Stoccarda
  • Ligue 1: Paris Saint-Germain (detentore), Lens, Lilla
  • Altri ingressi diretti: PSV Eindhoven, Feyenoord, Porto, Sporting CP, Club Brugge, Slavia Praga, Galatasaray, Shakhtar Donetsk

Le altre squadre qualificate saranno determinate attraverso i turni preliminari estivi e i play-off.

Quando si gioca la finale di UEFA Champions League 2027?

DataPartitaStadioBiglietti
sab 5 giugno 2027Finale di UEFA Champions League (18:00 CET)Estadio Metropolitano, MadridBiglietti

Come acquistare i biglietti per la UEFA Champions League?

La domanda per le partite di UEFA Champions League è eccezionalmente alta per tutta la competizione, soprattutto durante la fase a eliminazione diretta e per la finale di Madrid.

  • Portali biglietti dei club: Per le normali partite della fase campionato e le gare casalinghe della fase a eliminazione diretta, acquista direttamente attraverso le vendite ufficiali riservate ai membri dei club e le finestre di sorteggio.
  • Sorteggio pubblico ufficiale UEFA: I biglietti neutri per la finale all'Estadio Metropolitano saranno disponibili per la richiesta tramite il portale ufficiale UEFA a marzo 2027.
  • Piattaforma di rivendita UEFA: L'unica piattaforma ufficiale al valore nominale per acquistare biglietti restituiti da altri tifosi una volta esaurite le assegnazioni primarie.
  • Hospitality ufficiale: Pacchetti premium che includono posto garantito, cibo e accesso lounge sono disponibili attraverso il portale UEFA Official Hospitality.
  • Marketplace secondari: Per giornate ad alta domanda o acquisti last minute, piattaforme secondarie come StubHub offrono opzioni verificate del mercato secondario.

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Chi sono i vincitori più recenti della Champions League?

AnnoVincitoreFinalistaRisultatoStadio
2026Paris Saint-GermainArsenal1–1 (4–3 dcr)Puskás Aréna (Budapest)
2025Paris Saint-GermainInter5-0Allianz Arena (Monaco)
2024Real MadridBorussia Dortmund2-0Wembley Stadium (Londra)
2023Manchester CityInter1-0Ataturk Olympic Stadium (Istanbul)
2022Real MadridLiverpool1-0Stade de France (Saint-Denis)
2021ChelseaManchester City1-0Estadio do Dragao (Porto)
2020Bayern MonacoParis Saint-Germain1-0Estadio da Luz (Lisbona)
2019LiverpoolTottenham Hotspur2-0Metropolitano Stadium (Madrid)
2018Real MadridLiverpool3-1NSC Olimpiyskiy Stadium (Kyiv)
2017Real MadridJuventus4-1Millennium Stadium (Cardiff)
2016Real MadridAtletico Madrid 5-3 (dcr)San Siro (Milano)

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