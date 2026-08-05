La corsa al trofeo più prestigioso del calcio europeo torna per la stagione di UEFA Champions League 2026/27.
Con i migliori club d'Europa impegnati nella fase campionato allargata a 36 squadre, ogni giornata promette spettacolo di livello mondiale sulla strada verso la finale di Champions League, in programma al Metropolitano di Madrid il 5 giugno 2027.I campioni in carica da due stagioni consecutive del Paris Saint-Germain si presentano al via con tutti gli occhi puntati addosso, mentre le grandi contendenti di Premier League, Liga, Serie A e Bundesliga puntano alla gloria continentale.
GOAL ha tutto quello che c'è da sapere su come acquistare i biglietti per la Champions League 2026/27.
Squadre qualificate: fase campionato 2026/27
Con il formato a girone unico del sistema svizzero, 36 squadre competono nella fase campionato. Ecco i club più importanti qualificati direttamente dai principali campionati europei:
- Premier League: Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool
- Liga: Barcellona, Real Madrid, Villarreal, Atletico Madrid, Real Betis
- Serie A: Inter, Napoli, Roma, Como
- Bundesliga: Bayern Monaco, Borussia Dortmund, RB Lipsia, Stoccarda
- Ligue 1: Paris Saint-Germain (detentore), Lens, Lilla
- Altri ingressi diretti: PSV Eindhoven, Feyenoord, Porto, Sporting CP, Club Brugge, Slavia Praga, Galatasaray, Shakhtar Donetsk
Le altre squadre qualificate saranno determinate attraverso i turni preliminari estivi e i play-off.
Quando si gioca la finale di UEFA Champions League 2027?
|Data
|Partita
|Stadio
|Biglietti
|sab 5 giugno 2027
|Finale di UEFA Champions League (18:00 CET)
|Estadio Metropolitano, Madrid
|Biglietti
Come acquistare i biglietti per la UEFA Champions League?
La domanda per le partite di UEFA Champions League è eccezionalmente alta per tutta la competizione, soprattutto durante la fase a eliminazione diretta e per la finale di Madrid.
- Portali biglietti dei club: Per le normali partite della fase campionato e le gare casalinghe della fase a eliminazione diretta, acquista direttamente attraverso le vendite ufficiali riservate ai membri dei club e le finestre di sorteggio.
- Sorteggio pubblico ufficiale UEFA: I biglietti neutri per la finale all'Estadio Metropolitano saranno disponibili per la richiesta tramite il portale ufficiale UEFA a marzo 2027.
- Piattaforma di rivendita UEFA: L'unica piattaforma ufficiale al valore nominale per acquistare biglietti restituiti da altri tifosi una volta esaurite le assegnazioni primarie.
- Hospitality ufficiale: Pacchetti premium che includono posto garantito, cibo e accesso lounge sono disponibili attraverso il portale UEFA Official Hospitality.
- Marketplace secondari: Per giornate ad alta domanda o acquisti last minute, piattaforme secondarie come StubHub offrono opzioni verificate del mercato secondario.
Chi sono i vincitori più recenti della Champions League?
|Anno
|Vincitore
|Finalista
|Risultato
|Stadio
|2026
|Paris Saint-Germain
|Arsenal
|1–1 (4–3 dcr)
|Puskás Aréna (Budapest)
|2025
|Paris Saint-Germain
|Inter
|5-0
|Allianz Arena (Monaco)
|2024
|Real Madrid
|Borussia Dortmund
|2-0
|Wembley Stadium (Londra)
|2023
|Manchester City
|Inter
|1-0
|Ataturk Olympic Stadium (Istanbul)
|2022
|Real Madrid
|Liverpool
|1-0
|Stade de France (Saint-Denis)
|2021
|Chelsea
|Manchester City
|1-0
|Estadio do Dragao (Porto)
|2020
|Bayern Monaco
|Paris Saint-Germain
|1-0
|Estadio da Luz (Lisbona)
|2019
|Liverpool
|Tottenham Hotspur
|2-0
|Metropolitano Stadium (Madrid)
|2018
|Real Madrid
|Liverpool
|3-1
|NSC Olimpiyskiy Stadium (Kyiv)
|2017
|Real Madrid
|Juventus
|4-1
|Millennium Stadium (Cardiff)
|2016
|Real Madrid
|Atletico Madrid
|5-3 (dcr)
|San Siro (Milano)