La corsa al premio più prestigioso del calcio europeo torna per la stagione di UEFA Champions League 2026/27. Con l’élite dei club europei impegnata nella fase campionato allargata a 36 squadre, ogni giornata promette spettacolo di altissimo livello sulla strada verso la finale di Champions League allo Estadio Metropolitano di Madrid il 5 giugno 2027.

Dopo il sorteggio ufficiale della fase campionato di giovedì 27 agosto 2026, tenutosi al Grimaldi Forum di Monaco, tutte le 36 squadre partecipanti hanno scoperto le loro otto avversarie nella fase principale della competizione.

I campioni in carica per il secondo anno consecutivo del Paris Saint-Germain si presentano al via con tutti gli occhi puntati addosso, affiancati in fascia 1 da colossi come Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Liverpool e Barcellona.

Calendario e partite della UEFA Champions League 2026/27

Dopo il sorteggio, a ciascun club sono state assegnate otto avversarie, quattro in casa e quattro in trasferta, distribuite tra le quattro fasce. La UEFA ha strutturato il calendario della fase campionato da settembre 2026 fino alla fine di gennaio 2027.

Calendario delle giornate della fase campionato

1ª giornata: 8-10 settembre 2026

2ª giornata: 13-14 ottobre 2026

3ª giornata: 20-21 ottobre 2026

4ª giornata: 3-4 novembre 2026

5ª giornata: 24-25 novembre 2026

6ª giornata: 8-9 dicembre 2026

7ª giornata: 19-20 gennaio 2027

8ª giornata: 27 gennaio 2027 (tutte le 18 partite dell’ultima giornata si giocheranno in contemporanea)

Come funziona l’assegnazione del calendario di Champions League?

Ogni club affronta due avversarie della fascia 1, due della fascia 2, due della fascia 3 e due della fascia 4, sfidando una squadra in casa e una in trasferta per ciascuna fascia.

Sebbene tutti gli otto accoppiamenti siano determinati durante il sorteggio, l’ordine cronologico esatto delle partite, le date precise e gli orari di calcio d’inizio (18:45 CET e 21:00 CET) vengono definiti e pubblicati dalla UEFA poco dopo il sorteggio per evitare conflitti di programmazione tra stadi e città e per soddisfare le scelte televisive.

Quando si giocano le fasi a eliminazione diretta della Champions League 2026/27?

Playoff della fase a eliminazione diretta (dal 9° al 24° posto): 16-17 febbraio e 23-24 febbraio 2027

Ottavi di finale: 9-10 marzo e 16-17 marzo 2027

Quarti di finale: 6-7 aprile e 13-14 aprile 2027

Semi-finali: 27-28 aprile e 4-5 maggio 2027

Finale: sabato 5 giugno 2027 (Estadio Metropolitano, Madrid)

Quali squadre si sono qualificate per la Champions League 2026/27?

Fascia Club qualificati Fascia 1 Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Real Madrid, Liverpool, Inter Milan, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atlético Madrid Fascia 2 Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV Eindhoven Fascia 3 Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk, Galatasaray Fascia 4 Slavia Prague, ŠK Slovan Bratislava, VfB Stuttgart, AEK Athens, LASK, Como 1907, Lens, Viking FK, Sabah

Quando si gioca la finale della UEFA Champions League 2027?

Data Partita Sede Biglietti sab 5 giugno 2027 Finale di UEFA Champions League (18:00 CET) Estadio Metropolitano, Madrid Biglietti

Come acquistare i biglietti per la UEFA Champions League?

La domanda per le partite di UEFA Champions League è eccezionalmente alta per tutta la competizione, soprattutto durante le fasi a eliminazione diretta e per la finale di Madrid.

Portali biglietti dei club: per le normali partite della fase campionato e per le gare casalinghe della fase a eliminazione diretta, acquista direttamente tramite le vendite ufficiali riservate ai membri dei club e le finestre di sorteggio.

per le normali partite della fase campionato e per le gare casalinghe della fase a eliminazione diretta, acquista direttamente tramite le vendite ufficiali riservate ai membri dei club e le finestre di sorteggio. Sorteggio pubblico ufficiale UEFA: le richieste per i biglietti neutrali della finale allo Estadio Metropolitano apriranno tramite il portale ufficiale UEFA a marzo 2027.

le richieste per i biglietti neutrali della finale allo Estadio Metropolitano apriranno tramite il portale ufficiale UEFA a marzo 2027. Piattaforma di rivendita UEFA: l’unica piattaforma ufficiale, al valore nominale, per acquistare i biglietti restituiti da altri tifosi una volta esaurite le assegnazioni iniziali.

l’unica piattaforma ufficiale, al valore nominale, per acquistare i biglietti restituiti da altri tifosi una volta esaurite le assegnazioni iniziali. Mercati secondari: per giornate ad alta richiesta o acquisti dell’ultimo minuto, piattaforme secondarie come LiveFootballTickets offrono opzioni sul mercato secondario.

Quanto costano i biglietti della Champions League?

I biglietti primari acquistati direttamente tramite le vendite ufficiali per i membri dei club o i sorteggi pubblici UEFA offrono prezzi fissi al valore nominale

Fase del torneo / Categoria Allocazione posti Fascia di prezzo ufficiale al valore nominale Fase campionato Ingresso generale €35 - €150 (£30 - £130) Fasi a eliminazione diretta (ottavi - semifinali) Ingresso generale €50 - €350 (£45 - £300) Finale: Fans First Riservato ai tifosi dedicati delle finaliste €70 - €82 (~£60 / $80-$100) Finale: Categoria 3 Anelli superiori dietro le porte / angoli €180 - €210 (~£150 / $210) Finale: Categoria 2 Tribune centrali negli anelli superiori/intermedi e angoli €560 - €650 (~£480 / $700-$760) Finale: Categoria 1 Posti premium laterali e tribune principali nell’anello inferiore €820 - €950 (~£700 / $1,100)

Prezzi dei biglietti sul mercato secondario e in rivendita

I prezzi sulle piattaforme di ticketing di terze parti fluttuano in base alla popolarità dell’avversaria, all’urgenza della partita e alla capienza dello stadio:

Fase campionato: le partite standard partono in genere da $55 fino a oltre $300, anche se le sfide di cartello, per esempio Real Madrid-Barcellona o Liverpool-PSG, possono superare i $600-$1,000+.

Quarti di finale e semifinali: le sfide a eliminazione diretta ad alta richiesta partono di solito da circa £150 fino a oltre £375 ($200 fino a oltre $500) e hanno una media tra oltre £500 e oltre £800.

Finale: i prezzi di rivendita per la finale di Champions League partono da circa $1,350 fino a oltre $2,500 per i posti di Categoria 3/4 e possono salire da $5,000 fino a oltre $13,000 per i posti centrali premium.

Chi ha vinto la Champions League in passato?

Anno Vincitore Finalista Risultato Sede 2026 Paris Saint-Germain Arsenal 1-1 (4-3 rig.) Puskás Aréna (Budapest) 2025 Paris Saint-Germain Inter Milan 5-0 Allianz Arena (Monaco) 2024 Real Madrid Borussia Dortmund 2-0 Wembley Stadium (Londra) 2023 Manchester City Inter Milan 1-0 Ataturk Olympic Stadium (Istanbul) 2022 Real Madrid Liverpool 1-0 Stade de France (Saint-Denis) 2021 Chelsea Manchester City 1-0 Estadio do Dragao (Porto) 2020 Bayern Munich Paris Saint-Germain 1-0 Estadio da Luz (Lisbona) 2019 Liverpool Tottenham Hotspur 2-0 Metropolitano Stadium (Madrid) 2018 Real Madrid Liverpool 3-1 NSC Olimpiyskiy Stadium (Kyiv) 2017 Real Madrid Juventus 4-1 Millennium Stadium (Cardiff) 2016 Real Madrid Atletico Madrid 5-3 (rig.) San Siro (Milano)

Confrontare i prezzi dei biglietti della Champions League e le opzioni hospitality mostra il valore premium associato alla possibilità di vedere l’élite dei club europei competere sotto i riflettori. Per assicurarti di effettuare le tue selezioni di gioco su una piattaforma completamente ottimizzata con margini quota competitivi, confrontare i migliori operatori è essenziale. Esplora la nostra valutazione completa dei migliori siti di scommesse nel Regno Unito per migliorare la tua configurazione di gioco.