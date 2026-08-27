La corsa al premio più prestigioso del calcio europeo torna per la stagione di UEFA Champions League 2026/27. Con l’élite dei club europei impegnata nella fase campionato allargata a 36 squadre, ogni giornata promette spettacolo di altissimo livello sulla strada verso la finale di Champions League allo Estadio Metropolitano di Madrid il 5 giugno 2027.
Dopo il sorteggio ufficiale della fase campionato di giovedì 27 agosto 2026, tenutosi al Grimaldi Forum di Monaco, tutte le 36 squadre partecipanti hanno scoperto le loro otto avversarie nella fase principale della competizione.
I campioni in carica per il secondo anno consecutivo del Paris Saint-Germain si presentano al via con tutti gli occhi puntati addosso, affiancati in fascia 1 da colossi come Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Liverpool e Barcellona.
Calendario e partite della UEFA Champions League 2026/27
Dopo il sorteggio, a ciascun club sono state assegnate otto avversarie, quattro in casa e quattro in trasferta, distribuite tra le quattro fasce. La UEFA ha strutturato il calendario della fase campionato da settembre 2026 fino alla fine di gennaio 2027.
Calendario delle giornate della fase campionato
- 1ª giornata: 8-10 settembre 2026
- 2ª giornata: 13-14 ottobre 2026
- 3ª giornata: 20-21 ottobre 2026
- 4ª giornata: 3-4 novembre 2026
- 5ª giornata: 24-25 novembre 2026
- 6ª giornata: 8-9 dicembre 2026
- 7ª giornata: 19-20 gennaio 2027
- 8ª giornata: 27 gennaio 2027 (tutte le 18 partite dell’ultima giornata si giocheranno in contemporanea)
Come funziona l’assegnazione del calendario di Champions League?
Ogni club affronta due avversarie della fascia 1, due della fascia 2, due della fascia 3 e due della fascia 4, sfidando una squadra in casa e una in trasferta per ciascuna fascia.
Sebbene tutti gli otto accoppiamenti siano determinati durante il sorteggio, l’ordine cronologico esatto delle partite, le date precise e gli orari di calcio d’inizio (18:45 CET e 21:00 CET) vengono definiti e pubblicati dalla UEFA poco dopo il sorteggio per evitare conflitti di programmazione tra stadi e città e per soddisfare le scelte televisive.
Quando si giocano le fasi a eliminazione diretta della Champions League 2026/27?
- Playoff della fase a eliminazione diretta (dal 9° al 24° posto): 16-17 febbraio e 23-24 febbraio 2027
- Ottavi di finale: 9-10 marzo e 16-17 marzo 2027
- Quarti di finale: 6-7 aprile e 13-14 aprile 2027
- Semi-finali: 27-28 aprile e 4-5 maggio 2027
- Finale: sabato 5 giugno 2027 (Estadio Metropolitano, Madrid)
Quali squadre si sono qualificate per la Champions League 2026/27?
|Fascia
|Club qualificati
|Fascia 1
|Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Real Madrid, Liverpool, Inter Milan, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atlético Madrid
|Fascia 2
|Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV Eindhoven
|Fascia 3
|Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk, Galatasaray
|Fascia 4
|Slavia Prague, ŠK Slovan Bratislava, VfB Stuttgart, AEK Athens, LASK, Como 1907, Lens, Viking FK, Sabah
Quando si gioca la finale della UEFA Champions League 2027?
|Data
|Partita
|Sede
|Biglietti
|sab 5 giugno 2027
|Finale di UEFA Champions League (18:00 CET)
|Estadio Metropolitano, Madrid
|Biglietti
Come acquistare i biglietti per la UEFA Champions League?
La domanda per le partite di UEFA Champions League è eccezionalmente alta per tutta la competizione, soprattutto durante le fasi a eliminazione diretta e per la finale di Madrid.
- Portali biglietti dei club: per le normali partite della fase campionato e per le gare casalinghe della fase a eliminazione diretta, acquista direttamente tramite le vendite ufficiali riservate ai membri dei club e le finestre di sorteggio.
- Sorteggio pubblico ufficiale UEFA: le richieste per i biglietti neutrali della finale allo Estadio Metropolitano apriranno tramite il portale ufficiale UEFA a marzo 2027.
- Piattaforma di rivendita UEFA: l’unica piattaforma ufficiale, al valore nominale, per acquistare i biglietti restituiti da altri tifosi una volta esaurite le assegnazioni iniziali.
- Mercati secondari: per giornate ad alta richiesta o acquisti dell’ultimo minuto, piattaforme secondarie come LiveFootballTickets offrono opzioni sul mercato secondario.
Quanto costano i biglietti della Champions League?
I biglietti primari acquistati direttamente tramite le vendite ufficiali per i membri dei club o i sorteggi pubblici UEFA offrono prezzi fissi al valore nominale
|Fase del torneo / Categoria
|Allocazione posti
|Fascia di prezzo ufficiale al valore nominale
|Fase campionato
|Ingresso generale
|€35 - €150 (£30 - £130)
|Fasi a eliminazione diretta (ottavi - semifinali)
|Ingresso generale
|€50 - €350 (£45 - £300)
|Finale: Fans First
|Riservato ai tifosi dedicati delle finaliste
|€70 - €82 (~£60 / $80-$100)
|Finale: Categoria 3
|Anelli superiori dietro le porte / angoli
|€180 - €210 (~£150 / $210)
|Finale: Categoria 2
|Tribune centrali negli anelli superiori/intermedi e angoli
|€560 - €650 (~£480 / $700-$760)
|Finale: Categoria 1
|Posti premium laterali e tribune principali nell’anello inferiore
|€820 - €950 (~£700 / $1,100)
Prezzi dei biglietti sul mercato secondario e in rivendita
I prezzi sulle piattaforme di ticketing di terze parti fluttuano in base alla popolarità dell’avversaria, all’urgenza della partita e alla capienza dello stadio:
- Fase campionato: le partite standard partono in genere da $55 fino a oltre $300, anche se le sfide di cartello, per esempio Real Madrid-Barcellona o Liverpool-PSG, possono superare i $600-$1,000+.
- Quarti di finale e semifinali: le sfide a eliminazione diretta ad alta richiesta partono di solito da circa £150 fino a oltre £375 ($200 fino a oltre $500) e hanno una media tra oltre £500 e oltre £800.
- Finale: i prezzi di rivendita per la finale di Champions League partono da circa $1,350 fino a oltre $2,500 per i posti di Categoria 3/4 e possono salire da $5,000 fino a oltre $13,000 per i posti centrali premium.
Chi ha vinto la Champions League in passato?
|Anno
|Vincitore
|Finalista
|Risultato
|Sede
|2026
|Paris Saint-Germain
|Arsenal
|1-1 (4-3 rig.)
|Puskás Aréna (Budapest)
|2025
|Paris Saint-Germain
|Inter Milan
|5-0
|Allianz Arena (Monaco)
|2024
|Real Madrid
|Borussia Dortmund
|2-0
|Wembley Stadium (Londra)
|2023
|Manchester City
|Inter Milan
|1-0
|Ataturk Olympic Stadium (Istanbul)
|2022
|Real Madrid
|Liverpool
|1-0
|Stade de France (Saint-Denis)
|2021
|Chelsea
|Manchester City
|1-0
|Estadio do Dragao (Porto)
|2020
|Bayern Munich
|Paris Saint-Germain
|1-0
|Estadio da Luz (Lisbona)
|2019
|Liverpool
|Tottenham Hotspur
|2-0
|Metropolitano Stadium (Madrid)
|2018
|Real Madrid
|Liverpool
|3-1
|NSC Olimpiyskiy Stadium (Kyiv)
|2017
|Real Madrid
|Juventus
|4-1
|Millennium Stadium (Cardiff)
|2016
|Real Madrid
|Atletico Madrid
|5-3 (rig.)
|San Siro (Milano)
Confrontare i prezzi dei biglietti della Champions League e le opzioni hospitality mostra il valore premium associato alla possibilità di vedere l’élite dei club europei competere sotto i riflettori. Per assicurarti di effettuare le tue selezioni di gioco su una piattaforma completamente ottimizzata con margini quota competitivi, confrontare i migliori operatori è essenziale. Esplora la nostra valutazione completa dei migliori siti di scommesse nel Regno Unito per migliorare la tua configurazione di gioco.