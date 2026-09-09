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Come acquistare i biglietti della Bundesliga 2026/27: calendario delle partite, prezzo medio dei biglietti e altro ancora

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Bundesliga
Bayern Monaco
Borussia Dortmund

Se stai cercando di acquistare biglietti per la Bundesliga per la stagione 2026/27, puoi usare i link qui sotto per assicurarti biglietti e pacchetti.

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🎟️ Pacchetti hospitality e biglietti: PRENOTA I BIGLIETTI

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Prossime partite e biglietti della 2ª giornata di Bundesliga

Data e ora (CET)

Partita

Stadio

Biglietti

ven 4 set, 20:30

Stoccarda vs Köln

MHPArena (Stoccarda)

Biglietti

sab 5 set, 15:30

Bayer Leverkusen vs Union Berlino

BayArena (Leverkusen)

Biglietti

sab 5 set, 15:30

Borussia M'gladbach vs Elversberg

BORUSSIA-PARK (Mönchengladbach)

Biglietti

sab 5 set, 15:30

Hoffenheim vs Borussia Dortmund

PreZero Arena (Sinsheim)

Biglietti

sab 5 set, 15:30

Paderborn vs Friburgo

Home Deluxe Arena (Paderborn)

Biglietti

sab 5 set, 15:30

Werder Brema vs RB Leipzig

Weserstadion (Brema)

Biglietti

sab 5 set, 18:30

Schalke 04 vs Bayern Monaco

VELTINS-Arena (Gelsenkirchen)

Biglietti

dom 6 set, 15:30

Hamburger SV vs Mainz 05

Volksparkstadion (Amburgo)

Biglietti

dom 6 set, 17:30

Eintracht Francoforte vs Augsburg

Deutsche Bank Park (Francoforte)

Biglietti

Come ottenere i biglietti della Bundesliga?

Il metodo più affidabile e conveniente per acquistare i biglietti delle partite di Bundesliga è attraverso i siti ufficiali dei club. Vale la pena controllarli regolarmente per informazioni sulla vendita dei biglietti, sulle date di rilascio e sulla disponibilità.

Gli abbonati spesso hanno la precedenza, seguiti dai membri e poi dal pubblico generale.

Molti club offrono ai membri accesso prioritario alle prevendite e opzioni preferenziali sui biglietti, quindi potresti prendere in considerazione l’iscrizione se hai intenzione di assistere a più partite.

Per chi vuole assicurarsi un posto nei match di Bundesliga di cartello durante la stagione, come Bayern Monaco vs Borussia Dortmund ("Der Klassiker") e Hamburger SV vs Werder Brema ("Nordderby"), è però una buona idea provare ad acquistare i biglietti il prima possibile, prima che vadano esauriti.

Inoltre, i tifosi possono acquistare posti sul mercato secondario. StubHub è uno dei principali rivenditori per chi cerca di acquistare biglietti attraverso canali alternativi.

Quanto costano i biglietti della Bundesliga?

I biglietti ufficiali per le partite di Bundesliga vanno mediamente da 10 € a 90 €.

Ecco alcuni esempi dei prezzi dei club:

Club

Posti in piedi (adulto)

Posti a sedere (standard)

Posti a sedere (settore superiore)

Bayern Monaco

15 €

40 €

80 €

Borussia Dortmund

18,50 €

38 €

75 €

Eintracht Francoforte

15 €

25 €

85 €

Cologne

16 €

35 €

75 €

RB Leipzig

15 €

30 €

70 €

La Bundesliga è anche famosa per la regola del "50+1", che garantisce che i club siano posseduti a maggioranza dai membri piuttosto che da singoli investitori. Questo mantiene i prezzi dei biglietti relativamente accessibili rispetto agli altri principali campionati europei.

Come ottenere i biglietti hospitality della Bundesliga?

I pacchetti VIP o hospitality, che includono biglietti per la partita, alloggio, accesso alle lounge e altri vantaggi, sono disponibili per l’acquisto anche presso la maggior parte dei club di Bundesliga.

Vuoi sapere cosa aspettarti da un pacchetto hospitality? Ecco cosa dovresti cercare nelle principali sedi della Bundesliga, come Allianz Arena, Signal Iduna Park e Red Bull Arena:

  • Posto VIP standard: posto premium imbottito in una posizione privilegiata dello stadio con accesso a lounge condivisa, buffet e bevande gratuite, a partire da 200 € a partita
  • Club / Business Lounge: posti premium riservati con accesso esclusivo alla lounge prima, durante e dopo la partita, catering di alto livello, open bar e intrattenimento, a partire da 300 € a partita
  • Lounge a tema / premium: aree hospitality con branding speciale (ad esempio, Champions Club, Gold Lounge, RBL Club) con menu migliorati, champagne e posti privilegiati, a partire da 600 € a partita
  • Suite privata / Skybox: palco privato completamente chiuso per 8–20 ospiti con ristorazione di lusso, staff personale e servizi privati, a partire da 3.000 € a partita
  • Pacchetto ultra-premium: hospitality di altissimo livello come Prestige o Platinum Lounges con ristorazione gourmet, bevande premium illimitate e accesso VIP, a partire da 1.200 € a persona per partita

Cosa sapere sulla Bundesliga?

Con una serie di stelle del calcio mondiale, come Harry Kane, Serhou Guirassy, Michael Olise, Patrik Schick e Luis Diaz, attualmente impegnate in Germania per alcuni dei club più grandi del pianeta (Bayern Monaco, Borussia Dortmund ecc.), i tifosi si stanno affrettando a procurarsi i biglietti per le partite di Bundesliga.

Naturalmente, attirare grandi nomi dello sport non è una novità per la Bundesliga, visto che in passato anche giocatori del calibro di Erling Haaland, Robert Lewandowski, Arjen Robben e Jude Bellingham hanno brillato sul palcoscenico tedesco.

Fondata nel 1963, la Bundesliga ha una ricca storia e si è affermata come uno dei campionati più competitivi d’Europa. Il torneo, rinomato per la sua atmosfera vivace e accogliente e per i tifosi appassionati di tutte le età, comprende 18 squadre provenienti da tutta la nazione.

Nonostante fosse stata spodestata, per la prima volta dal 2012, dal Bayer Leverkusen due anni fa, il Bayern Monaco si è ripreso da allora, vincendo il titolo con un margine complessivo di 29 punti nelle ultime due stagioni. Harry Kane è stato ancora una volta il catalizzatore sotto porta, e la leggenda inglese ora sta puntando quota 100 gol con i giganti tedeschi.

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