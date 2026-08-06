Come acquistare i biglietti della Bundesliga 2026/27: calendario delle partite, aggiornamenti sulle squadre, prezzi medi dei biglietti e altro ancora

Il Bayern Monaco si è assicurato la Bundesliga per la 13ª volta nell’arco di 14 stagioni, all’inizio di quest’anno. Puoi prenotare i biglietti già oggi per vedere all’opera i giganti del calcio tedesco nella prossima stagione, mentre vanno a caccia di uno straordinario 36° titolo di campionato.

Non ti va di vedere il Bayern? All’orizzonte ci sono numerose altre sfide di Bundesliga molto intriganti, che coinvolgono squadre del calibro di Borussia Dortmund, RB Lipsia e Bayer Leverkusen, tutte intenzionate a spodestare il Bayern.

Ci aspetta un’altra entusiasmante stagione di Bundesliga e non c’è momento migliore di questo per assicurarsi un posto a una partita. Lascia che GOAL ti guidi nel processo di acquisto dei biglietti.

Prossime partite della 1ª giornata di Bundesliga e biglietti

Data e ora (CET) Partita Stadio Biglietti ven 28 ago, 20:45 Bayern Monaco vs Stoccarda Allianz Arena (Monaco) Biglietti sab 29 ago, 15:30 Elversberg vs Bayer Leverkusen Waldstadion an der Kaiserlinde (Spiesen-Elversberg) Biglietti sab 29 ago, 15:30 Colonia vs Hoffenheim RheinEnergieSTADION (Colonia) Biglietti sab 29 ago, 15:30 Mainz 05 vs Paderborn Mewa Arena (Magonza) Biglietti sab 29 ago, 15:30 RB Lipsia vs Borussia M'gladbach Red Bull Arena (Lipsia) Biglietti sab 29 ago, 15:30 Union Berlino vs Eintracht Francoforte Stadion An der Alten Försterei (Berlino) Biglietti sab 29 ago, 18:30 Borussia Dortmund vs Amburgo Signal Iduna Park (Dortmund) Biglietti dom 30 ago, 15:30 Friburgo vs Werder Brema Europa-Park-Stadion (Friburgo) Biglietti dom 30 ago, 17:30 Augusta vs Schalke 04 WWK Arena (Augusta) Biglietti

Prossime partite della 2ª giornata di Bundesliga e biglietti

Data e ora (CET) Partita Stadio Biglietti ven 4 set, 20:30 Stoccarda vs Colonia MHPArena (Stoccarda) Biglietti sab 5 set, 15:30 Bayer Leverkusen vs Union Berlino BayArena (Leverkusen) Biglietti sab 5 set, 15:30 Borussia M'gladbach vs Elversberg BORUSSIA-PARK (Mönchengladbach) Biglietti sab 5 set, 15:30 Hoffenheim vs Borussia Dortmund PreZero Arena (Sinsheim) Biglietti sab 5 set, 15:30 Paderborn vs Friburgo Home Deluxe Arena (Paderborn) Biglietti sab 5 set, 15:30 Werder Brema vs RB Lipsia Weserstadion (Brema) Biglietti sab 5 set, 18:30 Schalke 04 vs Bayern Monaco VELTINS-Arena (Gelsenkirchen) Biglietti dom 6 set, 15:30 Amburgo vs Mainz 05 Volksparkstadion (Amburgo) Biglietti dom 6 set, 17:30 Eintracht Francoforte vs Augusta Deutsche Bank Park (Francoforte) Biglietti

Come acquistare i biglietti per la Bundesliga

Il metodo più affidabile e conveniente per acquistare i biglietti delle partite di Bundesliga è tramite i siti ufficiali dei club. Vale la pena controllarli regolarmente per informazioni sulla vendita dei biglietti, sulle date di uscita e sulla disponibilità.

Gli abbonati spesso hanno la precedenza, seguiti dai membri e poi dal pubblico generale.

Molti club offrono ai membri accesso prioritario alle prevendite e opzioni preferenziali sui biglietti, quindi potresti prendere in considerazione l’iscrizione se hai intenzione di assistere a più partite.

Per chi vuole assicurarsi un posto nelle partite di cartello della Bundesliga nel corso della stagione, come Bayern Monaco vs Borussia Dortmund ("Der Klassiker") e Amburgo vs Werder Brema ("Nordderby"), è comunque una buona idea provare ad acquistare i biglietti il prima possibile, prima che vadano esauriti.

Inoltre, i tifosi possono acquistare posti sul mercato secondario. StubHub è uno dei principali rivenditori per chi desidera acquistare biglietti attraverso canali alternativi.

Quanto costano i biglietti per la Bundesliga?

In media, i biglietti ufficiali per le partite di Bundesliga vanno da 10 € a 90 €.

Ecco alcuni esempi di prezzi dei club:

Club Posto in piedi (adulto) Posto a sedere (standard) Posto a sedere (settore superiore) Bayern Monaco 15 € 40 € 80 € Borussia Dortmund 18,50 € 38 € 75 € Eintracht Francoforte 15 € 25 € 85 € Colonia 16 € 35 € 75 € RB Lipsia 15 € 30 € 70 €



La Bundesliga è famosa anche per la regola del "50+1", che garantisce che i club siano controllati a maggioranza dai membri piuttosto che da singoli investitori. Questo mantiene i prezzi dei biglietti relativamente accessibili rispetto ad altri grandi campionati europei.

Come acquistare i biglietti hospitality per la Bundesliga?

I pacchetti VIP o hospitality, che includono biglietti per la partita, alloggio, accesso alle lounge e altri vantaggi, sono disponibili per l’acquisto anche nella maggior parte dei club di Bundesliga.

Vuoi sapere cosa aspettarti da un pacchetto hospitality? Ecco cosa dovresti cercare nelle principali sedi della Bundesliga, come Allianz Arena, Signal Iduna Park e Red Bull Arena:

Posto VIP standard: posto premium imbottito in una posizione privilegiata dello stadio con accesso a lounge condivisa, buffet e bevande incluse, da 200 € a partita

posto premium imbottito in una posizione privilegiata dello stadio con accesso a lounge condivisa, buffet e bevande incluse, da Club / Business Lounge: posti premium riservati con accesso esclusivo alla lounge prima, durante e dopo la partita, catering di alto livello, open bar e intrattenimento, da 300 € a partita

posti premium riservati con accesso esclusivo alla lounge prima, durante e dopo la partita, catering di alto livello, open bar e intrattenimento, da Lounge tematica / premium: aree hospitality brandizzate in modo speciale (ad esempio Champions Club, Gold Lounge, RBL Club) con menu migliorati, champagne e posti privilegiati, da 600 € a partita

aree hospitality brandizzate in modo speciale (ad esempio Champions Club, Gold Lounge, RBL Club) con menu migliorati, champagne e posti privilegiati, da Suite privata / Skybox: palco privato completamente chiuso per 8–20 ospiti con ristorazione di lusso, staff dedicato e servizi privati, da 3.000 € a partita

palco privato completamente chiuso per 8–20 ospiti con ristorazione di lusso, staff dedicato e servizi privati, da Pacchetto ultra-premium: hospitality di massimo livello come Prestige o Platinum Lounges con ristorazione gourmet, bevande premium illimitate e accesso VIP, da 1.200 € a persona a partita

Cosa sapere sulla Bundesliga

Con una serie di stelle del calcio mondiale, come Harry Kane, Serhou Guirassy, Michael Olise, Patrik Schick e Luis Diaz, che attualmente militano in Germania per alcuni dei club più grandi del pianeta (Bayern Monaco, Borussia Dortmund ecc.), i tifosi si stanno affrettando a procurarsi i biglietti per le partite di Bundesliga.

Attirare grandi nomi di questo sport non è certo una novità per la Bundesliga, visto che in passato anche giocatori del calibro di Erling Haaland, Robert Lewandowski, Arjen Robben e Jude Bellingham hanno brillato sul palcoscenico tedesco.

Fondata nel 1963, la Bundesliga ha una ricca storia e si è affermata come uno dei campionati più competitivi d’Europa. Il torneo, rinomato per la sua atmosfera vivace e accogliente e per i suoi tifosi appassionati di tutte le età, comprende 18 squadre provenienti da tutta la nazione.

Nonostante fosse stato spodestato, per la prima volta dal 2012, dal Bayer Leverkusen due anni fa, il Bayern Monaco è tornato a ruggire da allora, vincendo il titolo con un margine complessivo di 29 punti nelle ultime due stagioni. Harry Kane è stato ancora una volta il catalizzatore dei gol della squadra e la leggenda inglese sta ora correndo verso quota 100 reti con i giganti tedeschi.