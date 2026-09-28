Con l'inizio della serie NFL London 2026 previsto per ottobre, trovare un posto non è impossibile anche per chi si è perso la prima vendita generale estiva.
La NFL ha confermato i Jacksonville Jaguars e i Washington Commanders come squadre ospitanti. Con una novità storica, i Jaguars giocheranno due partite casalinghe all'estero in due settimane consecutive, mentre l'EverBank Stadium sarà sottoposto a lavori di ristrutturazione da 1,4 miliardi di dollari.
Quali sono il calendario e le partite di NFL London 2026?
|Data e ora (BST)
|Squadre
|Luogo
|Biglietti
|Domenica 4 ottobre (14:30)
|Indianapolis Colts contro Washington Commanders
|Tottenham Hotspur Stadium
|Prenota i biglietti
|Domenica 11 ottobre (14:30)
|Philadelphia Eagles contro Jacksonville Jaguars
|Tottenham Hotspur Stadium
|Prenota i biglietti
|Domenica 18 ottobre (14:30)
|Houston Texans contro Jacksonville Jaguars
|Wembley Stadium
|Prenota i biglietti
Dove acquistare i biglietti per NFL London 2026?
La vendita generale si è conclusa, ma puoi ancora trovare posti verificati attraverso questi canali ufficiali:
- Portale ufficiale NFL UK: Il canale principale per i biglietti in vendita generale. Iscriviti ora per ricevere gli avvisi.
- Sito ufficiale dei Jacksonville Jaguars: Per la partita a Wembley, i Jacksonville Jaguars gestiscono spesso direttamente le proprie quote di biglietti e le iscrizioni a Union Jax.
- Ticketmaster UK: Il partner ufficiale per la vendita dei biglietti delle International Series.
- On Location/VIP Hospitality: Il fornitore ufficiale di servizi hospitality della NFL ha già lanciato un programma di deposito Priority Access per chi vuole assicurarsi un posto in anticipo.
Quanto costeranno i biglietti per NFL London?
I prezzi dei biglietti per le partite londinesi del 2026 dipendono dalla categoria dei posti, dallo stadio e dalla domanda per ciascun incontro.
Tutti i prezzi indicati sulle piattaforme ufficiali britanniche per la vendita dei biglietti includono obbligatoriamente ogni costo: gli importi riportati di seguito sono quindi il totale finale da pagare al momento dell'acquisto.
- Anello superiore / Visuale limitata: 60–105 sterline
- Anello intermedio / Zone di meta: 115–190 sterline
- Anello inferiore / Linea laterale: 195–360 sterline
- Hospitality & VIP: 450–2.000+ sterline
Quando si giocheranno le partite internazionali della NFL?
Il 2026 è un anno storico per la presenza globale della NFL, con il record di nove partite internazionali in programma in sette Paesi.
Tra queste ci saranno le prime partite di stagione regolare in assoluto in Australia e in Francia.
Acquistare i biglietti per le partite di NFL London permette ai tifosi britannici di vivere dal vivo l'atmosfera elettrizzante e lo spettacolo atletico di altissimo livello del football americano di stagione regolare. Per arricchire l'esperienza del giorno della partita con scommesse da dispositivi mobili su eventi specifici durante il gioco e sui giocatori che segneranno un touchdown, è fondamentale avere un'app dedicata già scaricata. Dai un'occhiata alla nostra selezione delle migliori app di scommesse disponibili sui dispositivi moderni.
Elenco completo delle sedi delle partite internazionali NFL 2026
|Data e ora d'inizio
|Partita (ospite contro squadra di casa)
|Stadio e località
|Disponibilità dei biglietti
|Giovedì 10 settembre (10:35 AEST)
|San Francisco 49ers contro Los Angeles Rams
|Melbourne Cricket Ground (MCG) Melbourne, Australia
|Prenota i biglietti
|Domenica 27 settembre (17:25 BRT)
|Baltimore Ravens contro Dallas Cowboys
|Stadio Maracanã Rio de Janeiro, Brasile
|Prenota i biglietti
|Domenica 4 ottobre (14:30 BST)
|Indianapolis Colts contro Washington Commanders
|Tottenham Hotspur Stadium Londra, Regno Unito
|Prenota i biglietti
|Domenica 11 ottobre (14:30 BST)
|Philadelphia Eagles contro Jacksonville Jaguars
|Tottenham Hotspur Stadium Londra, Regno Unito
|Prenota i biglietti
|Domenica 18 ottobre (14:30 BST)
|Houston Texans contro Jacksonville Jaguars
|Wembley Stadium Londra, Regno Unito
|Prenota i biglietti
|Domenica 25 ottobre (14:30 CEST)
|Pittsburgh Steelers contro New Orleans Saints
|Stade de France Parigi, Francia
|Prenota i biglietti
|Domenica 8 novembre (15:30 CET)
|Cincinnati Bengals contro Atlanta Falcons
|Stadio Santiago Bernabéu Madrid, Spagna
|Prenota i biglietti
|Domenica 15 novembre (15:30 CET)
|New England Patriots contro Detroit Lions
|Allianz Arena (stadio del Bayern Monaco) Monaco di Baviera, Germania
|Prenota i biglietti
|Domenica 22 novembre (19:20 CST)
|Minnesota Vikings contro San Francisco 49ers
|Estadio Banorte Città del Messico, Messico
|Prenota i biglietti