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Al Hilal v Inter Miami Messi Getty Images

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Come acquistare i biglietti dell’Inter Miami 2026/27: calendario MLS, prezzi dei biglietti e altro

Inter Miami CF
L. Messi
Major League Soccer
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Se vuoi acquistare i biglietti dell'Inter Miami per la stagione 2026/27, puoi utilizzare i link qui sotto per assicurarti biglietti e pacchetti.

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Quali sono le prossime partite dell'Inter Miami nel 2026?

Data e oraPartitaStadioBiglietti
mer 9 set 2026, 20:30 ETChicago Fire FC vs Inter MiamiSoldier Field, Chicago, ILAcquista i biglietti
sab 12 set 2026, 19:30 ETInter Miami vs Nashville SCNu Stadium, MiamiAcquista i biglietti
dom 20 set 2026, 19:00 ETInter Miami vs San Diego FCNu Stadium, MiamiAcquista i biglietti
dom 27 set 2026, 19:00 ETColumbus Crew vs Inter MiamiScottsMiracle-Gro Field, Columbus, OHAcquista i biglietti
sab 10 ott 2026, 19:30 ETInter Miami vs D.C. UnitedNu Stadium, MiamiAcquista i biglietti
mer 14 ott 2026, 19:30 ETInter Miami vs New York City FCNu Stadium, MiamiAcquista i biglietti
sab 17 ott 2026, 19:30 ETAtlanta United FC vs Inter MiamiMercedes-Benz Stadium, Atlanta, GAAcquista i biglietti
sab 24 ott 2026, 17:30 ETRed Bull New York vs Inter MiamiRed Bull Arena, Harrison, NJAcquista i biglietti
mer 28 ott 2026, 19:30 ETInter Miami vs FC CincinnatiNu Stadium, MiamiAcquista i biglietti
dom 1 nov 2026, 18:00 ETNew England Revolution vs Inter MiamiGillette Stadium, Foxborough, MAAcquista i biglietti
sab 7 nov 2026, 16:00 ETInter Miami vs Charlotte FC (ultima giornata della regular season)Nu Stadium, MiamiAcquista i biglietti

Gli orari di calcio d'inizio sono indicati nell'Eastern Time e sono soggetti a variazioni in vista della conferma televisiva, controlla sempre nuovamente sul sito ufficiale del club o presso il tuo fornitore di biglietti in prossimità della partita.

Come acquistare i biglietti per l'Inter Miami

Per le partite dell'Inter Miami sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai pass per la singola partita ai pacchetti hospitality.

Per acquistare i biglietti ufficiali dell'Inter Miami, il metodo più affidabile è andare sul sito ufficiale della MLS o accedere al portale biglietti sul sito ufficiale del club.

Ovviamente, la domanda di biglietti è solitamente alta, soprattutto ora che il club si è stabilito nella sua nuova casa permanente e affronta la stagione da campione in carica della MLS Cup, quindi se le partite sono esaurite attraverso i canali ufficiali o se stai cercando di assicurarti biglietti last minute, potresti prendere in considerazione rivenditori secondari di rivendita come StubHub, con biglietti a partire da $36.

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Quanto costano i biglietti per l'Inter Miami?

Per chi desidera acquistare i biglietti dell'Inter Miami attraverso i canali ufficiali, il club ha pubblicizzato prezzi per gli abbonamenti stagionali a partire da $40 a partita per chi si iscrive in anticipo al Nu Stadium, anche se il prezzo dei singoli match varia sensibilmente in base all'avversario, al settore e all'anticipo con cui si acquista. Controlla sempre il portale ufficiale dei biglietti del club per i prezzi aggiornati partita per partita, poiché possono cambiare nel corso della stagione, in particolare per le sfide con maggiore richiesta o se l'Inter Miami dovesse andare avanti a lungo nei playoff.

Il prezzo oscilla a seconda di dove ti siedi nello stadio, mentre il prezzo delle partite in trasferta dipende dalle politiche del club ospitante.

Tieni d'occhio il portale ufficiale dei biglietti del club per ulteriori informazioni su disponibilità e prezzi.

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Cosa aspettarsi dall'Inter Miami nel 2026?

L'Inter Miami gioca in MLS soltanto dall'inizio della stagione 2020, ma è già diventato uno dei club che attirano di più nella lega. Si è presentato sulla scena con il sostegno di una celebrità come David Beckham ed è cresciuto costantemente. Numerosi nomi di primo piano hanno indossato la ormai celebre maglia rosa, ma nessuno più di Lionel Messi.

La stagione 2025 di Messi è stata da libro di storia: ha vinto la Scarpa d'Oro della MLS, ha conquistato due premi MVP consecutivi ed è stato nominato MVP del cammino dell'Inter Miami verso la vittoria della MLS Cup 2025. L'argentino ha firmato un prolungamento contrattuale di tre anni alla fine del 2025 per restare nel club fino al 2028, consolidando il suo impegno nella nuova era della franchigia al Nu Stadium. Compirà 39 anni durante la Coppa del Mondo FIFA 2026, ma non mostra segni di rallentamento. Oltre a Messi, l'attuale rosa comprende anche giocatori del calibro di Rodrigo De Paul, Sergio Reguilón e Germán Berterame, mentre due colonne del club come Jordi Alba e Sergio Busquets dovrebbero entrambi ritirarsi alla fine della stagione.

È stata una stagione di cambiamenti anche fuori dal campo: il tecnico di lungo corso Javier Mascherano ha lasciato nell'aprile 2026, con Guillermo Hoyos che ha preso in mano la squadra.

Le presenze medie sono cresciute costantemente ogni anno dalla fondazione dell'Inter Miami, e il trasferimento nel nuovo e più grande Nu Stadium, inaugurato davanti a un tutto esaurito di 26.700 spettatori per la visita dell'Austin FC il 4 aprile 2026, ha soltanto intensificato la domanda. Ci si può aspettare un'atmosfera gremita per le sfide di cartello, soprattutto con il club a caccia di una seconda MLS Cup consecutiva.

Storia del Nu Stadium

Il Nu Stadium è la nuova casa specifica per il calcio dell'Inter Miami al Miami Freedom Park, uno sviluppo da 131 acri dedicato a intrattenimento e comunità situato vicino al Miami International Airport. Lo stadio è stato inaugurato il 4 aprile 2026, con la prima partita casalinga di MLS dell'Inter Miami terminata 2-2 contro l'Austin FC, segnando la fine del periodo pluriennale del club al temporaneo Chase Stadium di Fort Lauderdale.

Progettato come impianto multifunzionale da 25.000 posti, con una capienza riportata più vicina a 26.700 per gli eventi più grandi, il Nu Stadium presenta un anello di circolazione all'aperto a 360 gradi con viste panoramiche sul centro di Miami, una tribuna continua su un unico livello pensata per massimizzare l'atmosfera e quello che viene presentato come il bar più lungo della MLS. Lo stadio prende il nome da Nu, una società di servizi finanziari digitali, nell'ambito di un accordo pluriennale sui naming rights annunciato nel marzo 2026.

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