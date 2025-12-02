È stato un periodo storico per l'Inter Miami. Dopo aver conquistato la Leagues Cup nel 2023 e il Supporters' Shield nel 2024, il club è arrivato fino in fondo nei playoff della MLS Cup 2025, battendo i Vancouver Whitecaps in finale e sollevando la sua prima MLS Cup di sempre, con Lionel Messi nominato MVP del cammino. Il 2026 inizia da campione in carica e da primo inquilino del suo nuovissimo stadio costruito appositamente, il Nu Stadium al Miami Freedom Park.

Non perdere l'occasione di vedere in azione la squadra in rosa. Lascia che GOAL ti dia tutte le informazioni essenziali sui biglietti dell'Inter Miami, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quali sono le prossime partite dell'Inter Miami nel 2026?

Data e ora Partita Stadio Biglietti mer 5 ago 2026, 19:30 ET Inter Miami vs Atlético de San Luis (Leagues Cup) Nu Stadium, Miami Biglietti sab 8 ago 2026, 20:00 ET Inter Miami vs CF Monterrey (Leagues Cup) Nu Stadium, Miami Biglietti mer 12 ago 2026, 19:30 ET Inter Miami vs Club León (Leagues Cup) Nu Stadium, Miami Biglietti sab 15 ago 2026, 20:30 ET Nashville SC vs Inter Miami GEODIS Park, Nashville, TN Biglietti mer 19 ago 2026, 19:30 ET Philadelphia Union vs Inter Miami Subaru Park, Chester, PA Biglietti sab 22 ago 2026, 19:30 ET Inter Miami vs Toronto FC Nu Stadium, Miami Biglietti sab 29 ago 2026, 19:30 ET Inter Miami vs CF Montréal Nu Stadium, Miami Biglietti sab 5 set 2026, 19:30 ET Inter Miami vs Atlanta United FC Nu Stadium, Miami Biglietti mer 9 set 2026, 20:30 ET Chicago Fire FC vs Inter Miami Soldier Field, Chicago, IL Biglietti sab 12 set 2026, 19:30 ET Inter Miami vs Nashville SC Nu Stadium, Miami Biglietti dom 20 set 2026, 19:00 ET Inter Miami vs San Diego FC Nu Stadium, Miami Biglietti dom 27 set 2026, 19:00 ET Columbus Crew vs Inter Miami ScottsMiracle-Gro Field, Columbus, OH Biglietti sab 10 ott 2026, 19:30 ET Inter Miami vs D.C. United Nu Stadium, Miami Biglietti mer 14 ott 2026, 19:30 ET Inter Miami vs New York City FC Nu Stadium, Miami Biglietti sab 17 ott 2026, 19:30 ET Atlanta United FC vs Inter Miami Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, GA Biglietti sab 24 ott 2026, 17:30 ET Red Bull New York vs Inter Miami Red Bull Arena, Harrison, NJ Biglietti mer 28 ott 2026, 19:30 ET Inter Miami vs FC Cincinnati Nu Stadium, Miami Biglietti dom 1 nov 2026, 18:00 ET New England Revolution vs Inter Miami Gillette Stadium, Foxborough, MA Biglietti sab 7 nov 2026, 16:00 ET Inter Miami vs Charlotte FC (ultima giornata della stagione regolare) Nu Stadium, Miami Biglietti

Gli orari di calcio d'inizio sono indicati in Eastern Time e sono soggetti a modifica prima della conferma televisiva: controlla sempre nuovamente sul sito ufficiale del club o presso il tuo fornitore di biglietti più vicino al giorno della partita.

Come acquistare i biglietti dell'Inter Miami

Per le partite dell'Inter Miami sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai tagliandi per la singola gara ai pacchetti hospitality.

Per acquistare i biglietti ufficiali dell'Inter Miami, il metodo più affidabile è andare sul sito ufficiale della MLS o accedere al portale biglietti sul sito ufficiale del club.

Ovviamente la domanda di biglietti è solitamente alta, soprattutto ora che il club si è stabilito nella sua nuova casa permanente e affronta la stagione da campione in carica della MLS Cup, quindi se le partite sono esaurite attraverso i canali ufficiali o se stai cercando di assicurarti biglietti last minute, potresti prendere in considerazione rivenditori secondari come StubHub, con biglietti a partire da $36.

Quanto costano i biglietti dell'Inter Miami?

Per chi desidera acquistare i biglietti dell'Inter Miami attraverso i canali ufficiali, il club ha pubblicizzato prezzi degli abbonamenti a partire da $40 a partita per le iscrizioni anticipate al Nu Stadium, anche se il prezzo del singolo match varia notevolmente in base all'avversario, al settore scelto e all'anticipo con cui si acquista. Controlla sempre il portale ufficiale del club per i prezzi aggiornati partita per partita, dato che possono cambiare nel corso della stagione, in particolare per le sfide con alta richiesta o se l'Inter Miami dovesse spingersi avanti nei playoff.

Il prezzo varia a seconda di dove ti siedi nello stadio, mentre i costi per le gare in trasferta dipendono dalle politiche del club ospitante.

Tieni d'occhio il portale ufficiale del club per ulteriori informazioni su disponibilità e prezzi.

I biglietti sui siti di rivendita secondaria come StubHub sono attualmente disponibili a partire da $36.

Cosa aspettarsi dall'Inter Miami nel 2026?

L'Inter Miami gioca in MLS soltanto dall'inizio della stagione 2020, ma è già diventato uno dei club che attirano di più in tutta la lega. Ha fatto irruzione sulla scena con il sostegno di una celebrità come David Beckham ed è cresciuto costantemente. Numerosi nomi di primo piano hanno indossato la ormai famosa maglia rosa, nessuno più di Lionel Messi.

La stagione 2025 di Messi è stata da libro di storia: ha vinto il Golden Boot della MLS, ha conquistato due premi MVP consecutivi ed è stato nominato MVP del cammino trionfale dell'Inter Miami nella MLS Cup 2025. L'argentino ha firmato un prolungamento triennale del contratto alla fine del 2025 per restare al club fino al 2028, consolidando il suo impegno nella nuova era della franchigia al Nu Stadium. Compirà 39 anni durante la Coppa del Mondo FIFA 2026, ma non mostra segni di rallentamento. Oltre a Messi, l'attuale rosa comprende anche giocatori del calibro di Rodrigo De Paul, Sergio Reguilón e Germán Berterame, mentre due colonne del club come Jordi Alba e Sergio Busquets sono entrambi destinati a ritirarsi al termine della stagione.

È stata una stagione di cambiamenti anche fuori dal campo: lo storico allenatore Javier Mascherano ha lasciato ad aprile 2026, con Guillermo Hoyos che ha preso in mano la squadra.

Le presenze medie sono aumentate costantemente ogni anno dalla fondazione dell'Inter Miami e il trasferimento nel nuovo e più grande Nu Stadium, inaugurato davanti a un tutto esaurito di 26.700 spettatori per la visita dell'Austin FC il 4 aprile 2026, ha ulteriormente intensificato la domanda. C'è da aspettarsi un'atmosfera bollente per le partite di cartello, soprattutto con il club a caccia di una seconda MLS Cup consecutiva.

Storia del Nu Stadium

Il Nu Stadium è la nuova casa specifica per il calcio dell'Inter Miami al Miami Freedom Park, uno sviluppo per intrattenimento e comunità di 131 acri situato vicino al Miami International Airport. Lo stadio è stato inaugurato il 4 aprile 2026, con la prima partita casalinga di MLS dell'Inter Miami che si è conclusa con un pareggio per 2-2 contro l'Austin FC, segnando la fine del periodo pluriennale del club al temporaneo Chase Stadium di Fort Lauderdale.

Progettato come impianto polifunzionale da 25.000 posti, con una capienza riportata più vicina a 26.700 per eventi più grandi, il Nu Stadium presenta un anello esterno aperto a 360 gradi con viste panoramiche sul centro di Miami, una tribuna unica su un solo livello pensata per massimizzare l'atmosfera e quello che viene pubblicizzato come il bar più lungo della MLS. Lo stadio prende il nome da Nu, una società di servizi finanziari digitali, nell'ambito di una partnership pluriennale per i naming rights annunciata a marzo 2026.