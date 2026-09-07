L'Inghilterra torna sulla scena internazionale questo autunno con la squadra di Thomas Tuchel che inizia la sua campagna di UEFA Nations League 2026/27, e la richiesta per vedere dal vivo i Tre Leoni sta già crescendo rapidamente. Inserita nella Lega A, Gruppo A3, l'Inghilterra affronterà sei partite contro Spagna, Croazia e Cechia tra settembre e novembre, offrendo ai tifosi di tutta Europa più occasioni per vedere questo gruppo in azione.

Che tu stia pianificando di essere a Wembley Stadium per le partite casalinghe dell'Inghilterra o voglia assistere a una delle trasferte sul continente, GOAL ha tutto quello che c'è da sapere per assicurarti i biglietti dell'Inghilterra per la Nations League, inclusi prezzi, disponibilità e i posti migliori dove acquistarli in questo momento.

Quando si gioca la Nations League dell'Inghilterra?

Data e ora Partita Luogo Biglietti sabato 26 settembre 2026 - 20:45 Inghilterra-Spagna Wembley Stadium, Londra Biglietti martedì 29 settembre 2026 - 20:45 Cechia-Inghilterra Fortuna Arena, Praga Biglietti sabato 3 ottobre 2026 - 18:00 Croazia-Inghilterra Sede da confermare, Croazia (a porte chiuse) Non disponibile martedì 6 ottobre 2026 - 20:45 Inghilterra-Cechia Wembley Stadium, Londra Biglietti giovedì 12 novembre 2026 - 20:45 Inghilterra-Croazia Wembley Stadium, Londra Biglietti domenica 15 novembre 2026 - 20:45 Spagna-Inghilterra Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biglietti

La trasferta del 3 ottobre in Croazia si giocherà a porte chiuse in seguito a una sanzione della UEFA, quindi per quella partita non saranno messi in vendita biglietti per il pubblico.

Dove acquistare i biglietti per la Nations League dell'Inghilterra?

Il modo più semplice per assicurarsi i biglietti per le partite dell'Inghilterra in Nations League, sia in casa sia in trasferta, è tramite StubHub. Essendo uno dei più grandi marketplace di biglietti al mondo, StubHub propone un'ampia gamma di opzioni di posto per ogni partita dell'Inghilterra in questa campagna, da Wembley Stadium a Londra fino alle trasferte alla Fortuna Arena di Praga e al Riyadh Air Metropolitano di Madrid.

Ecco perché StubHub è l'opzione di riferimento per questa campagna:

Oltre l'allocazione ufficiale – utile una volta esauriti i biglietti per le partite casalinghe dell'England Supporters Travel Club e degli abbonati affiliati alla FA

Garanzia FanProtect – ogni acquisto è coperto, dando agli acquirenti la tranquillità che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per il giorno della partita

Nessun abbonamento richiesto – per le trasferte di Praga e Madrid, StubHub offre una via affidabile per ottenere posti senza bisogno dell'iscrizione a un club o a una federazione

Opzioni hospitality – posti imbottiti e accesso alle lounge disponibili a Wembley per le visite di Spagna e Croazia

Ampia selezione di posti – dai posti nel secondo anello dietro le porte fino ai posti premium centrali lungo la linea di metà campo

Vista l'attrattiva di queste partite, in particolare del match d'apertura contro la Spagna, è fortemente consigliato prenotare in anticipo. Essendo la partita che con più probabilità farà registrare il tutto esaurito in fretta, i posti per il pienone di Wembley tendono a esaurirsi rapidamente una volta aperta la vendita generale.

Quanto costano i biglietti per la Nations League dell'Inghilterra?

I prezzi dei biglietti per la Nations League dell'Inghilterra variano in base alla partita, alla posizione del posto e a quanto a ridosso del matchday si acquista. Ecco una panoramica indicativa di cosa aspettarsi su StubHub:

Posti più economici: da circa 45 € – posti nel secondo anello dietro le porte, il modo più accessibile per entrare a una partita questo autunno

Posti di fascia media: posti centrali lungo la linea di metà campo, a un prezzo sensibilmente più alto

Premium e hospitality: da oltre 300 € per la partita più importante del girone, Inghilterra-Spagna a settembre, comprendendo posti imbottiti, accesso alle lounge e altri extra nel giorno della partita

Biglietti per le trasferte (Praga e Madrid): generalmente più convenienti a prezzo nominale rispetto a una serata di cartello a Wembley, anche se la disponibilità per il contingente dell'Inghilterra è limitata

Come per qualsiasi partita internazionale ad alta richiesta, i prezzi sul mercato secondario possono variare con l'avvicinarsi del matchday, quindi bloccare il proprio posto prima piuttosto che dopo è in genere l'opzione più sicura se si ha un budget specifico. Tieni d'occhio StubHub anche nei giorni che precedono ogni partita, perché cali dell'inventario all'ultimo minuto possono occasionalmente far scendere i prezzi, in particolare per le trasferte dove la domanda è inferiore rispetto a Wembley.

Tutto quello che c'è da sapere sulla Nations League dell'Inghilterra

La UEFA Nations League 2026/27 è la quinta edizione della competizione dalla sua introduzione, e l'Inghilterra si ritrova ancora una volta nella Lega A, il livello più alto del calcio internazionale europeo. Inserita insieme a Spagna, Croazia e Cechia nel Gruppo A3, l'Inghilterra affronta un calendario impegnativo che metterà alla prova le sue credenziali contro squadre con un recente pedigree nei tornei.

Alcuni aspetti importanti da conoscere sulla posta in palio:

Promozione e retrocessione sono in palio tra le leghe, a seconda di come si concluderà il girone

È possibile anche una strada verso le qualificazioni ai tornei futuri , con un buon rendimento in Nations League che offre una via alternativa per entrare nelle qualificazioni al Campionato europeo per le squadre che non ci riescono altrove

Sei partite in una finestra condensata – tutte le gare del girone si giocano tra settembre, ottobre e novembre, offrendo ai tifosi un periodo breve ma ricco di azione per vedere l'Inghilterra all'opera

Per Thomas Tuchel, i primi risultati soprattutto contro Spagna e Croazia saranno considerati un indicatore chiave dei progressi in vista dei tornei più importanti che devono ancora arrivare.

Tutto quello che c'è da sapere su Wembley Stadium

Wembley Stadium è lo stadio nazionale dell'Inghilterra e la sede di tutte e tre le partite casalinghe dei Tre Leoni in questa campagna di Nations League.

Capienza: circa 90.000 posti, il che lo rende lo stadio di calcio più grande del Regno Unito e uno dei più grandi d'Europa

Storia: ricostruito sul sito dell'originale Wembley e riaperto nel 2007, immediatamente riconoscibile per il suo arco di 134 metri

Grandi occasioni: ha ospitato diverse finali di UEFA Champions League, ogni anno la finale di FA Cup, e il cammino dell'Inghilterra fino alla finale di Euro 2020

Come arrivarci: la stazione di Wembley Park si trova a pochi passi dallo stadio ed è ben servita dalla metropolitana di Londra e dai servizi ferroviari nazionali

Resta la casa permanente della nazionale maschile inglese, e pochi impianti sul continente possono eguagliarne l'atmosfera per una grande partita internazionale. Con tre partite dell'Inghilterra in programma in questo stadio nella campagna in corso, non mancano certo le occasioni per viverla di persona.