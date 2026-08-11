Con la stagione di Premier League 2026/27 ormai iniziata, i tifosi dell'Everton si stanno godendo la loro seconda annata nel loro impianto di livello mondiale sul lungomare. Dopo lo storico addio a Goodison Park, l'Hill Dickinson Stadium di Bramley-Moore Dock si è affermato rapidamente.
GOAL ha tutte le informazioni per assicurarsi i biglietti dell'Everton, compresi i pass per le singole partite, le opzioni hospitality e i dettagli sugli abbonamenti stagionali.
Prossime partite dell'Everton in Premier League 2026/27
|Data e ora (BST)
|Partita
|Luogo
|Biglietti
|sab 15 ago 2026, 15:00
|Everton-Leeds United
|Hill Dickinson Stadium, Liverpool
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|sab 22 ago 2026, 15:00
|Tottenham Hotspur-Everton
|Tottenham Hotspur Stadium, Londra
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|sab 29 ago 2026, 15:00
|Everton-West Ham United
|Hill Dickinson Stadium, Liverpool
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|sab 12 set 2026, 15:00
|Aston Villa-Everton
|Villa Park, Birmingham
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|sab 19 set 2026, 15:00
|Everton-Crystal Palace
|Hill Dickinson Stadium, Liverpool
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|sab 26 set 2026, 15:00
|Manchester United-Everton
|Old Trafford, Manchester
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|sab 3 ott 2026, 15:00
|Everton-Fulham
|Hill Dickinson Stadium, Liverpool
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|sab 17 ott 2026, 15:00
|Arsenal-Everton
|Emirates Stadium, Londra
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|sab 24 ott 2026, 15:00
|Everton-Liverpool
|Hill Dickinson Stadium, Liverpool
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|sab 31 ott 2026, 15:00
|Chelsea-Everton
|Stamford Bridge, Londra
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|sab 7 nov 2026, 15:00
|Everton-Newcastle United
|Hill Dickinson Stadium, Liverpool
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|sab 21 nov 2026, 15:00
|Wolverhampton Wanderers-Everton
|Molineux Stadium, Wolverhampton
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|sab 28 nov 2026, 15:00
|Everton-Manchester City
|Hill Dickinson Stadium, Liverpool
|Acquista i biglietti
Come acquistare i biglietti dell'Everton per la Premier League?
La domanda di biglietti per l'Hill Dickinson Stadium è estremamente alta. Per garantire un accesso equo, l'Everton distribuisce i normali biglietti casalinghi tramite un sistema ufficiale di sorteggio riservato ai membri.
Il portale ufficiale Everton eTicketing (eticketing.co.uk/evertonfc) è il canale principale per assicurarsi i normali biglietti partita.
Ecco esattamente cosa devi sapere:
Membership ufficiale Everton e biglietti
Per partecipare ai sorteggi dei biglietti devi avere una membership attiva su eticketing.co.uk/evertonfc:
- Forever Blue+: garantisce accesso prioritario di primo livello a ogni sorteggio per le partite casalinghe.
- Forever Blue: garantisce l'accesso al ticket exchange ufficiale e alle finestre secondarie di rilascio.
Sorteggio biglietti Everton
- Quando fare domanda: i sorteggi aprono sul portale eTicketing 4 settimane prima della partita, il lunedì alle 10:00, e chiudono il martedì alle 16:00.
- Domande di gruppo: per sederti con amici o familiari, collega i tuoi account tramite Account Management > Network prima di partecipare.
- Risultati: chi presenta domanda con successo viene avvisato entro il pomeriggio di giovedì e le carte di pagamento registrate vengono addebitate automaticamente.
Modi alternativi per acquistare i biglietti dell'Everton
Se non ottieni un posto nel sorteggio, hai comunque alcune valide opzioni:
- Ticket Exchange ufficiale: apre il venerdì alle 10:00 dopo il sorteggio, consentendo agli abbonati stagionali di rivendere ai membri i posti non necessari al valore nominale.
- Marketplace secondari: piattaforme di rivendita come StubHub offrono biglietti verificati tra tifosi per partite di alta richiesta come il Merseyside Derby.
- Hospitality nel giorno della partita: prenotare un pacchetto hospitality VIP garantisce l'ingresso senza partecipare al sorteggio né avere una membership.
Quanto costano i biglietti dell'Everton?
I prezzi dei biglietti all'Hill Dickinson Stadium riflettono i servizi moderni della struttura, offrendo al tempo stesso opzioni su più fasce in base alle categorie di età e ai settori dello stadio:
- Biglietti singoli di campionato: i normali biglietti interi in vendita generale vanno da £35 a £75+, a seconda della fascia della partita e della posizione nel settore.
- Tariffe ridotte: sono disponibili prezzi scontati in tutti i settori per Senior (65+), Young Adults (18–21), Juniors (11–17) e Under-11.
- South Stand Safe Standing: la South Stand, il settore di casa, presenta sezioni dedicate con posti in piedi in sicurezza, offrendo un'atmosfera immersiva nel giorno della partita a fasce di prezzo d'ingresso.
- Pacchetti hospitality: le esperienze premium nel giorno della partita partono da circa £399–£495 a persona, con partite di alto profilo come il Merseyside Derby che raggiungono prezzi più alti.
Come acquistare gli abbonamenti stagionali dell'Everton?
Un abbonamento stagionale dell'Everton garantisce il tuo posto riservato per tutte le 19 partite casalinghe di Premier League all'Hill Dickinson Stadium durante la stagione 2026/27.
A causa della domanda record seguita all'inaugurazione dello stadio, gli abbonamenti per la stagione 2026/27 sono completamente esauriti, con percentuali di rinnovo estremamente alte tra gli attuali titolari.
I potenziali acquirenti possono registrarsi alla lista d'attesa ufficiale per gli abbonamenti stagionali dell'Everton tramite il sito del club, con priorità data ai membri Forever Blue attivi quando si liberano posti.