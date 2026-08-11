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Everton Iliman Ndiaye celebrates with fansGetty Images
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Come acquistare i biglietti dell'Everton per il 2026/27: prossime partite, prezzi medi e informazioni sugli abbonamenti stagionali

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Biglietti
Everton
Premier League

Ecco come puoi assicurarti un biglietto per sostenere l'Everton all'Hill Dickinson Stadium in questa stagione

Con la stagione di Premier League 2026/27 ormai iniziata, i tifosi dell'Everton si stanno godendo la loro seconda annata nel loro impianto di livello mondiale sul lungomare. Dopo lo storico addio a Goodison Park, l'Hill Dickinson Stadium di Bramley-Moore Dock si è affermato rapidamente.

GOAL ha tutte le informazioni per assicurarsi i biglietti dell'Everton, compresi i pass per le singole partite, le opzioni hospitality e i dettagli sugli abbonamenti stagionali.

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Prossime partite dell'Everton in Premier League 2026/27

Data e ora (BST)PartitaLuogoBiglietti
sab 15 ago 2026, 15:00Everton-Leeds UnitedHill Dickinson Stadium, LiverpoolAcquista i biglietti
sab 22 ago 2026, 15:00Tottenham Hotspur-EvertonTottenham Hotspur Stadium, LondraAcquista i biglietti
sab 29 ago 2026, 15:00Everton-West Ham UnitedHill Dickinson Stadium, LiverpoolAcquista i biglietti
sab 12 set 2026, 15:00Aston Villa-EvertonVilla Park, BirminghamAcquista i biglietti
sab 19 set 2026, 15:00Everton-Crystal PalaceHill Dickinson Stadium, LiverpoolAcquista i biglietti
sab 26 set 2026, 15:00Manchester United-EvertonOld Trafford, ManchesterAcquista i biglietti
sab 3 ott 2026, 15:00Everton-FulhamHill Dickinson Stadium, LiverpoolAcquista i biglietti
sab 17 ott 2026, 15:00Arsenal-EvertonEmirates Stadium, LondraAcquista i biglietti
sab 24 ott 2026, 15:00Everton-LiverpoolHill Dickinson Stadium, LiverpoolAcquista i biglietti
sab 31 ott 2026, 15:00Chelsea-EvertonStamford Bridge, LondraAcquista i biglietti
sab 7 nov 2026, 15:00Everton-Newcastle UnitedHill Dickinson Stadium, LiverpoolAcquista i biglietti
sab 21 nov 2026, 15:00Wolverhampton Wanderers-EvertonMolineux Stadium, WolverhamptonAcquista i biglietti
sab 28 nov 2026, 15:00Everton-Manchester CityHill Dickinson Stadium, LiverpoolAcquista i biglietti

Come acquistare i biglietti dell'Everton per la Premier League?

La domanda di biglietti per l'Hill Dickinson Stadium è estremamente alta. Per garantire un accesso equo, l'Everton distribuisce i normali biglietti casalinghi tramite un sistema ufficiale di sorteggio riservato ai membri. 

Il portale ufficiale Everton eTicketing (eticketing.co.uk/evertonfc) è il canale principale per assicurarsi i normali biglietti partita. 

Ecco esattamente cosa devi sapere:

Membership ufficiale Everton e biglietti

Per partecipare ai sorteggi dei biglietti devi avere una membership attiva su eticketing.co.uk/evertonfc:

  • Forever Blue+: garantisce accesso prioritario di primo livello a ogni sorteggio per le partite casalinghe.
  • Forever Blue: garantisce l'accesso al ticket exchange ufficiale e alle finestre secondarie di rilascio.

Sorteggio biglietti Everton

  • Quando fare domanda: i sorteggi aprono sul portale eTicketing 4 settimane prima della partita, il lunedì alle 10:00, e chiudono il martedì alle 16:00.
  • Domande di gruppo: per sederti con amici o familiari, collega i tuoi account tramite Account Management > Network prima di partecipare.
  • Risultati: chi presenta domanda con successo viene avvisato entro il pomeriggio di giovedì e le carte di pagamento registrate vengono addebitate automaticamente.

Modi alternativi per acquistare i biglietti dell'Everton

Se non ottieni un posto nel sorteggio, hai comunque alcune valide opzioni:

  • Ticket Exchange ufficiale: apre il venerdì alle 10:00 dopo il sorteggio, consentendo agli abbonati stagionali di rivendere ai membri i posti non necessari al valore nominale.
  • Marketplace secondari: piattaforme di rivendita come StubHub offrono biglietti verificati tra tifosi per partite di alta richiesta come il Merseyside Derby.
  • Hospitality nel giorno della partita: prenotare un pacchetto hospitality VIP garantisce l'ingresso senza partecipare al sorteggio né avere una membership.

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Quanto costano i biglietti dell'Everton?

I prezzi dei biglietti all'Hill Dickinson Stadium riflettono i servizi moderni della struttura, offrendo al tempo stesso opzioni su più fasce in base alle categorie di età e ai settori dello stadio:

  • Biglietti singoli di campionato: i normali biglietti interi in vendita generale vanno da £35 a £75+, a seconda della fascia della partita e della posizione nel settore.
  • Tariffe ridotte: sono disponibili prezzi scontati in tutti i settori per Senior (65+), Young Adults (18–21), Juniors (11–17) e Under-11.
  • South Stand Safe Standing: la South Stand, il settore di casa, presenta sezioni dedicate con posti in piedi in sicurezza, offrendo un'atmosfera immersiva nel giorno della partita a fasce di prezzo d'ingresso.
  • Pacchetti hospitality: le esperienze premium nel giorno della partita partono da circa £399–£495 a persona, con partite di alto profilo come il Merseyside Derby che raggiungono prezzi più alti.

Come acquistare gli abbonamenti stagionali dell'Everton?

Un abbonamento stagionale dell'Everton garantisce il tuo posto riservato per tutte le 19 partite casalinghe di Premier League all'Hill Dickinson Stadium durante la stagione 2026/27.

A causa della domanda record seguita all'inaugurazione dello stadio, gli abbonamenti per la stagione 2026/27 sono completamente esauriti, con percentuali di rinnovo estremamente alte tra gli attuali titolari. 

I potenziali acquirenti possono registrarsi alla lista d'attesa ufficiale per gli abbonamenti stagionali dell'Everton tramite il sito del club, con priorità data ai membri Forever Blue attivi quando si liberano posti.

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