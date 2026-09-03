Se stai cercando di acquistare biglietti per l'Eredivisie per la stagione 2026/27, puoi utilizzare i link qui sotto per assicurarti biglietti e pacchetti.

Come acquistare biglietti per l'Eredivisie 2026/27?

Esistono diversi canali per assicurarsi un posto negli stadi olandesi, a seconda del profilo della partita, del livello di sicurezza e dell'anticipo con cui pianifichi:

Portali ufficiali dei club: acquistare direttamente tramite i negozi ufficiali di biglietteria dei club, come ajax.nl, feyenoord.nl o psv.nl, è la via principale per comprare biglietti a prezzo nominale. I biglietti vengono solitamente messi in vendita online da 2 a 4 settimane prima del calcio d'inizio.

Sistema Clubcard olandese (Club Card): nei Paesi Bassi, per le partite ad alto rischio o ad alta richiesta, come De Klassieker o i derby locali, è richiesta una Dutch Clubcard verificata o un'iscrizione ufficiale al club. I visitatori dall'estero possono registrarsi a membership digitali dei club, come Ajax Club Card o PSV Supporters Club, per ottenere il permesso d'acquisto per le gare non soggette a restrizioni.

Piattaforme ufficiali di rivendita: la maggior parte dei principali club di Eredivisie gestisce sul proprio sito marketplace ufficiali di rivendita dei biglietti, che consentono agli abbonati di rivendere in sicurezza il proprio posto a tifosi verificati al prezzo nominale quando l'evento è sold out.

Piattaforma di rivendita secondaria: se le vendite ufficiali terminano o se non disponi di una Clubcard per le partite di cartello, i marketplace secondari di biglietti offrono opzioni verificate di rivendita digitale per i viaggiatori internazionali. Assicurati di controllare i termini e le condizioni del sito da cui stai acquistando.

Quanto costano i biglietti per l'Eredivisie 2026/27?

Acquistare direttamente tramite i club olandesi per una singola partita offre alcuni dei prezzi più competitivi tra i principali campionati europei:

Tariffe dirette a prezzo nominale: i biglietti interi per una singola partita generalmente vanno da 20 € a 85 € , a seconda del club, del settore dello stadio e della categoria dell'avversaria. Le partite di campionato di minor richiamo in impianti come l'AFAS Stadion o l'Euroborg partono dalla fascia più economica, mentre quelle con protagoniste le "Big Three" si collocano nella fascia più alta.

Posizione dei settori: i posti più economici, comprese le terrazze safe-standing, si trovano dietro le porte nei settori laterali corti (Korte Zijde). I posti centrali sul lato lungo (Lange Zijde) hanno prezzi nominali più elevati.

Prezzi sulle piattaforme di rivendita secondaria: sulle piattaforme secondarie come StubHub, i biglietti d'ingresso per le normali partite di Eredivisie partono da circa 30 € fino a 45 €, mentre rivalità ad alta tensione come De Klassieker o De Topper raggiungono prezzi dettati dal mercato in base alla classifica del campionato.

Categorie ridotte: la maggior parte dei club olandesi offre fasce di prezzo scontate per i giovani tifosi, under 12 e under 18, oltre a pacchetti per aree famiglia per le partite nazionali.

Quando è nata l'Eredivisie?

Fondata nel 1956, l'Eredivisie è una delle competizioni di vertice più vivaci del calcio europeo e nella stagione 2026/27 celebra 70 anni di calcio professionistico olandese.

Celebrato in tutto il mondo per il suo impegno verso il Calcio Totale, per il talento prolifico dei suoi vivai e per il suo stile offensivo, il campionato olandese offre un'atmosfera da matchday imperdibile.

Dalla Johan Cruijff ArenA di Amsterdam, con una capienza di 55.000 posti e un tifo fragoroso, fino alla bolgia del De Kuip di Rotterdam (Stadio Feyenoord), passando per gli impianti più raccolti e ostili come il De Grolsch Veste del FC Twente o il De Adelaarshorst del Go Ahead Eagles, la cultura del tifo olandese si fonda su una profonda passione comunitaria, coreografie e sostegno vocale incessante.



