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Come acquistare i biglietti dell'Eredivisie 2026/27?

Esistono diversi canali per assicurarsi un posto negli stadi olandesi, a seconda del profilo della partita, del livello di sicurezza e di quanto in anticipo si pianifica:

Portali ufficiali dei club per i biglietti: acquistare direttamente tramite i portali ufficiali dei club (ad esempio ajax.nl, feyenoord.nl, psv.nl) è la via principale per ottenere biglietti al prezzo nominale. Di solito i biglietti vengono messi in vendita online da 2 a 4 settimane prima del calcio d'inizio.

Sistema Dutch Clubcard (Club Card): nei Paesi Bassi, le partite ad alto rischio o ad alta richiesta, come De Klassieker o i derby locali, richiedono una Dutch Clubcard verificata o un'iscrizione ufficiale al club. I visitatori stranieri possono registrarsi a iscrizioni digitali ai club, ad esempio Ajax Club Card o PSV Supporters Club, per sbloccare i permessi d'acquisto per le partite non soggette a restrizioni.

Piattaforme ufficiali di rivendita: la maggior parte dei principali club di Eredivisie gestisce sui propri siti marketplace ufficiali per la rivendita dei biglietti, consentendo agli abbonati di rivendere in sicurezza il proprio posto a tifosi verificati al prezzo nominale quando i biglietti risultano esauriti.

Piattaforma secondaria di rivendita: se i canali ufficiali esauriscono i biglietti o se non si dispone di una Clubcard per i match di cartello, i marketplace secondari offrono opzioni verificate di rivendita digitale dei biglietti per i viaggiatori internazionali. Assicurati di controllare i termini e le condizioni del sito da cui stai acquistando.

Quanto costano i biglietti dell'Eredivisie 2026/27?

Acquistare direttamente dai club olandesi per una singola partita offre alcuni dei prezzi più competitivi tra i principali campionati europei:

Tariffe dirette al prezzo nominale: i biglietti per adulti per una singola partita generalmente vanno da 20 € a 85 € , a seconda del club, del settore dello stadio e della categoria dell'avversario. Le partite di campionato di minor richiamo in stadi come l'AFAS Stadion o l'Euroborg partono dalla fascia più economica, mentre le sfide con protagoniste le "Big Three" si collocano nella fascia più alta.

Posizione dei settori: i posti più economici, comprese le terrazze safe-standing, si trovano dietro le porte nei settori corti, la Korte Zijde. I posti centrali sul lato lungo, la Lange Zijde, hanno prezzi nominali premium.

Tariffe di rivendita secondaria: sulle piattaforme secondarie come StubHub, i biglietti d'ingresso per le normali partite di Eredivisie partono da circa 30 € fino a 45 €, mentre rivalità ad altissima tensione come De Klassieker o De Topper raggiungono prezzi di mercato che dipendono dalla classifica del campionato.

Categorie agevolate: la maggior parte dei club olandesi offre fasce di prezzo scontate per i giovani tifosi, under 12 e under 18, oltre a pacchetti per aree famiglia per le partite interne.

Quando è nata l'Eredivisie?

Fondata nel 1956, l'Eredivisie è una delle competizioni di massima serie più vivaci del calcio europeo e durante la stagione 2026/27 celebra 70 anni di calcio professionistico olandese.

Celebrato in tutto il mondo per il suo legame con il Calcio Totale, per i tanti talenti prodotti dai vivai e per il suo stile offensivo, il campionato olandese offre un'atmosfera da matchday imperdibile.

Dal fragore della Johan Cruijff ArenA da 55.000 posti di Amsterdam e dal catino del De Kuip di Rotterdam, lo stadio del Feyenoord, fino agli impianti più raccolti e ostili come il De Grolsch Veste del FC Twente o il De Adelaarshorst del Go Ahead Eagles, la cultura dei tifosi olandesi si fonda su una profonda passione della comunità, coreografie e sostegno vocale incessante.



