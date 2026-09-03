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Quando gioca l'Atletico Madrid?

Data e ora Partita Luogo Biglietti Mercoledì 19 agosto 2026, 21:00 CET (confermato) Atletico Madrid vs Malaga CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biglietti Domenica 23 agosto 2026, 17:00 CET (confermato) Atlético Madrid vs Villarreal CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biglietti 15-16 settembre 2026 (giorno esatto da confermare) Atlético Madrid vs Osasuna Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biglietti 19-20 settembre 2026 (giorno esatto da confermare) Atlético Madrid vs Real Madrid (Derbi Madrileno) Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biglietti 24-25 ottobre 2026 (giorno esatto da confermare) Atlético Madrid vs RC Deportivo Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biglietti 7-8 novembre 2026 (giorno esatto da confermare) Atletico Madrid vs FC Barcelona Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biglietti 5-6 dicembre 2026 (giorno esatto da confermare) Atletico Madrid vs Real Betis Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biglietti 12-13 dicembre 2026 (giorno esatto da confermare) Atlético Madrid vs Valencia CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biglietti 9-10 gennaio 2027 (giorno esatto da confermare) Atlético Madrid vs Real Racing Club (Partita finale della prima metà della stagione) Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biglietti 16-17 gennaio 2027 (giorno esatto da confermare) Atlético Madrid vs Real Sociedad Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biglietti 30-31 gennaio 2027 (giorno esatto da confermare) Atlético Madrid vs RCD Espanyol Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biglietti 20-21 febbraio 2027 (giorno esatto da confermare) Atlético Madrid vs Elche CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biglietti 6-7 marzo 2027 (giorno esatto da confermare) Atlético Madrid vs Celta Vigo Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biglietti 20-21 marzo 2027 (giorno esatto da confermare) Atlético Madrid vs Getafe CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biglietti 10-11 aprile 2027 (giorno esatto da confermare) Atlético Madrid vs Levante UD Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biglietti 17-18 aprile 2027 (giorno esatto da confermare) Atlético Madrid vs Sevilla FC Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biglietti 1-2 maggio 2027 (giorno esatto da confermare) Atlético Madrid vs Deportivo Alavés Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biglietti 15-16 maggio 2027 (giorno esatto da confermare) Atlético Madrid vs Rayo Vallecano Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biglietti 22-23 maggio 2027 (giorno esatto da confermare) Atletico Madrid vs Athletic Club Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biglietti

Dove acquistare i biglietti dell'Atletico Madrid?

La via più diretta per acquistare i biglietti dell'Atletico Madrid è il portale ufficiale del club, dove i membri hanno accesso a una finestra di prevendita prioritaria prima che la vendita generale apra al pubblico. Il programma di membership Socios dell'Atletico è più accessibile rispetto a quello di alcune delle sue rivali della Liga, e iscriversi può garantire sconti e accesso anticipato ai posti per le partite più importanti.

Detto questo, la vendita generale ufficiale per partite ad alta richiesta come il derby di Madrid, la sfida contro il Barcellona o qualsiasi gara a eliminazione diretta di Champions League tende a esaurirsi estremamente in fretta e, con ben oltre 150.000 membri del club in corsa per uno stadio che contiene poco più di 70.000 spettatori, molti tifosi restano esclusi dai canali ufficiali.

È qui che entra in gioco il mercato della rivendita. StubHub è uno dei modi più semplici per garantirsi un posto al Riyadh Air Metropolitano, con biglietti disponibili in ogni fascia di prezzo e in ogni settore dello stadio.

Quanto costano i biglietti dell'Atletico Madrid?

I prezzi dei biglietti al Riyadh Air Metropolitano variano enormemente a seconda dell'avversaria e del settore dello stadio, ma c'è davvero qualcosa per ogni budget. I biglietti più economici per le normali partite di Liga contro avversarie di metà classifica si possono trovare a partire da circa 30 euro, rendendo una trasferta per vedere l'Atletico Madrid in azione decisamente più accessibile rispetto a una visita ad altri superclub europei.

Per le occasioni di cartello, aspettati però un aumento significativo dei prezzi. Il derby di Madrid contro il Real Madrid e la partita contro il Barcellona sono costantemente i due biglietti più difficili da trovare e più costosi di tutta la stagione, con posti nei settori superiori che partono regolarmente da circa 60-90 euro e salgono ben oltre per tribune laterali e settori inferiori. Le gare a eliminazione diretta di Champions League al Metropolitano, uno stadio che ha ospitato una finale di Coppa dei Campioni, presentano rincari simili.

I prezzi degli abbonamenti per il 2026/27 vanno da circa 290 euro nella fascia più economica in assoluto (settore superiore) fino a ben oltre 2.000 euro per i posti più esclusivi nei settori inferiori lungo il lato del campo, anche se i biglietti per la singola partita restano l'opzione più flessibile per i tifosi in visita e per chi non intende impegnarsi per un'intera stagione.

La buona notizia per chi cerca l'affare è che il mercato della rivendita su StubHub propone regolarmente i prezzi più competitivi sul mercato, in particolare per le partite più lontane dal giorno della gara. Acquistare in anticipo e tenere d'occhio le inserzioni man mano che si aggiornano è costantemente il modo migliore per trovare i biglietti dell'Atletico Madrid più economici possibile per la partita che preferisci.

Tutto quello che c'è da sapere sull'Atletico Madrid

L'Atletico Madrid, soprannominato Los Rojiblancos e Los Colchoneros, è stato fondato nel 1903 e da ben oltre un secolo è una delle tre grandi potenze del calcio spagnolo, insieme a Real Madrid e Barcellona. Pur avendo operato per gran parte della sua storia con una frazione delle risorse finanziarie dei suoi due grandi rivali nazionali, l'Atletico ha costruito la propria identità su resilienza, disciplina difensiva e un'atmosfera da stadio senza eguali.

Diego Simeone è la forza trainante dell'era moderna del club da quando ha assunto l'incarico nel dicembre 2011. Sotto la sua guida, l'Atletico ha vinto due volte la Liga, ha conquistato l'Europa League e la Supercoppa UEFA in più occasioni, e ha raggiunto due finali di Champions League. Simeone inizia la stagione 2026/27 come uno degli allenatori più longevi del calcio mondiale, e i suoi metodi restano la spina dorsale di tutto ciò che il club fa in campo.

Fuori dal campo, il quadro proprietario è cambiato in modo significativo, con Apollo Global Management che ora detiene una quota di maggioranza insieme a Quantum Pacific Group, portando nuovi investimenti e ambizioni al club in vista di questa stagione. In campo, le recenti operazioni di mercato hanno ulteriormente rafforzato la rosa e l'Atletico si presenta alla nuova stagione con l'obiettivo di ridurre il gap dalla vetta della Liga, competendo su tutti i fronti in ambito nazionale e in Europa.

Per i tifosi in visita, un viaggio a Madrid per guardare l'Atletico va ben oltre i 90 minuti di calcio. La cultura dei tifosi che circonda il club, il rumore all'interno dello stadio e la passione di una tifoseria che non ha mai vacillato nemmeno negli anni più difficili ne fanno una delle esperienze da stadio imprescindibili nel calcio mondiale.

Tutto quello che c'è da sapere sul Riyadh Air Metropolitano

Lo stadio dell'Atletico Madrid ha attraversato diversi nomi da quando ha aperto nella sua forma attuale nel 2017, passando da Wanda Metropolitano a Civitas Metropolitano prima di diventare Riyadh Air Metropolitano nell'ambito dell'attuale partnership per i naming rights. Lo stadio si trova nel distretto di San Blas Canillejas, nella parte orientale della città, e ha sostituito la storica precedente casa del club, il Vicente Calderón, dopo oltre mezzo secolo trascorso lì.

Con una capienza di circa 70.000 posti, il Riyadh Air Metropolitano è il terzo stadio più grande di Spagna, dietro soltanto al Camp Nou e al Santiago Bernabeu, e i suoi spalti ripidi e ravvicinati sono progettati per trattenere il rumore all'interno e rendere l'atmosfera il più intensa possibile. Lo stadio ha già ospitato alcune delle occasioni più importanti del calcio europeo, inclusa una finale di Champions League, ed è utilizzato regolarmente anche per le partite della nazionale spagnola.

Raggiungere lo stadio è semplice grazie alla stazione della metropolitana Estadio Metropolitano, che si trova proprio all'esterno dell'impianto e collega facilmente il centro di Madrid. I tifosi in arrivo dal centro città dovrebbero calcolare largo anticipo prima del calcio d'inizio, sia per godersi l'atmosfera prepartita intorno allo stadio sia per gestire la folla diretta ai tornelli.