Come acquistare i biglietti dell'Atletico Madrid 2026/27: date della Liga, prezzi dei biglietti e altro ancora

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Quando gioca l'Atletico Madrid?

Data e ora Partita Luogo Biglietti mercoledì 19 agosto 2026, 21:00 CET (confermato) Atletico Madrid vs Malaga CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biglietti domenica 23 agosto 2026, 17:00 CET (confermato) Atlético Madrid vs Villarreal CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biglietti 15-16 settembre 2026 (giorno esatto da confermare) Atlético Madrid vs Osasuna Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biglietti 19-20 settembre 2026 (giorno esatto da confermare) Atlético Madrid vs Real Madrid (Derbi Madrileno) Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biglietti 24-25 ottobre 2026 (giorno esatto da confermare) Atlético Madrid vs RC Deportivo Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biglietti 7-8 novembre 2026 (giorno esatto da confermare) Atletico Madrid vs FC Barcelona Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biglietti 5-6 dicembre 2026 (giorno esatto da confermare) Atletico Madrid vs Real Betis Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biglietti 12-13 dicembre 2026 (giorno esatto da confermare) Atlético Madrid vs Valencia CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biglietti 9-10 gennaio 2027 (giorno esatto da confermare) Atlético Madrid vs Real Racing Club (ultima partita della prima metà della stagione) Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biglietti 16-17 gennaio 2027 (giorno esatto da confermare) Atlético Madrid vs Real Sociedad Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biglietti 30-31 gennaio 2027 (giorno esatto da confermare) Atlético Madrid vs RCD Espanyol Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biglietti 20-21 febbraio 2027 (giorno esatto da confermare) Atlético Madrid vs Elche CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biglietti 6-7 marzo 2027 (giorno esatto da confermare) Atlético Madrid vs Celta Vigo Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biglietti 20-21 marzo 2027 (giorno esatto da confermare) Atlético Madrid vs Getafe CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biglietti 10-11 aprile 2027 (giorno esatto da confermare) Atlético Madrid vs Levante UD Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biglietti 17-18 aprile 2027 (giorno esatto da confermare) Atlético Madrid vs Sevilla FC Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biglietti 1-2 maggio 2027 (giorno esatto da confermare) Atlético Madrid vs Deportivo Alavés Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biglietti 15-16 maggio 2027 (giorno esatto da confermare) Atlético Madrid vs Rayo Vallecano Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biglietti 22-23 maggio 2027 (giorno esatto da confermare) Atletico Madrid vs Athletic Club Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biglietti

Dove comprare i biglietti dell'Atletico Madrid?

La via più diretta per acquistare i biglietti dell'Atletico Madrid è il portale ufficiale del club, dove i membri hanno accesso a una finestra di prevendita prioritaria prima che la vendita generale si apra al pubblico. Il programma di membership Socios dell'Atletico è più accessibile rispetto ad alcuni dei suoi rivali della Liga e l'iscrizione può garantire sconti e accesso anticipato ai posti per le partite più importanti.

Detto questo, la vendita generale ufficiale per le sfide più richieste, come il derby di Madrid, la visita del Barcellona o qualsiasi gara a eliminazione diretta di Champions League, tende a esaurirsi molto rapidamente e, con ben oltre 150.000 membri del club in competizione per uno stadio che contiene poco più di 70.000 posti, molti tifosi restano esclusi dai canali ufficiali.

È qui che entra in gioco il mercato della rivendita. StubHub è uno dei modi più semplici per garantirsi un posto al Riyadh Air Metropolitano, con biglietti disponibili in tutte le fasce di prezzo e in ogni settore dello stadio.

Quanto costano i biglietti dell'Atletico Madrid?

I prezzi dei biglietti al Riyadh Air Metropolitano variano enormemente in base all'avversaria e al settore dello stadio, ma c'è davvero qualcosa per ogni budget. I biglietti più economici per le normali partite di Liga contro avversarie di metà classifica possono essere acquistati a partire da circa 30 euro, rendendo una trasferta per vedere l'Atletico Madrid in azione decisamente più accessibile rispetto a una visita ad alcuni degli altri superclub europei.

Per le occasioni di cartello, aspettatevi che i prezzi salgano in modo significativo. Il derby di Madrid contro il Real Madrid e la visita del Barcellona sono costantemente i due biglietti più difficili da trovare e più costosi dell'intera stagione, con posti negli anelli superiori che partono regolarmente da circa 60-90 euro e salgono ben oltre per le tribune laterali e i settori inferiori. Le gare a eliminazione diretta di Champions League al Metropolitano, uno stadio che ha ospitato una finale di Coppa dei Campioni, hanno rincari simili.

I prezzi degli abbonamenti per il 2026/27 vanno da circa 290 euro nella fascia più economica in assoluto (anello superiore) fino a ben oltre 2.000 euro per i posti più esclusivi nei settori inferiori lungo il lato del campo, anche se i biglietti per la singola partita restano l'opzione più flessibile per i tifosi in visita e per chi non vuole impegnarsi per l'intera stagione.

La buona notizia per chi cerca l'affare è che il mercato della rivendita su StubHub propone regolarmente alcuni dei prezzi più competitivi sul mercato, in particolare per le partite più lontane dal giorno della gara. Comprare in anticipo e tenere d'occhio gli annunci man mano che vengono aggiornati è costantemente il modo migliore per trovare i biglietti dell'Atletico Madrid più economici possibili per la partita che preferite.

Tutto quello che c'è da sapere sull'Atletico Madrid

L'Atletico Madrid, soprannominato Los Rojiblancos e Los Colchoneros, è stato fondato nel 1903 e da ben oltre un secolo rappresenta una delle tre grandi potenze del calcio spagnolo, insieme a Real Madrid e Barcellona. Pur avendo operato per gran parte della sua storia con una frazione delle risorse finanziarie dei suoi due grandi rivali nazionali, l'Atletico ha costruito la propria identità sulla resilienza, sulla disciplina difensiva e su un'atmosfera da giorno partita senza eguali.

Diego Simeone è stato la forza trainante dell'era moderna del club da quando ha assunto l'incarico nel dicembre 2011. Sotto la sua guida, l'Atletico ha vinto due volte la Liga, ha conquistato l'Europa League e la Supercoppa UEFA in più occasioni e ha raggiunto due finali di Champions League. Simeone inizia la stagione 2026/27 come uno degli allenatori più longevi del calcio mondiale e i suoi metodi restano la spina dorsale di tutto ciò che il club fa in campo.

Fuori dal campo, il quadro proprietario è cambiato in modo significativo, con Apollo Global Management che ora detiene una quota di maggioranza insieme a Quantum Pacific Group, portando nuovi investimenti e ambizione al club in vista di questa stagione. In campo, le recenti operazioni di mercato hanno ulteriormente rafforzato la rosa e l'Atletico entra nella nuova stagione con l'obiettivo di ridurre il divario dalla vetta della Liga, competendo su tutti i fronti in patria e in Europa.

Per i tifosi in visita, un viaggio a Madrid per vedere l'Atletico va ben oltre i 90 minuti di calcio. La cultura dei tifosi che circonda il club, il rumore all'interno dello stadio e la passione di una tifoseria che non ha mai vacillato nemmeno negli anni più difficili ne fanno una delle esperienze da giorno partita imperdibili del calcio mondiale.

Tutto quello che c'è da sapere sul Riyadh Air Metropolitano

Lo stadio dell'Atletico Madrid ha attraversato diversi nomi da quando ha aperto nella sua forma attuale nel 2017, passando da Wanda Metropolitano a Civitas Metropolitano prima di diventare il Riyadh Air Metropolitano con l'attuale partnership per i naming rights. Lo stadio si trova nel distretto di San Blas Canillejas, nella parte orientale della città, e ha sostituito l'iconica ex casa del club, il Vicente Calderón, dopo oltre mezzo secolo lì.

Con una capienza di circa 70.000 posti, il Riyadh Air Metropolitano è il terzo stadio più grande della Spagna, dietro soltanto al Camp Nou e al Santiago Bernabeu, e le sue tribune ripide e compatte sono progettate per trattenere il rumore all'interno e rendere l'atmosfera il più intensa possibile. L'impianto ha già ospitato alcune delle occasioni più importanti del calcio europeo, inclusa una finale di Champions League, ed è regolarmente utilizzato anche per le partite della nazionale spagnola.

Raggiungere lo stadio è semplice grazie alla stazione della metropolitana Estadio Metropolitano, che si trova proprio all'esterno dell'impianto e collega facilmente il centro di Madrid. I tifosi che arrivano dal centro città dovrebbero concedersi molto tempo prima del calcio d'inizio, sia per assaporare l'atmosfera prepartita intorno allo stadio sia per gestire la folla diretta ai tornelli.