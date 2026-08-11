È probabile che l’Aston Villa alzi di nuovo la temperatura al Villa Park durante la stagione 2026/27.

Con oltre 42.000 tifosi pronti a varcare i tornelli del Villa Park, la leggendaria muraglia claret and blue è destinata a spingere la squadra nella UEFA Champions League e nella classifica di Premier League.

Quindi, come si può fare per procurarsi un biglietto per vedere l’Aston Villa in azione? GOAL ti guida tra le opzioni disponibili per seguirlo nel 2026-27, compresi dove trovare i biglietti, i rinnovi degli abbonamenti stagionali, i prezzi delle membership e i pacchetti premium attualmente in offerta.

Prossime partite e biglietti dell’Aston Villa in Premier League 2026/27

Come acquistare i biglietti dell’Aston Villa per la Premier League?

Per assicurarsi i biglietti dell’Aston Villa al Villa Park bisogna passare attraverso specifici canali ufficiali, dato che l’elevata domanda fa sì che i normali posti di ingresso generale vadano esauriti rapidamente e vengano consegnati in formato digitale tramite l’app Aston Villa.

Ecco il modo più rapido per acquistarli:

Membership ufficiale e ballot : aderire a un livello di Official Membership è essenziale per l’accesso primario. Garantisce l’ingresso nei ballot riservati ai membri, come il Loyalty o il First Timer Ballot, e finestre di vendita prioritarie 3-4 settimane prima del calcio d’inizio.

: aderire a un livello di Official Membership è essenziale per l’accesso primario. Garantisce l’ingresso nei ballot riservati ai membri, come il Loyalty o il First Timer Ballot, e finestre di vendita prioritarie 3-4 settimane prima del calcio d’inizio. Ticket Exchange ufficiale: i membri possono acquistare al valore nominale i biglietti messi in vendita direttamente dagli abbonati stagionali che non possono assistere alle partite tramite il portale ufficiale di rivendita del club.

i membri possono acquistare al valore nominale i biglietti messi in vendita direttamente dagli abbonati stagionali che non possono assistere alle partite tramite il portale ufficiale di rivendita del club. Pacchetti hospitality ufficiali: prenotare un’esperienza hospitality per il giorno della partita, come The Lower Grounds, 150 Club o 82 Champions Club, garantisce l’ingresso senza bisogno di una membership né di entrare in un ballot.

prenotare un’esperienza hospitality per il giorno della partita, come The Lower Grounds, 150 Club o 82 Champions Club, garantisce l’ingresso senza bisogno di una membership né di entrare in un ballot. Marketplace secondari: per le partite di Premier League o le gare europee sold out, i tifosi possono rivolgersi a piattaforme secondarie per opzioni alternative di rivendita tra tifosi. Controlla i termini e le condizioni del sito da cui stai acquistando.

Come acquistare gli abbonamenti stagionali dell’Aston Villa?

L’unico modo per garantirsi un posto per ogni partita casalinga di Premier League al Villa Park è possedere un abbonamento stagionale dell’Aston Villa.

Un abbonamento dà accesso a tutte le 19 partite di campionato ospitate dal club e offre finestre di prenotazione prioritarie per le sfide a eliminazione diretta di coppa.

Gli abbonamenti per la stagione 2026-27 sono esauriti, con quelli adulti più economici a partire da £703.

Gli attuali titolari hanno finestre di rinnovo prioritarie prima di ogni nuova stagione, mentre i potenziali acquirenti possono iscriversi alla lista d’attesa ufficiale per gli abbonamenti stagionali.

Quanto costano i biglietti dell’Aston Villa?

Con gli abbonamenti non disponibili, la maggior parte dei tifosi che assisteranno alle partite dell’Aston Villa al Villa Park in questa stagione acquisterà un biglietto singolo per la partita scelta.

Questi vengono venduti partita per partita e sono offerti a una gamma di prezzi, a seconda di fattori come la posizione del posto, la gara e l’avversaria nel corso della stagione.

Di seguito puoi trovare il prezzo delle partite dell’Aston Villa in questa stagione, sulla base del tariffario di Categoria A della scorsa stagione:

Zona prezzo Adulto Over 66 / Under 21 Forze armate Under 18 Under 14 Zona 1 £82,00 £61,50 £65,50 £42,00 £25,00 Zona 2 £76,00 £57,00 £61,00 £39,00 £23,00 Zona 3 £71,00 £53,00 £56,50 £35,50 £21,00 Zona 4 £58,00 £43,50 £45,50 £29,50 £17,50 Posti per sedie a rotelle £58,00 £43,50 £45,50 £29,50 £17,50

Quando vengono messi in vendita i biglietti dell’Aston Villa?

I biglietti generali e i pacchetti premium hospitality per la stagione 2026-27 sono disponibili per richiesta e acquisto tramite la piattaforma ufficiale di ticketing del club.

I biglietti per le partite vengono solitamente messi in vendita da 4 a 5 settimane prima del calcio d’inizio, iniziando con finestre prioritarie esclusive per i membri ufficiali prima di arrivare alla vendita generale.

Come posso verificare la disponibilità dei biglietti dell’Aston Villa?

La domanda per i biglietti dell’Aston Villa resta ai massimi storici mentre la squadra di Unai Emery continua a competere ai massimi livelli in patria e in Europa.

Il posto più affidabile per controllare la disponibilità in tempo reale delle prossime partite è il portale ufficiale del club su avfc.co.uk.

Quanto costa una membership dell’Aston Villa?

Una membership ufficiale dell’Aston Villa garantisce accesso prioritario al rilascio dei biglietti per le partite casalinghe, sconti esclusivi sul retail e contenuti digitali.

Livelli di membership disponibili per la stagione 2026-27:

Adulto : £50

: £50 Squadra femminile : £30

: £30 Video Membership : £35

: £35 Video Lite : £15

: £15 Junior (età 3-11 e 12-17) : £30

: £30 Junior (età 0-2): Gratis

Dove posso acquistare le esperienze premium dell’Aston Villa?

Ci sono tre esperienze premium dell’Aston Villa disponibili per l’acquisto:

Lower Grounds Premium: accesso alla lounge esclusiva, posti nella Trinity Stand, servizi pre e post partita, maxischermi, Q&A con ex giocatori, cibo e bar inclusi e programma ufficiale del matchday.

accesso alla lounge esclusiva, posti nella Trinity Stand, servizi pre e post partita, maxischermi, Q&A con ex giocatori, cibo e bar inclusi e programma ufficiale del matchday. 150 Club: posti imbottiti sulla linea di metà campo nella Doug Ellis Stand, drink di benvenuto, ristorazione servita al tavolo, specialità dello chef all’intervallo, visite delle leggende del Villa e regali del matchday.

posti imbottiti sulla linea di metà campo nella Doug Ellis Stand, drink di benvenuto, ristorazione servita al tavolo, specialità dello chef all’intervallo, visite delle leggende del Villa e regali del matchday. 82 Champions Club: posti imbottiti in posizione centrale nella Trinity Road Stand, esperienza culinaria di due portate, bar incluso e presenza di leggende del club.

Tutti i pacchetti premium possono essere richiesti o prenotati direttamente sul sito ufficiale dell’Aston Villa.

Pianificare l’acquisto dei biglietti per partite di Premier League ad alta posta in palio richiede grande attenzione ai livelli di membership e alle date ufficiali di rilascio. Se hai intenzione di bloccare pronostici in tempo reale mentre l’azione si svolge, la velocità di navigazione del software mobile è tutto. Dai un’occhiata più da vicino alla nostra guida selezionata per migliorare la tua routine da matchday con il nostro codice promo melbet.