Se stai cercando di acquistare biglietti dell'Arsenal per la stagione 2026/27, puoi utilizzare i link qui sotto per assicurarti biglietti e pacchetti.
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Prossime partite dell'Arsenal 2026/27 e biglietti
Data e ora
Partita
Stadio
Competizione
Biglietti
sab 5 set 2026, 15:00 BST
Arsenal vs Chelsea
Emirates Stadium (casa)
Premier League
sab 12 set 2026, 15:00 BST
Sunderland vs Arsenal
Stadium of Light (trasferta)
Premier League
sab 19 set 2026, 15:00 BST
Brighton and Hove Albion vs Arsenal
American Express Stadium (trasferta)
Premier League
sab 10 ott 2026, 15:00 BST
Arsenal vs Leeds United
Emirates Stadium (casa)
Premier League
sab 17 ott 2026, 15:00 BST
Nottingham Forest vs Arsenal
The City Ground (trasferta)
Premier League
sab 24 ott 2026, 15:00 BST
Arsenal vs Everton
Emirates Stadium (casa)
Premier League
sab 31 ott 2026, 15:00 GMT
Liverpool vs Arsenal
Anfield (trasferta)
Premier League
sab 7 nov 2026, 15:00 GMT
Arsenal vs Hull City
Emirates Stadium (casa)
Premier League
sab 21 nov 2026, 15:00 GMT
Newcastle United vs Arsenal
St. James' Park (trasferta)
Premier League
sab 28 nov 2026, 15:00 GMT
Arsenal vs Manchester City
Emirates Stadium (casa)
Premier League
mer 2 dic 2026, 20:00 GMT
Brentford vs Arsenal
Gtech Community Stadium (trasferta)
Premier League
sab 5 dic 2026, 15:00 GMT
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Tottenham Hotspur Stadium (trasferta)
Premier League
sab 12 dic 2026, 15:00 GMT
Arsenal vs Bournemouth
Emirates Stadium (casa)
Premier League
sab 19 dic 2026, 15:00 GMT
Arsenal vs Manchester United
Emirates Stadium (casa)
Premier League
sab 26 dic 2026, 15:00 GMT
Crystal Palace vs Arsenal
Selhurst Park (trasferta)
Premier League
mer 30 dic 2026, 20:00 GMT
Fulham vs Arsenal
Craven Cottage (trasferta)
Premier League
sab 2 gen 2027, 15:00 GMT
Arsenal vs Ipswich Town
Emirates Stadium (casa)
Premier League
mer 6 gen 2027, 20:00 GMT
Arsenal vs Brentford
Emirates Stadium (casa)
Premier League
sab 16 gen 2027, 15:00 GMT
Hull City vs Arsenal
MKM Stadium (trasferta)
Premier League
sab 23 gen 2027, 15:00 GMT
Arsenal vs Newcastle United
Emirates Stadium (casa)
Premier League
sab 30 gen 2027, 15:00 GMT
Manchester City vs Arsenal
Etihad Stadium (trasferta)
Premier League
sab 6 feb 2027, 15:00 GMT
Arsenal vs Liverpool
Emirates Stadium (casa)
Premier League
mer 10 feb 2027, 20:00 GMT
Ipswich Town vs Arsenal
Portman Road (trasferta)
Premier League
sab 20 feb 2027, 15:00 GMT
Arsenal vs Fulham
Emirates Stadium (casa)
Premier League
sab 27 feb 2027, 15:00 GMT
Manchester United vs Arsenal
Old Trafford (trasferta)
Premier League
mer 3 mar 2027, 20:00 GMT
Arsenal vs Crystal Palace
Emirates Stadium (casa)
Premier League
sab 13 mar 2027, 15:00 GMT
Chelsea vs Arsenal
Stamford Bridge (trasferta)
Premier League
sab 20 mar 2027, 15:00 GMT
Arsenal vs Sunderland
Emirates Stadium (casa)
Premier League
sab 10 apr 2027, 15:00 BST
Coventry City vs Arsenal
Coventry Building Society Arena (trasferta)
Premier League
sab 17 apr 2027, 15:00 BST
Arsenal vs Aston Villa
Emirates Stadium (casa)
Premier League
sab 24 apr 2027, 15:00 BST
Bournemouth vs Arsenal
Vitality Stadium (trasferta)
Premier League
sab 1 mag 2027, 15:00 BST
Arsenal vs Tottenham Hotspur
Emirates Stadium (casa)
Premier League
sab 8 mag 2027, 15:00 BST
Leeds United vs Arsenal
Elland Road (trasferta)
Premier League
sab 15 mag 2027, 15:00 BST
Arsenal vs Nottingham Forest
Emirates Stadium (casa)
Premier League
dom 23 mag 2027, 15:00 BST
Everton vs Arsenal
Hill Dickinson Stadium (trasferta)
Premier League
dom 30 mag 2027, 16:00 BST
Arsenal vs Brighton and Hove Albion
Emirates Stadium (casa)
Premier League
Come acquistare i biglietti dell'Arsenal per la Premier League?
Le opzioni di biglietteria per il resto della stagione 2025-26 sono estremamente limitate a causa della posizione dell'Arsenal in campionato.
I biglietti per le singole partite vengono venduti tramite il portale ufficiale, ma la domanda ha fatto sì che quasi ogni gara andasse esaurita nel giro di pochi minuti dall'apertura del ballot per i Red Member.
I modi principali per assicurarsi un biglietto ora sono:
- L'Official Ticket Exchange: è il modo più affidabile per i membri di trovare biglietti al prezzo nominale rimessi in vendita dagli abbonati. Con la corsa al titolo che entra nel vivo, ai tifosi viene consigliato di controllare ogni giorno.
- Ballot per i Red Member: l'Arsenal continua a utilizzare un sistema di ballot per le restanti partite casalinghe contro Bournemouth, Newcastle e Fulham. I candidati che hanno successo possono acquistare al prezzo nominale.
- Rivenditori secondari: con i canali ufficiali esauriti, piattaforme come StubHub offrono un modo per assistere a queste storiche partite finali.
Quanto costano i biglietti dell'Arsenal per la Premier League?
Da campione in carica, l'Arsenal continua a registrare una domanda estremamente elevata per i biglietti delle sue partite casalinghe. Per i tifosi che sperano di vedere l'Arsenal in Premier League all'Emirates Stadium, il prezzo di un biglietto può variare sensibilmente a seconda del metodo di acquisto, dell'avversaria e della posizione del posto.
Il modo più semplice per acquistare un biglietto di Premier League è passare attraverso il portale ufficiale del club Arsenal. Tuttavia, questi sono disponibili quasi esclusivamente per i membri ufficiali dell'Arsenal e sono molto rari. Il club adotta un sistema di prezzi a livelli in base all'avversaria, classificata nelle categorie A, B e C, con le partite di categoria A che sono le più costose.
I prezzi medi dei biglietti ufficiali per adulti, acquistati tramite il ballot dei membri o l'ufficiale Ticket Exchange del club, rientrano generalmente nei seguenti intervalli:
- Partite di categoria C (avversarie con domanda inferiore): £35 - £55
- Partite di categoria B (avversarie di fascia media): £45 - £75
- Partite di categoria A (avversarie di prima fascia, ad esempio Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur): £65 - £120+
È importante notare che i biglietti venduti sull'Arsenal Ticket Exchange, la piattaforma ufficiale di rivendita del club per i membri, vengono sempre venduti al prezzo nominale. Ciò significa che un abbonato o un membro che non può più assistere a una partita può vendere il proprio biglietto a un altro membro al prezzo originale pagato.
Il mercato secondario è un'alternativa comune per assicurarsi i biglietti dell'Arsenal. I prezzi su queste piattaforme, come StubHub, sono dettati dalla domanda e possono oscillare sensibilmente nei giorni che precedono una partita.
Come acquistare gli abbonamenti stagionali dell'Arsenal?
Un abbonamento stagionale dell'Arsenal è l'unico modo garantito per assicurarti di poter essere presente a ogni partita casalinga all'Emirates Stadium durante una stagione di Premier League. Garantisce un posto riservato e un posto sugli spalti per tutta l'azione.
Va notato, tuttavia, che gli abbonamenti stagionali non sono disponibili per potenziali nuovi acquirenti in questo momento. Chi desidera ottenerne uno deve iscriversi alla lista d'attesa del club, dove verrà informato quando e se si renderà disponibile la possibilità di acquisto. Puoi anche consultare i prezzi più recenti degli abbonamenti stagionali sul sito dell'Arsenal.
Tutto quello che c'è da sapere sull'Emirates Stadium
L'Arsenal gioca all'Emirates Stadium da quando è stato inaugurato il 22 luglio 2006, con una partita celebrativa per la leggenda del club Dennis Bergkamp. Il trasferimento ha messo fine a oltre 90 anni a Highbury, casa dell'Arsenal dal 1913, che alla fine si era ritrovato limitato a una capienza di poco inferiore a 39.000 posti a causa delle tribune Art Déco vincolate e delle strade residenziali circostanti, senza un margine realistico per espandersi.
L'Emirates è stato costruito su un'area industriale riqualificata ad Ashburton Grove, a Holloway, nel nord di Londra, al costo di circa £390 milioni, ed è stato progettato da HOK Sport, oggi nota come Populous. Con una capienza attuale di 60.704 posti, è il terzo stadio di club più grande d'Inghilterra dietro Old Trafford e il Tottenham Hotspur Stadium, oltre a essere il più grande impianto di Premier League di Londra al di fuori di Wembley. Il record di affluenza è di 60.383 spettatori, stabilito durante una partita contro il Wolverhampton Wanderers nel novembre 2019. Anche la squadra femminile dell'Arsenal ha reso l'Emirates la propria casa permanente a partire dalla stagione 2024/25.
L'espansione è stata un tema ricorrente fin dall'apertura dello stadio, e il dibattito si è intensificato dopo la vittoria del titolo dell'Arsenal e il cammino fino alla finale di Champions League nel 2025/26. Secondo quanto riferito, il club ha tenuto colloqui con Populous, gli architetti originali, su un possibile aumento della capienza oltre i 70.000 posti, anche se non sono stati confermati piani definitivi, autorizzazioni edilizie o tempistiche, e alcune ricostruzioni suggeriscono che un aumento più contenuto di circa 5.000 posti, destinato a ulteriori spazi hospitality, sia l'esito più realistico. I tifosi non devono aspettarsi cambiamenti alla capienza nei giorni di partita per la stagione 2026/27.
Lo stadio è ben servito dai mezzi pubblici, con la stazione della metropolitana Arsenal sulla linea Piccadilly a pochi passi di distanza, insieme alle vicine stazioni di Finsbury Park e Drayton Park. Considerato il volume di tifosi in viaggio nel giorno della partita, si raccomanda di arrivare con buon anticipo.