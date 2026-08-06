Premier League L'Arsenal entra nella nuova stagione da campione della Premier League, dopo aver posto fine a un'attesa di 22 anni per il titolo

L'Arsenal si presenta al 2026/27 da campione della Premier League, dopo aver interrotto un digiuno di 22 anni per il titolo e aver raggiunto la finale di Champions League, dove ha perso contro il PSG ai rigori. GOAL ha tutto ciò che ti serve per acquistare i biglietti per la difesa del titolo, compreso come vedere in azione Saka, Ødegaard e Gyökeres.

Prossime partite dell'Arsenal nel 2026/27 e biglietti

Data e ora Partita Stadio Competizione Biglietti dom 9 ago 2026, 14:00 BST Arsenal vs Borussia Dortmund Emirates Stadium (casa) Amichevole precampionato Biglietti mer 12 ago 2026, 19:30 BST Arsenal vs Como Emirates Stadium (casa) Amichevole precampionato Biglietti dom 16 ago 2026, 15:00 BST Arsenal vs Manchester City Principality Stadium, Cardiff Community Shield Biglietti ven 21 ago 2026, 20:00 BST Arsenal vs Coventry City Emirates Stadium (casa) Premier League Biglietti sab 29 ago 2026, 15:00 BST Aston Villa vs Arsenal Villa Park (trasferta) Premier League Biglietti sab 5 set 2026, 15:00 BST Arsenal vs Chelsea Emirates Stadium (casa) Premier League Biglietti sab 12 set 2026, 15:00 BST Sunderland vs Arsenal Stadium of Light (trasferta) Premier League Biglietti sab 19 set 2026, 15:00 BST Brighton and Hove Albion vs Arsenal American Express Stadium (trasferta) Premier League Biglietti sab 10 ott 2026, 15:00 BST Arsenal vs Leeds United Emirates Stadium (casa) Premier League Biglietti sab 17 ott 2026, 15:00 BST Nottingham Forest vs Arsenal The City Ground (trasferta) Premier League Biglietti sab 24 ott 2026, 15:00 BST Arsenal vs Everton Emirates Stadium (casa) Premier League Biglietti sab 31 ott 2026, 15:00 GMT Liverpool vs Arsenal Anfield (trasferta) Premier League Biglietti sab 7 nov 2026, 15:00 GMT Arsenal vs Hull City Emirates Stadium (casa) Premier League Biglietti sab 21 nov 2026, 15:00 GMT Newcastle United vs Arsenal St. James' Park (trasferta) Premier League Biglietti sab 28 nov 2026, 15:00 GMT Arsenal vs Manchester City Emirates Stadium (casa) Premier League Biglietti mer 2 dic 2026, 20:00 GMT Brentford vs Arsenal Gtech Community Stadium (trasferta) Premier League Biglietti sab 5 dic 2026, 15:00 GMT Tottenham Hotspur vs Arsenal Tottenham Hotspur Stadium (trasferta) Premier League Biglietti sab 12 dic 2026, 15:00 GMT Arsenal vs Bournemouth Emirates Stadium (casa) Premier League Biglietti sab 19 dic 2026, 15:00 GMT Arsenal vs Manchester United Emirates Stadium (casa) Premier League Biglietti sab 26 dic 2026, 15:00 GMT Crystal Palace vs Arsenal Selhurst Park (trasferta) Premier League Biglietti mer 30 dic 2026, 20:00 GMT Fulham vs Arsenal Craven Cottage (trasferta) Premier League Biglietti sab 2 gen 2027, 15:00 GMT Arsenal vs Ipswich Town Emirates Stadium (casa) Premier League Biglietti mer 6 gen 2027, 20:00 GMT Arsenal vs Brentford Emirates Stadium (casa) Premier League Biglietti sab 16 gen 2027, 15:00 GMT Hull City vs Arsenal MKM Stadium (trasferta) Premier League Biglietti sab 23 gen 2027, 15:00 GMT Arsenal vs Newcastle United Emirates Stadium (casa) Premier League Biglietti sab 30 gen 2027, 15:00 GMT Manchester City vs Arsenal Etihad Stadium (trasferta) Premier League Biglietti sab 6 feb 2027, 15:00 GMT Arsenal vs Liverpool Emirates Stadium (casa) Premier League Biglietti mer 10 feb 2027, 20:00 GMT Ipswich Town vs Arsenal Portman Road (trasferta) Premier League Biglietti sab 20 feb 2027, 15:00 GMT Arsenal vs Fulham Emirates Stadium (casa) Premier League Biglietti sab 27 feb 2027, 15:00 GMT Manchester United vs Arsenal Old Trafford (trasferta) Premier League Biglietti mer 3 mar 2027, 20:00 GMT Arsenal vs Crystal Palace Emirates Stadium (casa) Premier League Biglietti sab 13 mar 2027, 15:00 GMT Chelsea vs Arsenal Stamford Bridge (trasferta) Premier League Biglietti sab 20 mar 2027, 15:00 GMT Arsenal vs Sunderland Emirates Stadium (casa) Premier League Biglietti sab 10 apr 2027, 15:00 BST Coventry City vs Arsenal Coventry Building Society Arena (trasferta) Premier League Biglietti sab 17 apr 2027, 15:00 BST Arsenal vs Aston Villa Emirates Stadium (casa) Premier League Biglietti sab 24 apr 2027, 15:00 BST Bournemouth vs Arsenal Vitality Stadium (trasferta) Premier League Biglietti sab 1 mag 2027, 15:00 BST Arsenal vs Tottenham Hotspur Emirates Stadium (casa) Premier League Biglietti sab 8 mag 2027, 15:00 BST Leeds United vs Arsenal Elland Road (trasferta) Premier League Biglietti sab 15 mag 2027, 15:00 BST Arsenal vs Nottingham Forest Emirates Stadium (casa) Premier League Biglietti dom 23 mag 2027, 15:00 BST Everton vs Arsenal Hill Dickinson Stadium (trasferta) Premier League Biglietti dom 30 mag 2027, 16:00 BST Arsenal vs Brighton and Hove Albion Emirates Stadium (casa) Premier League Biglietti

Come acquistare i biglietti dell'Arsenal per la Premier League?

Le opzioni di biglietteria per il resto della stagione 2025-26 sono estremamente limitate a causa della posizione dell'Arsenal in campionato.

I biglietti per le singole partite sono venduti tramite il portale ufficiale, ma la domanda ha fatto sì che quasi ogni gara andasse esaurita nel giro di pochi minuti dall'apertura del ballot Red Member.

I principali modi per assicurarsi un biglietto ora sono:

Il Ticket Exchange ufficiale: è il modo più affidabile per i membri di trovare biglietti a prezzo nominale rimessi in vendita dagli abbonati. Con la corsa al titolo che entra nel vivo, i tifosi sono incoraggiati a controllare ogni giorno.

Ballot Red Member: l'Arsenal continua a utilizzare un sistema di ballot per le restanti partite casalinghe contro Bournemouth, Newcastle e Fulham. I candidati che avranno successo potranno acquistare al prezzo nominale.

Rivenditori secondari: con i canali ufficiali esauriti, piattaforme come StubHub offrono un modo per assistere a queste storiche partite conclusive.

Quanto costano i biglietti dell'Arsenal per la Premier League?

Da campione in carica, le opzioni di biglietteria per le partite casalinghe dell'Arsenal restano richiestissime. Per i tifosi che sperano di vedere l'Arsenal in azione in Premier League all'Emirates Stadium, il prezzo di un biglietto può variare in modo significativo a seconda del metodo d'acquisto, dell'avversario e del posto a sedere.

Il modo più semplice per acquistare un biglietto di Premier League è passare attraverso il portale ufficiale di biglietteria del club Arsenal. Tuttavia, questi sono disponibili quasi esclusivamente per i membri ufficiali dell'Arsenal e sono molto rari. Il club utilizza un sistema di prezzi a fasce in base all'avversario, categorizzato in A, B e C, con le partite di Categoria A che sono le più costose.

I prezzi medi dei biglietti ufficiali per adulti, quando vengono acquistati tramite il ballot dei membri o il Ticket Exchange ufficiale del club, rientrano generalmente nelle seguenti fasce:

Partite di Categoria C (avversari meno richiesti): £35 - £55

Partite di Categoria B (avversari di seconda fascia): £45 - £75

Partite di Categoria A (avversari di prima fascia, ad esempio Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur): £65 - £120+

È importante notare che i biglietti venduti sull'Arsenal Ticket Exchange, la piattaforma ufficiale di rivendita del club per i membri, sono sempre venduti al prezzo nominale. Ciò significa che un abbonato o un membro che non può più assistere a una partita può vendere il proprio biglietto a un altro membro al prezzo originale pagato.

Il mercato secondario è un'alternativa comune per assicurarsi i biglietti dell'Arsenal. I prezzi su queste piattaforme, come StubHub, sono dettati dalla domanda e possono oscillare in modo significativo con l'avvicinarsi della partita.

Come acquistare gli abbonamenti dell'Arsenal?

Un abbonamento dell'Arsenal è l'unico modo garantito per assicurarsi la presenza a ogni partita casalinga all'Emirates Stadium durante una stagione di Premier League. Garantisce un posto riservato e un posto sugli spalti per vivere tutta l'azione.

Va però notato che, al momento, gli abbonamenti non sono disponibili per potenziali nuovi acquirenti. Chi desidera ottenerne uno deve iscriversi alla lista d'attesa del club, dove verrà informato qualora si rendano disponibili per l'acquisto. È anche possibile consultare gli ultimi prezzi degli abbonamenti sul sito dell'Arsenal.

Tutto quello che c'è da sapere sull'Emirates Stadium

L'Arsenal ha fatto dell'Emirates Stadium la propria casa da quando è stato inaugurato il 22 luglio 2006, con una partita celebrativa per la leggenda del club Dennis Bergkamp. Il trasferimento ha posto fine a oltre 90 anni a Highbury, casa dell'Arsenal dal 1913, che alla fine era limitato a una capienza di poco inferiore ai 39.000 posti dalle tribune Art Déco tutelate e dalle strade residenziali circostanti, senza alcuno spazio realistico per espandersi.

L'Emirates è stato costruito su un'area industriale riqualificata ad Ashburton Grove, a Holloway, nel nord di Londra, al costo di circa 390 milioni di sterline, ed è stato progettato da HOK Sport, oggi nota come Populous. Con una capienza attuale di 60.704 posti, è il terzo stadio di club più grande d'Inghilterra dietro Old Trafford e il Tottenham Hotspur Stadium, oltre a essere il più grande impianto di Premier League di Londra al di fuori di Wembley. Il record di presenze è di 60.383 spettatori, registrato durante una partita contro il Wolverhampton Wanderers nel novembre 2019. Anche la squadra femminile dell'Arsenal ha reso l'Emirates la propria casa permanente a partire dalla stagione 2024/25.

L'espansione è un tema ricorrente fin dall'apertura dello stadio, e il dibattito si è fatto più acceso dopo la vittoria del titolo dell'Arsenal e il cammino fino alla finale di Champions League nel 2025/26. Secondo quanto riferito, il club ha tenuto colloqui con Populous, gli architetti originari, su un possibile aumento della capienza oltre i 70.000 posti, anche se non sono stati confermati piani definitivi, permessi edilizi o tempistiche, e alcune indiscrezioni suggeriscono che un aumento più contenuto di circa 5.000 posti, finalizzato ad ampliare gli spazi hospitality, sia l'esito più realistico. I tifosi non devono aspettarsi cambiamenti alla capienza nei giorni partita per la stagione 2026/27.

Lo stadio è ben servito dai trasporti pubblici, con la stazione della metropolitana Arsenal sulla linea Piccadilly a pochi passi di distanza, oltre alle vicine stazioni di Finsbury Park e Drayton Park. Considerato il volume di tifosi in viaggio nel giorno della partita, si consiglia di arrivare con buon anticipo.