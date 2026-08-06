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Renuka Odedra

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Come acquistare i biglietti dell'Arsenal 2026/27: partite di Champions League, dove acquistare i biglietti e informazioni sugli abbonamenti stagionali

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Arsenal
Premier League

L'Arsenal si presenta alla nuova stagione da campione in carica della Premier League, dopo aver posto fine la scorsa stagione a un'attesa di 22 anni per il titolo.

Premier League Arsenal si presenta alla nuova stagione da campione della Premier League, dopo aver posto fine a un'attesa di 22 anni per il titolo

L'Arsenal affronta il 2026/27 da campione della Premier League, dopo aver interrotto un digiuno di 22 anni per il titolo e aver raggiunto la finale di Champions League, dove ha perso ai rigori contro il PSG. GOAL ha tutto quello che ti serve per acquistare i biglietti per la difesa del titolo, compreso come vedere in azione Saka, Ødegaard e Gyökeres.

Prossime partite dell'Arsenal nel 2026/27 e biglietti

Data e ora

Partita

Stadio

Competizione

Biglietti

dom 9 ago 2026, 14:00 BST

Arsenal vs Borussia Dortmund

Emirates Stadium (casa)

Amichevole precampionato

Biglietti

mer 12 ago 2026, 19:30 BST

Arsenal vs Como

Emirates Stadium (casa)

Amichevole precampionato

Biglietti

dom 16 ago 2026, 15:00 BST

Arsenal vs Manchester City

Principality Stadium, Cardiff

Community Shield

Biglietti

ven 21 ago 2026, 20:00 BST

Arsenal vs Coventry City

Emirates Stadium (casa)

Premier League

Biglietti

sab 29 ago 2026, 15:00 BST

Aston Villa vs Arsenal

Villa Park (trasferta)

Premier League

Biglietti

sab 5 set 2026, 15:00 BST

Arsenal vs Chelsea

Emirates Stadium (casa)

Premier League

Biglietti

sab 12 set 2026, 15:00 BST

Sunderland vs Arsenal

Stadium of Light (trasferta)

Premier League

Biglietti

sab 19 set 2026, 15:00 BST

Brighton and Hove Albion vs Arsenal

American Express Stadium (trasferta)

Premier League

Biglietti

sab 10 ott 2026, 15:00 BST

Arsenal vs Leeds United

Emirates Stadium (casa)

Premier League

Biglietti

sab 17 ott 2026, 15:00 BST

Nottingham Forest vs Arsenal

The City Ground (trasferta)

Premier League

Biglietti

sab 24 ott 2026, 15:00 BST

Arsenal vs Everton

Emirates Stadium (casa)

Premier League

Biglietti

sab 31 ott 2026, 15:00 GMT

Liverpool vs Arsenal

Anfield (trasferta)

Premier League

Biglietti

sab 7 nov 2026, 15:00 GMT

Arsenal vs Hull City

Emirates Stadium (casa)

Premier League

Biglietti

sab 21 nov 2026, 15:00 GMT

Newcastle United vs Arsenal

St. James' Park (trasferta)

Premier League

Biglietti

sab 28 nov 2026, 15:00 GMT

Arsenal vs Manchester City

Emirates Stadium (casa)

Premier League

Biglietti

mer 2 dic 2026, 20:00 GMT

Brentford vs Arsenal

Gtech Community Stadium (trasferta)

Premier League

Biglietti

sab 5 dic 2026, 15:00 GMT

Tottenham Hotspur vs Arsenal

Tottenham Hotspur Stadium (trasferta)

Premier League

Biglietti

sab 12 dic 2026, 15:00 GMT

Arsenal vs Bournemouth

Emirates Stadium (casa)

Premier League

Biglietti

sab 19 dic 2026, 15:00 GMT

Arsenal vs Manchester United

Emirates Stadium (casa)

Premier League

Biglietti

sab 26 dic 2026, 15:00 GMT

Crystal Palace vs Arsenal

Selhurst Park (trasferta)

Premier League

Biglietti

mer 30 dic 2026, 20:00 GMT

Fulham vs Arsenal

Craven Cottage (trasferta)

Premier League

Biglietti

sab 2 gen 2027, 15:00 GMT

Arsenal vs Ipswich Town

Emirates Stadium (casa)

Premier League

Biglietti

mer 6 gen 2027, 20:00 GMT

Arsenal vs Brentford

Emirates Stadium (casa)

Premier League

Biglietti

sab 16 gen 2027, 15:00 GMT

Hull City vs Arsenal

MKM Stadium (trasferta)

Premier League

Biglietti

sab 23 gen 2027, 15:00 GMT

Arsenal vs Newcastle United

Emirates Stadium (casa)

Premier League

Biglietti

sab 30 gen 2027, 15:00 GMT

Manchester City vs Arsenal

Etihad Stadium (trasferta)

Premier League

Biglietti

sab 6 feb 2027, 15:00 GMT

Arsenal vs Liverpool

Emirates Stadium (casa)

Premier League

Biglietti

mer 10 feb 2027, 20:00 GMT

Ipswich Town vs Arsenal

Portman Road (trasferta)

Premier League

Biglietti

sab 20 feb 2027, 15:00 GMT

Arsenal vs Fulham

Emirates Stadium (casa)

Premier League

Biglietti

sab 27 feb 2027, 15:00 GMT

Manchester United vs Arsenal

Old Trafford (trasferta)

Premier League

Biglietti

mer 3 mar 2027, 20:00 GMT

Arsenal vs Crystal Palace

Emirates Stadium (casa)

Premier League

Biglietti

sab 13 mar 2027, 15:00 GMT

Chelsea vs Arsenal

Stamford Bridge (trasferta)

Premier League

Biglietti

sab 20 mar 2027, 15:00 GMT

Arsenal vs Sunderland

Emirates Stadium (casa)

Premier League

Biglietti

sab 10 apr 2027, 15:00 BST

Coventry City vs Arsenal

Coventry Building Society Arena (trasferta)

Premier League

Biglietti

sab 17 apr 2027, 15:00 BST

Arsenal vs Aston Villa

Emirates Stadium (casa)

Premier League

Biglietti

sab 24 apr 2027, 15:00 BST

Bournemouth vs Arsenal

Vitality Stadium (trasferta)

Premier League

Biglietti

sab 1 mag 2027, 15:00 BST

Arsenal vs Tottenham Hotspur

Emirates Stadium (casa)

Premier League

Biglietti

sab 8 mag 2027, 15:00 BST

Leeds United vs Arsenal

Elland Road (trasferta)

Premier League

Biglietti

sab 15 mag 2027, 15:00 BST

Arsenal vs Nottingham Forest

Emirates Stadium (casa)

Premier League

Biglietti

dom 23 mag 2027, 15:00 BST

Everton vs Arsenal

Hill Dickinson Stadium (trasferta)

Premier League

Biglietti

dom 30 mag 2027, 16:00 BST

Arsenal vs Brighton and Hove Albion

Emirates Stadium (casa)

Premier League

Biglietti

Come comprare i biglietti dell'Arsenal per la Premier League?

Le opzioni di biglietteria per il resto della stagione 2025-26 sono estremamente limitate a causa della posizione dell'Arsenal in campionato.

I biglietti per le singole partite vengono venduti tramite il portale ufficiale, ma la domanda ha fatto sì che quasi ogni gara andasse esaurita nel giro di pochi minuti dall'apertura del ballottaggio Red Member.

I principali modi per assicurarsi un biglietto ora sono:

  • L'Official Ticket Exchange: è il modo più affidabile per i membri di trovare biglietti a prezzo nominale rimessi in vendita dagli abbonati. Con la corsa al titolo che entra nel vivo, i tifosi sono invitati a controllare ogni giorno.
  • Ballottaggi Red Member: l'Arsenal continua a utilizzare un sistema di ballottaggio per le restanti partite casalinghe contro Bournemouth, Newcastle e Fulham. Chi presenta domanda con successo può acquistare al prezzo nominale.
  • Rivenditori secondari: con i canali ufficiali esauriti, piattaforme come StubHub offrono un modo per assistere a queste storiche partite finali.

Quanto costano i biglietti dell'Arsenal per la Premier League?

Da campione in carica, l'Arsenal continua a registrare una domanda estremamente alta per le opzioni di biglietteria delle partite casalinghe. Per i tifosi che sperano di vedere l'Arsenal in Premier League all'Emirates Stadium, il prezzo di un biglietto può variare in modo significativo a seconda del metodo di acquisto, dell'avversario e del posto a sedere.

Il modo più semplice per acquistare un biglietto di Premier League è passare dal portale ufficiale del club Arsenal. Tuttavia, questi biglietti sono disponibili quasi esclusivamente per i membri ufficiali dell'Arsenal e sono molto rari. Il club adotta un sistema di prezzi a livelli in base all'avversario, classificato in A, B e C, con le partite di Categoria A che sono le più costose.

I prezzi medi dei biglietti ufficiali per adulti, acquistati tramite il ballottaggio dei membri o l'official Ticket Exchange del club, rientrano generalmente nei seguenti intervalli:

  • Partite di Categoria C (avversarie con minore domanda): £35 - £55
  • Partite di Categoria B (avversarie di fascia intermedia): £45 - £75
  • Partite di Categoria A (avversarie di prima fascia, ad esempio Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur): £65 - £120+

È importante notare che i biglietti venduti sull'Arsenal Ticket Exchange, la piattaforma ufficiale di rivendita del club per i membri, vengono sempre venduti al prezzo nominale. Ciò significa che un abbonato o un membro che non può più assistere a una partita può vendere il proprio biglietto a un altro membro al prezzo originale pagato.

Il mercato secondario è un'alternativa comune per assicurarsi i biglietti dell'Arsenal. I prezzi su queste piattaforme, come StubHub, sono dettati dalla domanda e possono oscillare in modo significativo con l'avvicinarsi della partita.

Come comprare gli abbonamenti dell'Arsenal?

Un abbonamento dell'Arsenal è l'unico modo garantito per assicurarsi di essere presenti a ogni partita casalinga all'Emirates Stadium durante una stagione di Premier League. Garantisce un posto riservato e un posto sugli spalti per tutta l'azione.

Va però sottolineato che, al momento, gli abbonamenti non sono disponibili per potenziali nuovi acquirenti. Chi desidera ottenerne uno deve iscriversi alla lista d'attesa del club, dove verrà informato man mano che si renderanno disponibili posti per l'acquisto. Puoi anche consultare gli ultimi prezzi degli abbonamenti sul sito dell'Arsenal.

Tutto quello che c'è da sapere sull'Emirates Stadium

L'Arsenal gioca all'Emirates Stadium da quando è stato inaugurato il 22 luglio 2006, con una partita celebrativa per la leggenda del club Dennis Bergkamp. Il trasferimento pose fine a più di 90 anni a Highbury, casa dell'Arsenal dal 1913, che alla fine era stata limitata a una capienza di poco inferiore a 39.000 posti a causa delle tribune Art Déco tutelate e delle strade residenziali circostanti, senza alcuno spazio realistico per un ampliamento.

L'Emirates è stato costruito su un'area industriale riqualificata ad Ashburton Grove, a Holloway, nel nord di Londra, a un costo di circa 390 milioni di sterline, ed è stato progettato da HOK Sport, oggi nota come Populous. Con una capienza attuale di 60.704 posti, è il terzo stadio di club più grande d'Inghilterra dietro Old Trafford e il Tottenham Hotspur Stadium, ed è il più grande impianto di Premier League di Londra al di fuori di Wembley. Il record di affluenza è di 60.383 spettatori, stabilito durante una partita contro il Wolverhampton Wanderers nel novembre 2019. Anche la squadra femminile dell'Arsenal ha reso l'Emirates la propria casa permanente a partire dalla stagione 2024/25.

L'ampliamento è stato un tema ricorrente fin dall'apertura dello stadio, e il dibattito si è intensificato dopo la vittoria del titolo dell'Arsenal e il cammino fino alla finale di Champions League nel 2025/26. Secondo quanto riferito, il club ha avuto colloqui con Populous, gli architetti originari, su un possibile aumento della capienza oltre i 70.000 posti, anche se non sono stati confermati piani definitivi, permessi edilizi o tempistiche, e alcune indiscrezioni suggeriscono che un aumento più contenuto di circa 5.000 posti, finalizzato a ulteriore spazio hospitality, sia l'esito più realistico. I tifosi non devono aspettarsi cambiamenti alla capienza nei giorni di partita per la stagione 2026/27.

Lo stadio è ben servito dal trasporto pubblico, con la stazione della metropolitana Arsenal sulla Piccadilly line a pochi passi di distanza, insieme alle vicine stazioni di Finsbury Park e Drayton Park. Considerato il volume di tifosi in viaggio nel giorno della partita, si consiglia di arrivare con buon anticipo.

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