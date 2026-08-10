La scalata da record del Wrexham nella piramide calcistica è stata fenomenale. Con la promozione in Championship, è diventato la prima squadra di sempre nelle prime cinque divisioni del calcio inglese a conquistare tre promozioni consecutive.

Sorprendentemente, dopo aver chiuso al 7° posto con un ottimo rendimento nella sua stagione d’esordio in Championship lo scorso anno, la terza squadra professionistica più antica del mondo punta ora con decisione alla terra promessa: la Premier League.

GOAL vi spiega esattamente come assicurarvi i biglietti del Wrexham per il 2026/27, con i prezzi dei biglietti, come acquistarli e altro ancora.

Prossime partite del Wrexham per la stagione 2025/26

Data Partita (GMT) Stadio Biglietti sab 7 mar FA Cup: Wrexham vs Chelsea (17.45) STōK Cae Ras (Wrexham) Biglietti mar 10 mar Wrexham vs Hull City (19.45) STōK Cae Ras (Wrexham) Biglietti ven 13 mar Wrexham vs Swansea City (20.00) STōK Cae Ras (Wrexham) Biglietti mar 17 mar Watford vs Wrexham (19.45) Vicarage Road (Watford) Biglietti sab 21 mar Sheffield United vs Wrexham (15.00) Bramall Lane (Sheffield) Biglietti ven 3 apr West Brom vs Wrexham (15.00) The Hawthorns (West Bromwich) Biglietti lun 6 apr Wrexham vs Southampton (15.00) STōK Cae Ras (Wrexham) Biglietti sab 11 apr Birmingham City vs Wrexham (15.00) St Andrew's (Birmingham) Biglietti sab 18 apr Wrexham vs Stoke City (15.00) STōK Cae Ras (Wrexham) Biglietti mar 21 apr Oxford United vs Wrexham (19.45) Kassam Stadium (Oxford) Biglietti sab 25 apr Coventry City vs Wrexham (15.00) CBS Arena (Coventry) Biglietti sab 2 mag Wrexham vs Middlesbrough (12.30) STōK Cae Ras (Wrexham) Biglietti

Come acquistare i biglietti del Wrexham?

Il modo ufficiale e più affidabile per acquistare i biglietti partita è direttamente tramite il portale eTicketing del Wrexham su eticketing.co.uk/wrexhamafc.

Poiché la domanda allo STōK Cae Ras è tra le più alte della Championship, i biglietti vengono distribuiti attraverso un rigido processo di assegnazione su più livelli.

Dragon Membership ufficiali e ballot per i biglietti

I biglietti in vendita generale raramente arrivano al pubblico aperto. Per ottenere i biglietti delle partite casalinghe, i tifosi devono essere in possesso di una Dragon Membership ufficiale (Digital Dragon, Red Dragon o Gold Dragon).

Il Wrexham utilizza un sistema ufficiale di ballot per i biglietti riservato ai membri prima di gruppi di partite casalinghe, mettendo a disposizione circa 1.200 biglietti per partita esclusivamente tramite questo ballot.

Fasi di assegnazione dei biglietti: abbonati stagionali (rinnovi e priorità per l’assegnazione dei biglietti in trasferta) Membri ufficiali Dragon (ballot per i biglietti e priorità fedeltà) Vendita generale (offerta pubblicamente solo se i biglietti del ballot restano non assegnati)

Pacchetti hospitality per il giorno della partita

I pacchetti hospitality executive e lounge non richiedono una Dragon Membership e garantiscono l’ingresso il giorno della partita, anche se vanno esauriti rapidamente dopo le date di rilascio.

Marketplace secondari

Per i tifosi che non riescono ad assicurarsi i biglietti tramite il ballot per i membri, piattaforme secondarie come StubHub offrono opzioni di rivendita tra tifosi. Assicuratevi di controllare i termini e condizioni del sito da cui state acquistando.

Quanto costano i biglietti del Wrexham?

Il Wrexham AFC applica una politica di prezzi fissi per tutte le partite casalinghe di campionato di EFL Championship.

A differenza di molti club di Championship che aumentano i prezzi per avversarie di alto profilo o derby locali, i prezzi dei biglietti restano costanti indipendentemente dall’avversario, collocandosi tra i più convenienti della divisione.

Inoltre, il club non applica alcuna commissione di prenotazione sugli acquisti ufficiali e tutti i biglietti vengono consegnati in formato digitale.

I prezzi standard dei biglietti per il giorno della partita variano principalmente in base alla posizione nel settore e alla fascia d’età:

Biglietti adulti: in genere variano tra £24 e £26 nell’assegnazione generale per i membri.

in genere variano tra £24 e £26 nell’assegnazione generale per i membri. Ridotti: sono disponibili tariffe scontate per Over 65, Under 21, Under 18 e Under 14 (con biglietti junior a partire da appena £10).

sono disponibili tariffe scontate per Over 65, Under 21, Under 18 e Under 14 (con biglietti junior a partire da appena £10). Suddivisione dei settori: i posti situati nella STōK Cold Brew Coffee Stand (o University End) rappresentano il prezzo base standard, mentre le visuali centrali all’interno della Wrexham Lager Stand e della Macron Stand si collocano nella fascia più alta del pricing standard.

Come ottenere gli abbonamenti stagionali del Wrexham?

Un abbonamento stagionale è l’unico modo garantito per assicurarsi un posto allo STōK Cae Ras per ogni partita casalinga durante la campagna di Championship 2026/27.

Gli abbonamenti per la stagione 2026/27 sono andati esauriti durante la finestra di rinnovo a causa dell’incredibile domanda. Gli abbonamenti stagionali per adulti partivano da £420+, offrendo un valore eccellente per un calendario di 23 partite casalinghe di campionato.

Tutti gli abbonati stagionali ricevono automaticamente una Digital Dragon Membership, che garantisce accesso a sconti promozionali e programmi digitali per il giorno della partita. I tifosi possono anche passare allo status Red Dragon o Gold Dragon per ottenere tessere fisiche, merchandising esclusivo e accesso prioritario ai biglietti di coppa.

Storia dello SToK Racecourse

Getty Images

Il Racecourse Ground, attualmente noto come SToK Racecourse (o SToK Cae Ras in gallese) in virtù di un accordo di sponsorizzazione con SToK Cold Brew Coffee, è un impianto calcistico di Wrexham, in Galles. È il quinto stadio più grande del Paese, con una capienza di oltre 10.000 posti, ed è la casa del Wrexham AFC dal 1864.

Il Racecourse Ground è lo stadio internazionale di calcio più antico del mondo ancora sede di partite internazionali, essendo stato il teatro della prima partita internazionale casalinga del Galles nel 1877. L’impianto è stato utilizzato anche dal club di rugby league North Wales Crusaders, dal club di rugby union Scarlets e dal Liverpool Reserves. Agli inizi, il campo veniva utilizzato anche per il cricket e le corse dei cavalli.

I settori del Racecourse Ground sono noti come: Wrexham Lager Stand, SToK Cold Brew Coffee Stand, Macron Stand e The Kop.

Wrexham Lager Stand

Affacciata su dove un tempo sorgeva lo Yale College, è attualmente il settore più grande dello stadio, con una capienza di 4.200 posti. È stato costruito nel 1972 in preparazione alla prima avventura europea del club e ha anche dotato il club di nuovi spogliatoi, uffici e aree hospitality. Il settore è sponsorizzato da Wrexham Lager, birrificio indipendente di proprietà locale.

SToK Cold Brew Coffee Stand

Ha una capienza di 2.800 posti e offre ai tifosi un’eccellente visuale sul campo. I tifosi di casa si trovano in questo settore dalla stagione 2007/08. Allo stesso tempo, i tifosi ospiti furono spostati nello Yale Stand (Wrexham Lager Stand), tranne che per le partite in cui è prevista una grande affluenza di tifosi in trasferta.

Macron Stand

Il settore più recente del Racecourse Ground, con una capienza di 3.500 posti. È stato costruito sopra il vecchio settore Mold Road nel 1999. Il settore dispone di uno studio TV e di otto box privati completamente attrezzati, oltre a un ristorante chiamato 'The Changing Rooms'.

The Kop

Situato dietro una delle porte, è noto ufficialmente come Crispin Lane End o 'Town End'. Con una capienza di 5.000 posti, lo Spion Kop era la più grande gradinata interamente in piedi della English Football League, ma dal 2008 non viene più utilizzato per motivi di sicurezza. A marzo di quest’anno, il Wrexham County Borough ha approvato la proposta per la costruzione di un nuovo settore Kop da 5.500 posti a sedere. Il club punta ad averlo pronto in tempo per la stagione 2026/27. È fondamentale completare il progetto entro il 2026, poiché il prossimo estate lo stadio ospiterà partite del Campionato europeo UEFA Under-19.

Dove soggiornare vicino allo SToK Racecourse?