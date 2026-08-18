Come acquistare i biglietti del Wolverhampton Wanderers 2026-27: prezzi dei biglietti, hospitality e informazioni sugli abbonamenti stagionali

Dopo otto stagioni consecutive in Premier League, la permanenza più lunga nella massima serie a Molineux dagli anni '70, il Wolverhampton è tornato in Championship ed è in fase di ricostruzione. La retrocessione della scorsa stagione ha portato cambiamenti a ogni livello e gli Old Gold iniziano ora la loro nuova vita in seconda divisione per la prima volta dal 2018 sotto la guida del nuovo allenatore Cesar Peixoto, l'ex tecnico del Gil Vicente nominato a giugno.