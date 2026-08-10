Mentre il West Ham United si prepara ad affrontare la stagione 2026/27 di EFL Championship, a East London l’entusiasmo è palpabile tra i tifosi che vogliono assicurarsi i biglietti del West Ham.

Con il capo allenatore Nuno Espírito Santo al timone in una campagna intensa che punta a garantire un ritorno immediato in Premier League, ogni giornata di gara al London Stadium ha una posta in palio altissima.

Potresti essere lì di persona per sostenere il West Ham nella corsa alla promozione. GOAL ti dà tutte le informazioni di cui hai bisogno per acquistare i biglietti del West Ham per la stagione 2026/27.

Prossime partite del West Ham 2026/27

Come acquistare i biglietti del West Ham 2026/27?

Per le partite del West Ham sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, che vanno dai tagliandi per le singole gare ai rinnovi degli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality.

Puoi acquistare i biglietti ufficiali tramite il portale eTicketing ufficiale del club su eticketing.co.uk/whufc.

Ecco cosa devi sapere:

Priorità Claret Membership: I biglietti in vendita generale direttamente dal club senza membership sono rari a causa dell’alta domanda. La maggior parte dei tagliandi per le singole partite viene esaurita rapidamente dai Claret Members durante la loro finestra di vendita prioritaria esclusiva.

I biglietti in vendita generale direttamente dal club senza membership sono rari a causa dell’alta domanda. La maggior parte dei tagliandi per le singole partite viene esaurita rapidamente dai Claret Members durante la loro finestra di vendita prioritaria esclusiva. Vantaggi per i membri: Una Claret Membership per adulti costa circa £45 a stagione e include finestre di prenotazione prioritaria, sconti sui biglietti, voucher per il negozio e accesso a concorsi esclusivi.

Una Claret Membership per adulti costa circa £45 a stagione e include finestre di prenotazione prioritaria, sconti sui biglietti, voucher per il negozio e accesso a concorsi esclusivi. Mercati secondari: Se le disponibilità ufficiali per la vendita generale si esauriscono, piattaforme di rivendita secondaria come StubHub offrono un’alternativa per assicurarsi posti all’ultimo minuto.

Quanto costano i biglietti del West Ham 2026/27?

I prezzi dei biglietti variano in base alla categoria dell’avversaria e al settore dello stadio:

Categorie delle partite: Le gare sono suddivise in Categoria A, B o C. Le partite con maggiore richiesta o i derby locali (Categoria A) si collocano nella fascia più alta dei prezzi.

Posti economici: I posti più accessibili si trovano negli anelli superiori dietro le porte nella Bobby Moore Stand e nella Sir Trevor Brooking Stand, con prezzi compresi tra £30 e £55.

Posti premium: I posti nella Billy Bonds Stand (Est) e nella West Stand offrono una visuale laterale privilegiata. I posti centrali sulla linea di metà campo, come i prestigiosi posti 1966, rientrano nella fascia di prezzo più alta (da £55 a oltre £110).

Come ottenere biglietti e pacchetti hospitality del West Ham?

Il West Ham offre un’ampia gamma di opzioni premium per chi ama vivere il calcio in modo più raffinato e confortevole.

I prezzi vanno indicativamente da £100 a 700 e variano in base all’avversaria e allo specifico pacchetto.

Dai vivaci sports bar, che offrono una versione più esclusiva dell’ingresso generale, fino alle esperienze nei ristoranti di lusso, al London Stadium c’è qualcosa adatto a tutti i gusti e a tutte le tasche. Tra gli esempi ci sono:

Boleyn: Omaggio al vecchio stadio del West Ham, il Boleyn offre un’atmosfera da sports bar con posti VIP imbottiti, programma della partita in omaggio e una bevanda all’intervallo, il tutto immerso nella storia del club.

Omaggio al vecchio stadio del West Ham, il Boleyn offre un’atmosfera da sports bar con posti VIP imbottiti, programma della partita in omaggio e una bevanda all’intervallo, il tutto immerso nella storia del club. Royal East: Affacciato sul campo ed elegante, il Royal East propone una cena di tre portate, bevande incluse e posti di fascia intermedia. C’è anche la possibilità di incontrare una leggenda del West Ham.

Tra le altre aree/sezioni hospitality ci sono ‘Londoner’, ‘Great Briton’, ‘Forge’ e ‘Arnold Hills’.

Ricorda però che le partite più popolari sono destinate a esaurire le loro opzioni prima piuttosto che dopo. Il modo più semplice per garantirti un posto è tenere d’occhio la sezione hospitality del sito del club, così da sapere quali sono le tue opzioni.

Dove alloggiare nei dintorni del London Stadium

Se arrivi in città per una partita, puoi dare un’occhiata alle strutture in cui soggiornare nei dintorni dello stadio usando la mappa interattiva qui sotto.

Storia del London Stadium

Il London Stadium, precedentemente e anche conosciuto come Olympic Stadium, è uno stadio all’aperto polifunzionale situato al Queen Elizabeth Olympic Park, nel distretto di Stratford a Londra.

Lo stadio fu costruito appositamente per le Olimpiadi estive del 2012, fungendo da sede dell’atletica leggera e ospitando anche le cerimonie di apertura e chiusura. Dopo i Giochi, è stato ricostruito per un utilizzo polifunzionale e ora serve principalmente come casa del West Ham United, che ne è diventato affittuario dalla stagione 2016.

UK Athletics è l’altro affittuario dello stadio e ogni anno vi ospita una tappa della IAAF Diamond League, nota come London Grand Prix. Lo stadio ha accolto 80.000 persone durante le Olimpiadi, ma dopo i Giochi è stato rimodellato e, in base ai termini del contratto di locazione, la capienza per le partite di calcio è ora limitata a 62.500 posti.

Da quando è diventato il London Stadium, l’impianto ha ospitato anche la Coppa del Mondo di rugby 2015, la London Series 2019 della Major League Baseball e artisti musicali come i Rolling Stones, i Foo Fighters, i Guns N’ Roses e i Red Hot Chilli Peppers.