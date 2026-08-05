Come acquistare i biglietti del Trabzonspor per vedere Mohamed Salah: prezzi e calendario della Süper Lig 2026/27

Il Trabzonspor ha messo a segno uno dei colpi di mercato più importanti del calcio mondiale in questa estate, trovando un accordo biennale con la leggenda del Liverpool Mohamed Salah dopo il suo clamoroso trasferimento a parametro zero in Türkiye. L'arrivo della superstar egiziana sulla costa del Mar Nero ha scosso la Trendyol Süper Lig, trasformando immediatamente il Trabzonspor in una delle squadre più seguite del calcio europeo per la stagione 2026/27.

Si prevede che la domanda di biglietti per le partite casalinghe per vedere Salah con la maglia del Trabzonspor aumenti subito, ma GOAL ha tutto quello che ti serve. Dal calendario aggiornato delle partite e le fasce di prezzo dei biglietti fino ai consigli utili per trovare rapidamente un posto, questa guida spiega tutto ciò che c'è da sapere per assicurarti un posto allo stadio e vedere Mohamed Salah in azione.

Cosa sappiamo del passaggio di Mohamed Salah al Trabzonspor

Mohamed Salah ha completato il suo trasferimento al Trabzonspor da svincolato dopo nove anni al Liverpool, dove ha segnato 257 gol in 442 presenze ed è diventato un'icona della Premier League. L'attaccante di 34 anni era diventato disponibile dopo la risoluzione anticipata del suo contratto ad Anfield di comune accordo, ed era stato fortemente accostato a un trasferimento al Beşiktaş prima che quell'operazione saltasse per divergenze economiche e sui diritti d'immagine, aprendo così la porta al Trabzonspor per un clamoroso sorpasso.

Salah è arrivato a Istanbul per le visite mediche prima di proseguire verso Trabzon per completare le formalità relative a un contratto di due anni. Si unisce a un Trabzonspor che la scorsa stagione ha chiuso al terzo posto in Süper Lig, conquistando la qualificazione all'Europa League, e ora guiderà l'assalto del club al primo titolo di campione dal 2021/22.

La stagione 2024/25 di Salah al Liverpool è stata una delle migliori annate individuali nella storia della Premier League: ha vinto il Golden Boot, il Playmaker Award e il premio di Giocatore della Stagione della Premier League nella stessa annata, un'impresa che nessun calciatore aveva mai raggiunto in precedenza. Il suo arrivo al Papara Park rende immediatamente le partite casalinghe del Trabzonspor del 2026/27 tra i biglietti più richiesti del calcio turco.

Quando gioca il Trabzonspor?

Il Trabzonspor è atteso da un fitto calendario nazionale per tutta la stagione 2026/27, impegnato nella Trendyol Süper Lig insieme a un possibile cammino in Türkiye Kupası.

Data e ora Partita Stadio Biglietti sab 15 ago 2026 · 16:00 Kasımpaşa vs Trabzonspor Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu, Istanbul Biglietti dom 23 ago 2026 · 17:00 Trabzonspor vs Başakşehir Papara Park, Trabzon Biglietti dom 30 ago 2026 · 17:00 Amed Sportif vs Trabzonspor Diyarbakır Stadyumu, Diyarbakır Biglietti dom 6 set 2026 · 17:00 Trabzonspor vs Gençlerbirliği Papara Park, Trabzon Biglietti dom 13 set 2026 · 17:00 Konyaspor vs Trabzonspor Konya Büyükşehir Stadyumu, Konya Biglietti dom 20 set 2026 · 17:00 Trabzonspor vs Galatasaray Papara Park, Trabzon Biglietti dom 11 ott 2026 · 17:00 Samsunspor vs Trabzonspor Samsun 19 Mayıs Stadyumu, Samsun Biglietti dom 18 ott 2026 · 17:00 Trabzonspor vs Beşiktaş Papara Park, Trabzon Biglietti dom 25 ott 2026 · 18:00 Rizespor vs Trabzonspor Çaykur Didi Stadyumu, Rize Biglietti dom 1 nov 2026 · 18:00 Trabzonspor vs Gaziantep FK Papara Park, Trabzon Biglietti dom 8 nov 2026 · 18:00 Alanyaspor vs Trabzonspor Alanya Oba Stadyumu, Antalya Biglietti dom 22 nov 2026 · 18:00 Trabzonspor vs Eyüpspor Papara Park, Trabzon Biglietti dom 29 nov 2026 · 18:00 Göztepe vs Trabzonspor Gürsel Aksel Stadyumu, İzmir Biglietti dom 6 dic 2026 · 18:00 Trabzonspor vs Çorum FK Papara Park, Trabzon Biglietti dom 13 dic 2026 · 18:00 Fenerbahçe vs Trabzonspor Şükrü Saracoğlu Stadyumu, Istanbul Biglietti dom 20 dic 2026 · 18:00 Trabzonspor vs Kocaelispor Papara Park, Trabzon Biglietti dom 17 gen 2027 · 18:00 Erzurumspor FK vs Trabzonspor Kazım Karabekir Stadyumu, Erzurum Biglietti dom 24 gen 2027 · 18:00 Trabzonspor vs Kasımpaşa Papara Park, Trabzon Biglietti dom 31 gen 2027 · 18:00 Başakşehir vs Trabzonspor Başakşehir Fatih Terim Stadyumu, Istanbul Biglietti dom 7 feb 2027 · 18:00 Trabzonspor vs Amed Sportif Papara Park, Trabzon Biglietti dom 14 feb 2027 · 18:00 Gençlerbirliği vs Trabzonspor Eryaman Stadyumu, Ankara Biglietti dom 21 feb 2027 · 18:00 Trabzonspor vs Konyaspor Papara Park, Trabzon Biglietti dom 28 feb 2027 · 18:00 Galatasaray vs Trabzonspor RAMS Park, Istanbul Biglietti dom 7 mar 2027 · 18:00 Trabzonspor vs Samsunspor Papara Park, Trabzon Biglietti dom 14 mar 2027 · 18:00 Beşiktaş vs Trabzonspor Tüpraş Stadyumu (Vodafone Park), Istanbul Biglietti dom 21 mar 2027 · 18:00 Trabzonspor vs Rizespor Papara Park, Trabzon Biglietti dom 4 apr 2027 · 17:00 Gaziantep FK vs Trabzonspor Gaziantep Stadyumu, Gaziantep Biglietti dom 11 apr 2027 · 17:00 Trabzonspor vs Alanyaspor Papara Park, Trabzon Biglietti dom 18 apr 2027 · 17:00 Eyüpspor vs Trabzonspor Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu, Istanbul Biglietti dom 25 apr 2027 · 17:00 Trabzonspor vs Göztepe Papara Park, Trabzon Biglietti dom 2 mag 2027 · 17:00 Çorum FK vs Trabzonspor Çorum Şehir Stadyumu, Çorum Biglietti dom 9 mag 2027 · 17:00 Trabzonspor vs Fenerbahçe Papara Park, Trabzon Biglietti dom 16 mag 2027 · 17:00 Kocaelispor vs Trabzonspor Kocaeli Stadyumu, Kocaeli Biglietti dom 23 mag 2027 · 17:00 Trabzonspor vs Erzurumspor FK Papara Park, Trabzon Biglietti

Dove comprare i biglietti del Trabzonspor?

Procurarsi i biglietti per le partite del Trabzonspor è possibile attraverso i canali ufficiali del club o piattaforme autorizzate di ticketing secondario. Le vendite ufficiali in Türkiye avvengono principalmente tramite Passolig, il sistema obbligatorio di identificazione dei tifosi e di biglietteria adottato nelle principali divisioni del calcio turco. Di norma, i tifosi hanno bisogno di una carta Passolig attiva collegata al Trabzonspor per acquistare i biglietti direttamente tramite la biglietteria del club durante le finestre di vendita libera.

Tuttavia, ottenere una carta Passolig locale e orientarsi nelle code di prevendita ufficiali può spesso rivelarsi complicato per i tifosi internazionali o i turisti che visitano la Türkiye per una sola partita nel weekend, una difficoltà destinata probabilmente ad accentuarsi ora, con l'attenzione globale sul club dopo l'ingaggio di Salah. Le procedure di registrazione a Passolig, i controlli d'identità e i rigidi calendari di rilascio fanno spesso registrare il tutto esaurito rapidamente per le partite di cartello, e con Salah ora in rosa è lecito aspettarsi che la domanda aumenti ulteriormente, soprattutto per le sfide contro Galatasaray, Beşiktaş e Fenerbahçe.

Per un'alternativa rapida e senza complicazioni, i tifosi possono assicurarsi biglietti verificati sul mercato secondario direttamente tramite piattaforme affidabili come StubHub. Acquistare online tramite marketplace secondari consente ai tifosi internazionali di confrontare i posti nei diversi settori dello stadio, garantirsi l'ingresso con largo anticipo rispetto al giorno della partita e completare l'acquisto facilmente nella valuta preferita.

Opzione principale: Piattaforma ufficiale di biglietteria Passolig (richiede registrazione Passolig attiva e verifica con documento d'identità turco o passaporto straniero)

Mercato secondario e rivendita: StubHub Biglietti Trabzonspor (accesso online immediato, selezione del posto garantita, ideale per i tifosi dall'estero)

Biglietteria dello stadio: Situata presso lo Şenol Güneş Sports Complex nei giorni delle partite (in base alla disponibilità residua)

Quanto costano i biglietti del Trabzonspor?

I prezzi dei biglietti per le partite del Trabzonspor variano in base all'avversario, al settore e alla categoria della partita. Le opzioni più economiche partono dai settori dietro la porta, rendendo il calcio dal vivo della Süper Lig turca estremamente accessibile e conveniente rispetto ai principali campionati dell'Europa occidentale. Tutti i prezzi ufficiali di prima emissione e di marketplace sono espressi in lire turche (TRY).

Le partite di campionato standard contro squadre di metà classifica offrono il miglior rapporto qualità-prezzo per i tifosi più attenti al budget, ma ci si aspetta che i prezzi in generale salgano in questa stagione sull'onda dell'effetto Salah, in particolare per il suo debutto casalingo e per i grandi derby. I posti di Categoria 3 e Categoria 4 dietro le porte offrono di solito le opzioni più economiche. I posti premium centrali lungo la tribuna principale hanno prezzi più elevati per via della visuale ottimale e della vicinanza alle panchine. Le partite di cartello contro Galatasaray, Fenerbahçe e Beşiktaş, ora con l'ulteriore richiamo di Salah, prevedono prezzi dinamici più alti in tutte le categorie per via della domanda estrema.

Settore dietro la porta (Kale Arkası): da 300 TRY a 600 TRY (punto d'ingresso più economico per un'esperienza da tifoso low cost)

Curve e tribuna superiore centrale (Maraton Üst): da 650 TRY a 1.200 TRY (ottimo equilibrio tra convenienza e visuale)

Tribuna inferiore centrale (Maraton Alt & VIP): da 1.500 TRY a 4.500 TRY (visuale premium vicino alla linea di metà campo)

Hospitality executive e skybox lounge: oltre 5.000 TRY (include ristorazione inclusa, posti privati e accesso esclusivo alla lounge)

Per trovare il miglior biglietto disponibile per la partita desiderata, soprattutto per una delle prime apparizioni di Salah, si consiglia ai tifosi di consultare in anticipo le inserzioni disponibili sul mercato secondario su StubHub prima che si verifichino rialzi di prezzo a ridosso del matchday.

Tutto quello che c'è da sapere sul Trabzonspor

Fondato nel 1967 dalla fusione di diversi club locali, il Trabzonspor occupa un posto leggendario nella storia sportiva turca. È diventato notoriamente il primo club al di fuori di Istanbul a vincere il titolo della Süper Lig nella stagione 1975/76, spezzando un monopolio consolidato della capitale e affermandosi come l'iconico quarto gigante del calcio turco. Conosciuto colloquialmente come Bordo-Mavililer per i suoi caratteristici colori granata e blu, il club vanta una fortissima identità regionale radicata nella comunità del Mar Nero.

Nel corso della sua storia il Trabzonspor ha conquistato sette campionati di Süper Lig, nove Coppe di Turchia e dieci Supercoppe di Turchia. Il suo titolo più recente, nel 2021/22, ha scatenato celebrazioni in tutto il mondo tra la vasta diaspora di Trabzon, dimostrando l'enorme portata globale del club, un profilo internazionale destinato ora a crescere ancora sensibilmente con Mohamed Salah, uno dei calciatori più riconoscibili del pianeta, che adesso indossa il granata e il blu.

Nome completo del club: Trabzonspor Kulübü

Soprannomi: Bordo-Mavililer (granata-blu), Karadeniz Fırtınası (tempesta del Mar Nero)

Fondazione: 2 agosto 1967

Principali rivalità: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş e i rivali regionali del Çaykur Rizespor

Trofei di rilievo: 7 titoli di Süper Lig, 9 Coppe di Turchia, 10 Supercoppe di Turchia

Colpo di mercato di spicco del 2026/27: Mohamed Salah (parametro zero dal Liverpool)

I giorni di partita a Trabzon sono iconici per la celebre celebrazione del 61° minuto. In ogni partita, quando il cronometro segna 61 minuti, in riferimento al numero di targa 61 di Trabzon, l'intero stadio esplode in un boato spettacolare, con coriandoli ed effetti di luce. Con Mohamed Salah ora in squadra, c'è da aspettarsi che questa tradizione sia più rumorosa che mai in questa stagione.

Tutto quello che c'è da sapere sul Papara Park

Il Trabzonspor gioca le sue partite casalinghe al Papara Park, situato all'interno del moderno Şenol Güneş Sports Complex, ed è qui che Mohamed Salah è atteso per il suo debutto con il club davanti ai tifosi di Trabzon. Costruito su terreno sottratto al Mar Nero, questo impianto di livello mondiale è stato inaugurato nel dicembre 2016 e rappresenta uno degli stadi moderni più suggestivi della regione. Intitolato in onore del leggendario portiere e allenatore turco Şenol Güneş, lo stadio presenta un'impressionante copertura a membrana traslucida che si illumina intensamente nelle partite serali.

Lo stadio ospita circa 41.000 spettatori con una moderna struttura a due anelli progettata appositamente per mantenere i tifosi il più vicino possibile al campo. Gli spettatori dietro le porte siedono a soli 10 metri dal terreno di gioco, creando un'atmosfera assordante che intimorisce gli avversari in trasferta, un ambiente destinato a diventare ancora più elettrico quando Salah scenderà in campo per la prima volta.

Nome dello stadio: Papara Park (Şenol Güneş Sports Complex)

Posizione: Akyazı, Trabzon, Türkiye

Capienza: 41.000 posti a sedere

Superficie di gioco: erba ibrida

Inaugurato: 18 dicembre 2016

Raggiungere lo stadio è semplice per chi soggiorna nel centro di Trabzon. Nei giorni delle partite circolano frequentemente navette dedicate (Dolmuş) lungo la strada costiera dal centro città direttamente all'ingresso del complesso di Akyazı. Anche i taxi sono facilmente reperibili, mentre chi arriva in auto può utilizzare i parcheggi del complesso. Arrivare 90 minuti prima del calcio d'inizio permette di godersi con calma gli stand di street food prepartita e respirare l'incredibile atmosfera che circonda il lungomare, e con l'arrivo di Mohamed Salah destinato a richiamare folle record, arrivare presto non è mai stato così importante.