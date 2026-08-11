Il Nord Est è una roccaforte della passione calcistica, e i tifosi del Sunderland si stanno godendo il ritorno nella terra promessa della Premier League in vista della stagione 2026/27. L’attesa attorno alle sfide di alta classifica e all’atmosfera del derby fa di nuovo battere i cuori in tutto il Wearside.

Ora che il club si è ristabilito ai massimi livelli, le schiere di sostenitori più fedeli faranno a gara per assicurarsi i biglietti del Sunderland in Premier League per la prossima stagione.

Lasciate che GOAL vi spieghi tutto quello che c’è da sapere su come assicurarvi un posto del Sunderland per la stagione di Premier League 2026/27.

Prossime partite del Sunderland 2026/27 e biglietti

Come acquistare i biglietti del Sunderland per la Premier League?

Per le partite del Sunderland sono previste diverse opzioni di biglietteria, dai tagliandi per la singola gara agli abbonamenti stagionali, oltre a ulteriori pacchetti hospitality. In genere è possibile acquistarli tramite il portale ufficiale del club all’indirizzo eticketing.co.uk/safc.

Ecco cosa c’è da sapere:

Vendita generale: i biglietti standard del Sunderland vengono messi in vendita non appena si apre la finestra di vendita, di solito circa tre o quattro settimane prima della partita. A differenza di molti club di massima serie, il Sunderland non adotta un tradizionale sistema di membership a pagamento per l’accesso base all’acquisto dei biglietti. La maggior parte dei biglietti standard del Sunderland va direttamente in vendita generale, cosa insolita per i biglietti di Premier League.

i biglietti standard del Sunderland vengono messi in vendita non appena si apre la finestra di vendita, di solito circa tre o quattro settimane prima della partita. A differenza di molti club di massima serie, il Sunderland non adotta un tradizionale sistema di membership a pagamento per l’accesso base all’acquisto dei biglietti. La maggior parte dei biglietti standard del Sunderland va direttamente in vendita generale, cosa insolita per i biglietti di Premier League. Derby : se stai cercando di acquistare biglietti del Sunderland per partite ad alta richiesta, come il derby Tyne-Wear contro il Newcastle United o le gare contro le cosiddette "Big Six", dovrai avere uno storico acquisti documentato sul tuo account.

: se stai cercando di acquistare biglietti del Sunderland per partite ad alta richiesta, come il derby Tyne-Wear contro il Newcastle United o le gare contro le cosiddette "Big Six", dovrai avere uno storico acquisti documentato sul tuo account. Black Cat Points: anche se non esiste un programma di membership obbligatorio, i tifosi accumulano Black Cat Points (BCP) partecipando alle trasferte e alle partite casalinghe di coppa. Per le partite ad alta richiesta, in cui la domanda supera di gran lunga l’offerta, la priorità nell’assegnazione dei biglietti viene stabilita in base al totale dei BCP.

Quanto costano i biglietti del Sunderland per la Premier League?

I prezzi nominali dei biglietti per adulti per le partite casalinghe del Sunderland vanno da £28 a £45 se acquistati direttamente presso la biglietteria del club.

I prezzi variano in base alla categoria della partita, dalle gare di cartello di Categoria A* fino alle partite di Categoria C, e alla posizione del posto tra East Stand, West Stand, Premier Concourse e Family Zones.

Tariffe ridotte sono previste in tutti i settori per Senior (over 65), Young Adults (under 22), Juniors (under 18) e Under-14.

Come ottenere gli abbonamenti stagionali del Sunderland?

Un abbonamento stagionale è l’unico modo garantito per assicurarsi un posto riservato per ogni partita casalinga allo Stadium of Light durante la Premier League 2026/27.

A causa della domanda in forte crescita, la dotazione di oltre 38.000 abbonamenti del Sunderland è completamente esaurita per la stagione 2026/27.

Gli abbonamenti per adulti per questa stagione partivano da £610 e arrivavano a oltre £810 nelle aree premium concourse.

I tifosi che vogliono acquistare un abbonamento per le stagioni future devono iscriversi alla lista d’attesa ufficiale sul sito del club.

I pacchetti hospitality stagionali, come 76 Yards e Banks on the Wear, restano disponibili per i tifosi che cercano posti stagionali garantiti abbinati a opzioni di ristorazione.

Dove alloggiare nei pressi dello Stadium of Light

Vuoi visitare Sunderland per una partita allo Stadium of Light? La posizione dello stadio, lungo il fiume e vicino al centro città, consente un facile accesso dalle zone centrali e dai dintorni, con negozi, caffè e collegamenti di trasporto nelle vicinanze, l’ideale per gli appassionati di calcio.

Il centro città è una base comoda, con numerose opzioni per mangiare, divertirsi la sera e fare shopping, oltre a buoni collegamenti metro in tutta la regione. Si trova a breve distanza a piedi o con un rapido trasferimento dallo stadio ed è perfetto per chi cerca sia intrattenimento sia praticità.

Per un soggiorno più tranquillo, le zone costiere come Roker e Seaburn offrono vista sul mare, passeggiate in spiaggia e un ritmo più rilassato, pur restando facilmente raggiungibili dallo stadio in auto o in metro.

Stai cercando un alloggio per le partite del Sunderland AFC? Puoi dare un’occhiata alla città e alle sue opzioni con la mappa qui sotto, con soluzioni per tutte le tasche.

Storia dello Stadium of Light

Lo Stadium of Light è uno stadio di calcio interamente con posti a sedere situato a Sunderland. È la casa del Sunderland AFC da quando ha aperto per la prima volta nel 1997. Con una capienza di 49.000 posti, lo Stadium of Light è il decimo stadio di calcio più grande d’Inghilterra.

Il suo design semplice pare sia stato pensato per consentire futuri lavori di riqualificazione, che potrebbero portare la capienza a 64.000 posti. Lo stadio fu battezzato dal presidente Bob Murray per riflettere l’eredità mineraria del Nord Est e l’ex sito della Monkwearmouth Colliery su cui sorge.

Oltre a ospitare le partite del Sunderland, lo Stadium of Light ha fatto da teatro a incontri internazionali sia della nazionale maschile sia di quella femminile dell’Inghilterra. Un pubblico di 47.667 spettatori vide l’Inghilterra battere la Turchia 2-0 lì nel 2003, durante la fase di qualificazione a Euro 2004.

Oltre al calcio, lo stadio ha ospitato alcuni dei più grandi artisti musicali del mondo come Beyonce, Rihanna, Oasis, Coldplay ed Elton John.