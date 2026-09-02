Come acquistare i biglietti del Siviglia 2026/27: prossime partite, prezzi dei biglietti, notizie sulla Liga e altro ancora

Il Siviglia può essersi laureato campione di Spagna una sola volta, nel lontano 1946, ma un tris di quarti posti tra il 2020 e il 2022 e le sue imprese sul fronte europeo ne hanno accresciuto lo status negli ultimi tempi.
Oggi oltre 35.000 tifosi varcano regolarmente i cancelli del Ramón Sánchez-Pizjuán per vedere all'opera il Siviglia, e anche tu potresti unirti a questa folla appassionata prenotando i biglietti per le prossime partite.
Il Siviglia può aver perso i servizi di alcuni dei suoi giocatori più prolifici della scorsa stagione, Akor Adams, Djibril Sow e Alexis Sánchez, ma spera che alcuni dei suoi acquisti/prestiti estivi, come Jon Guridi, Robbie Ure e Lucas Stassin, si inseriscano subito in questa stagione.
Il panorama del calcio spagnolo si preannuncia infuocato nei prossimi mesi e potresti assistere dal vivo all'azione assicurandoti un posto. Lascia che GOAL ti dia tutte le informazioni sui biglietti del Siviglia, su quanto costano, come ottenerli e molto altro.
Prossime partite del Siviglia
Data e ora (locale)
Partita
Luogo
Biglietti
dom 6 set (21:00)
Espanyol vs Siviglia
RCDE Stadium (Barcellona)
ven 11 set (21:00)
Siviglia vs Valencia
Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán (Siviglia)
mer 16 set (19:00)
Deportivo de A Coruña vs Siviglia
Stadio Riazor (A Coruña)
sab 19 set (21:00)
Siviglia vs Barcellona
Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán (Siviglia)
dom 11 ott (21:00)
Levante vs Siviglia
Estadio Ciudad de Valencia (Valencia)
dom 18 ott (21:00)
Real Madrid vs Siviglia
Santiago Bernabéu (Madrid)
dom 25 ott (20:00)
Siviglia vs Osasuna
Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán (Siviglia)
dom 1 nov (20:00)
Getafe vs Siviglia
Estadio Coliseum (Getafe)
dom 8 nov (20:00)
Siviglia vs Alavés
Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán (Siviglia)
dom 22 nov (20:00)
Siviglia vs Real Betis
Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán (Siviglia)
dom 29 nov (20:00)
Real Sociedad vs Siviglia
Anoeta Stadium (San Sebastián)
Come acquistare i biglietti del Siviglia
Puoi acquistare online i biglietti ufficiali per le partite del Siviglia attraverso il sistema di biglietteria principale del club. In genere vengono messi in vendita circa 7-10 giorni prima della gara, una volta che la Liga conferma ufficialmente la data specifica e l'orario televisivo della partita.
I biglietti per la stagione 2026/27 sono completamente digitali e vengono inviati alla tua email o all'app del club sotto forma di codice QR scansionabile.
Il Siviglia rilascia i biglietti in un formato a più fasi:
Fase 1: priorità ai membri del club: gli Abonados (abbonati stagionali) e i Socios (membri, compresi i membri Socio Rojo non titolari di abbonamento stagionale) hanno una finestra prioritaria per acquistare posti aggiuntivi o reclamare le quote rilasciate.
Fase 2: vendita al pubblico generale: se resta disponibilità dopo le finestre di vendita riservate ai membri, i biglietti vengono messi in vendita generale circa 5-7 giorni prima della partita.
Inoltre, i tifosi possono acquistare i biglietti per le partite del Siviglia anche sul mercato secondario. StubHub è uno dei principali rivenditori per chi cerca posti attraverso canali alternativi, offrendo un'opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti all'ultimo minuto.
Quanto costano i biglietti del Siviglia?
I biglietti ufficiali per le normali partite di Liga al Ramón Sánchez-Pizjuán del Siviglia in genere vanno da 30-90 € per i posti base di ingresso generale, fino a 150-250 € o più per i posti premium in tribuna centrale, con prezzi che dipendono fortemente dall'avversario.
Il Siviglia stabilisce i prezzi delle partite in base alla fascia della squadra avversaria:
- Categoria A: partite di alto profilo come Real Madrid, Barcellona, Atlético Madrid e sfide europee/derby. I prezzi aumentano sensibilmente oppure è richiesta la priorità di iscrizione al club.
- Categoria B: avversarie di metà classifica della Liga. Si applicano i prezzi standard.
- Categoria C: partite di minore richiamo o infrasettimanali, che offrono il punto d'ingresso più economico per i tifosi in generale.
La disposizione del Ramón Sánchez-Pizjuán è suddivisa in fasce distinte e aree funzionali:
- Gol Norte / Gol Sur (dietro le porte - Categoria 2 / lati corti): posti più economici, di solito 30-60 € per le partite standard. Da notare che il fervente gruppo ultra/tifoseria organizzata, i Biris Norte, occupa una sezione della Curva Nord.
- Fondo / Lateral (anelli superiori - lati lunghi): posti di fascia media che offrono una visione tattica più ampia del campo, generalmente 50-90 €.
- Preferencia (tribuna principale - anelli bassi/centrali): posti premium sul lato principale con la migliore copertura e visuale, da 90 € a 250 € o più per le partite ad alta richiesta.
- Pacchetti VIP e hospitality: da 150 € a 500 € o più, con poltrone executive imbottite, accesso alle lounge e catering.
Tieni d'occhio il portale ufficiale del club per ulteriori informazioni oppure i siti di rivendita secondaria come StubHub per la disponibilità aggiornata.
Tutto quello che devi sapere sullo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán
Il Ramón Sánchez-Pizjuán, affettuosamente soprannominato "La Bombonera de Nervión", è la casa leggendaria del Siviglia e si conferma come una delle fortezze calcistiche più intimidatorie e passionali d'Europa.
Situato nel vivace quartiere di Nervión a Siviglia, lo stadio ospita attualmente 42.714 spettatori, anche se è destinato a essere trasformato in un impianto all'avanguardia da 55.000 posti.
Pur essendo uno stadio di club, il Sánchez-Pizjuán ha ospitato alcune delle partite più memorabili e drammatiche della storia del calcio internazionale:
- Il thriller del Mondiale: lo stadio ha ospitato la leggendaria semifinale del Mondiale 1982 tra Germania Ovest e Francia. Conclusasi con un drammatico 3-3, è diventata la prima partita nella storia del torneo a essere decisa ai rigori.
- La finale di Coppa dei Campioni: in una clamorosa sorpresa, i romeni dello Steaua București sconfissero il Barcellona ai rigori, alzando la Coppa dei Campioni del 1986 dopo uno 0-0 nei tempi regolamentari.
- La finale di Europa League: servirono i rigori anche quando il celebre impianto andaluso ospitò la finale del 2022, in cui l'Eintracht Francoforte sconfisse i Rangers.
Il portafortuna definitivo della nazionale: la nazionale spagnola considera il Sánchez-Pizjuán una fortezza impenetrabile. La selezione iberica non ha perso neppure una delle 25 partite disputate lì, con 20 vittorie e 5 pareggi.
Elenco di record e statistiche del Siviglia
Con sede a Siviglia, il Sevilla FC ha trascorso oltre 70 stagioni nella Liga e si conferma come la squadra di maggior successo della regione dell'Andalusia.
Palmarès e punti salienti dei trofei
- Liga (Primera División): 1 titolo (1946)
- Coppa del Re: 5 titoli (1935, 1939, 1948, 2007, 2010)
- Coppa UEFA / Europa League: 7 titoli (2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020, 2023)
Record individuali dei giocatori
- Più presenze: Jesús Navas (706), Manolo Jiménez (379)
- Più gol: Juan Arza (187), Juan Araujo (144)
La tripletta di Unai Emery (2014-2016)
Diventando la prima e unica squadra a vincere tre UEFA Europa League consecutive, battendo Benfica, Dnipro e Liverpool.