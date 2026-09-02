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Athletic Club v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Come acquistare i biglietti del Siviglia 2026/27: prossime partite, prezzi dei biglietti, notizie sulla Liga e altro ancora

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Siviglia

Ecco tutto quello che c'è da sapere per prenotare i biglietti delle prossime partite della Liga con il Siviglia

Il Siviglia può essersi laureato campione di Spagna una sola volta, nel lontano 1946, ma un tris di quarti posti tra il 2020 e il 2022 e le sue imprese sul fronte europeo ne hanno accresciuto lo status negli ultimi tempi.

Oggi oltre 35.000 tifosi varcano regolarmente i cancelli del Ramón Sánchez-Pizjuán per vedere all'opera il Siviglia, e anche tu potresti unirti a questa folla appassionata prenotando i biglietti per le prossime partite.

Il Siviglia può aver perso i servizi di alcuni dei suoi giocatori più prolifici della scorsa stagione, Akor Adams, Djibril Sow e Alexis Sánchez, ma spera che alcuni dei suoi acquisti/prestiti estivi, come Jon Guridi, Robbie Ure e Lucas Stassin, si inseriscano subito in questa stagione.

Il panorama del calcio spagnolo si preannuncia infuocato nei prossimi mesi e potresti assistere dal vivo all'azione assicurandoti un posto. Lascia che GOAL ti dia tutte le informazioni sui biglietti del Siviglia, su quanto costano, come ottenerli e molto altro.

Prossime partite del Siviglia

Data e ora (locale)

Partita

Luogo

Biglietti

dom 6 set (21:00)

Espanyol vs Siviglia

RCDE Stadium (Barcellona)

Biglietti

ven 11 set (21:00)

Siviglia vs Valencia

Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán (Siviglia)

Biglietti

mer 16 set (19:00)

Deportivo de A Coruña vs Siviglia

Stadio Riazor (A Coruña)

Biglietti

sab 19 set (21:00)

Siviglia vs Barcellona

Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán (Siviglia)

Biglietti

dom 11 ott (21:00)

Levante vs Siviglia

Estadio Ciudad de Valencia (Valencia)

Biglietti

dom 18 ott (21:00)

Real Madrid vs Siviglia

Santiago Bernabéu (Madrid)

Biglietti

dom 25 ott (20:00)

Siviglia vs Osasuna

Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán (Siviglia)

Biglietti

dom 1 nov (20:00)

Getafe vs Siviglia

Estadio Coliseum (Getafe)

Biglietti

dom 8 nov (20:00)

Siviglia vs Alavés

Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán (Siviglia)

Biglietti

dom 22 nov (20:00)

Siviglia vs Real Betis

Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán (Siviglia)

Biglietti

dom 29 nov (20:00)

Real Sociedad vs Siviglia

Anoeta Stadium (San Sebastián)

Biglietti

Come acquistare i biglietti del Siviglia

Puoi acquistare online i biglietti ufficiali per le partite del Siviglia attraverso il sistema di biglietteria principale del club. In genere vengono messi in vendita circa 7-10 giorni prima della gara, una volta che la Liga conferma ufficialmente la data specifica e l'orario televisivo della partita.

I biglietti per la stagione 2026/27 sono completamente digitali e vengono inviati alla tua email o all'app del club sotto forma di codice QR scansionabile.

Il Siviglia rilascia i biglietti in un formato a più fasi:

Fase 1: priorità ai membri del club: gli Abonados (abbonati stagionali) e i Socios (membri, compresi i membri Socio Rojo non titolari di abbonamento stagionale) hanno una finestra prioritaria per acquistare posti aggiuntivi o reclamare le quote rilasciate.

Fase 2: vendita al pubblico generale: se resta disponibilità dopo le finestre di vendita riservate ai membri, i biglietti vengono messi in vendita generale circa 5-7 giorni prima della partita.

Inoltre, i tifosi possono acquistare i biglietti per le partite del Siviglia anche sul mercato secondario. StubHub è uno dei principali rivenditori per chi cerca posti attraverso canali alternativi, offrendo un'opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti all'ultimo minuto.

Quanto costano i biglietti del Siviglia?

I biglietti ufficiali per le normali partite di Liga al Ramón Sánchez-Pizjuán del Siviglia in genere vanno da 30-90 € per i posti base di ingresso generale, fino a 150-250 € o più per i posti premium in tribuna centrale, con prezzi che dipendono fortemente dall'avversario.

Il Siviglia stabilisce i prezzi delle partite in base alla fascia della squadra avversaria:

  • Categoria A: partite di alto profilo come Real Madrid, Barcellona, Atlético Madrid e sfide europee/derby. I prezzi aumentano sensibilmente oppure è richiesta la priorità di iscrizione al club.
  • Categoria B: avversarie di metà classifica della Liga. Si applicano i prezzi standard.
  • Categoria C: partite di minore richiamo o infrasettimanali, che offrono il punto d'ingresso più economico per i tifosi in generale.

La disposizione del Ramón Sánchez-Pizjuán è suddivisa in fasce distinte e aree funzionali:

  • Gol Norte / Gol Sur (dietro le porte - Categoria 2 / lati corti): posti più economici, di solito 30-60 € per le partite standard. Da notare che il fervente gruppo ultra/tifoseria organizzata, i Biris Norte, occupa una sezione della Curva Nord.
  • Fondo / Lateral (anelli superiori - lati lunghi): posti di fascia media che offrono una visione tattica più ampia del campo, generalmente 50-90 €.
  • Preferencia (tribuna principale - anelli bassi/centrali): posti premium sul lato principale con la migliore copertura e visuale, da 90 € a 250 € o più per le partite ad alta richiesta.
  • Pacchetti VIP e hospitality: da 150 € a 500 € o più, con poltrone executive imbottite, accesso alle lounge e catering.

Tieni d'occhio il portale ufficiale del club per ulteriori informazioni oppure i siti di rivendita secondaria come StubHub per la disponibilità aggiornata.

Tutto quello che devi sapere sullo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán

Il Ramón Sánchez-Pizjuán, affettuosamente soprannominato "La Bombonera de Nervión", è la casa leggendaria del Siviglia e si conferma come una delle fortezze calcistiche più intimidatorie e passionali d'Europa.

Situato nel vivace quartiere di Nervión a Siviglia, lo stadio ospita attualmente 42.714 spettatori, anche se è destinato a essere trasformato in un impianto all'avanguardia da 55.000 posti.

Pur essendo uno stadio di club, il Sánchez-Pizjuán ha ospitato alcune delle partite più memorabili e drammatiche della storia del calcio internazionale:

  • Il thriller del Mondiale: lo stadio ha ospitato la leggendaria semifinale del Mondiale 1982 tra Germania Ovest e Francia. Conclusasi con un drammatico 3-3, è diventata la prima partita nella storia del torneo a essere decisa ai rigori.
  • La finale di Coppa dei Campioni: in una clamorosa sorpresa, i romeni dello Steaua București sconfissero il Barcellona ai rigori, alzando la Coppa dei Campioni del 1986 dopo uno 0-0 nei tempi regolamentari.
  • La finale di Europa League: servirono i rigori anche quando il celebre impianto andaluso ospitò la finale del 2022, in cui l'Eintracht Francoforte sconfisse i Rangers.

Il portafortuna definitivo della nazionale: la nazionale spagnola considera il Sánchez-Pizjuán una fortezza impenetrabile. La selezione iberica non ha perso neppure una delle 25 partite disputate lì, con 20 vittorie e 5 pareggi.

Elenco di record e statistiche del Siviglia

Con sede a Siviglia, il Sevilla FC ha trascorso oltre 70 stagioni nella Liga e si conferma come la squadra di maggior successo della regione dell'Andalusia.

Palmarès e punti salienti dei trofei

  • Liga (Primera División): 1 titolo (1946)
  • Coppa del Re: 5 titoli (1935, 1939, 1948, 2007, 2010)
  • Coppa UEFA / Europa League: 7 titoli (2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020, 2023)

Record individuali dei giocatori

  • Più presenze: Jesús Navas (706), Manolo Jiménez (379)
  • Più gol: Juan Arza (187), Juan Araujo (144)

La tripletta di Unai Emery (2014-2016)

Diventando la prima e unica squadra a vincere tre UEFA Europa League consecutive, battendo Benfica, Dnipro e Liverpool.


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