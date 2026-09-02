Come acquistare i biglietti del Siviglia 2026/27: prossime partite, prezzi dei biglietti, notizie sulla Liga e altro ancora

Il Siviglia può essersi laureato campione di Spagna una sola volta, nel lontano 1946, ma un tris di quarti posti tra il 2020 e il 2022 e le sue imprese sul fronte europeo ne hanno accresciuto lo status negli ultimi tempi.

Oggi oltre 35.000 tifosi varcano regolarmente i cancelli del Ramón Sánchez-Pizjuán per vedere all'opera il Siviglia, e anche tu potresti unirti a questa folla appassionata prenotando i biglietti per le prossime partite.

Il Siviglia può aver perso i servizi di alcuni dei suoi giocatori più prolifici della scorsa stagione, Akor Adams, Djibril Sow e Alexis Sánchez, ma spera che alcuni dei suoi acquisti/prestiti estivi, come Jon Guridi, Robbie Ure e Lucas Stassin, si inseriscano subito in questa stagione.

Il panorama del calcio spagnolo si preannuncia infuocato nei prossimi mesi e potresti assistere dal vivo all'azione assicurandoti un posto. Lascia che GOAL ti dia tutte le informazioni sui biglietti del Siviglia, su quanto costano, come ottenerli e molto altro.

Prossime partite del Siviglia

Data e ora (locale) Partita Luogo Biglietti dom 6 set (21:00) Espanyol vs Siviglia RCDE Stadium (Barcellona) Biglietti ven 11 set (21:00) Siviglia vs Valencia Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán (Siviglia) Biglietti mer 16 set (19:00) Deportivo de A Coruña vs Siviglia Stadio Riazor (A Coruña) Biglietti sab 19 set (21:00) Siviglia vs Barcellona Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán (Siviglia) Biglietti dom 11 ott (21:00) Levante vs Siviglia Estadio Ciudad de Valencia (Valencia) Biglietti dom 18 ott (21:00) Real Madrid vs Siviglia Santiago Bernabéu (Madrid) Biglietti dom 25 ott (20:00) Siviglia vs Osasuna Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán (Siviglia) Biglietti dom 1 nov (20:00) Getafe vs Siviglia Estadio Coliseum (Getafe) Biglietti dom 8 nov (20:00) Siviglia vs Alavés Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán (Siviglia) Biglietti dom 22 nov (20:00) Siviglia vs Real Betis Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán (Siviglia) Biglietti dom 29 nov (20:00) Real Sociedad vs Siviglia Anoeta Stadium (San Sebastián) Biglietti

Come acquistare i biglietti del Siviglia

Puoi acquistare online i biglietti ufficiali per le partite del Siviglia attraverso il sistema di biglietteria principale del club. In genere vengono messi in vendita circa 7-10 giorni prima della gara, una volta che la Liga conferma ufficialmente la data specifica e l'orario televisivo della partita.

I biglietti per la stagione 2026/27 sono completamente digitali e vengono inviati alla tua email o all'app del club sotto forma di codice QR scansionabile.

Il Siviglia rilascia i biglietti in un formato a più fasi:

Fase 1: priorità ai membri del club: gli Abonados (abbonati stagionali) e i Socios (membri, compresi i membri Socio Rojo non titolari di abbonamento stagionale) hanno una finestra prioritaria per acquistare posti aggiuntivi o reclamare le quote rilasciate.

Fase 2: vendita al pubblico generale: se resta disponibilità dopo le finestre di vendita riservate ai membri, i biglietti vengono messi in vendita generale circa 5-7 giorni prima della partita.

Inoltre, i tifosi possono acquistare i biglietti per le partite del Siviglia anche sul mercato secondario. StubHub è uno dei principali rivenditori per chi cerca posti attraverso canali alternativi, offrendo un'opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti all'ultimo minuto.

Quanto costano i biglietti del Siviglia?

I biglietti ufficiali per le normali partite di Liga al Ramón Sánchez-Pizjuán del Siviglia in genere vanno da 30-90 € per i posti base di ingresso generale, fino a 150-250 € o più per i posti premium in tribuna centrale, con prezzi che dipendono fortemente dall'avversario.

Il Siviglia stabilisce i prezzi delle partite in base alla fascia della squadra avversaria:

Categoria A : partite di alto profilo come Real Madrid, Barcellona, Atlético Madrid e sfide europee/derby. I prezzi aumentano sensibilmente oppure è richiesta la priorità di iscrizione al club.

Categoria B : avversarie di metà classifica della Liga. Si applicano i prezzi standard.

Categoria C : partite di minore richiamo o infrasettimanali, che offrono il punto d'ingresso più economico per i tifosi in generale.

La disposizione del Ramón Sánchez-Pizjuán è suddivisa in fasce distinte e aree funzionali:

Gol Norte / Gol Sur (dietro le porte - Categoria 2 / lati corti) : posti più economici, di solito 30-60 € per le partite standard. Da notare che il fervente gruppo ultra/tifoseria organizzata, i Biris Norte, occupa una sezione della Curva Nord.

Fondo / Lateral (anelli superiori - lati lunghi) : posti di fascia media che offrono una visione tattica più ampia del campo, generalmente 50-90 €.

Preferencia (tribuna principale - anelli bassi/centrali) : posti premium sul lato principale con la migliore copertura e visuale, da 90 € a 250 € o più per le partite ad alta richiesta.

Pacchetti VIP e hospitality : da 150 € a 500 € o più, con poltrone executive imbottite, accesso alle lounge e catering.

Tieni d'occhio il portale ufficiale del club per ulteriori informazioni oppure i siti di rivendita secondaria come StubHub per la disponibilità aggiornata.

Tutto quello che devi sapere sullo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán

Il Ramón Sánchez-Pizjuán, affettuosamente soprannominato "La Bombonera de Nervión", è la casa leggendaria del Siviglia e si conferma come una delle fortezze calcistiche più intimidatorie e passionali d'Europa.

Situato nel vivace quartiere di Nervión a Siviglia, lo stadio ospita attualmente 42.714 spettatori, anche se è destinato a essere trasformato in un impianto all'avanguardia da 55.000 posti.

Pur essendo uno stadio di club, il Sánchez-Pizjuán ha ospitato alcune delle partite più memorabili e drammatiche della storia del calcio internazionale:

Il thriller del Mondiale : lo stadio ha ospitato la leggendaria semifinale del Mondiale 1982 tra Germania Ovest e Francia. Conclusasi con un drammatico 3-3, è diventata la prima partita nella storia del torneo a essere decisa ai rigori.

La finale di Coppa dei Campioni : in una clamorosa sorpresa, i romeni dello Steaua București sconfissero il Barcellona ai rigori, alzando la Coppa dei Campioni del 1986 dopo uno 0-0 nei tempi regolamentari.

La finale di Europa League : servirono i rigori anche quando il celebre impianto andaluso ospitò la finale del 2022, in cui l'Eintracht Francoforte sconfisse i Rangers.

Il portafortuna definitivo della nazionale: la nazionale spagnola considera il Sánchez-Pizjuán una fortezza impenetrabile. La selezione iberica non ha perso neppure una delle 25 partite disputate lì, con 20 vittorie e 5 pareggi.

Elenco di record e statistiche del Siviglia

Con sede a Siviglia, il Sevilla FC ha trascorso oltre 70 stagioni nella Liga e si conferma come la squadra di maggior successo della regione dell'Andalusia.

Palmarès e punti salienti dei trofei

Liga (Primera División): 1 titolo (1946)

Coppa del Re: 5 titoli (1935, 1939, 1948, 2007, 2010)

Coppa UEFA / Europa League: 7 titoli (2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020, 2023)

Record individuali dei giocatori

Più presenze: Jesús Navas (706), Manolo Jiménez (379)

Più gol: Juan Arza (187), Juan Araujo (144)

La tripletta di Unai Emery (2014-2016)

Diventando la prima e unica squadra a vincere tre UEFA Europa League consecutive, battendo Benfica, Dnipro e Liverpool.



