Il San Diego FC non ha perso tempo nel diventare una delle storie più importanti della Major League Soccer. La squadra di espansione del 2025 ha sorpreso la lega chiudendo al primo posto nella Western Conference nella sua stagione d’esordio, conquistando un posto nella CONCACAF Champions Cup, e la seconda annata allo Snapdragon Stadium ha mantenuto altissima l’attenzione.

Il finale della regular season 2026 è ricchissimo di appuntamenti. La sfida della rivalità Beat LA contro i LA Galaxy arriva allo Snapdragon Stadium sabato 29 agosto, seguita dal Clash of California contro il San Jose il 9 settembre, oltre alle visite dei detentori in carica del Supporters' Shield, i Philadelphia Union, e dei Seattle Sounders, in piena corsa playoff.

GOAL ti dà tutte le informazioni essenziali sui biglietti dell’SDFC per questo finale di stagione, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quali sono le prossime partite del San Diego FC?

Di seguito trovi le restanti partite del San Diego FC nella regular season MLS 2026:

Data Partita Stadio Biglietti mer 19 ago, 22.30 ET Portland Timbers vs San Diego FC Providence Park, Portland Biglietti sab 22 ago, 19.30 PT San Diego FC vs Colorado Rapids Snapdragon Stadium, San Diego Biglietti sab 29 ago, 19.30 PT San Diego FC vs LA Galaxy Snapdragon Stadium, San Diego Biglietti sab 5 set, 19.30 ET Orlando City vs San Diego FC Inter&Co Stadium, Orlando Biglietti mer 9 set, 19.30 PT San Diego FC vs San Jose Earthquakes Snapdragon Stadium, San Diego Biglietti dom 13 set, 18.00 PT San Diego FC vs Philadelphia Union Snapdragon Stadium, San Diego Biglietti dom 20 set, 19.00 ET Inter Miami vs San Diego FC Chase Stadium, Fort Lauderdale Biglietti sab 26 set, 19.30 CT Austin FC vs San Diego FC Q2 Stadium, Austin Biglietti sab 10 ott, 19.30 ET New York Red Bulls vs San Diego FC Sports Illustrated Stadium, Harrison Biglietti mer 14 ott, 19.30 PT San Diego FC vs Houston Dynamo Snapdragon Stadium, San Diego Biglietti sab 17 ott, 19.30 PT LA Galaxy vs San Diego FC Dignity Health Sports Park, Carson Biglietti sab 24 ott, 19.30 PT San Diego FC vs Seattle Sounders Snapdragon Stadium, San Diego Biglietti mer 28 ott, 19.30 PT Vancouver Whitecaps vs San Diego FC BC Place, Vancouver Biglietti dom 1 nov, TBD St. Louis City vs San Diego FC Energizer Park, St. Louis Biglietti sab 7 nov, 16.00 PT San Diego FC vs Sporting Kansas City Snapdragon Stadium, San Diego Biglietti

Come acquistare i biglietti del San Diego FC

Il modo più semplice e affidabile per acquistare i biglietti del San Diego FC è tramite StubHub, dove sono disponibili biglietti verificati per tutte le restanti partite in casa e in trasferta, i prezzi si aggiornano in tempo reale e puoi confrontare i posti in tutto lo Snapdragon Stadium prima di acquistare.

Dai singoli ingressi per una serata infrasettimanale ai posti per le più grandi sfide di rivalità, StubHub copre ogni fascia di prezzo. La domanda è costantemente alta a San Diego, con il club che richiama alcuni dei migliori afflussi di pubblico della MLS fin dal primo giorno, quindi per appuntamenti di cartello come il derby con i LA Galaxy acquistare il prima possibile offre la scelta più ampia di settori e i prezzi migliori prima che le disponibilità si riducano.

Quanto costano i biglietti del San Diego FC?

I biglietti del San Diego FC su StubHub partono da circa 35 USD per le normali partite di regular season, con prezzi che variano in base all’avversaria, al giorno della settimana e alla posizione all’interno dello stadio.

Le serate di rivalità fanno eccezione. La sfida Beat LA con i Galaxy e le visite dei nomi più importanti della lega hanno un prezzo premium e, con l’SDFC tra i club più seguiti della MLS, i posti più economici per quelle partite sono i primi a sparire. I prezzi su StubHub si aggiornano in tempo reale in base alla domanda, il che rende l’acquisto anticipato la scelta più intelligente, soprattutto con la corsa ai playoff che entra nel vivo e ogni restante gara casalinga che pesa.

Cosa aspettarsi dal San Diego FC nel 2026?

Poche squadre di espansione si sono presentate come il San Diego FC. Il club ha chiuso al primo posto della Western Conference già nella sua primissima stagione nel 2025, si è qualificato per la CONCACAF Champions Cup e ha trasformato lo Snapdragon Stadium in uno degli impianti più rumorosi e frequentati della lega, con una media spettatori tra le più alte della MLS.

La seconda stagione ha portato con sé la sfida che ogni club rivelazione deve affrontare: dimostrare che non si è trattato di un caso. Nella sua seconda annata allo Snapdragon Stadium, l’SDFC va a caccia di un’altra qualificazione ai playoff in una Western Conference affollatissima, e il calendario finale offre ai tifosi il meglio: il derby con i Galaxy, il Clash of California contro il San Jose, i campioni in carica del Supporters' Shield di Philadelphia e l’ultima partita casalinga contro lo Sporting Kansas City il 7 novembre, che potrebbe decidere il piazzamento.

Il talismano resta Anders Dreyer. Il trequartista danese ha firmato nel 2025 una delle migliori stagioni d’esordio nella storia della MLS, guidando il club sia per gol sia per assist, e continua a essere l’uomo che fa girare il San Diego, supportato da una rosa che unisce giocatori esperti come Hirving Lozano e Anibal Godoy a un entusiasmante nucleo giovane.

La storia dello Snapdragon Stadium

Lo Snapdragon Stadium, inaugurato nel 2022, è uno stadio polivalente di San Diego, in California, con una capienza di oltre 34.000 posti. Si trova nel campus della San Diego State University e, oltre a essere la casa del San Diego FC, ospita anche la squadra di football NCAA dei San Diego State Aztecs e il San Diego Wave FC della National Women's Soccer League. È stato costruito accanto al demolito San Diego Stadium, che era stato la casa della squadra di football del college dal 1967.

Lo Snapdragon Stadium ha ospitato anche numerose amichevoli per club e partite internazionali di calcio. Tra gli incontri di spicco figurano Stati Uniti-Panama nella semifinale della CONCACAF Gold Cup del luglio 2023, Manchester United-Wrexham nel luglio 2023, Stati Uniti-Brasile nella finale della CONCACAF W Gold Cup del marzo 2024 e Stati Uniti-Giappone nella SheBelieves Cup del febbraio 2025.