Poche squadre nel calcio mondiale possono eguagliare l’incessante caccia ai trofei che contraddistingue il Real Madrid. Campione abituale in patria nella Liga e vera nobiltà d’Europa, il Real Madrid continua ad attirare milioni di tifosi in tutto il mondo.

Dall’assicurarsi i biglietti ufficiali più difficili da trovare al districarsi nel mercato secondario, GOAL ha raccolto tutto quello che c’è da sapere su come acquistare i biglietti del Real Madrid per la stagione 2026/27.

Prossime partite del Real Madrid 2026/27

Data e orario del calcio d’inizio Partita Competizione Biglietti sab 22 ago, 20:30 RCD Espanyol vs Real Madrid La Liga Biglietti mer 26 ago, 20:00 Real Madrid vs Real Sociedad La Liga Biglietti dom 30 ago, 16:00 Real Madrid vs Málaga CF La Liga Biglietti ven 4 set, 20:00 Real Betis vs Real Madrid La Liga Biglietti dom 13 set, 20:00 Real Madrid vs Rayo Vallecano La Liga Biglietti mer 16 set, 20:00 Elche CF vs Real Madrid La Liga Biglietti dom 20 set, 20:00 Atlético Madrid vs Real Madrid La Liga Biglietti dom 11 ott, 20:00 Real Madrid vs Villarreal CF La Liga Biglietti dom 18 ott, 20:00 Real Madrid vs Sevilla FC La Liga Biglietti dom 25 ott, 19:00 El Clasico: FC Barcelona vs Real Madrid La Liga Biglietti dom 1 nov, 19:00 Racing Santander vs Real Madrid La Liga Biglietti dom 8 nov, 19:00 Valencia CF vs Real Madrid La Liga Biglietti dom 22 nov, 19:00 Real Madrid vs Celta Vigo La Liga Biglietti dom 29 nov, 19:00 Real Madrid vs Deportivo Alavés La Liga Biglietti dom 6 dic, 19:00 Athletic Club vs Real Madrid La Liga Biglietti dom 13 dic, 19:00 Real Madrid vs CA Osasuna La Liga Biglietti dom 20 dic, 19:00 Deportivo La Coruña vs Real Madrid La Liga Biglietti dom 3 gen, 19:00 Real Madrid vs Getafe CF La Liga Biglietti dom 10 gen, 19:00 Real Madrid vs Levante UD La Liga Biglietti dom 17 gen, 19:00 Málaga CF vs Real Madrid La Liga Biglietti dom 24 gen, 19:00 Real Madrid vs Real Betis La Liga Biglietti dom 31 gen, 19:00 Rayo Vallecano vs Real Madrid La Liga Biglietti dom 7 feb, 19:00 Real Sociedad vs Real Madrid La Liga Biglietti dom 14 feb, 19:00 Real Madrid vs Athletic Club La Liga Biglietti dom 21 feb, 19:00 Sevilla FC vs Real Madrid La Liga Biglietti dom 28 feb, 19:00 Real Madrid vs Valencia CF La Liga Biglietti dom 7 mar, 19:00 Villarreal CF vs Real Madrid La Liga Biglietti dom 14 mar, 19:00 Real Madrid vs RCD Espanyol La Liga Biglietti dom 21 mar, 19:00 Celta Vigo vs Real Madrid La Liga Biglietti dom 4 apr, 20:00 Real Madrid vs Atlético Madrid La Liga Biglietti dom 11 apr, 20:00 CA Osasuna vs Real Madrid La Liga Biglietti dom 18 apr, 20:00 Getafe CF vs Real Madrid La Liga Biglietti mer 21 apr, 20:00 Real Madrid vs Elche CF La Liga Biglietti dom 2 mag, 20:00 Levante UD vs Real Madrid La Liga Biglietti dom 9 mag, 20:00 El Clasico: Real Madrid vs FC Barcelona La Liga Biglietti dom 16 mag, 20:00 Real Madrid vs Racing Santander La Liga Biglietti dom 23 mag, 20:00 Deportivo Alavés vs Real Madrid La Liga Biglietti dom 30 mag, 20:00 Real Madrid vs Deportivo La Coruña La Liga Biglietti

Come comprare i biglietti del Real Madrid?

Per acquistare i biglietti, il metodo più affidabile è visitare il portale ufficiale del Real Madrid. Vale la pena controllare il sito con regolarità per informazioni sulla vendita dei biglietti, le date di rilascio e la disponibilità.

I biglietti vengono spesso messi in vendita online alcune settimane prima di ogni partita e potrebbe essere necessario creare un account e fornire dati personali. Essere membri del club garantisce inoltre una priorità nella ricerca di posti per le partite al Bernabeu.

Per alcune delle partite meno richieste, potrebbero restare biglietti disponibili dopo che i Socios (membri del club con quota sociale) e i membri Madridista Premium hanno avuto l’opportunità di acquistare i propri posti.

Essendo uno dei club più grandi di Spagna e d’Europa, la domanda per le partite del Real Madrid è, prevedibilmente, enorme, con biglietti che spesso vanno esauriti attraverso i canali ufficiali con largo anticipo rispetto al giorno della gara.

Ecco cosa c’è da sapere in sintesi:

Socios (membri del club): I proprietari effettivi del club hanno la precedenza assoluta su tutte le vendite dei biglietti, di solito circa 10-12 giorni prima della partita.

I proprietari effettivi del club hanno la precedenza assoluta su tutte le vendite dei biglietti, di solito circa 10-12 giorni prima della partita. Membri Madridista Premium: i titolari della carta ufficiale ottengono la seconda finestra di accesso prioritario, in genere 7-8 giorni prima del calcio d’inizio. Iscriversi a Madridista Premium è fortemente consigliato se si vuole avere una reale possibilità di acquistare biglietti a prezzo nominale per l’accesso generale.

i titolari della carta ufficiale ottengono la seconda finestra di accesso prioritario, in genere 7-8 giorni prima del calcio d’inizio. Iscriversi a Madridista Premium è fortemente consigliato se si vuole avere una reale possibilità di acquistare biglietti a prezzo nominale per l’accesso generale. Vendita al pubblico: gli eventuali posti standard rimanenti vengono messi in vendita da 3 a 5 giorni prima della partita. Per le gare di Liga di fascia media o con domanda ridotta, piccoli lotti vengono spesso rilasciati a ondate man mano che i Socios restituiscono al club i propri abbonamenti stagionali, tramite il programma Cede tu Asiento.

gli eventuali posti standard rimanenti vengono messi in vendita da 3 a 5 giorni prima della partita. Per le gare di Liga di fascia media o con domanda ridotta, piccoli lotti vengono spesso rilasciati a ondate man mano che i Socios restituiscono al club i propri abbonamenti stagionali, tramite il programma Cede tu Asiento. Mercati secondari: per le sfide di cartello come El Clásico, El Derbi Madrileño o gli ottavi a eliminazione diretta di Champions League, la vendita al pubblico si esaurisce quasi istantaneamente. Le piattaforme di rivendita secondaria legittime offrono accesso garantito tramite trasferimento digitale ai tifosi che pianificano il viaggio con largo anticipo o cercano disponibilità all’ultimo momento.

Quanto costano i biglietti del Real Madrid?

Come la maggior parte delle squadre della Liga, il Real Madrid propone prezzi a fasce in base alle categorie d’età, tra cui adulti, junior e senior, ma queste suddivisioni variano da club a club.

Prezzi per categoria a valore nominale: i biglietti acquistati direttamente dal club per le normali partite di Liga vanno generalmente da 75 € a 210 €, a seconda del settore, Fondo, Tribuna o Lateral, e dell’altezza nello stadio.

i biglietti acquistati direttamente dal club per le normali partite di Liga vanno generalmente da 75 € a 210 €, a seconda del settore, Fondo, Tribuna o Lateral, e dell’altezza nello stadio. Prezzi dinamici e partite di cartello: per le sfide di alto profilo contro Barcellona, Atlético Madrid o rivali europee di prima fascia, il Real Madrid applica prezzi dinamici. I prezzi nominali per i posti di Categoria 1 salgono regolarmente da 350 € a oltre 500 €.

per le sfide di alto profilo contro Barcellona, Atlético Madrid o rivali europee di prima fascia, il Real Madrid applica prezzi dinamici. I prezzi nominali per i posti di Categoria 1 salgono regolarmente da 350 € a oltre 500 €. Ingresso nel mercato secondario: sugli aggregatori affidabili e sui siti di rivendita, i posti d’ingresso per le normali partite di campionato partono da circa 100-130 €, mentre i biglietti per El Clásico partono regolarmente più vicino ai 450-600 € e oltre.

Ci sono poi, naturalmente, gli incontri di cartello contro avversari di grande nome, come ‘El Clásico’ (Real Madrid vs Barcellona) ed ‘El Derbi Madrileno’ (Real Madrid vs Atletico Madrid), che rientrano nella fascia più alta, con prezzi che aumentano di conseguenza.

Come acquistare biglietti hospitality e pacchetti del Real Madrid?

Se vuoi acquistare biglietti hospitality del Real Madrid, vale la pena dare un’occhiata al sito ufficiale del club.

Tutti i biglietti VIP del Real Madrid includeranno posti nelle tribune laterali Est o Ovest, con la migliore visuale sulla partita. A queste prospettive di prima classe si abbina una ristorazione eccellente in ristoranti a pochi passi dallo stadio. Ecco alcune delle opzioni disponibili:

Silver / Matchday Premium: lounge esterna allo stadio (La Salle, NH Eurobuilding, Ochenta Grados), buffet cocktail e bevande 2-2,5 ore prima del calcio d’inizio, da 300 € a partita

lounge esterna allo stadio (La Salle, NH Eurobuilding, Ochenta Grados), buffet cocktail e bevande 2-2,5 ore prima del calcio d’inizio, Gold Hospitality: lounge all’interno dello stadio vicino al proprio posto, buffet cocktail e bevande da 90 minuti prima del calcio d’inizio fino a 30 minuti dopo la partita, da 990 € a partita

lounge all’interno dello stadio vicino al proprio posto, buffet cocktail e bevande da 90 minuti prima del calcio d’inizio fino a 30 minuti dopo la partita, Seat Unique Premium (Champions League): posto in Tribuna laterale, hospitality completa, bevande e catering, da 775 € a partita

Storia del Bernabeu

Il Santiago Bernabeu è uno stadio con tetto retrattile a Madrid. Con una capienza di quasi 80.000 posti, è il secondo stadio di calcio più grande della Spagna ed è la casa del Real Madrid dal suo completamento nel 1947.

Il Bernabeu è uno degli impianti calcistici più famosi del mondo e ha ospitato la finale della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League in quattro occasioni, 1957, 1969, 1980 e 2010, oltre alla finale della Coppa del Mondo FIFA 1982, nella quale l’Italia ha battuto la Germania Ovest 3-1.

Lontano dal calcio, nel corso degli anni il Bernabeu ha ospitato anche molte leggende della musica internazionale e nazionale, tra cui Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen, i Rolling Stones e, più di recente, Taylor Swift durante il suo record-breaking Eras Tour.