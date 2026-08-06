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Nacho Fernandez of Real Madrid lifts the UEFA Champions League TrophyGetty Images
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Come acquistare i biglietti del Real Madrid 2026/27: prossime partite, prezzi medi della Liga, El Clasico e altro ancora

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Biglietti
Real Madrid
LaLiga

Non perdere l’occasione di vedere i giganti spagnoli dal vivo in azione in questa stagione

Poche squadre nel calcio mondiale possono eguagliare l’incessante caccia ai trofei che contraddistingue il Real Madrid. Campione abituale in patria nella Liga e vera nobiltà d’Europa, il Real Madrid continua ad attirare milioni di tifosi in tutto il mondo.

Dall’assicurarsi i biglietti ufficiali più difficili da trovare al districarsi nel mercato secondario, GOAL ha raccolto tutto quello che c’è da sapere su come acquistare i biglietti del Real Madrid per la stagione 2026/27.

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Prossime partite del Real Madrid 2026/27 

Data e orario del calcio d’inizioPartitaCompetizioneBiglietti
sab 22 ago, 20:30RCD Espanyol vs Real MadridLa LigaBiglietti
mer 26 ago, 20:00Real Madrid vs Real SociedadLa LigaBiglietti
dom 30 ago, 16:00Real Madrid vs Málaga CFLa LigaBiglietti
ven 4 set, 20:00Real Betis vs Real MadridLa LigaBiglietti
dom 13 set, 20:00Real Madrid vs Rayo VallecanoLa LigaBiglietti
mer 16 set, 20:00Elche CF vs Real MadridLa LigaBiglietti
dom 20 set, 20:00Atlético Madrid vs Real MadridLa LigaBiglietti
dom 11 ott, 20:00Real Madrid vs Villarreal CFLa LigaBiglietti
dom 18 ott, 20:00Real Madrid vs Sevilla FCLa LigaBiglietti
dom 25 ott, 19:00El Clasico: FC Barcelona vs Real MadridLa LigaBiglietti
dom 1 nov, 19:00Racing Santander vs Real MadridLa LigaBiglietti
dom 8 nov, 19:00Valencia CF vs Real MadridLa LigaBiglietti
dom 22 nov, 19:00Real Madrid vs Celta VigoLa LigaBiglietti
dom 29 nov, 19:00Real Madrid vs Deportivo AlavésLa LigaBiglietti
dom 6 dic, 19:00Athletic Club vs Real MadridLa LigaBiglietti
dom 13 dic, 19:00Real Madrid vs CA OsasunaLa LigaBiglietti
dom 20 dic, 19:00Deportivo La Coruña vs Real MadridLa LigaBiglietti
dom 3 gen, 19:00Real Madrid vs Getafe CFLa LigaBiglietti
dom 10 gen, 19:00Real Madrid vs Levante UDLa LigaBiglietti
dom 17 gen, 19:00Málaga CF vs Real MadridLa LigaBiglietti
dom 24 gen, 19:00Real Madrid vs Real BetisLa LigaBiglietti
dom 31 gen, 19:00Rayo Vallecano vs Real MadridLa LigaBiglietti
dom 7 feb, 19:00Real Sociedad vs Real MadridLa LigaBiglietti
dom 14 feb, 19:00Real Madrid vs Athletic ClubLa LigaBiglietti
dom 21 feb, 19:00Sevilla FC vs Real MadridLa LigaBiglietti
dom 28 feb, 19:00Real Madrid vs Valencia CFLa LigaBiglietti
dom 7 mar, 19:00Villarreal CF vs Real MadridLa LigaBiglietti
dom 14 mar, 19:00Real Madrid vs RCD EspanyolLa LigaBiglietti
dom 21 mar, 19:00Celta Vigo vs Real MadridLa LigaBiglietti
dom 4 apr, 20:00Real Madrid vs Atlético MadridLa LigaBiglietti
dom 11 apr, 20:00CA Osasuna vs Real MadridLa LigaBiglietti
dom 18 apr, 20:00Getafe CF vs Real MadridLa LigaBiglietti
mer 21 apr, 20:00Real Madrid vs Elche CFLa LigaBiglietti
dom 2 mag, 20:00Levante UD vs Real MadridLa LigaBiglietti
dom 9 mag, 20:00El Clasico: Real Madrid vs FC BarcelonaLa LigaBiglietti
dom 16 mag, 20:00Real Madrid vs Racing SantanderLa LigaBiglietti
dom 23 mag, 20:00Deportivo Alavés vs Real MadridLa LigaBiglietti
dom 30 mag, 20:00Real Madrid vs Deportivo La CoruñaLa LigaBiglietti

Come comprare i biglietti del Real Madrid?

Per acquistare i biglietti, il metodo più affidabile è visitare il portale ufficiale del Real Madrid. Vale la pena controllare il sito con regolarità per informazioni sulla vendita dei biglietti, le date di rilascio e la disponibilità. 

I biglietti vengono spesso messi in vendita online alcune settimane prima di ogni partita e potrebbe essere necessario creare un account e fornire dati personali. Essere membri del club garantisce inoltre una priorità nella ricerca di posti per le partite al Bernabeu.

Per alcune delle partite meno richieste, potrebbero restare biglietti disponibili dopo che i Socios (membri del club con quota sociale) e i membri Madridista Premium hanno avuto l’opportunità di acquistare i propri posti.

Essendo uno dei club più grandi di Spagna e d’Europa, la domanda per le partite del Real Madrid è, prevedibilmente, enorme, con biglietti che spesso vanno esauriti attraverso i canali ufficiali con largo anticipo rispetto al giorno della gara. 

Ecco cosa c’è da sapere in sintesi:

  • Socios (membri del club): I proprietari effettivi del club hanno la precedenza assoluta su tutte le vendite dei biglietti, di solito circa 10-12 giorni prima della partita.
  • Membri Madridista Premium: i titolari della carta ufficiale ottengono la seconda finestra di accesso prioritario, in genere 7-8 giorni prima del calcio d’inizio. Iscriversi a Madridista Premium è fortemente consigliato se si vuole avere una reale possibilità di acquistare biglietti a prezzo nominale per l’accesso generale.
  • Vendita al pubblico: gli eventuali posti standard rimanenti vengono messi in vendita da 3 a 5 giorni prima della partita. Per le gare di Liga di fascia media o con domanda ridotta, piccoli lotti vengono spesso rilasciati a ondate man mano che i Socios restituiscono al club i propri abbonamenti stagionali, tramite il programma Cede tu Asiento.
  • Mercati secondari: per le sfide di cartello come El Clásico, El Derbi Madrileño o gli ottavi a eliminazione diretta di Champions League, la vendita al pubblico si esaurisce quasi istantaneamente. Le piattaforme di rivendita secondaria legittime offrono accesso garantito tramite trasferimento digitale ai tifosi che pianificano il viaggio con largo anticipo o cercano disponibilità all’ultimo momento.

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Quanto costano i biglietti del Real Madrid?

Come la maggior parte delle squadre della Liga, il Real Madrid propone prezzi a fasce in base alle categorie d’età, tra cui adulti, junior e senior, ma queste suddivisioni variano da club a club.

  • Prezzi per categoria a valore nominale: i biglietti acquistati direttamente dal club per le normali partite di Liga vanno generalmente da 75 € a 210 €, a seconda del settore, Fondo, Tribuna o Lateral, e dell’altezza nello stadio.
  • Prezzi dinamici e partite di cartello: per le sfide di alto profilo contro Barcellona, Atlético Madrid o rivali europee di prima fascia, il Real Madrid applica prezzi dinamici. I prezzi nominali per i posti di Categoria 1 salgono regolarmente da 350 € a oltre 500 €.
  • Ingresso nel mercato secondario: sugli aggregatori affidabili e sui siti di rivendita, i posti d’ingresso per le normali partite di campionato partono da circa 100-130 €, mentre i biglietti per El Clásico partono regolarmente più vicino ai 450-600 € e oltre.

Ci sono poi, naturalmente, gli incontri di cartello contro avversari di grande nome, come ‘El Clásico’ (Real Madrid vs Barcellona) ed ‘El Derbi Madrileno’ (Real Madrid vs Atletico Madrid), che rientrano nella fascia più alta, con prezzi che aumentano di conseguenza.

Come acquistare biglietti hospitality e pacchetti del Real Madrid?

Se vuoi acquistare biglietti hospitality del Real Madrid, vale la pena dare un’occhiata al sito ufficiale del club.

Tutti i biglietti VIP del Real Madrid includeranno posti nelle tribune laterali Est o Ovest, con la migliore visuale sulla partita. A queste prospettive di prima classe si abbina una ristorazione eccellente in ristoranti a pochi passi dallo stadio. Ecco alcune delle opzioni disponibili:

  • Silver / Matchday Premium: lounge esterna allo stadio (La Salle, NH Eurobuilding, Ochenta Grados), buffet cocktail e bevande 2-2,5 ore prima del calcio d’inizio, da 300 € a partita
  • Gold Hospitality: lounge all’interno dello stadio vicino al proprio posto, buffet cocktail e bevande da 90 minuti prima del calcio d’inizio fino a 30 minuti dopo la partita, da 990 € a partita
  • Seat Unique Premium (Champions League): posto in Tribuna laterale, hospitality completa, bevande e catering, da 775 € a partita

Storia del Bernabeu

Il Santiago Bernabeu è uno stadio con tetto retrattile a Madrid. Con una capienza di quasi 80.000 posti, è il secondo stadio di calcio più grande della Spagna ed è la casa del Real Madrid dal suo completamento nel 1947. 

Il Bernabeu è uno degli impianti calcistici più famosi del mondo e ha ospitato la finale della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League in quattro occasioni, 1957, 1969, 1980 e 2010, oltre alla finale della Coppa del Mondo FIFA 1982, nella quale l’Italia ha battuto la Germania Ovest 3-1.

Lontano dal calcio, nel corso degli anni il Bernabeu ha ospitato anche molte leggende della musica internazionale e nazionale, tra cui Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen, i Rolling Stones e, più di recente, Taylor Swift durante il suo record-breaking Eras Tour.

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