Come acquistare i biglietti del Real Betis 2026/27: prossime partite, prezzi dei biglietti, notizie sulla Liga e altro ancora

Il 5° posto del Real Betis nella scorsa stagione ha eguagliato il suo miglior risultato in Liga degli ultimi oltre 20 anni. Anche il fatto che la squadra di Manuel Pellegrini abbia raggiunto i quarti di finale sia della Copa del Rey sia dell'Europa League dà motivo di sperare che il meglio debba ancora venire. Acquista oggi i biglietti per le prossime partite del Real Betis.

Il rendimento casalingo è stato un fattore chiave dietro l'eccellente posizione in classifica del Real Betis nell'ultima stagione. Dopo la sconfitta per 5-3 contro il Barcellona a dicembre, gli 'Heliopolitanos' sono rimasti imbattuti nella loro casa temporanea dell'Estadio La Cartuja per il resto della Liga 2025/26. Dopo aver già battuto il Real Madrid davanti ai loro amati Béticos lo scorso settembre, quell'ottimo rendimento interno sembra destinato a continuare.

I calorosi tifosi del Betis saranno incoraggiati anche dagli acquisti estivi del club. Giocatori come Troy Parrott, Facundo Bernal e Fran García si sono inseriti rapidamente e stanno già avendo un impatto positivo. Anche i migliori marcatori della scorsa stagione, Cucho Hernández e Abde Ezzalzouli, puntano a mantenere il loro slancio.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le ultime informazioni sui biglietti per assicurarti un posto alle partite del Real Betis, incluso dove acquistarli, quanto costano e altro ancora.

Prossime partite del Real Betis

Data e ora (locale) Partita Luogo Biglietti lun 14 set (21:00) Liga: Villarreal-Real Betis Decathlon Arena (Villeneuve-d'Ascq) Biglietti gio 17 set (19:00) Liga: Real Betis-Getafe Estadio de La Cartuja (Siviglia) Biglietti dom 20 set (18:30) Liga: Deportivo de A Coruña-Real Betis Riazor Stadium (A Coruña) Biglietti dom 11 ott (da definire) Liga: Real Betis-Osasuna Estadio de La Cartuja (Siviglia) Biglietti mer 14 ott (21:00) Champions League: Real Betis-Porto Estadio de La Cartuja (Siviglia) Biglietti dom 18 ott (da definire) Liga: Real Betis-Barcellona Estadio de La Cartuja (Siviglia) Biglietti mer 21 ott (21:00) Champions League: Real Betis-Feyenoord Estadio de La Cartuja (Siviglia) Biglietti dom 25 ott (da definire) Liga: Celta Vigo-Real Betis Estadio de Balaídos (Vigo) Biglietti dom 1 nov (da definire) Liga: Real Betis-Malaga Estadio de La Cartuja (Siviglia) Biglietti

Come acquistare i biglietti del Real Betis

Puoi acquistare i biglietti ufficiali per le partite del Real Betis online attraverso il portale ticketing del club, oppure di persona alla Taquilla (biglietteria) dello stadio. In genere i biglietti vengono messi in vendita al pubblico da 1 a 3 settimane prima del giorno della partita.

La piattaforma principale e più sicura per prenotare i biglietti è il negozio online del Real Betis. Una volta confermati, riceverai via email un e-ticket in PDF da stampare o salvare sul telefono. Se invece vuoi acquistarli presso la biglietteria dello stadio di 'La Cartuja', di solito è aperta dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 14:00 e dalle 17:00 alle 20:00.

Inoltre, i tifosi possono acquistare i biglietti per le partite del Real Betis anche sul mercato secondario. StubHub è uno dei principali rivenditori per chi cerca posti attraverso canali alternativi, offrendo un'opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti all'ultimo minuto.

Quanto costano i biglietti del Real Betis?

I biglietti ufficiali per il pubblico generale delle partite del Real Betis vanno in genere da 20 € a 90 € per le normali gare di Liga. Questi prezzi possono salire fino a 60 €-160 €+ per partite molto richieste come El Gran Derbi contro il Siviglia o le sfide con Real Madrid e Barcellona.

I posti dell'Estadio de La Cartuja sono suddivisi in linea generale in quattro aree principali:

Gol Norte (curva nord) & Gol Sur (curva sud): situati direttamente dietro le porte. Sono i settori più economici dello stadio e offrono un'esperienza vibrante, con tifosi molto calorosi. Gli anelli superiori (Segundo Anfiteatro) rappresentano i posti in assoluto più economici dell'impianto. (Fascia di prezzo: 20 €-50 €)

Fondo (tribuna est): corre lungo il lato lungo del campo opposto ai tunnel dei giocatori e alle panchine principali. Offre un'ottima visuale laterale dell'azione, senza prezzi premium. (Fascia di prezzo: 45 €-80 €)

Preferencia (tribuna ovest/principale): la tribuna principale sul lato lungo che ospita le panchine dei giocatori, i box corporate e le aree media. (Fascia di prezzo: 70 €-160 €+)

Tieni d'occhio il portale ufficiale del club per ulteriori informazioni oppure siti di rivendita secondaria come StubHub per la disponibilità attuale.

Tutto quello che devi sapere sull'Estadio de La Cartuja

L'Estadio de La Cartuja di Siviglia, inaugurato nel 1999, è il quarto stadio più grande di Spagna e la capitale andalusa dei grandi eventi sportivi in campo neutro.

Situato sulla storica Isla de La Cartuja, questo impianto d'élite da 70.000 posti si è trasformato da sogno olimpico poco utilizzato in un'arena di livello mondiale destinata a ospitare partite del Mondiale FIFA 2030.

A differenza della maggior parte degli stadi iconici europei, La Cartuja non è stato costruito per uno specifico club locale. Appartiene invece a un comitato guidato dal governo andaluso. Ospita grandi finali di coppa, partite internazionali e leggendari concerti musicali.

Anche se La Cartuja non è stata una casa permanente per alcun club sportivo locale, è diventata una rete di sicurezza cruciale per il Real Betis, che al momento sta utilizzando lo stadio come campo di casa temporaneo mentre l'Estadio Benito Villamarin è sottoposto a enormi lavori di ristrutturazione.

Momenti sportivi memorabili all'Estadio de La Cartuja:

Finale di Coppa UEFA (2003) : nota come la 'pacifica invasione', vide quasi 80.000 tifosi scozzesi raggiungere Siviglia per assistere alla sfida del Celtic contro il Porto di José Mourinho. Il club portoghese vinse un autentico thriller per 3-2 ai tempi supplementari, conquistando il primo grande trionfo europeo di Mourinho.

Record mondiali di atletica battuti : subito dopo l'inaugurazione nel 1999, lo stadio ospitò i Campionati mondiali di atletica. La leggendaria velocista americana Michael Johnson demolì il record del mondo dei 400 metri in pista con l'incredibile tempo di 43,18 secondi.

I trionfi del tennis : in una brillante dimostrazione di versatilità, gli operai costruirono campi da tennis in terra battuta temporanei sopra il manto erboso e, sostenuta da un pubblico di casa assordante, la Spagna vinse in modo drammatico due finali di Coppa Davis altrettanto drammatiche (2004 & 2011).

Un hotel negli spalti: il complesso dello stadio ospita effettivamente un hotel a 4 stelle chiamato EXE Isla Cartuja. Alcune camere dell'hotel sono progettate con finestre che affacciano direttamente sul campo, permettendo agli ospiti di seguire gli eventi dal proprio letto.

Record e statistiche del Real Betis

Fondato nel 1907, il Real Betis è famoso per la sua fanbase operaia fieramente leale, la sua cultura appassionata e una delle rivalità cittadine più intense del calcio spagnolo ('El Gran Derbi' contro il Siviglia).

Palmarès del club e trofei principali

Liga (Prima Divisione) : 1 titolo (1934–35)

Copa del Rey (Coppa di Spagna) : 3 titoli (1976–77, 2004–05, 2021–22)

Record individuali dei giocatori

Più presenze: Joaquín (521), José Ramón Esnaola (460)

Più gol: Rubén Castro (148), Poli Rincón (84)

Il significato di Betis

Il nome 'Betis' deriva da Baetis, che era l'antico nome romano del fiume Guadalquivir che attraversa Siviglia.

Il significato di Balompié

A differenza di quasi tutte le altre squadre spagnole che usano la parola fútbol, presa in prestito dall'inglese, il Betis usa la parola spagnola Balompié, di origine autoctona, composta letteralmente da balón, che significa palla, e pie, che significa piede.

Il legame scozzese

Le iconiche strisce verticali biancoverdi furono portate in Spagna da uno dei fondatori del club, Manuel Ramos Asencio. Mentre studiava in Scozia, vide giocare il Celtic, si innamorò dei suoi cerchi verdi e bianchi e acquistò esattamente lo stesso tessuto. Trasformò poi quei cerchi in linee verticali per creare il look del Betis.



