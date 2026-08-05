Non sono molte le squadre che possono vantare una bacheca dei trofei come quella del PSG. Il club più vincente di Francia, pur essendo nato poco più di mezzo secolo fa, ha accumulato decine di titoli importanti e ora fa parte dell’élite ristretta dei club capaci di vincere due Coppe dei Campioni consecutive.

Se non sei mai stato all’iconico Parc des Princes di Parigi, o se semplicemente hai una gran voglia di tornarci, questa stagione potrebbe essere l’occasione perfetta per vivere i tuoi sogni calcistici. Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni essenziali sui biglietti del Paris Saint-Germain che devi conoscere, compresi i prezzi, dove acquistarli e molto altro.

Prossime partite del Paris Saint-Germain al Parc des Princes

Data Partita Stadio Biglietti sab 22 agosto 2026 PSG vs Stade Rennais Parc des Princes (casa) Biglietti dom 30 agosto 2026 Lille vs PSG Stade Pierre-Mauroy, Villeneuve-d'Ascq Biglietti sab 5 settembre 2026 PSG vs AS Monaco Parc des Princes (casa) Biglietti sab 12 settembre 2026 Brest vs PSG Stade Francis-Le Blé, Brest Biglietti dom 20 settembre 2026 Marseille vs PSG (Le Classique) Stade Vélodrome, Marseille Biglietti sab 10 ottobre 2026 PSG vs Le Mans Parc des Princes (casa) Biglietti sab 17 ottobre 2026 Strasbourg vs PSG Stade de la Meinau, Strasbourg Biglietti dom 25 ottobre 2026 PSG vs Lyon Parc des Princes (casa) Biglietti sab 31 ottobre 2026 Le Havre vs PSG Stade Océane, Le Havre Biglietti sab 7 novembre 2026 PSG vs Troyes Parc des Princes (casa) Biglietti sab 21 novembre 2026 Nice vs PSG Allianz Riviera, Nice Biglietti sab 28 novembre 2026 PSG vs Lorient Parc des Princes (casa) Biglietti sab 5 dicembre 2026 Toulouse vs PSG Stadium de Toulouse, Toulouse Biglietti sab 12 dicembre 2026 PSG vs Paris FC (Derby de Paris) Parc des Princes (casa) Biglietti dom 3 gennaio 2027 Lens vs PSG Stade Bollaert-Delelis, Lens Biglietti sab 16 gennaio 2027 Angers vs PSG Stade Raymond Kopa, Angers Biglietti sab 23 gennaio 2027 PSG vs AJ Auxerre Parc des Princes (casa) Biglietti sab 30 gennaio 2027 Monaco vs PSG Stade Louis II, Monaco Biglietti dom 7 febbraio 2027 PSG vs Marseille (Le Classique) Parc des Princes (casa) Biglietti sab 13 febbraio 2027 Le Mans vs PSG Stade Marie-Marvingt, Le Mans Biglietti sab 20 febbraio 2027 PSG vs Brest Parc des Princes (casa) Biglietti dom 28 febbraio 2027 PSG vs Lens Parc des Princes (casa) Biglietti sab 6 marzo 2027 Stade Rennais vs PSG Roazhon Park, Rennes Biglietti sab 13 marzo 2027 AJ Auxerre vs PSG Stade Abbé Deschamps, Auxerre Biglietti sab 20 marzo 2027 PSG vs Strasbourg Parc des Princes (casa) Biglietti sab 3 aprile 2027 Paris FC vs PSG (Derby de Paris) Stade Jean-Bouin, Paris Biglietti sab 10 aprile 2027 PSG vs Le Havre Parc des Princes (casa) Biglietti sab 17 aprile 2027 PSG vs Lille Parc des Princes (casa) Biglietti sab 24 aprile 2027 Lorient vs PSG Stade du Moustoir, Lorient Biglietti sab 1 maggio 2027 PSG vs Angers Parc des Princes (casa) Biglietti dom 9 maggio 2027 Lyon vs PSG Groupama Stadium, Décines-Charpieu Biglietti dom 16 maggio 2027 PSG vs Nice Parc des Princes (casa) Biglietti sab 22 maggio 2027 Troyes vs PSG Stade de l'Aube, Troyes Biglietti sab 29 maggio 2027 PSG vs Toulouse Parc des Princes (casa) Biglietti

Come acquistare i biglietti del Paris Saint-Germain 2026/27?

Per le partite del Paris Saint-Germain sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai tagliandi per la singola gara ai pacchetti hospitality. Per acquistare i biglietti, il metodo più affidabile è visitare il portale ufficiale del club.

Vale la pena controllare il sito con regolarità per informazioni sulla vendita dei biglietti, sulle date di messa in vendita e sulla disponibilità. I biglietti vengono spesso messi online alcune settimane prima di ogni partita e potrebbe essere necessario creare un account e fornire dati personali. Essere membri del club offre inoltre priorità quando si cercano posti per le gare al Parc des Princes.

Quando i biglietti per le partite del PSG sono indicati come 'Grand Public ', significa che sono in vendita libera e non serve alcun abbonamento o membership per acquistarli. Prima di questa fase, i tifosi del PSG con Red & Blue Membership hanno un breve periodo di priorità prima che i biglietti del Paris Saint-Germain vengano messi in vendita generale.

Essendo uno dei club più grandi di Francia e d’Europa, e vincitore di due Champions League consecutive in vista del 2026/27, la domanda per le partite del Paris Saint-Germain è prevedibilmente altissima, con biglietti che spesso vanno esauriti attraverso i canali ufficiali molto prima del giorno della gara. Se sono esauriti, oppure se vuoi assicurarti dei posti prima della vendita ufficiale, o ancora se speri di trovare biglietti last minute, puoi prendere in considerazione rivenditori secondari come Ticombo, con opzioni a partire da soli 81 €.

Quanto costano i biglietti del Paris Saint-Germain 2026/27?

Per chi desidera acquistare biglietti del Paris Saint-Germain al Parc des Princes partita per partita, i prezzi per gli adulti sono in genere variati da 40 € a 280 € se acquistati direttamente tramite il club, anche se i prezzi per la stagione 2026/27 dovranno essere confermati sul portale ufficiale del PSG, poiché possono cambiare di anno in anno, in particolare considerando il continuo successo europeo del club che fa crescere la domanda.

Il prezzo varia a seconda dell’avversario e del posto scelto nello stadio. I biglietti più economici del PSG si trovano di solito dietro la porta nel settore Virage Boulogne.

Tieni d’occhio il portale ufficiale del club per le informazioni più aggiornate su disponibilità e prezzi. I biglietti sui siti di rivendita secondaria come Ticombo sono attualmente disponibili a partire da 81 €.

Come la maggior parte delle squadre di Ligue 1, il Paris Saint-Germain offre una struttura di prezzi a fasce, basata sulle categorie d’età, comprese quelle per adulti, junior e senior, ma queste fasce variano da club a club.

Oltre a questi fattori, la posizione del posto all’interno dello stadio incide in modo significativo sul prezzo del biglietto, con le visuali premium che spesso comportano il costo più elevato. Ci sono poi, naturalmente, sfide di cartello contro avversari di primo piano, come 'Le Classique' (PSG vs Marseille, in programma il 20 settembre in trasferta e il 7 febbraio in casa in questa stagione), che rientrano nella fascia più alta, con prezzi che aumentano di conseguenza.

Storia del Parc des Princes

Il Parc des Princes è uno stadio di calcio interamente con posti a sedere a Parigi, in Francia, inaugurato nel 1972. Si trova nel sud-ovest della capitale francese, vicino allo Stade Jean-Bouin e allo Stade Roland Garros. Lo stadio è la casa del Paris Saint-Germain (PSG) dal 1974. Prima dell’apertura dello Stade de France nel 1998, il Parc des Princes era anche lo stadio di casa delle nazionali francesi di calcio e rugby a 15.

Nel corso degli anni il Parc des Princes ha ospitato numerose partite di prestigio, comprese diverse gare dei Mondiali FIFA e dei Campionati Europei UEFA, oltre a tre finali di Coppa dei Campioni nel 1956, 1975 e 1981.

La capienza attuale è di poco inferiore ai 48.000 posti (le fonti variano tra circa 47.900 e 48.600 a seconda della configurazione). Va notato che il futuro dello stadio resta una questione aperta e irrisolta in vista della stagione 2026/27: il PSG e la Città di Parigi hanno riaperto i negoziati su una possibile vendita e su un’importante espansione dell’impianto, con capacità obiettivo riportate che vanno da 60.000 fino a 70.000-75.000 posti. Al momento in cui scriviamo, non è stato finalizzato alcun accordo e la capienza del Parc des Princes per il 2026/27 resta invariata rispetto a quella attuale, ma i tifosi che si stanno organizzando in anticipo dovrebbero seguire gli sviluppi su questo fronte, perché potrebbero incidere sulla disponibilità dei biglietti e sui prezzi nelle stagioni future.