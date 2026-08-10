Non sono molte le squadre che possono vantare una bacheca dei trofei come quella del PSG. Il club più vincente di Francia, pur esistendo solo da poco più di mezzo secolo, ha conquistato decine di trofei importanti e ora fa parte della ristretta élite di club capaci di vincere due Coppe dei Campioni consecutive.

Se non sei mai stato prima all'iconico Parc des Princes di Parigi, o se semplicemente hai una gran voglia di tornarci, questa stagione potrebbe essere l'occasione perfetta per vivere le tue fantasie calcistiche. Lascia che GOAL ti dia tutte le informazioni essenziali sui biglietti del Paris Saint-Germain che devi conoscere, compresi i prezzi, dove puoi acquistarli e molto altro.

Prossime partite del Paris Saint-Germain al Parc des Princes

Data Partita Stadio Biglietti sab 22 ago 2026 PSG vs Stade Rennais Parc des Princes (casa) Biglietti dom 30 ago 2026 Lille vs PSG Stade Pierre-Mauroy, Villeneuve-d'Ascq Biglietti sab 5 set 2026 PSG vs AS Monaco Parc des Princes (casa) Biglietti sab 12 set 2026 Brest vs PSG Stade Francis-Le Blé, Brest Biglietti dom 20 set 2026 Marseille vs PSG (Le Classique) Stade Vélodrome, Marsiglia Biglietti sab 10 ott 2026 PSG vs Le Mans Parc des Princes (casa) Biglietti sab 17 ott 2026 Strasbourg vs PSG Stade de la Meinau, Strasburgo Biglietti dom 25 ott 2026 PSG vs Lyon Parc des Princes (casa) Biglietti sab 31 ott 2026 Le Havre vs PSG Stade Océane, Le Havre Biglietti sab 7 nov 2026 PSG vs Troyes Parc des Princes (casa) Biglietti sab 21 nov 2026 Nice vs PSG Allianz Riviera, Nizza Biglietti sab 28 nov 2026 PSG vs Lorient Parc des Princes (casa) Biglietti sab 5 dic 2026 Toulouse vs PSG Stadium de Toulouse, Tolosa Biglietti sab 12 dic 2026 PSG vs Paris FC (Derby de Paris) Parc des Princes (casa) Biglietti dom 3 gen 2027 Lens vs PSG Stade Bollaert-Delelis, Lens Biglietti sab 16 gen 2027 Angers vs PSG Stade Raymond Kopa, Angers Biglietti sab 23 gen 2027 PSG vs AJ Auxerre Parc des Princes (casa) Biglietti sab 30 gen 2027 Monaco vs PSG Stade Louis II, Monaco Biglietti dom 7 feb 2027 PSG vs Marseille (Le Classique) Parc des Princes (casa) Biglietti sab 13 feb 2027 Le Mans vs PSG Stade Marie-Marvingt, Le Mans Biglietti sab 20 feb 2027 PSG vs Brest Parc des Princes (casa) Biglietti dom 28 feb 2027 PSG vs Lens Parc des Princes (casa) Biglietti sab 6 mar 2027 Stade Rennais vs PSG Roazhon Park, Rennes Biglietti sab 13 mar 2027 AJ Auxerre vs PSG Stade Abbé Deschamps, Auxerre Biglietti sab 20 mar 2027 PSG vs Strasbourg Parc des Princes (casa) Biglietti sab 3 apr 2027 Paris FC vs PSG (Derby de Paris) Stade Jean-Bouin, Parigi Biglietti sab 10 apr 2027 PSG vs Le Havre Parc des Princes (casa) Biglietti sab 17 apr 2027 PSG vs Lille Parc des Princes (casa) Biglietti sab 24 apr 2027 Lorient vs PSG Stade du Moustoir, Lorient Biglietti sab 1 mag 2027 PSG vs Angers Parc des Princes (casa) Biglietti dom 9 mag 2027 Lyon vs PSG Groupama Stadium, Décines-Charpieu Biglietti dom 16 mag 2027 PSG vs Nice Parc des Princes (casa) Biglietti sab 22 mag 2027 Troyes vs PSG Stade de l'Aube, Troyes Biglietti sab 29 mag 2027 PSG vs Toulouse Parc des Princes (casa) Biglietti

Come acquistare i biglietti del Paris Saint-Germain 2026/27?

Per le partite del Paris Saint-Germain sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai tagliandi per le singole partite ai pacchetti hospitality. Per acquistare i biglietti, il metodo più affidabile è andare sul portale ufficiale del club.

Vale la pena controllare regolarmente il sito per informazioni sulla vendita dei biglietti, sulle date di messa in vendita e sulla disponibilità. I biglietti vengono spesso messi online alcune settimane prima di ogni partita e potrebbe essere necessario creare un account e fornire informazioni personali. Essere membro del club ti dà inoltre priorità quando cerchi di assicurarti posti per le partite al Parc des Princes.

Quando i biglietti per le partite del PSG sono indicati come 'Grand Public ', significa che sono in vendita libera e non avrai bisogno di un'iscrizione per acquistarli. Prima di quella fase, i tifosi del PSG con Red & Blue Membership hanno un breve periodo di priorità prima che i biglietti del Paris Saint-Germain vengano messi in vendita generale.

Essendo uno dei club più importanti di Francia e d'Europa, e vincitore di due Champions League consecutive in vista del 2026/27, la domanda per le partite del Paris Saint-Germain è comprensibilmente altissima, con biglietti che spesso si esauriscono attraverso i canali ufficiali con largo anticipo rispetto al giorno della gara. Se sono esauriti, o se cerchi di assicurarti posti prima dell'uscita ufficiale, oppure speri di trovare biglietti all'ultimo minuto, potresti prendere in considerazione rivenditori secondari come Ticombo, con opzioni a partire da appena 81 €.

Quanto costano i biglietti del Paris Saint-Germain 2026/27?

Per chi desidera acquistare i biglietti del Paris Saint-Germain al Parc des Princes partita per partita, i prezzi per gli adulti sono stati tipicamente compresi tra 40 € e 280 € se acquistati direttamente tramite il club, anche se i prezzi per la stagione 2026/27 dovrebbero essere confermati sul portale ufficiale del PSG, dato che possono cambiare di anno in anno, in particolare considerando il continuo successo europeo del club che fa aumentare la domanda.

Il prezzo varia a seconda dell'avversario e del posto in cui ti siedi nello stadio. I biglietti più economici del PSG si trovano in genere dietro la porta nel settore Virage Boulogne.

Tieni d'occhio il portale ufficiale del club per le informazioni più recenti su disponibilità e prezzi. I biglietti sui siti secondari di rivendita come Ticombo sono attualmente disponibili a partire da 81 €.

Come la maggior parte delle squadre di Ligue 1, il Paris Saint-Germain offre prezzi differenziati in base alle fasce d'età, comprese le categorie adulti, junior e senior, ma queste fasce variano da club a club.

Oltre a questi fattori, la posizione del posto all'interno dello stadio incide in modo significativo sul prezzo del biglietto, con le visuali premium che spesso comportano il costo più elevato. Ci sono poi, naturalmente, partite di cartello contro avversari di grande nome, come il 'Le Classique' (PSG vs Marseille, in programma il 20 settembre in trasferta e il 7 febbraio in casa in questa stagione), che rientrano nella fascia più alta, con prezzi che aumentano di conseguenza.

Storia del Parc des Princes

Il Parc des Princes è uno stadio di calcio interamente con posti a sedere a Parigi, in Francia, inaugurato nel 1972. Si trova nel sud-ovest della capitale francese, vicino allo Stade Jean-Bouin e allo Stade Roland Garros. Lo stadio è la casa del Paris Saint-Germain (PSG) dal 1974. Prima dell'apertura dello Stade de France nel 1998, il Parc des Princes era anche lo stadio di casa delle nazionali francesi di calcio e rugby a 15.

Nel corso degli anni il Parc des Princes ha ospitato numerose partite di calcio prestigiose, comprese diverse gare della Coppa del Mondo FIFA e del Campionato Europeo UEFA, oltre ad aver accolto tre finali di Coppa dei Campioni nel 1956, 1975 e 1981.

La capienza attuale è di poco inferiore ai 48.000 posti (le fonti variano tra circa 47.900 e 48.600 a seconda della configurazione). Va notato che il futuro dello stadio è una vicenda aperta e irrisolta in vista della stagione 2026/27: il PSG e la Città di Parigi hanno riaperto i negoziati per una possibile vendita e un grande ampliamento dell'impianto, con capienze obiettivo riportate che vanno da 60.000 fino a 70.000-75.000 posti. Al momento della stesura di questo articolo, non è stato finalizzato alcun accordo e la capienza del Parc des Princes per il 2026/27 resta invariata alle dimensioni attuali, ma i tifosi che stanno pianificando in anticipo dovrebbero seguire gli sviluppi su questo fronte, perché potrebbe influire sulla disponibilità dei biglietti e sui prezzi nelle prossime stagioni.