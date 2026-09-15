Come acquistare i biglietti del Paris Saint-Germain 2026/27: calendario della Ligue 1, prezzi dei biglietti e altro

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Non sono molte le squadre che possono vantare una bacheca come quella del PSG. Il club francese di maggior successo, pur essendo nato poco più di mezzo secolo fa, ha accumulato decine di trofei importanti e ora fa parte della ristretta élite di club che hanno vinto due Coppe dei Campioni consecutive.

Se non sei mai stato prima nell'iconico Parc des Princes di Parigi, o se semplicemente non vedi l'ora di tornarci, questa stagione potrebbe essere l'occasione perfetta per vivere le tue fantasie calcistiche. Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni essenziali sui biglietti del Paris Saint-Germain che devi conoscere, compresi i prezzi, dove acquistarli e molto altro.

Prossime partite del Paris Saint-Germain al Parc des Princes

Data Partita Stadio Biglietti dom, 20 set 2026 Marseille vs PSG (Le Classique) Stade Vélodrome, Marsiglia Biglietti sab, 10 ott 2026 PSG vs Le Mans Parc des Princes (casa) Biglietti sab, 17 ott 2026 Strasbourg vs PSG Stade de la Meinau, Strasburgo Biglietti dom, 25 ott 2026 PSG vs Lyon Parc des Princes (casa) Biglietti sab, 31 ott 2026 Le Havre vs PSG Stade Océane, Le Havre Biglietti sab, 7 nov 2026 PSG vs Troyes Parc des Princes (casa) Biglietti sab, 21 nov 2026 Nice vs PSG Allianz Riviera, Nizza Biglietti sab, 28 nov 2026 PSG vs Lorient Parc des Princes (casa) Biglietti sab, 5 dic 2026 Toulouse vs PSG Stadium de Toulouse, Tolosa Biglietti sab, 12 dic 2026 PSG vs Paris FC (Derby de Paris) Parc des Princes (casa) Biglietti dom, 3 gen 2027 Lens vs PSG Stade Bollaert-Delelis, Lens Biglietti sab, 16 gen 2027 Angers vs PSG Stade Raymond Kopa, Angers Biglietti sab, 23 gen 2027 PSG vs AJ Auxerre Parc des Princes (casa) Biglietti sab, 30 gen 2027 Monaco vs PSG Stade Louis II, Monaco Biglietti dom, 7 feb 2027 PSG vs Marseille (Le Classique) Parc des Princes (casa) Biglietti sab, 13 feb 2027 Le Mans vs PSG Stade Marie-Marvingt, Le Mans Biglietti sab, 20 feb 2027 PSG vs Brest Parc des Princes (casa) Biglietti dom, 28 feb 2027 PSG vs Lens Parc des Princes (casa) Biglietti sab, 6 mar 2027 Stade Rennais vs PSG Roazhon Park, Rennes Biglietti sab, 13 mar 2027 AJ Auxerre vs PSG Stade Abbé Deschamps, Auxerre Biglietti sab, 20 mar 2027 PSG vs Strasbourg Parc des Princes (casa) Biglietti sab, 3 apr 2027 Paris FC vs PSG (Derby de Paris) Stade Jean-Bouin, Parigi Biglietti sab, 10 apr 2027 PSG vs Le Havre Parc des Princes (casa) Biglietti sab, 17 apr 2027 PSG vs Lille Parc des Princes (casa) Biglietti sab, 24 apr 2027 Lorient vs PSG Stade du Moustoir, Lorient Biglietti sab, 1 mag 2027 PSG vs Angers Parc des Princes (casa) Biglietti dom, 9 mag 2027 Lyon vs PSG Groupama Stadium, Décines-Charpieu Biglietti dom, 16 mag 2027 PSG vs Nice Parc des Princes (casa) Biglietti sab, 22 mag 2027 Troyes vs PSG Stade de l'Aube, Troyes Biglietti sab, 29 mag 2027 PSG vs Toulouse Parc des Princes (casa) Biglietti

Come acquistare i biglietti del Paris Saint-Germain 2026/27?

Per le partite del Paris Saint-Germain sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai tagliandi per la singola gara ai pacchetti hospitality. Per acquistare i biglietti, il metodo più affidabile è visitare il portale ufficiale del PSG.

Vale la pena controllare regolarmente il sito per informazioni sulla vendita dei biglietti, sulle date di rilascio e sulla disponibilità. I biglietti vengono spesso messi online alcune settimane prima di ogni partita e potrebbe essere necessario creare un account e fornire dati personali. Essere membri del club dà inoltre priorità quando si cerca di assicurarsi un posto per le partite al Parc des Princes.

Quando i biglietti per le partite del PSG sono indicati come «Grand Public», significa che sono in vendita libera e non sarà necessaria un'iscrizione per acquistarli. Prima di quella fase, i tifosi del PSG con Red & Blue Membership hanno un breve periodo di priorità prima che i biglietti del Paris Saint-Germain vengano messi in vendita libera.

Quanto costano i biglietti del Paris Saint-Germain 2026/27?

Per chi desidera acquistare i biglietti del Paris Saint-Germain al Parc des Princes partita per partita, i prezzi per gli adulti in genere vanno da 40 € a 280 € se acquistati direttamente tramite il club, anche se i prezzi per la stagione 2026/27 dovranno essere confermati sul portale ufficiale del PSG, dato che possono cambiare di anno in anno, in particolare considerando il continuo successo europeo del club che fa aumentare la domanda.

Il prezzo varia a seconda dell'avversario e del posto occupato nello stadio. I biglietti più economici del PSG si trovano generalmente dietro la porta nel settore Virage Boulogne.

Tieni d'occhio il portale ufficiale del club per le informazioni più aggiornate su disponibilità e prezzi. I biglietti sui siti secondari di rivendita come Ticombo sono attualmente disponibili a partire da 81 €.

Come la maggior parte delle squadre di Ligue 1, il Paris Saint-Germain offre prezzi differenziati in base alle fasce d'età, comprese le categorie adulti, junior e senior, ma queste fasce variano da club a club.

Oltre a questi fattori, la posizione del posto all'interno dello stadio incide in modo significativo sul prezzo del biglietto, con le visuali premium che spesso hanno il costo più alto. Ci sono naturalmente anche sfide di cartello contro avversarie di grande nome, come «Le Classique» (PSG vs Marseille, in programma il 20 settembre in trasferta e il 7 febbraio in casa in questa stagione), che rientrano nella fascia più alta, con prezzi che aumentano di conseguenza.

Storia del Parc des Princes

Il Parc des Princes è uno stadio di calcio interamente con posti a sedere di Parigi, in Francia, inaugurato nel 1972. Si trova nella zona sud-occidentale della capitale francese, vicino allo Stade Jean-Bouin e allo Stade Roland Garros. Lo stadio è la casa del Paris Saint-Germain (PSG) dal 1974. Prima dell'apertura dello Stade de France nel 1998, il Parc des Princes era anche lo stadio di casa delle nazionali francesi di calcio e rugby a 15.

Nel corso degli anni il Parc des Princes ha ospitato numerose partite di calcio prestigiose, comprese diverse gare della Coppa del Mondo FIFA e del Campionato europeo UEFA, oltre a tre finali di Coppa dei Campioni nel 1956, 1975 e 1981.

L'attuale capienza è di poco inferiore ai 48.000 posti, con fonti che variano tra circa 47.900 e 48.600 a seconda della configurazione. Va notato che il futuro dello stadio resta una questione aperta e irrisolta in vista della stagione 2026/27: il PSG e la Città di Parigi hanno riaperto i negoziati su una potenziale vendita e un importante ampliamento dell'impianto, con capienze obiettivo riportate che vanno da 60.000 fino a 70.000-75.000 posti. Al momento della stesura di questo testo, non è stato finalizzato alcun accordo e la capienza del Parc des Princes per il 2026/27 resta invariata nelle dimensioni attuali, ma i tifosi che pianificano in anticipo dovrebbero seguire gli sviluppi su questo fronte, perché potrebbero influire sulla disponibilità dei biglietti e sui prezzi nelle prossime stagioni.