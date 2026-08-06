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Matheus Cunha of Manchester United celebrates scoring his team's third goal during the Premier League matchGetty Images
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Renuka Odedra

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Come acquistare i biglietti del Manchester United per il 2026-27: prezzi, premium e informazioni sugli abbonamenti

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Biglietti
Manchester United
Premier League

Guarda il Manchester United dal vivo in azione nella stagione di Premier League 2026/27

Il Manchester United si appresta ad affrontare la stagione 2026/27 sotto la guida di Michael Carrick, che nella scorsa annata ha riportato stabilità al club fino al terzo posto e al ritorno in Champions League. GOAL ha tutto ciò che ti serve per acquistare i biglietti per l'Old Trafford.

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Quali sono le partite del Manchester United per la stagione 2026/27 di Premier League?

La stagione 2026/27 del Manchester United inizierà in trasferta contro l'Hull City il 22 agosto.

Data e oraPartitaStadioCompetizioneBiglietti
sab 22 ago 2026, 12:30 BSTHull City vs Manchester UnitedMKM Stadium (trasferta)Premier LeagueBiglietti
sab 29 ago 2026, 15:00 BSTManchester United vs Ipswich TownOld Trafford (casa)Premier LeagueBiglietti
sab 5 set 2026, 15:00 BSTEverton vs Manchester UnitedHill Dickinson Stadium (trasferta)Premier LeagueBiglietti
sab 12 set 2026, 15:00 BSTManchester United vs Manchester CityOld Trafford (casa)Premier LeagueBiglietti
sab 19 set 2026, 15:00 BSTFulham vs Manchester UnitedCraven Cottage (trasferta)Premier LeagueBiglietti
sab 10 ott 2026, 15:00 BSTManchester United vs Tottenham HotspurOld Trafford (casa)Premier LeagueBiglietti
sab 17 ott 2026, 15:00 BSTLeeds United vs Manchester UnitedElland Road (trasferta)Premier LeagueBiglietti
sab 24 ott 2026, 15:00 BSTManchester United vs BournemouthOld Trafford (casa)Premier LeagueBiglietti
sab 31 ott 2026, 15:00 GMTChelsea vs Manchester UnitedStamford Bridge (trasferta)Premier LeagueBiglietti
sab 7 nov 2026, 15:00 GMTManchester United vs Aston VillaOld Trafford (casa)Premier LeagueBiglietti
sab 21 nov 2026, 15:00 GMTLiverpool vs Manchester UnitedAnfield (trasferta)Premier LeagueBiglietti
sab 28 nov 2026, 15:00 GMTManchester United vs BrentfordOld Trafford (casa)Premier LeagueBiglietti
mer 2 dic 2026, 20:00 GMTNewcastle United vs Manchester UnitedSt. James' Park (trasferta)Premier LeagueBiglietti
sab 5 dic 2026, 15:00 GMTManchester United vs Coventry CityOld Trafford (casa)Premier LeagueBiglietti
sab 12 dic 2026, 15:00 GMTCrystal Palace vs Manchester UnitedSelhurst Park (trasferta)Premier LeagueBiglietti
sab 19 dic 2026, 15:00 GMTArsenal vs Manchester UnitedEmirates Stadium (trasferta)Premier LeagueBiglietti
sab 26 dic 2026, 15:00 GMTManchester United vs Nottingham ForestOld Trafford (casa)Premier LeagueBiglietti
mer 30 dic 2026, 20:00 GMTManchester United vs SunderlandOld Trafford (casa)Premier LeagueBiglietti
sab 2 gen 2027, 15:00 GMTBrighton and Hove Albion vs Manchester UnitedAmerican Express Stadium (trasferta)Premier LeagueBiglietti
mer 6 gen 2027, 20:00 GMTManchester United vs Newcastle UnitedOld Trafford (casa)Premier LeagueBiglietti
sab 16 gen 2027, 15:00 GMTAston Villa vs Manchester UnitedVilla Park (trasferta)Premier LeagueBiglietti
sab 23 gen 2027, 15:00 GMTManchester United vs LiverpoolOld Trafford (casa)Premier LeagueBiglietti
sab 30 gen 2027, 15:00 GMTBrentford vs Manchester UnitedGtech Community Stadium (trasferta)Premier LeagueBiglietti
sab 6 feb 2027, 15:00 GMTManchester United vs ChelseaOld Trafford (casa)Premier LeagueBiglietti
mer 10 feb 2027, 20:00 GMTManchester United vs Brighton and Hove AlbionOld Trafford (casa)Premier LeagueBiglietti
sab 20 feb 2027, 15:00 GMTNottingham Forest vs Manchester UnitedThe City Ground (trasferta)Premier LeagueBiglietti
sab 27 feb 2027, 15:00 GMTManchester United vs ArsenalOld Trafford (casa)Premier LeagueBiglietti
mer 3 mar 2027, 20:00 GMTSunderland vs Manchester UnitedStadium of Light (trasferta)Premier LeagueBiglietti
sab 13 mar 2027, 15:00 GMTManchester United vs EvertonOld Trafford (casa)Premier LeagueBiglietti
sab 20 mar 2027, 15:00 GMTManchester City vs Manchester UnitedEtihad Stadium (trasferta)Premier LeagueBiglietti
sab 10 apr 2027, 15:00 BSTManchester United vs Hull CityOld Trafford (casa)Premier LeagueBiglietti
sab 17 apr 2027, 15:00 BSTIpswich Town vs Manchester UnitedPortman Road (trasferta)Premier LeagueBiglietti
sab 24 apr 2027, 15:00 BSTManchester United vs Crystal PalaceOld Trafford (casa)Premier LeagueBiglietti
sab 1 mag 2027, 15:00 BSTCoventry City vs Manchester UnitedCoventry Building Society Arena (trasferta)Premier LeagueBiglietti
sab 8 mag 2027, 15:00 BSTBournemouth vs Manchester UnitedVitality Stadium (trasferta)Premier LeagueBiglietti
sab 15 mag 2027, 15:00 BSTManchester United vs Leeds UnitedOld Trafford (casa)Premier LeagueBiglietti
dom 23 mag 2027, 15:00 BSTTottenham Hotspur vs Manchester UnitedTottenham Hotspur Stadium (trasferta)Premier LeagueBiglietti
dom 30 mag 2027, 16:00 BSTManchester United vs FulhamOld Trafford (casa)Premier LeagueBiglietti

Al momento della stesura, sono confermati soltanto gli orari dei calci d'inizio di agosto; tutti gli altri restano soggetti a variazioni per la scelta delle trasmissioni televisive. Il ritorno dello United in Champions League aggiungerà inoltre altre partite al calendario una volta confermato il sorteggio della fase campionato 2026/27, insieme ai consueti impegni di FA Cup e Carabao Cup quando si terranno i relativi sorteggi.

Come acquistare i biglietti del Manchester United per la Premier League?

Il Manchester United offre diverse opzioni di biglietteria per le partite di Premier League, dai singoli biglietti agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality. La maggior parte dei biglietti può essere acquistata direttamente tramite il portale ufficiale del club sul suo sito web.

Amichevoli dei club
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Leeds United crest
Leeds United
LEE

I principali modi per assicurarsi un biglietto per vedere giocare il Manchester United sono:

  • Biglietti ufficiali tramite il Manchester United: i biglietti per le partite di Premier League sono venduti direttamente attraverso il sito ufficiale del club. L'accesso dipende spesso dal livello di iscrizione: i membri Red, Silver o Gold ricevono in genere la priorità per la messa in vendita dei biglietti. Questo è il modo più sicuro e affidabile per acquistare. 
  • Sistema di ballottaggio per i biglietti: per le partite con maggiore richiesta, come quelle contro Liverpool, Arsenal o Manchester City, il Manchester United organizza un ballottaggio per i membri Red. Ci si iscrive al ballottaggio e, in caso di esito positivo, si possono acquistare i biglietti al prezzo nominale. Questo garantisce equità quando la domanda supera l'offerta. 
  • Ticket Exchange ufficiale: se non riesci ad acquistare i biglietti nella vendita iniziale, il Manchester United gestisce un Ticket Exchange ufficiale in cui gli abbonati possono mettere in vendita i posti che non possono utilizzare. Questi biglietti sono verificati dal club, garantendo così un acquisto sicuro al prezzo nominale. 
  • Biglietti secondari: piattaforme come StubHub offrono anche biglietti last minute, spesso a partire da circa £80, anche se i prezzi possono variare. Controlla i termini e le condizioni della piattaforma da cui stai acquistando.

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Quanto costano i biglietti del Manchester United per la Premier League?

Per i tifosi che vogliono assistere al Manchester United in Premier League all'Old Trafford, i prezzi dei biglietti possono variare notevolmente a seconda dell'avversario, della posizione del posto e della modalità di acquisto.

Il modo più semplice per acquistare un biglietto di Premier League è tramite il portale ufficiale del Manchester United. Tuttavia, questi sono solitamente riservati ai membri ufficiali del club e la disponibilità è molto limitata. Lo United utilizza inoltre un sistema di prezzi a fasce in base all'avversario, con le partite di categoria A che sono le più costose.

I prezzi tipici dei biglietti ufficiali per adulti tramite il ballottaggio per i membri o il Ticket Exchange ufficiale del club rientrano di solito in queste fasce:

  • Partite di categoria C (avversari con minore richiesta): £35 - £55 
  • Partite di categoria B (avversari di fascia intermedia): £45 - £75 
  • Partite di categoria A (avversari con alta richiesta, ad esempio Liverpool, Manchester City, Arsenal): £65 - £120+

I biglietti acquistati tramite il Ticket Exchange ufficiale del Manchester United, la piattaforma di rivendita verificata del club, vengono sempre venduti al prezzo nominale. Questo consente agli abbonati o ai membri che non possono assistere a una partita di rivendere in sicurezza i propri posti ad altri membri.

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Tutto quello che c'è da sapere sullo stadio Old Trafford

Il Manchester United gioca all'Old Trafford dal 1910, e resta lo stadio di club più grande d'Inghilterra, con una capienza attuale generalmente indicata tra circa 74.000 e 76.000 posti dopo l'ultima grande espansione del 2006. Conosciuto affettuosamente come il Theatre of Dreams, lo stadio ha ospitato una finale di Coppa dei Campioni, diverse semifinali di FA Cup e innumerevoli storiche notti europee sotto i suoi riflettori.

Oltre un secolo dopo la sua inaugurazione, però, l'Old Trafford sta entrando in una nuova era. Nel marzo 2025, il comproprietario Sir Jim Ratcliffe e il club hanno svelato i piani, realizzati dagli architetti Foster + Partners, per un nuovo stadio da 100.000 posti da costruire su terreni adiacenti al sito attuale, con un costo stimato di circa £2 miliardi. Ribattezzato New Trafford nei documenti informativi, l'impianto è progettato con una caratteristica copertura a baldacchino in stile ombrello destinata a raccogliere energia solare e acqua piovana, oltre a tre alti piloni che lo renderebbero visibile da diversi chilometri di distanza. Se dovesse andare avanti come previsto, diventerebbe lo stadio di calcio più grande del Regno Unito, superando Wembley, e il fulcro di un più ampio progetto di rigenerazione dell'area di Old Trafford.

Il progetto resta nella fase di pianificazione e consultazione, con il club che punta al completamento in tempo per la stagione 2030/31, anche se le dimensioni della costruzione fanno sì che la tempistica possa ancora cambiare. Fino a eventuali sviluppi, l'Old Trafford continuerà a funzionare normalmente per la stagione 2026/27 e rimarrà uno degli stadi più iconici e rumorosi del calcio mondiale nei giorni delle partite.

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