Il Manchester United si appresta ad affrontare la stagione 2026/27 sotto la guida di Michael Carrick, che nella scorsa annata ha riportato stabilità al club fino al terzo posto e al ritorno in Champions League. GOAL ha tutto ciò che ti serve per acquistare i biglietti per l'Old Trafford.

Quali sono le partite del Manchester United per la stagione 2026/27 di Premier League?

La stagione 2026/27 del Manchester United inizierà in trasferta contro l'Hull City il 22 agosto.

Data e ora Partita Stadio Competizione Biglietti sab 22 ago 2026, 12:30 BST Hull City vs Manchester United MKM Stadium (trasferta) Premier League Biglietti sab 29 ago 2026, 15:00 BST Manchester United vs Ipswich Town Old Trafford (casa) Premier League Biglietti sab 5 set 2026, 15:00 BST Everton vs Manchester United Hill Dickinson Stadium (trasferta) Premier League Biglietti sab 12 set 2026, 15:00 BST Manchester United vs Manchester City Old Trafford (casa) Premier League Biglietti sab 19 set 2026, 15:00 BST Fulham vs Manchester United Craven Cottage (trasferta) Premier League Biglietti sab 10 ott 2026, 15:00 BST Manchester United vs Tottenham Hotspur Old Trafford (casa) Premier League Biglietti sab 17 ott 2026, 15:00 BST Leeds United vs Manchester United Elland Road (trasferta) Premier League Biglietti sab 24 ott 2026, 15:00 BST Manchester United vs Bournemouth Old Trafford (casa) Premier League Biglietti sab 31 ott 2026, 15:00 GMT Chelsea vs Manchester United Stamford Bridge (trasferta) Premier League Biglietti sab 7 nov 2026, 15:00 GMT Manchester United vs Aston Villa Old Trafford (casa) Premier League Biglietti sab 21 nov 2026, 15:00 GMT Liverpool vs Manchester United Anfield (trasferta) Premier League Biglietti sab 28 nov 2026, 15:00 GMT Manchester United vs Brentford Old Trafford (casa) Premier League Biglietti mer 2 dic 2026, 20:00 GMT Newcastle United vs Manchester United St. James' Park (trasferta) Premier League Biglietti sab 5 dic 2026, 15:00 GMT Manchester United vs Coventry City Old Trafford (casa) Premier League Biglietti sab 12 dic 2026, 15:00 GMT Crystal Palace vs Manchester United Selhurst Park (trasferta) Premier League Biglietti sab 19 dic 2026, 15:00 GMT Arsenal vs Manchester United Emirates Stadium (trasferta) Premier League Biglietti sab 26 dic 2026, 15:00 GMT Manchester United vs Nottingham Forest Old Trafford (casa) Premier League Biglietti mer 30 dic 2026, 20:00 GMT Manchester United vs Sunderland Old Trafford (casa) Premier League Biglietti sab 2 gen 2027, 15:00 GMT Brighton and Hove Albion vs Manchester United American Express Stadium (trasferta) Premier League Biglietti mer 6 gen 2027, 20:00 GMT Manchester United vs Newcastle United Old Trafford (casa) Premier League Biglietti sab 16 gen 2027, 15:00 GMT Aston Villa vs Manchester United Villa Park (trasferta) Premier League Biglietti sab 23 gen 2027, 15:00 GMT Manchester United vs Liverpool Old Trafford (casa) Premier League Biglietti sab 30 gen 2027, 15:00 GMT Brentford vs Manchester United Gtech Community Stadium (trasferta) Premier League Biglietti sab 6 feb 2027, 15:00 GMT Manchester United vs Chelsea Old Trafford (casa) Premier League Biglietti mer 10 feb 2027, 20:00 GMT Manchester United vs Brighton and Hove Albion Old Trafford (casa) Premier League Biglietti sab 20 feb 2027, 15:00 GMT Nottingham Forest vs Manchester United The City Ground (trasferta) Premier League Biglietti sab 27 feb 2027, 15:00 GMT Manchester United vs Arsenal Old Trafford (casa) Premier League Biglietti mer 3 mar 2027, 20:00 GMT Sunderland vs Manchester United Stadium of Light (trasferta) Premier League Biglietti sab 13 mar 2027, 15:00 GMT Manchester United vs Everton Old Trafford (casa) Premier League Biglietti sab 20 mar 2027, 15:00 GMT Manchester City vs Manchester United Etihad Stadium (trasferta) Premier League Biglietti sab 10 apr 2027, 15:00 BST Manchester United vs Hull City Old Trafford (casa) Premier League Biglietti sab 17 apr 2027, 15:00 BST Ipswich Town vs Manchester United Portman Road (trasferta) Premier League Biglietti sab 24 apr 2027, 15:00 BST Manchester United vs Crystal Palace Old Trafford (casa) Premier League Biglietti sab 1 mag 2027, 15:00 BST Coventry City vs Manchester United Coventry Building Society Arena (trasferta) Premier League Biglietti sab 8 mag 2027, 15:00 BST Bournemouth vs Manchester United Vitality Stadium (trasferta) Premier League Biglietti sab 15 mag 2027, 15:00 BST Manchester United vs Leeds United Old Trafford (casa) Premier League Biglietti dom 23 mag 2027, 15:00 BST Tottenham Hotspur vs Manchester United Tottenham Hotspur Stadium (trasferta) Premier League Biglietti dom 30 mag 2027, 16:00 BST Manchester United vs Fulham Old Trafford (casa) Premier League Biglietti

Al momento della stesura, sono confermati soltanto gli orari dei calci d'inizio di agosto; tutti gli altri restano soggetti a variazioni per la scelta delle trasmissioni televisive. Il ritorno dello United in Champions League aggiungerà inoltre altre partite al calendario una volta confermato il sorteggio della fase campionato 2026/27, insieme ai consueti impegni di FA Cup e Carabao Cup quando si terranno i relativi sorteggi.

Come acquistare i biglietti del Manchester United per la Premier League?

Il Manchester United offre diverse opzioni di biglietteria per le partite di Premier League, dai singoli biglietti agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality. La maggior parte dei biglietti può essere acquistata direttamente tramite il portale ufficiale del club sul suo sito web.

I principali modi per assicurarsi un biglietto per vedere giocare il Manchester United sono:

Biglietti ufficiali tramite il Manchester United: i biglietti per le partite di Premier League sono venduti direttamente attraverso il sito ufficiale del club. L'accesso dipende spesso dal livello di iscrizione: i membri Red, Silver o Gold ricevono in genere la priorità per la messa in vendita dei biglietti. Questo è il modo più sicuro e affidabile per acquistare.

Sistema di ballottaggio per i biglietti: per le partite con maggiore richiesta, come quelle contro Liverpool, Arsenal o Manchester City, il Manchester United organizza un ballottaggio per i membri Red. Ci si iscrive al ballottaggio e, in caso di esito positivo, si possono acquistare i biglietti al prezzo nominale. Questo garantisce equità quando la domanda supera l'offerta.

Ticket Exchange ufficiale: se non riesci ad acquistare i biglietti nella vendita iniziale, il Manchester United gestisce un Ticket Exchange ufficiale in cui gli abbonati possono mettere in vendita i posti che non possono utilizzare. Questi biglietti sono verificati dal club, garantendo così un acquisto sicuro al prezzo nominale.

Biglietti secondari: piattaforme come StubHub offrono anche biglietti last minute, spesso a partire da circa £80, anche se i prezzi possono variare. Controlla i termini e le condizioni della piattaforma da cui stai acquistando.

Quanto costano i biglietti del Manchester United per la Premier League?

Per i tifosi che vogliono assistere al Manchester United in Premier League all'Old Trafford, i prezzi dei biglietti possono variare notevolmente a seconda dell'avversario, della posizione del posto e della modalità di acquisto.

Il modo più semplice per acquistare un biglietto di Premier League è tramite il portale ufficiale del Manchester United. Tuttavia, questi sono solitamente riservati ai membri ufficiali del club e la disponibilità è molto limitata. Lo United utilizza inoltre un sistema di prezzi a fasce in base all'avversario, con le partite di categoria A che sono le più costose.

I prezzi tipici dei biglietti ufficiali per adulti tramite il ballottaggio per i membri o il Ticket Exchange ufficiale del club rientrano di solito in queste fasce:

Partite di categoria C (avversari con minore richiesta): £35 - £55

£35 - £55 Partite di categoria B (avversari di fascia intermedia): £45 - £75

£45 - £75 Partite di categoria A (avversari con alta richiesta, ad esempio Liverpool, Manchester City, Arsenal): £65 - £120+

I biglietti acquistati tramite il Ticket Exchange ufficiale del Manchester United, la piattaforma di rivendita verificata del club, vengono sempre venduti al prezzo nominale. Questo consente agli abbonati o ai membri che non possono assistere a una partita di rivendere in sicurezza i propri posti ad altri membri.

Tutto quello che c'è da sapere sullo stadio Old Trafford

Il Manchester United gioca all'Old Trafford dal 1910, e resta lo stadio di club più grande d'Inghilterra, con una capienza attuale generalmente indicata tra circa 74.000 e 76.000 posti dopo l'ultima grande espansione del 2006. Conosciuto affettuosamente come il Theatre of Dreams, lo stadio ha ospitato una finale di Coppa dei Campioni, diverse semifinali di FA Cup e innumerevoli storiche notti europee sotto i suoi riflettori.

Oltre un secolo dopo la sua inaugurazione, però, l'Old Trafford sta entrando in una nuova era. Nel marzo 2025, il comproprietario Sir Jim Ratcliffe e il club hanno svelato i piani, realizzati dagli architetti Foster + Partners, per un nuovo stadio da 100.000 posti da costruire su terreni adiacenti al sito attuale, con un costo stimato di circa £2 miliardi. Ribattezzato New Trafford nei documenti informativi, l'impianto è progettato con una caratteristica copertura a baldacchino in stile ombrello destinata a raccogliere energia solare e acqua piovana, oltre a tre alti piloni che lo renderebbero visibile da diversi chilometri di distanza. Se dovesse andare avanti come previsto, diventerebbe lo stadio di calcio più grande del Regno Unito, superando Wembley, e il fulcro di un più ampio progetto di rigenerazione dell'area di Old Trafford.

Il progetto resta nella fase di pianificazione e consultazione, con il club che punta al completamento in tempo per la stagione 2030/31, anche se le dimensioni della costruzione fanno sì che la tempistica possa ancora cambiare. Fino a eventuali sviluppi, l'Old Trafford continuerà a funzionare normalmente per la stagione 2026/27 e rimarrà uno degli stadi più iconici e rumorosi del calcio mondiale nei giorni delle partite.