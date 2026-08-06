Il Manchester United si appresta ad affrontare la stagione 2026/27 sotto la guida di Michael Carrick, che nella scorsa annata ha riportato stabilità al club fino al terzo posto e al ritorno in Champions League. GOAL ha tutto ciò che ti serve per acquistare i biglietti per l'Old Trafford.
Quali sono le partite del Manchester United per la stagione 2026/27 di Premier League?
La stagione 2026/27 del Manchester United inizierà in trasferta contro l'Hull City il 22 agosto.
|Data e ora
|Partita
|Stadio
|Competizione
|Biglietti
|sab 22 ago 2026, 12:30 BST
|Hull City vs Manchester United
|MKM Stadium (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|sab 29 ago 2026, 15:00 BST
|Manchester United vs Ipswich Town
|Old Trafford (casa)
|Premier League
|Biglietti
|sab 5 set 2026, 15:00 BST
|Everton vs Manchester United
|Hill Dickinson Stadium (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|sab 12 set 2026, 15:00 BST
|Manchester United vs Manchester City
|Old Trafford (casa)
|Premier League
|Biglietti
|sab 19 set 2026, 15:00 BST
|Fulham vs Manchester United
|Craven Cottage (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|sab 10 ott 2026, 15:00 BST
|Manchester United vs Tottenham Hotspur
|Old Trafford (casa)
|Premier League
|Biglietti
|sab 17 ott 2026, 15:00 BST
|Leeds United vs Manchester United
|Elland Road (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|sab 24 ott 2026, 15:00 BST
|Manchester United vs Bournemouth
|Old Trafford (casa)
|Premier League
|Biglietti
|sab 31 ott 2026, 15:00 GMT
|Chelsea vs Manchester United
|Stamford Bridge (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|sab 7 nov 2026, 15:00 GMT
|Manchester United vs Aston Villa
|Old Trafford (casa)
|Premier League
|Biglietti
|sab 21 nov 2026, 15:00 GMT
|Liverpool vs Manchester United
|Anfield (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|sab 28 nov 2026, 15:00 GMT
|Manchester United vs Brentford
|Old Trafford (casa)
|Premier League
|Biglietti
|mer 2 dic 2026, 20:00 GMT
|Newcastle United vs Manchester United
|St. James' Park (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|sab 5 dic 2026, 15:00 GMT
|Manchester United vs Coventry City
|Old Trafford (casa)
|Premier League
|Biglietti
|sab 12 dic 2026, 15:00 GMT
|Crystal Palace vs Manchester United
|Selhurst Park (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|sab 19 dic 2026, 15:00 GMT
|Arsenal vs Manchester United
|Emirates Stadium (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|sab 26 dic 2026, 15:00 GMT
|Manchester United vs Nottingham Forest
|Old Trafford (casa)
|Premier League
|Biglietti
|mer 30 dic 2026, 20:00 GMT
|Manchester United vs Sunderland
|Old Trafford (casa)
|Premier League
|Biglietti
|sab 2 gen 2027, 15:00 GMT
|Brighton and Hove Albion vs Manchester United
|American Express Stadium (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|mer 6 gen 2027, 20:00 GMT
|Manchester United vs Newcastle United
|Old Trafford (casa)
|Premier League
|Biglietti
|sab 16 gen 2027, 15:00 GMT
|Aston Villa vs Manchester United
|Villa Park (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|sab 23 gen 2027, 15:00 GMT
|Manchester United vs Liverpool
|Old Trafford (casa)
|Premier League
|Biglietti
|sab 30 gen 2027, 15:00 GMT
|Brentford vs Manchester United
|Gtech Community Stadium (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|sab 6 feb 2027, 15:00 GMT
|Manchester United vs Chelsea
|Old Trafford (casa)
|Premier League
|Biglietti
|mer 10 feb 2027, 20:00 GMT
|Manchester United vs Brighton and Hove Albion
|Old Trafford (casa)
|Premier League
|Biglietti
|sab 20 feb 2027, 15:00 GMT
|Nottingham Forest vs Manchester United
|The City Ground (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|sab 27 feb 2027, 15:00 GMT
|Manchester United vs Arsenal
|Old Trafford (casa)
|Premier League
|Biglietti
|mer 3 mar 2027, 20:00 GMT
|Sunderland vs Manchester United
|Stadium of Light (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|sab 13 mar 2027, 15:00 GMT
|Manchester United vs Everton
|Old Trafford (casa)
|Premier League
|Biglietti
|sab 20 mar 2027, 15:00 GMT
|Manchester City vs Manchester United
|Etihad Stadium (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|sab 10 apr 2027, 15:00 BST
|Manchester United vs Hull City
|Old Trafford (casa)
|Premier League
|Biglietti
|sab 17 apr 2027, 15:00 BST
|Ipswich Town vs Manchester United
|Portman Road (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|sab 24 apr 2027, 15:00 BST
|Manchester United vs Crystal Palace
|Old Trafford (casa)
|Premier League
|Biglietti
|sab 1 mag 2027, 15:00 BST
|Coventry City vs Manchester United
|Coventry Building Society Arena (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|sab 8 mag 2027, 15:00 BST
|Bournemouth vs Manchester United
|Vitality Stadium (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|sab 15 mag 2027, 15:00 BST
|Manchester United vs Leeds United
|Old Trafford (casa)
|Premier League
|Biglietti
|dom 23 mag 2027, 15:00 BST
|Tottenham Hotspur vs Manchester United
|Tottenham Hotspur Stadium (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|dom 30 mag 2027, 16:00 BST
|Manchester United vs Fulham
|Old Trafford (casa)
|Premier League
|Biglietti
Al momento della stesura, sono confermati soltanto gli orari dei calci d'inizio di agosto; tutti gli altri restano soggetti a variazioni per la scelta delle trasmissioni televisive. Il ritorno dello United in Champions League aggiungerà inoltre altre partite al calendario una volta confermato il sorteggio della fase campionato 2026/27, insieme ai consueti impegni di FA Cup e Carabao Cup quando si terranno i relativi sorteggi.
Come acquistare i biglietti del Manchester United per la Premier League?
Il Manchester United offre diverse opzioni di biglietteria per le partite di Premier League, dai singoli biglietti agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality. La maggior parte dei biglietti può essere acquistata direttamente tramite il portale ufficiale del club sul suo sito web.
I principali modi per assicurarsi un biglietto per vedere giocare il Manchester United sono:
- Biglietti ufficiali tramite il Manchester United: i biglietti per le partite di Premier League sono venduti direttamente attraverso il sito ufficiale del club. L'accesso dipende spesso dal livello di iscrizione: i membri Red, Silver o Gold ricevono in genere la priorità per la messa in vendita dei biglietti. Questo è il modo più sicuro e affidabile per acquistare.
- Sistema di ballottaggio per i biglietti: per le partite con maggiore richiesta, come quelle contro Liverpool, Arsenal o Manchester City, il Manchester United organizza un ballottaggio per i membri Red. Ci si iscrive al ballottaggio e, in caso di esito positivo, si possono acquistare i biglietti al prezzo nominale. Questo garantisce equità quando la domanda supera l'offerta.
- Ticket Exchange ufficiale: se non riesci ad acquistare i biglietti nella vendita iniziale, il Manchester United gestisce un Ticket Exchange ufficiale in cui gli abbonati possono mettere in vendita i posti che non possono utilizzare. Questi biglietti sono verificati dal club, garantendo così un acquisto sicuro al prezzo nominale.
- Biglietti secondari: piattaforme come StubHub offrono anche biglietti last minute, spesso a partire da circa £80, anche se i prezzi possono variare. Controlla i termini e le condizioni della piattaforma da cui stai acquistando.
Quanto costano i biglietti del Manchester United per la Premier League?
Per i tifosi che vogliono assistere al Manchester United in Premier League all'Old Trafford, i prezzi dei biglietti possono variare notevolmente a seconda dell'avversario, della posizione del posto e della modalità di acquisto.
Il modo più semplice per acquistare un biglietto di Premier League è tramite il portale ufficiale del Manchester United. Tuttavia, questi sono solitamente riservati ai membri ufficiali del club e la disponibilità è molto limitata. Lo United utilizza inoltre un sistema di prezzi a fasce in base all'avversario, con le partite di categoria A che sono le più costose.
I prezzi tipici dei biglietti ufficiali per adulti tramite il ballottaggio per i membri o il Ticket Exchange ufficiale del club rientrano di solito in queste fasce:
- Partite di categoria C (avversari con minore richiesta): £35 - £55
- Partite di categoria B (avversari di fascia intermedia): £45 - £75
- Partite di categoria A (avversari con alta richiesta, ad esempio Liverpool, Manchester City, Arsenal): £65 - £120+
I biglietti acquistati tramite il Ticket Exchange ufficiale del Manchester United, la piattaforma di rivendita verificata del club, vengono sempre venduti al prezzo nominale. Questo consente agli abbonati o ai membri che non possono assistere a una partita di rivendere in sicurezza i propri posti ad altri membri.
Tutto quello che c'è da sapere sullo stadio Old Trafford
Il Manchester United gioca all'Old Trafford dal 1910, e resta lo stadio di club più grande d'Inghilterra, con una capienza attuale generalmente indicata tra circa 74.000 e 76.000 posti dopo l'ultima grande espansione del 2006. Conosciuto affettuosamente come il Theatre of Dreams, lo stadio ha ospitato una finale di Coppa dei Campioni, diverse semifinali di FA Cup e innumerevoli storiche notti europee sotto i suoi riflettori.
Oltre un secolo dopo la sua inaugurazione, però, l'Old Trafford sta entrando in una nuova era. Nel marzo 2025, il comproprietario Sir Jim Ratcliffe e il club hanno svelato i piani, realizzati dagli architetti Foster + Partners, per un nuovo stadio da 100.000 posti da costruire su terreni adiacenti al sito attuale, con un costo stimato di circa £2 miliardi. Ribattezzato New Trafford nei documenti informativi, l'impianto è progettato con una caratteristica copertura a baldacchino in stile ombrello destinata a raccogliere energia solare e acqua piovana, oltre a tre alti piloni che lo renderebbero visibile da diversi chilometri di distanza. Se dovesse andare avanti come previsto, diventerebbe lo stadio di calcio più grande del Regno Unito, superando Wembley, e il fulcro di un più ampio progetto di rigenerazione dell'area di Old Trafford.
Il progetto resta nella fase di pianificazione e consultazione, con il club che punta al completamento in tempo per la stagione 2030/31, anche se le dimensioni della costruzione fanno sì che la tempistica possa ancora cambiare. Fino a eventuali sviluppi, l'Old Trafford continuerà a funzionare normalmente per la stagione 2026/27 e rimarrà uno degli stadi più iconici e rumorosi del calcio mondiale nei giorni delle partite.