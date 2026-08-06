Il Manchester United si presenta alla stagione 2026/27 con Michael Carrick in panchina, dopo che la scorsa annata ha riportato stabilità al club fino al terzo posto e al ritorno in Champions League. GOAL ha tutto quello che ti serve per procurarti i biglietti per Old Trafford.

Quali sono le partite del Manchester United per la stagione di Premier League 2026/27?

La stagione 2026/27 del Manchester United si apre in trasferta contro l'Hull City il 22 agosto.

Data e ora Partita Stadio Competizione Biglietti sab 22 ago 2026, 12:30 BST Hull City vs Manchester United MKM Stadium (trasferta) Premier League Biglietti sab 29 ago 2026, 15:00 BST Manchester United vs Ipswich Town Old Trafford (casa) Premier League Biglietti sab 5 set 2026, 15:00 BST Everton vs Manchester United Hill Dickinson Stadium (trasferta) Premier League Biglietti sab 12 set 2026, 15:00 BST Manchester United vs Manchester City Old Trafford (casa) Premier League Biglietti sab 19 set 2026, 15:00 BST Fulham vs Manchester United Craven Cottage (trasferta) Premier League Biglietti sab 10 ott 2026, 15:00 BST Manchester United vs Tottenham Hotspur Old Trafford (casa) Premier League Biglietti sab 17 ott 2026, 15:00 BST Leeds United vs Manchester United Elland Road (trasferta) Premier League Biglietti sab 24 ott 2026, 15:00 BST Manchester United vs Bournemouth Old Trafford (casa) Premier League Biglietti sab 31 ott 2026, 15:00 GMT Chelsea vs Manchester United Stamford Bridge (trasferta) Premier League Biglietti sab 7 nov 2026, 15:00 GMT Manchester United vs Aston Villa Old Trafford (casa) Premier League Biglietti sab 21 nov 2026, 15:00 GMT Liverpool vs Manchester United Anfield (trasferta) Premier League Biglietti sab 28 nov 2026, 15:00 GMT Manchester United vs Brentford Old Trafford (casa) Premier League Biglietti mer 2 dic 2026, 20:00 GMT Newcastle United vs Manchester United St. James' Park (trasferta) Premier League Biglietti sab 5 dic 2026, 15:00 GMT Manchester United vs Coventry City Old Trafford (casa) Premier League Biglietti sab 12 dic 2026, 15:00 GMT Crystal Palace vs Manchester United Selhurst Park (trasferta) Premier League Biglietti sab 19 dic 2026, 15:00 GMT Arsenal vs Manchester United Emirates Stadium (trasferta) Premier League Biglietti sab 26 dic 2026, 15:00 GMT Manchester United vs Nottingham Forest Old Trafford (casa) Premier League Biglietti mer 30 dic 2026, 20:00 GMT Manchester United vs Sunderland Old Trafford (casa) Premier League Biglietti sab 2 gen 2027, 15:00 GMT Brighton and Hove Albion vs Manchester United American Express Stadium (trasferta) Premier League Biglietti mer 6 gen 2027, 20:00 GMT Manchester United vs Newcastle United Old Trafford (casa) Premier League Biglietti sab 16 gen 2027, 15:00 GMT Aston Villa vs Manchester United Villa Park (trasferta) Premier League Biglietti sab 23 gen 2027, 15:00 GMT Manchester United vs Liverpool Old Trafford (casa) Premier League Biglietti sab 30 gen 2027, 15:00 GMT Brentford vs Manchester United Gtech Community Stadium (trasferta) Premier League Biglietti sab 6 feb 2027, 15:00 GMT Manchester United vs Chelsea Old Trafford (casa) Premier League Biglietti mer 10 feb 2027, 20:00 GMT Manchester United vs Brighton and Hove Albion Old Trafford (casa) Premier League Biglietti sab 20 feb 2027, 15:00 GMT Nottingham Forest vs Manchester United The City Ground (trasferta) Premier League Biglietti sab 27 feb 2027, 15:00 GMT Manchester United vs Arsenal Old Trafford (casa) Premier League Biglietti mer 3 mar 2027, 20:00 GMT Sunderland vs Manchester United Stadium of Light (trasferta) Premier League Biglietti sab 13 mar 2027, 15:00 GMT Manchester United vs Everton Old Trafford (casa) Premier League Biglietti sab 20 mar 2027, 15:00 GMT Manchester City vs Manchester United Etihad Stadium (trasferta) Premier League Biglietti sab 10 apr 2027, 15:00 BST Manchester United vs Hull City Old Trafford (casa) Premier League Biglietti sab 17 apr 2027, 15:00 BST Ipswich Town vs Manchester United Portman Road (trasferta) Premier League Biglietti sab 24 apr 2027, 15:00 BST Manchester United vs Crystal Palace Old Trafford (casa) Premier League Biglietti sab 1 mag 2027, 15:00 BST Coventry City vs Manchester United Coventry Building Society Arena (trasferta) Premier League Biglietti sab 8 mag 2027, 15:00 BST Bournemouth vs Manchester United Vitality Stadium (trasferta) Premier League Biglietti sab 15 mag 2027, 15:00 BST Manchester United vs Leeds United Old Trafford (casa) Premier League Biglietti dom 23 mag 2027, 15:00 BST Tottenham Hotspur vs Manchester United Tottenham Hotspur Stadium (trasferta) Premier League Biglietti dom 30 mag 2027, 16:00 BST Manchester United vs Fulham Old Trafford (casa) Premier League Biglietti

Al momento della pubblicazione sono confermati soltanto gli orari dei calci d'inizio di agosto; tutti gli altri restano soggetti a variazioni per la selezione delle dirette TV. Il ritorno dello United in Champions League aggiungerà inoltre altre partite al calendario una volta confermato il sorteggio della fase campionato 2026/27, insieme ai consueti impegni di FA Cup e Carabao Cup quando verranno effettuati quei sorteggi.

Come acquistare i biglietti del Manchester United per la Premier League?

Il Manchester United offre diverse opzioni di biglietteria per le partite di Premier League, dai tagliandi per le singole gare agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality. La maggior parte dei biglietti può essere acquistata direttamente tramite il portale ufficiale del club sul suo sito web.

I modi principali per assicurarsi un biglietto per vedere giocare il Manchester United sono:

Biglietti ufficiali tramite il Manchester United: i biglietti per le partite di Premier League sono venduti direttamente attraverso il sito ufficiale del club. L'accesso dipende spesso dal livello di membership; i membri Red, Silver o Gold ricevono in genere la priorità nella messa in vendita dei biglietti. È il modo più sicuro e affidabile per acquistare. Sistema di ballot per i biglietti: per le partite con maggiore richiesta, come quelle contro Liverpool, Arsenal o Manchester City, il Manchester United organizza un ballot per i membri Red. Ci si iscrive al ballot e, in caso di esito positivo, si possono acquistare i biglietti al prezzo nominale. Questo garantisce equità quando la domanda supera l'offerta. Ticket Exchange ufficiale: se non riesci ad acquistare nella vendita iniziale, il Manchester United gestisce un Ticket Exchange ufficiale dove gli abbonati possono mettere in vendita i posti che non possono utilizzare. Questi biglietti sono verificati dal club, garantendo così un acquisto sicuro al prezzo nominale. Biglietti secondari: piattaforme come StubHub offrono anche biglietti last minute, spesso a partire da circa £80, anche se i prezzi possono variare.

Quanto costano i biglietti del Manchester United per la Premier League?

Per i tifosi che vogliono vedere il Manchester United in azione in Premier League a Old Trafford, i prezzi dei biglietti possono variare notevolmente in base all'avversaria, al settore e a come viene acquistato il tagliando.

Il modo più semplice per acquistare un biglietto di Premier League è attraverso il portale ufficiale del Manchester United. Tuttavia, questi sono di solito riservati ai membri ufficiali del club e la disponibilità è molto limitata. Lo United utilizza anche un sistema di prezzi a fasce basato sull'avversaria, con le partite di categoria A che sono le più costose.

I prezzi tipici dei biglietti ufficiali per adulti tramite il ballot per i membri o il Ticket Exchange ufficiale del club rientrano solitamente in queste fasce:

Partite di categoria C (avversarie meno richieste): £35 - £55 Partite di categoria B (avversarie di fascia intermedia): £45 - £75 Partite di categoria A (avversarie ad alta richiesta, ad esempio Liverpool, Manchester City, Arsenal): £65 - £120+

I biglietti acquistati tramite il Ticket Exchange ufficiale del Manchester United, la piattaforma di rivendita verificata del club, sono sempre venduti al prezzo nominale. Questo permette ad abbonati o membri che non possono assistere a una partita di rivendere in sicurezza il proprio posto ad altri membri.

Se non riesci ad acquistare nella vendita ufficiale, anche piattaforme secondarie come StubHub rappresentano un'opzione. I prezzi lì fluttuano in base alla domanda e possono salire sensibilmente in avvicinamento alle grandi partite, con biglietti che spesso partono da circa £70-80.

Tutto quello che c'è da sapere sullo stadio Old Trafford

Il Manchester United gioca a Old Trafford dal 1910 e resta il più grande stadio di club in Inghilterra, con una capienza attuale generalmente indicata tra circa 74.000 e 76.000 posti dopo l'ultima grande espansione del 2006. Conosciuto affettuosamente come il Theatre of Dreams, lo stadio ha ospitato una finale di Coppa dei Campioni, diverse semifinali di FA Cup e innumerevoli storiche notti europee sotto i suoi riflettori.

A oltre un secolo dalla sua inaugurazione, però, Old Trafford sta entrando in una nuova era. Nel marzo 2025, il comproprietario Sir Jim Ratcliffe e il club hanno presentato piani, progettati dagli architetti Foster + Partners, per un nuovo stadio da 100.000 posti da costruire su terreni adiacenti al sito attuale, con un costo stimato di circa £2 miliardi. Chiamato New Trafford nei documenti informativi, l'impianto è progettato con una caratteristica copertura a baldacchino in stile ombrello pensata per raccogliere energia solare e acqua piovana, e tre alti piloni che lo renderebbero visibile da diversi chilometri di distanza. Se dovesse andare avanti come previsto, diventerebbe il più grande stadio di calcio del Regno Unito, superando Wembley, e il fulcro di un più ampio progetto di rigenerazione dell'area di Old Trafford.

Il progetto resta nella fase di pianificazione e consultazione, con il club che punta al completamento in tempo per la stagione 2030/31, anche se le dimensioni della costruzione significano che la tempistica potrebbe ancora cambiare. Fino a quando non avverrà un eventuale trasferimento, Old Trafford continuerà a funzionare normalmente per la stagione 2026/27 e resterà uno degli stadi più iconici e rumorosi del calcio mondiale nei giorni di partita.