Il Manchester City entra in una nuova era con Enzo Maresca, che sostituisce Pep Guardiola dopo la fine del suo decennio alla guida del club, concluso con il secondo posto alle spalle dell'Arsenal, attenuato da una doppietta FA Cup-EFL Cup. GOAL ha tutto quello che ti serve per acquistare i biglietti per l'Etihad Stadium.
Il calendario completo del Manchester City in Premier League 2026/27
|Data e ora
|Partita
|Stadio
|Competizione
|Biglietti
|dom 23 ago 2026, 14:00
|Manchester City vs Bournemouth
|Etihad Stadium (casa)
|Premier League
|Biglietti
|sab 29 ago 2026, 15:00
|Crystal Palace vs Manchester City
|Selhurst Park (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|sab 5 set 2026, 15:00
|Manchester City vs Coventry City
|Etihad Stadium (casa)
|Premier League
|Biglietti
|sab 12 set 2026, 15:00
|Manchester United vs Manchester City
|Old Trafford (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|sab 19 set 2026, 15:00
|Manchester City vs Sunderland
|Etihad Stadium (casa)
|Premier League
|Biglietti
|sab 10 ott 2026, 15:00
|Liverpool vs Manchester City
|Anfield (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|sab 17 ott 2026, 15:00
|Manchester City vs Ipswich Town
|Etihad Stadium (casa)
|Premier League
|Biglietti
|sab 24 ott 2026, 15:00
|Aston Villa vs Manchester City
|Villa Park (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|sab 31 ott 2026, 15:00
|Manchester City vs Brighton and Hove Albion
|Etihad Stadium (casa)
|Premier League
|Biglietti
|sab 7 nov 2026, 15:00
|Nottingham Forest vs Manchester City
|The City Ground (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|sab 21 nov 2026, 15:00
|Manchester City vs Fulham
|Etihad Stadium (casa)
|Premier League
|Biglietti
|sab 28 nov 2026, 15:00
|Arsenal vs Manchester City
|Emirates Stadium (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|mer 2 dic 2026, 20:00
|Manchester City vs Leeds United
|Etihad Stadium (casa)
|Premier League
|Biglietti
|sab 5 dic 2026, 15:00
|Brentford vs Manchester City
|Gtech Community Stadium (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|sab 12 dic 2026, 15:00
|Manchester City vs Chelsea
|Etihad Stadium (casa)
|Premier League
|Biglietti
|sab 19 dic 2026, 15:00
|Manchester City vs Hull City
|Etihad Stadium (casa)
|Premier League
|Biglietti
|sab 26 dic 2026, 15:00
|Newcastle United vs Manchester City
|St. James' Park (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|mer 30 dic 2026, 20:00
|Everton vs Manchester City
|Hill Dickinson Stadium (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|sab 2 gen 2027, 15:00
|Manchester City vs Tottenham Hotspur
|Etihad Stadium (casa)
|Premier League
|Biglietti
|mer 6 gen 2027, 20:00
|Leeds United vs Manchester City
|Elland Road (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|sab 16 gen 2027, 15:00
|Manchester City vs Nottingham Forest
|Etihad Stadium (casa)
|Premier League
|Biglietti
|sab 23 gen 2027, 15:00
|Brighton and Hove Albion vs Manchester City
|American Express Stadium (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|sab 30 gen 2027, 15:00
|Manchester City vs Arsenal
|Etihad Stadium (casa)
|Premier League
|Biglietti
|sab 6 feb 2027, 15:00
|Fulham vs Manchester City
|Craven Cottage (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|mer 10 feb 2027, 20:00
|Tottenham Hotspur vs Manchester City
|Tottenham Hotspur Stadium (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|sab 20 feb 2027, 15:00
|Manchester City vs Newcastle United
|Etihad Stadium (casa)
|Premier League
|Biglietti
|sab 27 feb 2027, 15:00
|Hull City vs Manchester City
|MKM Stadium (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|mer 3 mar 2027, 20:00
|Manchester City vs Everton
|Etihad Stadium (casa)
|Premier League
|Biglietti
|sab 13 mar 2027, 15:00
|Coventry City vs Manchester City
|Coventry Building Society Arena (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|sab 20 mar 2027, 15:00
|Manchester City vs Manchester United
|Etihad Stadium (casa)
|Premier League
|Biglietti
|sab 10 apr 2027, 15:00
|Bournemouth vs Manchester City
|Vitality Stadium (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|sab 17 apr 2027, 15:00
|Manchester City vs Crystal Palace
|Etihad Stadium (casa)
|Premier League
|Biglietti
|sab 24 apr 2027, 15:00
|Chelsea vs Manchester City
|Stamford Bridge (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|sab 1 mag 2027, 15:00
|Manchester City vs Brentford
|Etihad Stadium (casa)
|Premier League
|Biglietti
|sab 8 mag 2027, 15:00
|Manchester City vs Liverpool
|Etihad Stadium (casa)
|Premier League
|Biglietti
|sab 15 mag 2027, 15:00
|Ipswich Town vs Manchester City
|Portman Road (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|dom 23 mag 2027, 15:00
|Manchester City vs Aston Villa
|Etihad Stadium (casa)
|Premier League
|Biglietti
|dom 30 mag 2027, 16:00
|Sunderland vs Manchester City
|Stadium of Light (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
Come acquistare i biglietti del Manchester City?
Acquista tramite il portale ufficiale dei biglietti del Manchester City, il rivenditore di prima mano per i biglietti casalinghi. I club assegnano i biglietti in tre fasi: prima agli abbonati, poi ai membri in base ai punti fedeltà e infine al pubblico nella vendita generale. Puoi anche prenotare tramite rivenditori secondari come StubHub.
Come acquistare gli abbonamenti stagionali del Manchester City?
Gli abbonamenti sono l'unico modo garantito per assistere a ogni partita casalinga, ma al momento non sono disponibili per nuovi acquirenti. Tieni d'occhio il portale ufficiale dei biglietti per eventuali aggiornamenti e ricorda che devi essere membro del club per acquistarne uno quando tornerà disponibile.
Come posso acquistare i biglietti per le trasferte del Manchester City?
Acquista tramite il sito ufficiale del club, come per le partite casalinghe, con la necessità di una membership del City. Puoi anche provare sul sito del club avversario, anche se di solito è richiesta una membership anche lì.
Tutto quello che c'è da sapere sull'Etihad Stadium
Il Manchester City gioca all'Etihad Stadium dal 2003. L'impianto, originariamente costruito per i Commonwealth Games del 2002, ha attualmente una capienza di 55.097 posti, che lo rende uno degli stadi più grandi della Premier League.
Il modo migliore per raggiungerlo è con i mezzi pubblici. La Metrolink collega Manchester Piccadilly alla fermata Etihad Campus in meno di 10 minuti, con tram che passano cinque volte all'ora nei giorni di partita. Le vicine fermate di Holt Town e Velopark restano chiuse per almeno un'ora dopo il fischio finale. Il parcheggio può essere prenotato in anticipo, anche se i posti sono limitati.