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Ethiad Stadium Manchester CityGetty Images
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Come acquistare i biglietti del Manchester City 2026/27: calendario di Premier League, prezzi e altro

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Biglietti
Manchester City
Premier League

Il Manchester City entra nel tratto finale della stagione 2025/26 con la posta in palio al massimo assoluto.

Il Manchester City entra in una nuova era sotto Enzo Maresca, che prende il posto di Pep Guardiola dopo la fine del suo decennio alla guida, concluso con il club arrivato secondo dietro l'Arsenal, risultato addolcito da una doppietta FA Cup-EFL Cup. GOAL ha tutto ciò che ti serve per acquistare i biglietti per l'Etihad Stadium.

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Il calendario completo del Manchester City in Premier League 2026/27

Data e oraPartitaStadioCompetizioneBiglietti
dom 23 ago 2026, 14:00Manchester City vs BournemouthEtihad Stadium (casa)Premier LeagueBiglietti
sab 29 ago 2026, 15:00Crystal Palace vs Manchester CitySelhurst Park (trasferta)Premier LeagueBiglietti
sab 5 set 2026, 15:00Manchester City vs Coventry CityEtihad Stadium (casa)Premier LeagueBiglietti
sab 12 set 2026, 15:00Manchester United vs Manchester CityOld Trafford (trasferta)Premier LeagueBiglietti
sab 19 set 2026, 15:00Manchester City vs SunderlandEtihad Stadium (casa)Premier LeagueBiglietti
sab 10 ott 2026, 15:00Liverpool vs Manchester CityAnfield (trasferta)Premier LeagueBiglietti
sab 17 ott 2026, 15:00Manchester City vs Ipswich TownEtihad Stadium (casa)Premier LeagueBiglietti
sab 24 ott 2026, 15:00Aston Villa vs Manchester CityVilla Park (trasferta)Premier LeagueBiglietti
sab 31 ott 2026, 15:00Manchester City vs Brighton and Hove AlbionEtihad Stadium (casa)Premier LeagueBiglietti
sab 7 nov 2026, 15:00Nottingham Forest vs Manchester CityThe City Ground (trasferta)Premier LeagueBiglietti
sab 21 nov 2026, 15:00Manchester City vs FulhamEtihad Stadium (casa)Premier LeagueBiglietti
sab 28 nov 2026, 15:00Arsenal vs Manchester CityEmirates Stadium (trasferta)Premier LeagueBiglietti
mer 2 dic 2026, 20:00Manchester City vs Leeds UnitedEtihad Stadium (casa)Premier LeagueBiglietti
sab 5 dic 2026, 15:00Brentford vs Manchester CityGtech Community Stadium (trasferta)Premier LeagueBiglietti
sab 12 dic 2026, 15:00Manchester City vs ChelseaEtihad Stadium (casa)Premier LeagueBiglietti
sab 19 dic 2026, 15:00Manchester City vs Hull CityEtihad Stadium (casa)Premier LeagueBiglietti
sab 26 dic 2026, 15:00Newcastle United vs Manchester CitySt. James' Park (trasferta)Premier LeagueBiglietti
mer 30 dic 2026, 20:00Everton vs Manchester CityHill Dickinson Stadium (trasferta)Premier LeagueBiglietti
sab 2 gen 2027, 15:00Manchester City vs Tottenham HotspurEtihad Stadium (casa)Premier LeagueBiglietti
mer 6 gen 2027, 20:00Leeds United vs Manchester CityElland Road (trasferta)Premier LeagueBiglietti
sab 16 gen 2027, 15:00Manchester City vs Nottingham ForestEtihad Stadium (casa)Premier LeagueBiglietti
sab 23 gen 2027, 15:00Brighton and Hove Albion vs Manchester CityAmerican Express Stadium (trasferta)Premier LeagueBiglietti
sab 30 gen 2027, 15:00Manchester City vs ArsenalEtihad Stadium (casa)Premier LeagueBiglietti
sab 6 feb 2027, 15:00Fulham vs Manchester CityCraven Cottage (trasferta)Premier LeagueBiglietti
mer 10 feb 2027, 20:00Tottenham Hotspur vs Manchester CityTottenham Hotspur Stadium (trasferta)Premier LeagueBiglietti
sab 20 feb 2027, 15:00Manchester City vs Newcastle UnitedEtihad Stadium (casa)Premier LeagueBiglietti
sab 27 feb 2027, 15:00Hull City vs Manchester CityMKM Stadium (trasferta)Premier LeagueBiglietti
mer 3 mar 2027, 20:00Manchester City vs EvertonEtihad Stadium (casa)Premier LeagueBiglietti
sab 13 mar 2027, 15:00Coventry City vs Manchester CityCoventry Building Society Arena (trasferta)Premier LeagueBiglietti
sab 20 mar 2027, 15:00Manchester City vs Manchester UnitedEtihad Stadium (casa)Premier LeagueBiglietti
sab 10 apr 2027, 15:00Bournemouth vs Manchester CityVitality Stadium (trasferta)Premier LeagueBiglietti
sab 17 apr 2027, 15:00Manchester City vs Crystal PalaceEtihad Stadium (casa)Premier LeagueBiglietti
sab 24 apr 2027, 15:00Chelsea vs Manchester CityStamford Bridge (trasferta)Premier LeagueBiglietti
sab 1 mag 2027, 15:00Manchester City vs BrentfordEtihad Stadium (casa)Premier LeagueBiglietti
sab 8 mag 2027, 15:00Manchester City vs LiverpoolEtihad Stadium (casa)Premier LeagueBiglietti
sab 15 mag 2027, 15:00Ipswich Town vs Manchester CityPortman Road (trasferta)Premier LeagueBiglietti
dom 23 mag 2027, 15:00Manchester City vs Aston VillaEtihad Stadium (casa)Premier LeagueBiglietti
dom 30 mag 2027, 16:00Sunderland vs Manchester CityStadium of Light (trasferta)Premier LeagueBiglietti

Come acquistare i biglietti del Manchester City?

Acquista tramite il portale ufficiale dei biglietti del Manchester City, il rivenditore di prima mano per i tagliandi delle partite casalinghe. I club assegnano i biglietti in tre fasi: prima agli abbonati, poi ai membri in base ai punti fedeltà e infine al pubblico nella vendita generale. Puoi anche prenotare tramite rivenditori secondari come StubHub.

Come acquistare gli abbonamenti del Manchester City?

Gli abbonamenti sono l'unico modo garantito per assistere a ogni partita casalinga, ma al momento non sono disponibili per nuovi acquirenti. Tieni d'occhio il portale ufficiale dei biglietti per gli aggiornamenti e tieni presente che devi essere membro del club per poterne acquistare uno quando tornerà disponibile.

Come posso acquistare i biglietti del Manchester City in trasferta?

Acquista tramite il sito ufficiale del club, come per le partite in casa, con la necessità di una membership del City. Puoi anche provare tramite il sito del club avversario, anche se in genere è richiesta una membership anche lì.

Amichevoli dei club
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM

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Tutto quello che devi sapere sull'Etihad Stadium

Il Manchester City gioca all'Etihad Stadium, costruito originariamente per i Commonwealth Games del 2002, dal 2003. La capienza attuale è di 55.097 posti, il che lo rende uno degli impianti più grandi della Premier League.

Il modo migliore per arrivarci è con i mezzi pubblici. La Metrolink collega Manchester Piccadilly alla fermata Etihad Campus in meno di 10 minuti, con tram in servizio cinque volte all'ora nei giorni di partita. Le vicine fermate di Holt Town e Velopark restano chiuse per almeno un'ora dopo il fischio finale. Il parcheggio può essere prenotato in anticipo, anche se i posti sono limitati.

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