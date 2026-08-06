Il Liverpool si presenta alla stagione 2026/27 con il nuovo allenatore Andoni Iraola, arrivato dopo una disastrosa difesa del titolo che ha portato all'esonero di Arne Slot in seguito al quinto posto finale. GOAL ha tutto quello che ti serve per acquistare i biglietti per Anfield.

Il calendario completo del Liverpool in Premier League 2026/27

Data e ora Partita Stadio Competizione Biglietti dom 23 ago 2026, 16:30 Newcastle United vs Liverpool St. James' Park (trasferta) Premier League Biglietti sab 29 ago 2026, 15:00 Liverpool vs Nottingham Forest Anfield (casa) Premier League Biglietti sab 5 set 2026, 15:00 Ipswich Town vs Liverpool Portman Road (trasferta) Premier League Biglietti sab 12 set 2026, 15:00 Liverpool vs Fulham Anfield (casa) Premier League Biglietti sab 19 set 2026, 15:00 Bournemouth vs Liverpool Vitality Stadium (trasferta) Premier League Biglietti sab 10 ott 2026, 15:00 Liverpool vs Manchester City Anfield (casa) Premier League Biglietti sab 17 ott 2026, 15:00 Brentford vs Liverpool Gtech Community Stadium (trasferta) Premier League Biglietti sab 24 ott 2026, 15:00 Liverpool vs Brighton and Hove Albion Anfield (casa) Premier League Biglietti sab 31 ott 2026, 15:00 Liverpool vs Arsenal Anfield (casa) Premier League Biglietti sab 7 nov 2026, 15:00 Crystal Palace vs Liverpool Selhurst Park (trasferta) Premier League Biglietti sab 21 nov 2026, 15:00 Liverpool vs Manchester United Anfield (casa) Premier League Biglietti sab 28 nov 2026, 15:00 Everton vs Liverpool Hill Dickinson Stadium (trasferta) Premier League Biglietti mer 2 dic 2026, 20:00 Liverpool vs Sunderland Anfield (casa) Premier League Biglietti sab 5 dic 2026, 15:00 Chelsea vs Liverpool Stamford Bridge (trasferta) Premier League Biglietti sab 12 dic 2026, 15:00 Liverpool vs Leeds United Anfield (casa) Premier League Biglietti sab 19 dic 2026, 15:00 Liverpool vs Tottenham Hotspur Anfield (casa) Premier League Biglietti sab 26 dic 2026, 15:00 Hull City vs Liverpool MKM Stadium (trasferta) Premier League Biglietti mer 30 dic 2026, 20:00 Aston Villa vs Liverpool Villa Park (trasferta) Premier League Biglietti sab 2 gen 2027, 15:00 Liverpool vs Coventry City Anfield (casa) Premier League Biglietti mer 6 gen 2027, 20:00 Sunderland vs Liverpool Stadium of Light (trasferta) Premier League Biglietti sab 16 gen 2027, 15:00 Liverpool vs Crystal Palace Anfield (casa) Premier League Biglietti sab 23 gen 2027, 15:00 Manchester United vs Liverpool Old Trafford (trasferta) Premier League Biglietti sab 30 gen 2027, 15:00 Liverpool vs Everton Anfield (casa) Premier League Biglietti sab 6 feb 2027, 15:00 Arsenal vs Liverpool Emirates Stadium (trasferta) Premier League Biglietti mer 10 feb 2027, 20:00 Coventry City vs Liverpool Coventry Building Society Arena (trasferta) Premier League Biglietti sab 20 feb 2027, 15:00 Liverpool vs Hull City Anfield (casa) Premier League Biglietti sab 27 feb 2027, 15:00 Tottenham Hotspur vs Liverpool Tottenham Hotspur Stadium (trasferta) Premier League Biglietti mer 3 mar 2027, 20:00 Liverpool vs Aston Villa Anfield (casa) Premier League Biglietti sab 13 mar 2027, 15:00 Liverpool vs Ipswich Town Anfield (casa) Premier League Biglietti sab 20 mar 2027, 15:00 Fulham vs Liverpool Craven Cottage (trasferta) Premier League Biglietti sab 10 apr 2027, 15:00 Liverpool vs Newcastle United Anfield (casa) Premier League Biglietti sab 17 apr 2027, 15:00 Nottingham Forest vs Liverpool The City Ground (trasferta) Premier League Biglietti sab 24 apr 2027, 15:00 Leeds United vs Liverpool Elland Road (trasferta) Premier League Biglietti sab 1 mag 2027, 20:00 Liverpool vs Chelsea Anfield (casa) Premier League Biglietti sab 8 mag 2027, 15:00 Manchester City vs Liverpool Etihad Stadium (trasferta) Premier League Biglietti sab 15 mag 2027, 15:00 Liverpool vs Brentford Anfield (casa) Premier League Biglietti sab 23 mag 2027, 15:00 Brighton and Hove Albion vs Liverpool American Express Stadium (trasferta) Premier League Biglietti dom 30 mag 2027, 16:00 Liverpool vs Bournemouth Anfield (casa) Premier League Biglietti

Gli orari di calcio d'inizio sono soggetti a modifiche in base alla selezione televisiva per la trasmissione. Il Liverpool torna anche in Champions League in questa stagione, con il calendario che sarà confermato dopo il sorteggio della fase campionato.

Quanto costano i biglietti del Liverpool?

I prezzi variano in base all'avversario e al settore, con le partite di cartello che hanno tariffe più alte. I biglietti di ingresso generale non riservati agli abbonati stagionali vengono venduti in due fasi tramite All Red Ticket Sales, con prezzi nominali che vanno da £30 a £61. Le piattaforme secondarie come StubHub possono costare più del prezzo nominale.

Come posso acquistare i biglietti in trasferta del Liverpool?

Diventare membro del Liverpool FC è il primo passo, con priorità data a chi ha già assistito a partite in trasferta in precedenza, sulla base di un sistema di punti fedeltà. Registra il tuo interesse per specifiche partite in trasferta tramite il sito del club o la biglietteria; se la richiesta andrà a buon fine, riceverai una notifica con le istruzioni per l'acquisto.

Con quanto anticipo vengono messi in vendita i biglietti del Liverpool?

Di solito i biglietti vengono messi in vendita da quattro a sei settimane prima delle partite di Premier League, anche se per gli incontri più richiesti la vendita può aprire prima. Le date di vendita delle competizioni di coppa variano e vengono annunciate sui canali ufficiali del club.

Gli abbonamenti stagionali sono disponibili tramite il sito del Liverpool prima dell'inizio della stagione, anche se la lista d'attesa al momento conta migliaia di persone e non accetta nuove richieste. Gli attuali titolari rinnovano nei primi mesi dell'anno fino a maggio. L'abbonamento più economico costa circa £713, quello più costoso circa £904.

L'iniziativa del Liverpool "Every Seat, Every Game" consente ai tifosi di restituire al club i biglietti non utilizzati tramite il Ticket Exchange ufficiale, accessibile ai membri All Red, con i tagliandi che vengono rapidamente acquistati man mano che si avvicina il giorno della partita.

Tutto quello che devi sapere sullo stadio Anfield

Il Liverpool gioca ad Anfield dal 1892, il che lo rende uno degli stadi più antichi e ricchi di storia del calcio inglese. Rinomato per la sua atmosfera, in particolare nella zona della Kop, lo stadio è stato sviluppato per fasi anziché essere sostituito, preservando il suo carattere e aumentando gradualmente la sua capienza.

Una riqualificazione della Main Stand nel 2016 ha portato la capienza a poco più di 53.000 posti, e la più recente espansione della Anfield Road Stand ha aggiunto un nuovo anello superiore, portando il totale a circa 61.276 posti, la capienza più alta nella storia dello stadio e sufficiente a rendere Anfield il quinto impianto più grande della Premier League. Il progetto, approvato per la prima volta nel 2021, è stato completato per fasi e formalmente ratificato dopo che il Liverpool City Council ha rilasciato un General Safety Certificate. Al momento, il club non ha ulteriori piani di espansione sul tavolo, con i recenti investimenti concentrati invece su progetti di rigenerazione nella comunità circostante.