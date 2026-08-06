Hai più di 18 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

Goal.com
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Virgil van Dijk of Liverpool lifts the trophyGetty Images
Liverpool tickets from £80

Tradotto da

Come acquistare i biglietti del Liverpool FC per il 2026/27: calendario, prezzi e informazioni sugli abbonamenti

SHOPPING
Biglietti
Liverpool
Premier League
Champions League
M. Salah
V. van Dijk

Tutto quello che c’è da sapere su come assicurarsi i biglietti del Liverpool FC

Il Liverpool si presenta alla stagione 2026/27 con il nuovo allenatore Andoni Iraola, arrivato dopo una disastrosa difesa del titolo che ha portato all'esonero di Arne Slot in seguito al quinto posto finale. GOAL ha tutto quello che ti serve per acquistare i biglietti per Anfield.

Prenota i biglietti del LiverpoolAcquista ora

Il calendario completo del Liverpool in Premier League 2026/27

Data e oraPartitaStadioCompetizioneBiglietti
dom 23 ago 2026, 16:30Newcastle United vs LiverpoolSt. James' Park (trasferta)Premier LeagueBiglietti
sab 29 ago 2026, 15:00Liverpool vs Nottingham ForestAnfield (casa)Premier LeagueBiglietti
sab 5 set 2026, 15:00Ipswich Town vs LiverpoolPortman Road (trasferta)Premier LeagueBiglietti
sab 12 set 2026, 15:00Liverpool vs FulhamAnfield (casa)Premier LeagueBiglietti
sab 19 set 2026, 15:00Bournemouth vs LiverpoolVitality Stadium (trasferta)Premier LeagueBiglietti
sab 10 ott 2026, 15:00Liverpool vs Manchester CityAnfield (casa)Premier LeagueBiglietti
sab 17 ott 2026, 15:00Brentford vs LiverpoolGtech Community Stadium (trasferta)Premier LeagueBiglietti
sab 24 ott 2026, 15:00Liverpool vs Brighton and Hove AlbionAnfield (casa)Premier LeagueBiglietti
sab 31 ott 2026, 15:00Liverpool vs ArsenalAnfield (casa)Premier LeagueBiglietti
sab 7 nov 2026, 15:00Crystal Palace vs LiverpoolSelhurst Park (trasferta)Premier LeagueBiglietti
sab 21 nov 2026, 15:00Liverpool vs Manchester UnitedAnfield (casa)Premier LeagueBiglietti
sab 28 nov 2026, 15:00Everton vs LiverpoolHill Dickinson Stadium (trasferta)Premier LeagueBiglietti
mer 2 dic 2026, 20:00Liverpool vs SunderlandAnfield (casa)Premier LeagueBiglietti
sab 5 dic 2026, 15:00Chelsea vs LiverpoolStamford Bridge (trasferta)Premier LeagueBiglietti
sab 12 dic 2026, 15:00Liverpool vs Leeds UnitedAnfield (casa)Premier LeagueBiglietti
sab 19 dic 2026, 15:00Liverpool vs Tottenham HotspurAnfield (casa)Premier LeagueBiglietti
sab 26 dic 2026, 15:00Hull City vs LiverpoolMKM Stadium (trasferta)Premier LeagueBiglietti
mer 30 dic 2026, 20:00Aston Villa vs LiverpoolVilla Park (trasferta)Premier LeagueBiglietti
sab 2 gen 2027, 15:00Liverpool vs Coventry CityAnfield (casa)Premier LeagueBiglietti
mer 6 gen 2027, 20:00Sunderland vs LiverpoolStadium of Light (trasferta)Premier LeagueBiglietti
sab 16 gen 2027, 15:00Liverpool vs Crystal PalaceAnfield (casa)Premier LeagueBiglietti
sab 23 gen 2027, 15:00Manchester United vs LiverpoolOld Trafford (trasferta)Premier LeagueBiglietti
sab 30 gen 2027, 15:00Liverpool vs EvertonAnfield (casa)Premier LeagueBiglietti
sab 6 feb 2027, 15:00Arsenal vs LiverpoolEmirates Stadium (trasferta)Premier LeagueBiglietti
mer 10 feb 2027, 20:00Coventry City vs LiverpoolCoventry Building Society Arena (trasferta)Premier LeagueBiglietti
sab 20 feb 2027, 15:00Liverpool vs Hull CityAnfield (casa)Premier LeagueBiglietti
sab 27 feb 2027, 15:00Tottenham Hotspur vs LiverpoolTottenham Hotspur Stadium (trasferta)Premier LeagueBiglietti
mer 3 mar 2027, 20:00Liverpool vs Aston VillaAnfield (casa)Premier LeagueBiglietti
sab 13 mar 2027, 15:00Liverpool vs Ipswich TownAnfield (casa)Premier LeagueBiglietti
sab 20 mar 2027, 15:00Fulham vs LiverpoolCraven Cottage (trasferta)Premier LeagueBiglietti
sab 10 apr 2027, 15:00Liverpool vs Newcastle UnitedAnfield (casa)Premier LeagueBiglietti
sab 17 apr 2027, 15:00Nottingham Forest vs LiverpoolThe City Ground (trasferta)Premier LeagueBiglietti
sab 24 apr 2027, 15:00Leeds United vs LiverpoolElland Road (trasferta)Premier LeagueBiglietti
sab 1 mag 2027, 20:00Liverpool vs ChelseaAnfield (casa)Premier LeagueBiglietti
sab 8 mag 2027, 15:00Manchester City vs LiverpoolEtihad Stadium (trasferta)Premier LeagueBiglietti
sab 15 mag 2027, 15:00Liverpool vs BrentfordAnfield (casa)Premier LeagueBiglietti
sab 23 mag 2027, 15:00Brighton and Hove Albion vs LiverpoolAmerican Express Stadium (trasferta)Premier LeagueBiglietti
dom 30 mag 2027, 16:00Liverpool vs BournemouthAnfield (casa)Premier LeagueBiglietti

Gli orari di calcio d'inizio sono soggetti a modifiche in base alla selezione televisiva per la trasmissione. Il Liverpool torna anche in Champions League in questa stagione, con il calendario che sarà confermato dopo il sorteggio della fase campionato.

Quanto costano i biglietti del Liverpool?

I prezzi variano in base all'avversario e al settore, con le partite di cartello che hanno tariffe più alte. I biglietti di ingresso generale non riservati agli abbonati stagionali vengono venduti in due fasi tramite All Red Ticket Sales, con prezzi nominali che vanno da £30 a £61. Le piattaforme secondarie come StubHub possono costare più del prezzo nominale.

Prenota i biglietti del LiverpoolAcquista ora

Amichevoli dei club
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Monaco crest
Monaco
ASM

Come posso acquistare i biglietti in trasferta del Liverpool?

Diventare membro del Liverpool FC è il primo passo, con priorità data a chi ha già assistito a partite in trasferta in precedenza, sulla base di un sistema di punti fedeltà. Registra il tuo interesse per specifiche partite in trasferta tramite il sito del club o la biglietteria; se la richiesta andrà a buon fine, riceverai una notifica con le istruzioni per l'acquisto.

Con quanto anticipo vengono messi in vendita i biglietti del Liverpool?

Di solito i biglietti vengono messi in vendita da quattro a sei settimane prima delle partite di Premier League, anche se per gli incontri più richiesti la vendita può aprire prima. Le date di vendita delle competizioni di coppa variano e vengono annunciate sui canali ufficiali del club.

Gli abbonamenti stagionali sono disponibili tramite il sito del Liverpool prima dell'inizio della stagione, anche se la lista d'attesa al momento conta migliaia di persone e non accetta nuove richieste. Gli attuali titolari rinnovano nei primi mesi dell'anno fino a maggio. L'abbonamento più economico costa circa £713, quello più costoso circa £904.

L'iniziativa del Liverpool "Every Seat, Every Game" consente ai tifosi di restituire al club i biglietti non utilizzati tramite il Ticket Exchange ufficiale, accessibile ai membri All Red, con i tagliandi che vengono rapidamente acquistati man mano che si avvicina il giorno della partita.

Prenota i biglietti del LiverpoolAcquista ora

Tutto quello che devi sapere sullo stadio Anfield

Il Liverpool gioca ad Anfield dal 1892, il che lo rende uno degli stadi più antichi e ricchi di storia del calcio inglese. Rinomato per la sua atmosfera, in particolare nella zona della Kop, lo stadio è stato sviluppato per fasi anziché essere sostituito, preservando il suo carattere e aumentando gradualmente la sua capienza.

Una riqualificazione della Main Stand nel 2016 ha portato la capienza a poco più di 53.000 posti, e la più recente espansione della Anfield Road Stand ha aggiunto un nuovo anello superiore, portando il totale a circa 61.276 posti, la capienza più alta nella storia dello stadio e sufficiente a rendere Anfield il quinto impianto più grande della Premier League. Il progetto, approvato per la prima volta nel 2021, è stato completato per fasi e formalmente ratificato dopo che il Liverpool City Council ha rilasciato un General Safety Certificate. Al momento, il club non ha ulteriori piani di espansione sul tavolo, con i recenti investimenti concentrati invece su progetti di rigenerazione nella comunità circostante.

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google